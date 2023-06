Выпуск UDisks 2.10.0 с поддержкой NVMe

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:05, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ...потому, что?..

3.5 , Аноним ( 1 ), 12:26, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не удалить, не смотря на то, что вроде бы такая незначительная зависимость, без которой можно прекрасно обойтись и она никогда не понадобится в работе. Один вред, поскольку позволяет быстро и незаметно заразить устройство, и это даже без уязвимостей (которые там наверняка есть).

4.10 , Аноним ( 10 ), 13:22, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > позволяет быстро и незаметно заразить устройство, и это даже без уязвимостей (которые там наверняка есть). А вот здесь поподробнее, о каких конкретно уязвимостях идёт речь? Или наверняка идёт?

5.11 , Аноним ( 1 ), 13:27, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конкретно об уязвимостях по типу arbitrary code execution при подключении флешки с подготовленным именем раздела, которые в нём периодически находят.

6.23 , Шарп ( ok ), 15:02, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >уязвимостях Пошёл на гитхаб и не ошибся >Languages C 80.5% Уязвимости никогда не кончатся. Нельзя написать прогу на сишке и не обделаться при работе с буферами.

7.28 , Аноним ( 28 ), 15:57, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Только и в других языках без буфферов обделываются посильнее. Увы, смена языка магическим образом не убирает уязвимости, особенно в ржавчина.

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:11, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Флешки монтируешь чeрез mount -t?

3.15 , Аноним ( 15 ), 13:41, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – юзаю линукс 15 лет и не знаю про опцию -t

4.18 , Аноним ( 18 ), 14:05, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычно - да, но в случае с ntfs3 - нет, а так иногда бывает.

4.25 , soarin ( ok ), 15:38, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > юзаю линукс 15 лет и не знаю про опцию -t А я балерина

2.4 , leap42 ( ok ), 12:24, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Самый инвазивный и бесполезный компонент, даже хуже dbus. А что лучше dbus? При всей моей нелюбви к нему, у него по-моему вообще нет альтернатив. Что печально кстати - Linux, в отличии от мейнстримных ОС не имеет приличного ядерного IPC.

3.6 , Аноним ( 1 ), 12:31, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А для чего он вот обычному пользователю? Пока вейланда не было уж вообще сбоку припёка была. Все эти сеансы и полисикиты это конечно прекрасно, но они постоянно ломаются и по факту тоже лишняя сущность.

4.7 , Аноним ( 7 ), 12:48, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > А для чего он вот обычному пользователю? Зачем вообще пользователю ядро? Просто удали этот бесполезный хлам, только место на диске занимает.

5.8 , Аноним ( 1 ), 13:07, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ядра на диске и нет. Если говорить зачем именно линукс, то вот например я могу сбросить процессы рендера на диск и перезагрузить систему, после чего вернуть процессы с диска обратно в память и они продолжат работу.

4.14 , leap42 ( ok ), 13:39, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А для чего он вот обычному пользователю? Некоторым программам надо между собой общаться. Вот Gnome знает, что я музыку или видео включил. Он может реагировать (например выключить screensaver) или даже показывает кнопки play/pause (удобно, если звук где-то начал играть сам, и мне проще остановить его через Gnome). Так вот, благодаря Dbus любое количество гномов может подписаться на любое количество плееров.

5.20 , Аноним ( 1 ), 14:16, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Костыли ничем не лучше других. Только переусложнённые и кривые, всё равно особой универсальности и унификации нет. Вещи вроде приглушения музыки в плеере при поступлении звонка (по примеру венды) могут быть удобными, конечно, но на практике…

5.30 , Герострат ( ? ), 16:40, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в ядре это зачем?

3.9 , Zenitur ( ok ), 13:18, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В своё время под KDE3 был DCOP. Причём он стартовал вместе с сессией, а не как системный процесс, в отличие от.

4.24 , Andrey ( ?? ), 15:33, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – dbus-daemon стартует в одном экземпляре для системы, и по одному на каждый пользовательский сеанс. Что вполне разумно - иногда нужен доступ по IPC к общесистемным сервисам, иногда к сервисам запускаемым вместе с DE.

5.26 , Аноним ( 1 ), 15:45, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Несколько лет назад Шляпа пропихнула требование системной сессии dbus в код xorg-server, первое время она и выкорчёвывалась из кода вручную. Но с тех пор вендорлок всё нагнетал, появился уже безалтернативны.

6.31 , Andrey ( ?? ), 17:10, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – DBus уже больше 15 лет как мейнстрим в дистрибутивах, какой вендор-лок?

5.27 , Аноним ( 1 ), 15:47, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – й логинд, и вейланд я так понимаю ничего не может без системной сессии тоже. Но собственно сабж из той плеяды малвари, которая висит фоном и ничего не делает, только ждёт чтобы через неё хост поимели.