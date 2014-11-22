The OpenNET Project / Index page

Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 26.0

23.10.2025 08:42

Компания Apple опубликовала исходный код низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 26.0 (Tahoe), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin, компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликован 171 пакет с исходными текстами.

По сравнению с macOS 15 обновлены версии пакетов:

  • AvailabilityVersions-155
  • Chess-560.3
  • DiskArbitration-535.0.10
  • Heimdal-710.0.1
  • ICU-76133
  • IOAudioFamily-700.2
  • IOBDStorageFamily-26
  • IOFireWireAVC-436
  • IOFireWireFamily-492
  • IOFireWireSBP2-454
  • IOFireWireSerialBusProtocolTransport-262
  • IOHIDFamily-2222.0.24
  • IOKitUser-100222.0.4
  • IONetworkingFamily-186
  • IOPCIFamily-726.0.5
  • IOSCSIParallelFamily-345
  • IOStorageFamily-331
  • KerberosHelper-165
  • Libc-1725.0.11
  • Libinfo-600
  • Libnotify-344.0.1
  • Libsystem-1356
  • MITKerberosShim-88
  • NFS-339
  • OpenPAM-35
  • OpenSSH-354.0.3
  • PowerManagement-1846.0.25.0.1
  • SMBClient-532
  • Security-61901.0.87.0.1
  • TimeZoneData-107
  • WebKit-7622.1.22.11.14
  • bc-35
  • bless-330
  • bootp-527
  • bzip2-47
  • configd-1385.0.7
  • copyfile-230.0.1.0.1
  • cron-52
  • cups-522
  • diskdev_cmds-751
  • dtrace-413
  • dyld-1323.3
  • eap8021x-368.0.3
  • file_cmds-475
  • files-968
  • hfs-704.0.3.0.2
  • kext_tools-779
  • ksh-42
  • less-50
  • libarchive-158
  • libdispatch-1542.0.4
  • libedit-65
  • libiconv-113
  • libmalloc-792.1.1
  • libpcap-144
  • libplatform-359.1.2
  • libpthread-539
  • libresolv-93
  • libutil-73
  • libxml2-39.8
  • libxslt-21.12
  • lsof-76
  • mDNSResponder-2881.0.25
  • mail_cmds-41
  • msdosfs-788.0.6.0.1
  • network_cmds-726
  • ntfs-166
  • objc4-950
  • pam_modules-217.0.1
  • perl-173
  • ppp-1020.1.1
  • removefile-84
  • rsync-170
  • ruby-171
  • security_certificates-55349.0.11
  • sudo-114.0.2
  • syslog-404
  • system_cmds-1039
  • tcpdump-153
  • text_cmds-197
  • top-144
  • vim-163
  • zlib-100
  • zsh-110.1.1

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Кроме того, опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 26.0. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64104-macos
Ключевые слова: macos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Доктор Альба (?), 08:55, 23/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    По сути опубликовали компоненты Darwin OS, которая имеет открытый исходный код.
     
  • 2, Аноним (2), 09:03, 23/10/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем им Vim в МакОСи? Я понимаю, что некоторые юзеры пользуются. Но те немногие маководы, которые умеют в Vim, могут его сами поставить из сторонних источников, да хоть из исходников.
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:24, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vim в переводе с языка хмонг - потому что!
     
  • 4, ptr (ok), 09:27, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так хотя бы один текстовый редактор для консоли необходим.
     
  • 5, нах. (?), 09:34, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем им Vim в МакОСи? Я понимаю, что некоторые юзеры пользуются.

    Неправильно ты понимаешь. Юзеры ничего не решают.
    А наборчик (и там не только vim образцово-показателен) говорит о том что пользуются средствами нормальными для юникс-систем - разработчики. А в этом вашем lin00ps - давно разучились, если даже вообще когда-либо умели.

    А что "могут сами" - для этого, внезапно, может понадобиться поредактировать какой-нибудь конфижек. А нечем. notepad не завезли.

     
