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Выпуск UDisks 2.10.0 с поддержкой NVMe

29.06.2023 11:31

После двух лет разработки опубликован релиз пакета UDisks 2.10.0, включающего системный фоновый процесс, библиотеки и инструментарий для организации доступа и управления дисками, устройствами хранения и связанными с ними технологиями. UDisks предоставляет D-Bus API для работы с дисковыми разделами, настройки MD RAID, работы с блочными устройствами в файле (loop-монтирование), манипуляций с файловыми системами и т.п. Дополнительно поставляются модули для мониторинга и управления BTRFS, iSCSI, libStorageManagement, LVM2 и LVM Cache. Например, UDisks используется в приложениях GNOME для работы с дисковыми разделами GNOME и различных графических конфигураторах.

В новой версии:

  • Добавлена встроенная поддержка накопителей NVMe, реализованная на базе библиотеки libnvme. Поддерживаются все ранее доступные для ATA-дисков возможности, такие как мониторинг работоспособности, запуск внутренних тестов, безопасная очистка и расширенная идентификация.
  • Проведена большая внутренняя переработка, которая не повлияла на совместимость на уровне API. Код для работы с дисковыми разделами переведён на использование библиотеки libfdisk. Определения поддерживаемых файловых систем перенесены в libblockdev, проведена унификация операций с ФС.
  • Расширен синтаксис настраиваемых опций монтирования (разделены драйвер ФС и сигнатура ФС, добавлена возможность определения приоритета свойств для драйвера).
  • Добавлена поддержка определения устройств по метке и UUID раздела.
  • Добавлена возможность привязки UUID к разделам и ФС.
  • Добавлена поддержка LVM2 RAID.
  • Удалены плагины kbd и vdo libblockdev, а также модули zram, bcache и vdo.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/storaged-pr...)
  2. OpenNews: Выпуск UDisks 2.9.0 с поддержкой переопределения опций монтирования
  3. OpenNews: Представлен Floppotron 3.0, музыкальный инструмент из дисководов, дисков и сканеров
  4. OpenNews: Открыт код HDDSuperClone, программы для копирования информации с неисправных жестких дисков
  5. OpenNews: Опубликован Shufflecake, инструментарий для создания скрытых шифрованных разделов на диске
  6. OpenNews: Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59356-udisks
Ключевые слова: udisks, disk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:46, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Самый инвазивный и бесполезный компонент, даже хуже dbus.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:05, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ...потому, что?..
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 12:26, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удалить, не смотря на то, что вроде бы такая незначительная зависимость, без которой можно прекрасно обойтись и она никогда не понадобится в работе. Один вред, поскольку позволяет быстро и незаметно заразить устройство, и это даже без уязвимостей (которые там наверняка есть).
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:22, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > позволяет быстро и незаметно заразить устройство, и это даже без уязвимостей (которые там наверняка есть).

    А вот здесь поподробнее, о каких конкретно уязвимостях идёт речь? Или наверняка идёт?

     
     
  • 5.11, Аноним (1), 13:27, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно об уязвимостях по типу arbitrary code execution при подключении флешки с подготовленным именем раздела, которые в нём периодически находят.
     
     
  • 6.23, Шарп (ok), 15:02, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >уязвимостях

    Пошёл на гитхаб и не ошибся

    >Languages C 80.5%

    Уязвимости никогда не кончатся. Нельзя написать прогу на сишке и не обделаться при работе с буферами.

     
     
  • 7.28, Аноним (28), 15:57, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только и в других языках без буфферов обделываются посильнее. Увы, смена языка магическим образом не убирает уязвимости, особенно в ржавчина.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:11, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Флешки монтируешь чeрез mount -t?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:41, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юзаю линукс 15 лет и не знаю про опцию -t
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:05, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно - да, но в случае с ntfs3 - нет, а так иногда бывает.
     
  • 4.25, soarin (ok), 15:38, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > юзаю линукс 15 лет и не знаю про опцию -t

    А я балерина

     
  • 2.4, leap42 (ok), 12:24, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Самый инвазивный и бесполезный компонент, даже хуже dbus.

