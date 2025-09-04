Организация Rust Foundation запустила инициативу Rust Innovation Lab

|
|1.1, pashev.ru (?), 10:33, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Rust Innovation Lab предоставит Rust-проектам необходимые ресурсы, чтобы развивать свои идеи не отвлекаясь на задачи, не связанные с разработкой, и сохранив независимость.
Зависимость от ресурсов — это независимость. Понятно?
|2.4, Аноним (4), 10:39, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>не отвлекаясь на задачи, не связанные с разработкой,
Ну, по другому - в крепостничество. Зачем тебе своё?
|2.11, freehck (ok), 10:48, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Rust Innovation Lab предоставит Rust-проектам необходимые ресурсы, чтобы развивать свои идеи не отвлекаясь на задачи, не связанные с разработкой, и сохранив независимость.
> Зависимость от ресурсов — это независимость. Понятно?
Понятней некуда. У разработчиков вообще с одной стороны стоят люди, которые обеспечивают им инфраструктуру разработки, с другой -- которые тестируют их код, с третьей -- люди, которые эксплуатируют их код под нагрузкой, и которые дают обратную связь. Как минимум. А так-то да, они вполне себе независимые.
|2.29, Аноним (-), 13:18, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты наверное не жил в кондоминиумах, где есть например общественная мастерская.
Там стоят станки, есть инструменты, в некоторых даже какой-то набор "ресурсов".
Обслуживается она управляющей компанией.
Каждый житель может прийти и, например, сколотить себе табуретку, нарезать доски для полочки.
Никто не будет указывать как использовать изготовленное.
Или другой распространенный пример - общественный бассейн. Тебя никто не заставляет туда ходить)
Я понимая что концепции свободы и независимости сложны, но мог бы напрячься перед тем как нести чушь.
|3.38, Аноним (38), 14:57, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Но погодите, я как раз не пойму аналогии. Ваши примеры с мастерской или бассейном - да, согласен, вы правы. Есть некий ресурс, поддерживаемый на общие средства (все скидываются по копеечке, прямо либо в виде налогов), и каждый может его использовать.
Но тут-то речь, по сути, о раздаче денег, если я правильно читаю новость. Либо прямой, либо не прямой, в виде ведения всяких там юридических вещей. А тут уже "кто платит, тот девушку и танцует", разве нет? Фонд раздает деньги, и будет решать, кому хочет, кому не хочет. А если кто-то делает не то, что надо, то может и перехотеть
|2.49, Аноним (49), 16:31, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Зависимость от ресурсов — это независимость. Понятно?
Нет ресурсов - нет проблем? Или что ты хотел сказать?
|1.2, iPony128052 (?), 10:33, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А на информатике в РФ на чём сейчас учат? Python?
А вот если бы все учили бы Rust с пятого класса 🤔
|1.3, Аноним (4), 10:37, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации.
|2.8, Аноним (-), 10:41, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации.
Вот поделитесь, зачем вам альтернативные реализации?
Нынешний код под миг, его можно перелицензировать в gpl по щелчку пальца.
Что даст альтернативная реализация? Что в каждой будут свои баги?
Вот были отличные иксы, один. Нет надо было начать все ломать.
Так и тут, есть одна работающая реализация, но нет, вам скучно, вы хотите наплодить других!
|4.13, Аноним (-), 10:50, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия
Это не ответ. Вы за минуту можете сделать альтернативу - кнопка fork в правом верхнем углу.
Даже уже была, CrabLang называлась. Успешно сдохла за ненадобность: последний коммит больше года назад был (github.com/crablang/crab)
Плюс есть cranelift.
Поэтому еще раз - зачем вам нужна альтернатива?
|5.17, Аноним (17), 11:08, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А каким боком cranelift к расту относится? Это компилятор для wasm
|6.19, Аноним (-), 11:12, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А каким боком cranelift к расту относится? Это компилятор для wasm
Его можно использовать как альтернативный бекенд для rustc вместо llvm.
github.com/rust-lang/rustc_codegen_cranelift
С llvm он пока еще не сравнится, но тем не менее.
|4.52, Аноним (49), 16:38, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия
Ну как тебе сказать... Если есть конкретная здравая цель и смысл - да. А альтернативы чисто ради альтернатив - это всегда пародия, плетущаяся позади. Всякие десктопные линуксы и прочие опенсорсные "альтернативы" комперческим продуктам не дадут соврать.
|3.36, Facemaker (?), 14:51, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть же исторический пример: реализации C++. Много их было, и конкуренция оказалась полезна для качества выживших.
|4.50, Аноним (49), 16:35, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Есть же исторический пример: реализации C++.
Исторические реализации C++ были проприетарными коммерческими огороженными поделками. Оттого и поздыхали.
