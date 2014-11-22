Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 26.0

1, Доктор Альба ( ? ), 08:55, 23/10/2025 [ответить] + / – По сути опубликовали компоненты Darwin OS, которая имеет открытый исходный код.

2, Аноним ( 2 ), 09:03, 23/10/2025 [ответить] –1 + / – Зачем им Vim в МакОСи? Я понимаю, что некоторые юзеры пользуются. Но те немногие маководы, которые умеют в Vim, могут его сами поставить из сторонних источников, да хоть из исходников.

3, Аноним ( 3 ), 09:24, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vim в переводе с языка хмонг - потому что!

4, ptr ( ok ), 09:27, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так хотя бы один текстовый редактор для консоли необходим.

5, нах. ( ? ), 09:34, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем им Vim в МакОСи? Я понимаю, что некоторые юзеры пользуются. Неправильно ты понимаешь. Юзеры ничего не решают.

А наборчик (и там не только vim образцово-показателен) говорит о том что пользуются средствами нормальными для юникс-систем - разработчики. А в этом вашем lin00ps - давно разучились, если даже вообще когда-либо умели. А что "могут сами" - для этого, внезапно, может понадобиться поредактировать какой-нибудь конфижек. А нечем. notepad не завезли.