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Компания Apple опубликовала код ядра и компонентов на базе СПО, используемых в macOS 15.5

22.05.2025 09:20

Компания Apple опубликовала исходный код низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 15.5 (Sequoia), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin, компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликован 171 пакет с исходными текстами.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Кроме того, опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 18.5. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
  2. OpenNews: В состав macOS включён openrsync от проекта OpenBSD
  3. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM
  4. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
  5. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63283-macos
Ключевые слова: macos
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 22/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, вот идеальный рантайм для гнома, системд и вяленда.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:51, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот прикол в том, что в послденее время иопл выкладывает малопригодные для использования огрызки
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:00, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Казалось бы, вот идеальный рантайм для гнома, системд и вяленда.

    А реально - "нате на лопате" от наглого проприетарщика с самым жестким стором, и у них там launchd - на минуточку. И вместо вэйландов и вулканов какая-то своя фигня, с metal и чем там. Правда, это все они в комплекте к тому дать - забыли. Ибо жирновато для холопов.

    Вон то ритуал ради ритуала, ибо после двукратного кидка с открыть-закрыть - закладываться на эту штуку будет только совсем уж отбитый идиот.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 22/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Мемчик про конрибушн Apple во FreeBSD
    https://i.vas3k.club/8c6404f19338d7b9efa26a4db468c939f380a7736008d793990f5f9e1
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:50, 22/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > macOS 15.5

    Нет такой версии. Новейшая 15.3 от 27 января 2025.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:58, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это у тебя ее нет
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 09:59, 22/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:59, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Apple-то и не знают. https://support.apple.com/ru-ru/109033
     

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