Выпуск UDisks 2.10.0 с поддержкой NVMe

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|3.5, Аноним (1), 12:26, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не удалить, не смотря на то, что вроде бы такая незначительная зависимость, без которой можно прекрасно обойтись и она никогда не понадобится в работе. Один вред, поскольку позволяет быстро и незаметно заразить устройство, и это даже без уязвимостей (которые там наверняка есть).
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|4.10, Аноним (10), 13:22, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> позволяет быстро и незаметно заразить устройство, и это даже без уязвимостей (которые там наверняка есть).
А вот здесь поподробнее, о каких конкретно уязвимостях идёт речь? Или наверняка идёт?
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|5.11, Аноним (1), 13:27, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретно об уязвимостях по типу arbitrary code execution при подключении флешки с подготовленным именем раздела, которые в нём периодически находят.
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|6.23, Шарп (ok), 15:02, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>уязвимостях
Пошёл на гитхаб и не ошибся
>Languages C 80.5%
Уязвимости никогда не кончатся. Нельзя написать прогу на сишке и не обделаться при работе с буферами.
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|7.28, Аноним (28), 15:57, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только и в других языках без буфферов обделываются посильнее. Увы, смена языка магическим образом не убирает уязвимости, особенно в ржавчина.
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|2.4, leap42 (ok), 12:24, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Самый инвазивный и бесполезный компонент, даже хуже dbus.
А что лучше dbus? При всей моей нелюбви к нему, у него по-моему вообще нет альтернатив. Что печально кстати - Linux, в отличии от мейнстримных ОС не имеет приличного ядерного IPC.
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|3.6, Аноним (1), 12:31, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для чего он вот обычному пользователю? Пока вейланда не было уж вообще сбоку припёка была. Все эти сеансы и полисикиты это конечно прекрасно, но они постоянно ломаются и по факту тоже лишняя сущность.
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|4.7, Аноним (7), 12:48, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А для чего он вот обычному пользователю?
Зачем вообще пользователю ядро? Просто удали этот бесполезный хлам, только место на диске занимает.
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|5.8, Аноним (1), 13:07, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ядра на диске и нет. Если говорить зачем именно линукс, то вот например я могу сбросить процессы рендера на диск и перезагрузить систему, после чего вернуть процессы с диска обратно в память и они продолжат работу.
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|4.14, leap42 (ok), 13:39, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А для чего он вот обычному пользователю?
Некоторым программам надо между собой общаться. Вот Gnome знает, что я музыку или видео включил. Он может реагировать (например выключить screensaver) или даже показывает кнопки play/pause (удобно, если звук где-то начал играть сам, и мне проще остановить его через Gnome). Так вот, благодаря Dbus любое количество гномов может подписаться на любое количество плееров.
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|5.20, Аноним (1), 14:16, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Костыли ничем не лучше других. Только переусложнённые и кривые, всё равно особой универсальности и унификации нет. Вещи вроде приглушения музыки в плеере при поступлении звонка (по примеру венды) могут быть удобными, конечно, но на практике…
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|3.9, Zenitur (ok), 13:18, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В своё время под KDE3 был DCOP. Причём он стартовал вместе с сессией, а не как системный процесс, в отличие от.
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|4.24, Andrey (??), 15:33, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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dbus-daemon стартует в одном экземпляре для системы, и по одному на каждый пользовательский сеанс. Что вполне разумно - иногда нужен доступ по IPC к общесистемным сервисам, иногда к сервисам запускаемым вместе с DE.
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|5.26, Аноним (1), 15:45, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несколько лет назад Шляпа пропихнула требование системной сессии dbus в код xorg-server, первое время она и выкорчёвывалась из кода вручную. Но с тех пор вендорлок всё нагнетал, появился уже безалтернативны.
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|6.31, Andrey (??), 17:10, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DBus уже больше 15 лет как мейнстрим в дистрибутивах, какой вендор-лок?
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|5.27, Аноним (1), 15:47, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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й логинд, и вейланд я так понимаю ничего не может без системной сессии тоже. Но собственно сабж из той плеяды малвари, которая висит фоном и ничего не делает, только ждёт чтобы через неё хост поимели.
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|1.12, Аноним (12), 13:29, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А почему для nvme нужна своя либа, если nvme также управляется через ata-команды?
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|2.16, leap42 (ok), 13:45, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему для nvme нужна своя либа, если nvme также управляется через ata-команды?
Может nvme поновее и посложнее, ata-команды доступны для совместимости, но не охватывают весь функционал?
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|2.19, leap42 (ok), 14:10, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так видимо в этой версии и запилили. Сам всегда в консольке смотрю.
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|1.21, cheburnator9000 (ok), 14:31, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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d-bus интерфейс у этой приблуды самый проблемный, вам кажется что там все ОК, но когда начинаешь с ним работать понимаешь что во многих местах есть проблемы, имхо лучший вариант это пользоваться udisks2 оберткой в Vala.
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|2.32, Аноним (32), 17:23, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> d-bus интерфейс у этой приблуды самый проблемный,
в чем конкретно?
> с ним работать понимаешь что во многих местах есть проблемы
какие конкретно?
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