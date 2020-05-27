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Выпуск UDisks 2.9.0 с поддержкой переопределения опций монтирования

27.05.2020 22:30

Состоялся релиз пакета UDisks 2.9.0, включающего системный фоновый процесс, библиотеки и инструментарий для организации доступа и управления дисками, устройствами хранения и связанными с ними технологиями. UDisks предоставляет D-Bus API для работы с дисковыми разделами, настройки MD RAID, работы с блочными устройствами в файле (loop-монтирование), манипуляций с файловыми системами и т.п. Дополнительно поставляются модули для мониторинга и управления BCache, BTRFS, iSCSI, libStorageManagement, LVM2, LVM Cache и zRAM. Например, UDisks иcпользуется в приложениях GNOME для работы с дисковыми разделами GNOME и различных графических конфигураторах.

В новой версии:

  • Реализовано управление опциями монтирования для файловых систем. Через UDisks теперь можно менять предлагаемые по умолчанию опции монтирования для каждого типа файловых систем (для ФС, не определённых в /etc/fstab);
  • Значительно изменён метод обновления свойств объектов D-Bus (свойства объектов обновляются до возвращения вызова метода);
  • Переработан API внутренних модулей. Модули теперь необходимо включать по отдельности через вызов EnableModule();
  • Добавлена возможность сборки только библиотеки libudisks2 без фонового процесса;
  • Удалён сервис systemd для чистки точек монтирования. Состояние монтирования теперь отслеживается отдельно для непостоянных и постоянных точек монтирования, а чистка выполняется при запуске фонового процесса;
  • Предложен новый модуль интеграции LVM-VDO, позволяющий обойтись без отдельного модуля VDO;
  • Добавлена поддержка разблокировки и блокировки устройств BitLocker.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/storaged-pr...)
  2. OpenNews: Выпуск UDisks 2.7.0
  3. OpenNews: Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона
  4. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  5. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
  6. OpenNews: Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53040-udisks
Ключевые слова: udisks, disk
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:59, 27/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Удобно мониторить наполняемость диска  через трей.
    Просто другой приложухи не нашел.
     
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