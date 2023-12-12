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Опубликована платформа SEF для программно управляемых Flash-накопителей

12.12.2023 22:53

Организация Linux Foundation представила первый выпуск открытой платформы для программно управляемых Flash-накопителей SEF (Software Enabled Flash), построенной на основе кода, переданного компанией KIOXIA (до переименования Toshiba Memory Corporation), в которой в 1980 году была изобретена Flash-память. Исходные тексты инструментария написаны на языке Си и распространяются под лицензией BSD.

Инструментарий включает в себя набор патчей для ядра Linux, блочный драйвер для устройств SEF (Software Enabled Flash), утилиты для управления из командной строки, паравиртуализированные SEF-драйверы для QEMU, библиотека с API для разработки приложений, патчи для nvme-cli и FIO, добавляющие поддержку SEF. SDK также включает эталонную реализацию программного уровня FTL (Flash Translation Layer), обеспечивающего трансляцию команд блочных устройств в обращения к фактическому чипу Flash-памяти, сборку мусора и распределение данных по ячейкам памяти. FTL реализует поддержку гибкого размещения данных (FDP - Flexible Data Placement), зонирования (ZNS - Zoned Namespace) и спецификации NVMe.

В обычных Flash для внешних систем накопитель представляет собой чёрный ящик, часть памяти в котором резервируется под служебные операции, показатели производительности непостоянны и возникают непредсказуемые задержки из-за внутренней активности контроллера, например, во время сборки мусора. В отличие от традиционных Flash-накопителей, распределением данных, изоляцией сбойных блоков и сборкой мусора в которых занимается прошивка контроллера, накопители с поддержкой SEF позволяют вынести логику низкоуровневой работы с чипом Flash-памяти на сторону программного обеспечения и операционной системы.

SEF даёт возможность напрямую управлять физическим размещением данных, менять алгоритмы распределения нагрузки, управлять приоритетами и QoS, избавиться от дополнительного слоя трансляции блоков, задействовать всю доступную память, добиться предсказуемой работы с накопителем и разделить накопитель на виртуальные устройства, изолированные на уровне ввода/вывода и имеющие разный приоритет в обработке. Предложенный в SEF подход позволяет снизить накладные расходы и повысить эффективность взаимодействия с накопителем за счёт адаптации к текущим потребностям логики сборки мусора, резервирования памяти и распределения блоков для снижения износа.

Например, SEF позволяет нормализовать производительность в условиях использования массива из приобретённых в разное время накопителей с отличающимися характеристиками. Для накопителей, которые преимущественно используются только для чтения, благодаря SEF можно использовать более простые алгоритмы распределения блоков и уменьшить память, резервируемую для служебных целей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD
  3. OpenNews: Western Digital опубликовал специализированную ФС Zonefs для зонированных накопителей
  4. OpenNews: Первый выпуск OpenDaylight, открытой платформы для создания SDN-сетей
  5. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
  6. OpenNews: Доступен набор утилит для управления SSD-накопителями - nvme-cli 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60278-sef
Ключевые слова: sef, sdk, flash, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего не понятно, но очень интересно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:15, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все прекрасно понятно: накопитель сознательно превращается в максимально тупое устройство, не пытающееся проявлять разум, проявлять который теперь будет хост, которым мы рулим.
     
  • 2.5, Kuromi (ok), 00:18, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея в том чтобы вытащить всю ту логику что сейчас делает контроллер, вроде выравнивания износа в драйвер на хосте. С одной стороны это хорошо, например позволит избавиться от слоев трансляции реальных адресов по которым лежать данные на флеше в "виртуальные", что выдает контроллер симулируя что-то HDD-подобное, например, позволит более четко понимать состояние флеш-памяти, степень износа. С другйо стороны потребуются новые файловые системы, и слегка оптимизированными вроде f2fs тут не отделаешься, потребуется что-то вроде JFFS2 чтобы разумно распоряжаться ресурсами NAND.

    Зато (голой) скорости прибавится вполне вероятно и наконец-то SSD перестанут умирать внезапно.

     

  • 1.2, нокия (?), 23:51, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всё понятно. где купить?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 00:18, 13/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:26, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать "скачать и собрать"?
    Насколько я понал - то ты подключаешь кучу разномастных накопителей и получаешь виртуальную флешку.
    И там играться с параметрами использования, алгоритмами и всем прочим.
     

  • 1.6, Шарп (ok), 00:24, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >инструментария написаны на языке Си

    Жаль. А ведь технология подавала надежды. Но с таким инструментарием оно способно только на создание CVE.

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 00:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но с таким инструментарием оно способно только на создание CVE.

    Зато каких эпичных!
    Просто представь лицо юзера, когда вся порнуха исчезнет с его home-NAS, заботливо собранного из хддшек и флешек найденных на помойке!

    Есть надежда, что под БСД лицензией код будет более академическим, чем в ядре линукса.
    И что они используют какуюто методологию типа мисры или хотя бы пишут тесты.

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:27, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > первый выпуск открытой платформы для программно управляемых Flash-накопителей SEF (Software Enabled Flash)

    который отправляет zfs и прочие ненужные усложнённые фс на свалку истории

     
  • 1.10, Аноним (10), 00:35, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >набор патчей для ядра Linux

    ... которые почему-то не в мэйнлайне.

     
  • 1.11, Аноним (11), 00:36, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понял. А jffs2, которая работает поверх голых mtd-устройств? В чем новизна-то?
     

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