Сейчас другие времена, когда корпорации работают над общими открытыми проектами, а не "каждый сам по себе".
|3.37, Facemaker (?), 14:55, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какой-то необоснованный наезд. Разработка Rust пока ведётся по формализованному процессу RFC. Это бардак, но не полный ☺. Разработка спецификации языка в планах (см. документ "RFC Book").
|4.44, bOOster (ok), 15:56, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Какой-то необоснованный наезд. Разработка Rust пока ведётся по формализованному процессу
> RFC. Это бардак, но не полный ☺. Разработка спецификации языка в
> планах (см. документ "RFC Book").
О как! Значит RFC в контексте раста это бордель, а "формализованный процесс разработки" - это то что в этом борделе твориться. Ну в целом так и есть.
|5.51, Аноним (-), 16:36, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> О как!
Во ты сейчас сюда пишешь благодаря настоящему стандарту™ ISO?
Или благодаря RFC 1122/1123, RFC1034/1035, RFC768, RFC9293 и так далее?
Но как же стандартизация???
А может ты считаешь что кусок кала по номером ISO/IEC 9899 вообще может называться стандартом?
|2.54, Аноним (49), 16:43, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации.
А зачем тебе альтернативная реализация? Что-то не так с текущей?
А так вообще gccrs потихоньку пилят.
|1.7, Аноним (7), 10:41, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А вот скажите мне. Что в SSL были устаревшие алгоритмы - это понятно. Но, блин, в TLS завезли великую дыру в безопасности. Необходимость хэндшейка по небезопасному протоколу. В SSL же устанавливалось сразу защищенное соединение. Зачем это сделали? Не было ли раньше лучше?
|2.16, Аноним (17), 11:06, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть encrypted client hello.
В SSL тоже хендшейк в открытом виде передается. Угрозы безопасности там нет, если не считать того что по поддерживаемым шифрам можно составлять цифровые отпечатки, а по SNI реализовывать блокировки.
|1.9, 12483 (?), 10:43, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> и базируется на С++
я теперь понял нужно как писать безопасный код на раст
сейчас думаю как попасть в этот фонд
> чтобы развивать свои идеи не отвлекаясь на задачи
|1.15, Аноним (15), 11:02, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не тем Rust Foundation занимается, за разработку на Rust нужно льготную ипотеку давать, под -0,5%, бесплатные путёвки в санаторий на Мальдивы, абонемент на перелеты Emirates.
|2.48, Аноним (48), 16:05, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Можно много чего давать, но есть такая большая категория людей, которые за ЛЮБЫЕ деньги не будут жрать г___но.
|1.18, Аноним (18), 11:10, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Уже не знают как заставить людей перейти на этот современный брейнфак, в ход даже пошла тяжелая артиллерия.
|1.23, анонд (?), 12:26, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
нужно руководство как мигрировать код с Rust (кощунство то какое!!!) на C++ (и другие языки)
|1.35, Аноним (35), 14:44, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
как на мой вкус - прекрасно все у раста.
ну серьезно, очень быстро, относительно высокоуровнево. надежно - да. из коробки.
можно ли на c++ - да.
нужно ли - на раст проще.
причем влияет не только язык - но и логистика - карго внезапно рулит.
с карго кстати забавно. карго либы из хрензнаетоткуда ставит, а значит apt dev пакеты нет.
я понимаю, что сишники плачут - можно проект сделать раз в 10 быстрее, и раз в 5 надежнее.
я понимаю стоны о том, что нет, не решает оно все проблемы.
только надо говорить иначе - решает не все проблемы. и писать сложна. хотя... писать сложнее, зато я знаю, что если оно скомпилялось, то почти гарантировано будет работать как нужно и не сдохнет.
можно ли отстрелить ногу - можно, но это прям хотеть нужно.
|1.39, blevakagmail.com (?), 15:19, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Парадокс сохранения продолжения раскрывает нечто глубокое в системном программировании. Нас приучили думать, что низкоуровневое программирование требует низкоуровневого мышления — что для быстрой работы нужно отказаться от абстракций. Но что, если это не так?
<...>
Практические выводы
Для разработчиков встраиваемых систем эта архитектура открывает то, что ранее считалось невозможным: полностью функциональные драйверы устройств с предсказуемой производительностью. Логика считывания показаний датчиков остаётся функциональной и тестируемой:....... F# firefly llvm translation
|1.43, Аноним (43), 15:47, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Б***, я было подумал, что наконец до ****rust*в дошло, что всю экосистему надо переделывать под динамическую линковку и совместимость с пакетными менеджерами ... а там вместо мер, действительно развивающих язык в сторону устранения его самой большой проблемы,.. очередной распил... Стыд и позор.
|2.45, Голдер и Рита (?), 15:57, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а там вместо мер, действительно развивающих язык в сторону устранения его самой большой проблемы,.. очередной распил...
Всё, что ни делается, – всё к лучшему. 😉
|1.46, Аноним (48), 16:00, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У тухлого языка даже ФИНАНСОВАЯ поддержка не сможет ничем помочь - ну просто потому, что программисты умнее маркетолухов и гов___няный язык просто НЕ НУЖЕН.