    А что лучше dbus? При всей моей нелюбви к нему, у него по-моему вообще нет альтернатив. Что печально кстати - Linux, в отличии от мейнстримных ОС не имеет приличного ядерного IPC.

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:31, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для чего он вот обычному пользователю? Пока вейланда не было уж вообще сбоку припёка была. Все эти сеансы и полисикиты это конечно прекрасно, но они постоянно ломаются и по факту тоже лишняя сущность.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 12:48, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А для чего он вот обычному пользователю?

    Зачем вообще пользователю ядро? Просто удали этот бесполезный хлам, только место на диске занимает.

     
     
  • 5.8, Аноним (1), 13:07, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ядра на диске и нет. Если говорить зачем именно линукс, то вот например я могу сбросить процессы рендера на диск и перезагрузить систему, после чего вернуть процессы с диска обратно в память и они продолжат работу.
     
  • 4.14, leap42 (ok), 13:39, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А для чего он вот обычному пользователю?

    Некоторым программам надо между собой общаться. Вот Gnome знает, что я музыку или видео включил. Он может реагировать (например выключить screensaver) или даже показывает кнопки play/pause (удобно, если звук где-то начал играть сам, и мне проще остановить его через Gnome). Так вот, благодаря Dbus любое количество гномов может подписаться на любое количество плееров.

     
     
  • 5.20, Аноним (1), 14:16, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Костыли ничем не лучше других. Только переусложнённые и кривые, всё равно особой универсальности и унификации нет. Вещи вроде приглушения музыки в плеере при поступлении звонка (по примеру венды) могут быть удобными, конечно, но на практике…
     
  • 5.30, Герострат (?), 16:40, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в ядре это зачем?
     
  • 3.9, Zenitur (ok), 13:18, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В своё время под KDE3 был DCOP. Причём он стартовал вместе с сессией, а не как системный процесс, в отличие от.
     
     
  • 4.24, Andrey (??), 15:33, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dbus-daemon стартует в одном экземпляре для системы, и по одному на каждый пользовательский сеанс. Что вполне разумно - иногда нужен доступ по IPC к общесистемным сервисам, иногда к сервисам запускаемым вместе с DE.
     
     
  • 5.26, Аноним (1), 15:45, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько лет назад Шляпа пропихнула требование системной сессии dbus в код xorg-server, первое время она и выкорчёвывалась из кода вручную. Но с тех пор вендорлок всё нагнетал, появился уже безалтернативны.
     
     
  • 6.31, Andrey (??), 17:10, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DBus уже больше 15 лет как мейнстрим в дистрибутивах, какой вендор-лок?
     
  • 5.27, Аноним (1), 15:47, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    й логинд, и вейланд я так понимаю ничего не может без системной сессии тоже. Но собственно сабж из той плеяды малвари, которая висит фоном и ничего не делает, только ждёт чтобы через неё хост поимели.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:29, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему для nvme нужна своя либа, если nvme также управляется через ata-команды?
     
     
  • 2.16, leap42 (ok), 13:45, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему для nvme нужна своя либа, если nvme также управляется через ata-команды?

    Может nvme поновее и посложнее, ata-команды доступны для совместимости, но не охватывают весь функционал?

     

  • 1.17, soarin (ok), 13:55, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А SMART когда можно будет посмотреть в GNOME для NVME?
     
     
  • 2.19, leap42 (ok), 14:10, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так видимо в этой версии и запилили. Сам всегда в консольке смотрю.
     

  • 1.21, cheburnator9000 (ok), 14:31, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    d-bus интерфейс у этой приблуды самый проблемный, вам кажется что там все ОК, но когда начинаешь с ним работать понимаешь что во многих местах есть проблемы, имхо лучший вариант это пользоваться udisks2 оберткой в Vala.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:23, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > d-bus интерфейс у этой приблуды самый проблемный,

    в чем конкретно?
    > с ним работать понимаешь что во многих местах есть проблемы

    какие конкретно?

     

  • 1.22, Tron is Whistling (?), 14:43, 29/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо было таки UDicks называться.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:00, 29/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неинклюзивно.
     

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