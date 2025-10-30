Вышел pgbalancer 1.0, балансировщик нагрузки PostgreSQL на основе ИИ, поддерживающий REST API и MQTT

|
Аноним (5), 09:23, 30/10/2025
да там судя по всему просто reinforcement learning, без глубокого обучения
User (??), 09:47, 30/10/2025
Ну, вообще-то "да, НОРМАЛЬНО - не можем". RR если что - НЕ нормально, веса "на лету" двигать умеют уже не только лишь все - и делают это "реактивно" (Навалим на этот бэкенд побольше! Ой, чот он уже не вывозит - ну давай на другой навалим") - а так, чтоб без "ой!" - ужо роскет-сайнс с расчетом saturation.
Но таки да, в контексте именно postgres - звучит странненько.
Аноним (17), 10:25, 30/10/2025
> Уже и нагрузку балансировать без ИИ не можем. Дожили...
А в чем проблема? ИИ в сабже как раз применяется в той области, где ему и место - автоматизирование рутинных задач.
Аноним (18), 10:36, 30/10/2025
Просто раньше такое называлось адаптивная балансировка. Ну да, а теперь модно называть ИИ, какой бы там на самом деле тупой алгоритм бы не был.
Вы в курсе, что линейная регрессия (провести прямую между несколькими точками) одна из базовых задач машинного обучения? Поэтому каждая нарисовавшая график в экселе бухгалтерша с полным правом может назвать это использованием ИИ.
Аноним (29), 11:26, 30/10/2025
ИИ это только алгоритмы нейросеией. Весь остальной мышиный лёрнинг это каменный век. Как обработка данных с помощью ЭВМ.
Аноним (17), 11:33, 30/10/2025
> Просто раньше такое называлось адаптивная балансировка. Ну да, а теперь модно называть ИИ, какой бы там на самом деле тупой алгоритм бы не был.
Тупой не тупой, но, как видим, самого слова "ИИ" достаточно, чтобы у местных воинов против ИИ подгорели гузна. А техническую суть воины традиционно не понимают.
> Поэтому каждая нарисовавшая график в экселе бухгалтерша с полным правом может назвать это использованием ИИ.
Машинное обучение и нейронки (ИИ) - это не всегда одно и то же, ибо ML существует десятилетиями и может работать на четких предсказуемых алгоритмах (тот же спам-фильтр в email).
Ан339ним (?), 12:08, 30/10/2025
Бесполезно бороться с тем, что повсеместно используется. Остаётся только бороться против названия, будто бы суть от этого поменяется.
Bob (??), 12:05, 30/10/2025
Нет там никакого ИИ. Да и вообще его не существует на земле.
LLM - это не Интеллект, а "вжаленный" джун)
По сути у нас тут дубовый Quality of Service (QoS) и ничего не поменялось.
Но без AI ни денег не дадут, ни хайпа не поднять. За кровавую мерри в баре могут просить 10-20$, а за стопарь водку с пол помидорки в наливайке с тебя полтишок возьмут. Вот тут - аналогично.
Аноним (41), 12:17, 30/10/2025
Это щас модное слово такое, ИИ, можно пихать куда хочешь, люди ведуться, это становится трендовым.
ИИ это не больше чем эмулятор чата, такие программки по 1,5 мегабайта.
Но просто база больше.
У ии можно узнавать какие то технические вопросы.
Но заметил, если в чем то очень хорошо разбираешься, и намерено задаешь вопросы, изначально противоположные, понимаешь насколько ИИ глуп, и насколько противоположными могут быть его ответы.
Часто замечаю что ИИ, на примере ChatGpt, дает ответы которые я хочу услышать, или на которые я намекаю вопросом, тоесть к чему склоняюсь.
В технических вопросах.
bOOster (ok), 08:57, 30/10/2025
|
Как только появилась надпись ИИ - буду держаться от этого подальше...
Ан339ним (?), 09:36, 30/10/2025
Не используй ИИ, а все делай сам. Твои конкуренты от этого только выиграют.
Аноним (11), 11:16, 30/10/2025
По данным Ernst & Young, большинство компаний несут финансовые потери, связанные с внедрением ИИ.
bOOster (ok), 11:37, 30/10/2025
> "Только шмель об этом не знает и продолжает летать".
Конечно, только Диды - с правильным, качественным образованием понимают - что такое современный лжеИИ..
Аноним (17), 12:14, 30/10/2025
> Конечно, только Диды - с правильным, качественным образованием понимают
От этого никому не горячо, ни холодно.
Ан339ним (?), 12:22, 30/10/2025
Диды, наверное, и гуглом с яндексом не пользуются, ведь качество их образования настолько велико, что они способны обходиться без помощи лжеИИ.
bOOster (ok), 11:35, 30/10/2025
> По данным Ernst & Young, большинство компаний несут финансовые потери, связанные с
> внедрением ИИ.
Не мудрено - когда пытаются маркетологической/эмоциональной бомбардировкой мозгов внедрить технологию эффективность которой математически не оценена. И никогда не будет оценена - так как по факту оценивать нечего.
А бардак с переизбытком данных - который ведет к галюцинациям и вранью лжеИИ никогда не решиться, всегда будет на ручном человеческом управлении.
