Вышел pgbalancer 1.0, балансировщик нагрузки PostgreSQL на основе ИИ, поддерживающий REST API и MQTT

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:23, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да там судя по всему просто reinforcement learning, без глубокого обучения

2.10 , User ( ?? ), 09:47, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, вообще-то "да, НОРМАЛЬНО - не можем". RR если что - НЕ нормально, веса "на лету" двигать умеют уже не только лишь все - и делают это "реактивно" (Навалим на этот бэкенд побольше! Ой, чот он уже не вывозит - ну давай на другой навалим") - а так, чтоб без "ой!" - ужо роскет-сайнс с расчетом saturation. Но таки да, в контексте именно postgres - звучит странненько.

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:50, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – там даже рандом-генератор справится луче, чем этот ИИ

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:25, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Уже и нагрузку балансировать без ИИ не можем. Дожили... А в чем проблема? ИИ в сабже как раз применяется в той области, где ему и место - автоматизирование рутинных задач.

3.22 , Аноним ( 11 ), 11:10, 30/10/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.18 , Аноним ( 18 ), 10:36, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Просто раньше такое называлось адаптивная балансировка. Ну да, а теперь модно называть ИИ, какой бы там на самом деле тупой алгоритм бы не был. Вы в курсе, что линейная регрессия (провести прямую между несколькими точками) одна из базовых задач машинного обучения? Поэтому каждая нарисовавшая график в экселе бухгалтерша с полным правом может назвать это использованием ИИ. 3.29 , Аноним ( 29 ), 11:26, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ИИ это только алгоритмы нейросеией. Весь остальной мышиный лёрнинг это каменный век. Как обработка данных с помощью ЭВМ.

3.33 , Аноним ( 17 ), 11:33, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Просто раньше такое называлось адаптивная балансировка. Ну да, а теперь модно называть ИИ, какой бы там на самом деле тупой алгоритм бы не был. Тупой не тупой, но, как видим, самого слова "ИИ" достаточно, чтобы у местных воинов против ИИ подгорели гузна. А техническую суть воины традиционно не понимают. > Поэтому каждая нарисовавшая график в экселе бухгалтерша с полным правом может назвать это использованием ИИ. Машинное обучение и нейронки (ИИ) - это не всегда одно и то же, ибо ML существует десятилетиями и может работать на четких предсказуемых алгоритмах (тот же спам-фильтр в email).

4.39 , Ан339ним ( ? ), 12:08, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бесполезно бороться с тем, что повсеместно используется. Остаётся только бороться против названия, будто бы суть от этого поменяется.

5.42 , Аноним ( 29 ), 12:20, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй просто начать жить, а не с чем-то бороться.

6.49 , Ан339ним ( ? ), 12:33, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я и не борюсь, наоборот, использую.

2.38 , Bob ( ?? ), 12:05, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет там никакого ИИ. Да и вообще его не существует на земле.

LLM - это не Интеллект, а "вжаленный" джун) По сути у нас тут дубовый Quality of Service (QoS) и ничего не поменялось. Но без AI ни денег не дадут, ни хайпа не поднять. За кровавую мерри в баре могут просить 10-20$, а за стопарь водку с пол помидорки в наливайке с тебя полтишок возьмут. Вот тут - аналогично.

2.41 , Аноним ( 41 ), 12:17, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это щас модное слово такое, ИИ, можно пихать куда хочешь, люди ведуться, это становится трендовым.

ИИ это не больше чем эмулятор чата, такие программки по 1,5 мегабайта.

Но просто база больше.

У ии можно узнавать какие то технические вопросы.

Но заметил, если в чем то очень хорошо разбираешься, и намерено задаешь вопросы, изначально противоположные, понимаешь насколько ИИ глуп, и насколько противоположными могут быть его ответы.

Часто замечаю что ИИ, на примере ChatGpt, дает ответы которые я хочу услышать, или на которые я намекаю вопросом, тоесть к чему склоняюсь.

В технических вопросах.

