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Компания Cloudflare открыла код форка PgBouncer

26.08.2022 22:22

Компания Cloudflare опубликовала исходные тексты собственной редакции прокси-сервера PgBouncer, применяемого для поддержания пула открытых соединений к СУБД PostgreSQL. PgBouncer позволяет наладить обращение приложений к PostgreSQL через уже установленные соединения для исключения постоянного выполнения ресурсоёмких повторяющихся операций открытия и закрытия соединений и снижения числа активных соединений к PostgreSQL.

Предложенные в форке изменения нацелены на более строгую изоляцию ресурсов на уровне отдельных БД (нагрузка на CPU, потребление памяти и интенсивность ввода/вывода) и обеспечение ограничения числа соединений в привязке к пользователю и пулу соединений. Например, в опубликованном форке реализована возможность ограничения размера пула соединений для каждого пользователя, корректно работающая в конфигурациях с аутентификацией по имени хоста (HBA, host-based authentication). Кроме того, добавлена поддержка динамического изменения ограничений на число соединений от каждого пользователя, что позволяет более гибко урезать пользователей, отправляющих множество ресурсоёмких запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/op...)
  2. OpenNews: Релиз проекта pgpool-II 3.0
  3. OpenNews: Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 14
  5. OpenNews: Выпуск Odyssey 1.2, балансировщика соединений к PostgreSQL
  6. OpenNews: Доступен Pgfe 2, клиентский C++ API к PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57683-cloudflare
Ключевые слова: cloudflare, pgbouncer, postgresql
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 23:07, 26/08/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего не понятно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:09, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И не очень интересно
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:20, 26/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Перевожу на человеческий - в хайлоаде с постгре без костылей не получится.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:13, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пул коннектов везде актуален, но с другой стороны слишком жирновато персональные коннекты
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:13, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хайлоад бывает без костылей?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 01:15, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару лет назад ученые обнаружили подобный хайлоад в Туманности Андромеды, он вращался вокруг сверхмассивной черной дыры и ему не долго оставалось
     

  • 1.6, Имяреяк (?), 01:10, 27/08/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это для приложений, у которых нормально не реализован пул подключений на клиентской стороне? Или дополнительная прокладка в виде промежуточного пула?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 02:30, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя весь бэк в кубере и скейлинг под нагрузкой в десяток подов,то без баунсера никуда потому что это глобальный пул для всех, которым проще управлять. А клиентские пулеры только в рамках одного инстанса работают.
     
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