Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 26.0

|
Компания Apple опубликовала исходный код низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 26.0 (Tahoe), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin, компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликован 171 пакет с исходными текстами.
По сравнению с macOS 15 обновлены версии пакетов:
- AvailabilityVersions-155
- Chess-560.3
- DiskArbitration-535.0.10
- Heimdal-710.0.1
- ICU-76133
- IOAudioFamily-700.2
- IOBDStorageFamily-26
- IOFireWireAVC-436
- IOFireWireFamily-492
- IOFireWireSBP2-454
- IOFireWireSerialBusProtocolTransport-262
- IOHIDFamily-2222.0.24
- IOKitUser-100222.0.4
- IONetworkingFamily-186
- IOPCIFamily-726.0.5
- IOSCSIParallelFamily-345
- IOStorageFamily-331
- KerberosHelper-165
- Libc-1725.0.11
- Libinfo-600
- Libnotify-344.0.1
- Libsystem-1356
- MITKerberosShim-88
- NFS-339
- OpenPAM-35
- OpenSSH-354.0.3
- PowerManagement-1846.0.25.0.1
- SMBClient-532
- Security-61901.0.87.0.1
- TimeZoneData-107
- WebKit-7622.1.22.11.14
- adv_cmds-237
@@ -61,111
- 61,111 @@
- bc-35
- bless-330
- bootp-527
- bzip2-47
- configd-1385.0.7
- copyfile-230.0.1.0.1
- cron-52
- cups-522
- diskdev_cmds-751
- dtrace-413
- dyld-1323.3
- eap8021x-368.0.3
- file_cmds-475
- files-968
- hfs-704.0.3.0.2
- kext_tools-779
- ksh-42
- less-50
- libarchive-158
- libdispatch-1542.0.4
- libedit-65
- libiconv-113
- libmalloc-792.1.1
- libpcap-144
- libplatform-359.1.2
- libpthread-539
- libresolv-93
- libutil-73
- libxml2-39.8
- libxslt-21.12
- lsof-76
- mDNSResponder-2881.0.25
- mail_cmds-41
- msdosfs-788.0.6.0.1
- network_cmds-726
- ntfs-166
- objc4-950
- pam_modules-217.0.1
- perl-173
- ppp-1020.1.1
- removefile-84
- rsync-170
- ruby-171
- security_certificates-55349.0.11
- sudo-114.0.2
- syslog-404
- system_cmds-1039
- tcpdump-153
- text_cmds-197
- top-144
- vim-163
- zlib-100
- zsh-110.1.1
Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.
Кроме того, опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 26.0. Публикация включает
два пакета - WebKit и libiconv.