Аноним (41), 12:20, 30/10/2025
Замечаю щас что статьи в интернете, написаны часто Ии, под видом человека.
Знаменитости.
Просто смотришь и понимаешь, по стилю, сто это именно стиль Ии, манера.
Оформление текста.
Это дискредитирует известных личностей, получается они настолько глупы, что за них Ии пишет.
Грустный (?), 09:37, 30/10/2025
И с чем в итоге останешься? Сейчас повсеместно внедряют ИИ, не стоит его бояться.
bOOster (ok), 11:28, 30/10/2025
> И с чем в итоге останешься? Сейчас повсеместно внедряют ИИ, не стоит
> его бояться.
Его только по "ящику" да в фильмах внедряют. И не в бизнес-процессы компаний, а в бошки дурачков.
Аноним (41), 12:24, 30/10/2025
Это никакой не Ии.
Это название модное.
Скачайте программу 2000х.
Эмулятор чата.
Такие программы, когда у людей интернета небыло.
Они даже типа самообучаются на пользователе.
Если человека удивляет Ии, то он глуп.
Миллионы лет эволюции, и какой то там Ии.
Неужели люди оглупели настолько от Тик Токов, что их Ии удивляет.
Аноним (19), 10:43, 30/10/2025
Там на самом деле адаптивная балансировка по типу запроса и накопленным метрикам с ноды. Я еще в нулевых в качестве эксперимента делал подобную балансировку для fastcgi (большого профита по сравнению с тупым weighted round robin не дало, увы). Если бы не нынешний тренд, когда если не притянешь за уши AI, никто денег не даст, никому бы и в голову не пришло назвать это AI.
bOOster (ok), 11:29, 30/10/2025
> как только это начинают называть AI - сразу в топку
И вот это правильно.
Жироватт (ok), 09:11, 30/10/2025
А я уже грешным делом подумал, что такой нажористый баззворд НЕ начнут пихать в утилитарный софт, оставив его для виндовых и маковских ПЫЩЬ-ПЫЩЬ Wet Pussy AI Edition Pro Plus Enterpraiz v26.7.23426 сборка 387624 репак ничего-не-вырезано
Грустный (?), 09:39, 30/10/2025
Скоро в 'cat' добавят нейросеть для предсказания, какой файл вы захотите прочитать завтра.
Аноним (41), 12:26, 30/10/2025
Я тут случайно наткнулся.
Wynix ( типа Windows Ubunu Linux Unix ), кароч кастомизированое под Win11 Kde.
Там типа Copilot есть. Забавно.
Ан339ним (?), 09:51, 30/10/2025
Если вы боитесь ИИ, смартфонов, современных ПК и тп, то возможно, вы выбрали не ту область, а вам стоило бы построить карьеру дворника или ассенизатора.
User (??), 10:02, 30/10/2025
Ну, конкретно тут - правда кажется что за-ради хайпа. В мультимастер ванильный postgres не умеет, разбрасывать RO-запросы по standby-репликам теоретически можно - но тут хорошо бы _понимать_ что именно ты оффлоадишь, т.к. кому-нибудь кроме тебя догадаться, как применяются результаты твоего запроса некоторым образом затруднительно. А ну-как ты с асинк-реплики неконсистентный результат _прочитал_ и на его основании что-то там писать планируешь?
Аноним (17), 10:23, 30/10/2025
> вы выбрали не ту область, а вам стоило бы построить карьеру дворника или ассенизатора.
Я тебя умоляю. Подавляющее большинство местных комментаторов не имеют никакого отношения к IT.
Аноним (50), 12:35, 30/10/2025
Если б я был дворником или ассенизатором вряд ли я боялся бы ИИ, смартфонов, современных ПК - того чего не знаю.
Аноним (15), 10:07, 30/10/2025
А балансировка между копиями или прям полноценное шардирование поддерживает?
Аноним (11), 11:19, 30/10/2025
да, хотелось бы ещё с бигдатой и машынлёрнингом обязательно.
penetrator (?), 11:27, 30/10/2025
Base: pgpool-II fork with modern REST API
циркачи-трюкачи, или артисты юмористического жанра?
В доках по Load Balancing:
Documentation Status
This page is under development. The pgbalancer project is actively documenting all features comprehensively. See Connection Pooling for an example of our complete documentation.
Pgpool-II обеспечивает балансировку нагрузки для операций чтения (read queries), распределяя их между репликами PostgreSQL, но для операций записи (write queries) — запросов на изменение данных (INSERT, UPDATE, DELETE) — он направляет их только на основной сервер (primary node).
расходимся нас наё...т
кстати я тестил его именно как пул соединений (для 1 сервера), он добавляет 30% тормозов и больше ничего
slew (ok), 12:04, 30/10/2025
>>Алгоритмы машинного обучения для умной маршрутизации запросов.
>>Обучение подстраивается в зависимости от времени отклика запросов и состояния ресурсов сервера.
>>Оценивается состояние в реальном времени и предсказывается балансировка запросов.
>>Настраиваемые параметры весов для скорости обучения и скорости предположений случайных событий.
Они это все тестировали, что оно работает и работает именно так как нужно? Если да то как и где можно посмотреть? А то насочинять воды можно сколко угодно. Пока что у меня вопросы даже к штатному планировщику запросов в PG.
|