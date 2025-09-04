The OpenNET Project / Index page

Организация Rust Foundation запустила инициативу Rust Innovation Lab

04.09.2025 10:04

Некоммерческая организация Rust Foundation, занимающаяся развитием и поддержкой языка Rust и связанной с ним экосистемы, представила инициативу Rust Innovation Lab, нацеленную на предоставление поддержки открытым проектам, написанным на языке Rust и используемым для обеспечения работы критически важных элементов инфраструктуры. Инициатива позволит проектам получить финансовое, юридическое и маркетинговое сопровождение, а также административную поддержку и помощь в организации управления проектом.

Rust Innovation Lab предоставит Rust-проектам необходимые ресурсы, чтобы развивать свои идеи не отвлекаясь на задачи, не связанные с разработкой, и сохранив независимость. Среди прочего, педставленная инициатива позволит организовать приём пожертвований и взаимодействие со спонсорами от имени некоммерческой организации Rust Foundation для предоставления налоговых льгот. Таким образом, проектам не придётся создавать собственное юридическое лицо, открывать банковский счёт и вести налоговую отчётность. Rust Foundation будет вести учёт и предоставлять необходимую отчётность для спонсоров и участников проекта.

Первым проектом, принятым в Rust Innovation Lab, стала криптографическая библиотека Rustls, предлагающая клиентскую и серверную реализацию протоколов TLS1.2 и TLS1.3 для проектов на языке Rust. Rustls не предоставляет собственную реализацию криптографических примитивов, а использует подключаемые провайдеры криптографических функций (поддерживаются алгоритмы ECDSA, Ed25519, RSA, ChaCha20-Poly1305, AES128-GCM и AES256-GCM). По умолчанию в Rustls используется криптопровайдер на базе библиотеки aws-lc-rs, которая развивается компанией Amazon и базируется на С++ коде AWS-LC, ответвлённом от проекта BoringSSL (сопровождаемый Google форк OpenSSL). В качестве криптопровайдера также может использоваться библиотека ring, частично основанная на BoringSSL и комбинирующая код на ассемблере, С++ и Rust.

  Главная ссылка к новости (https://rustfoundation.org/med...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63822-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, pashev.ru (?), 10:33, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Rust Innovation Lab предоставит Rust-проектам необходимые ресурсы, чтобы развивать свои идеи не отвлекаясь на задачи, не связанные с разработкой, и сохранив независимость.

    Зависимость от ресурсов — это независимость. Понятно?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:39, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >не отвлекаясь на задачи, не связанные с разработкой,

    Ну, по другому - в крепостничество. Зачем тебе своё?

     
  • 2.11, freehck (ok), 10:48, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Rust Innovation Lab предоставит Rust-проектам необходимые ресурсы, чтобы развивать свои идеи не отвлекаясь на задачи, не связанные с разработкой, и сохранив независимость.
    > Зависимость от ресурсов — это независимость. Понятно?

    Понятней некуда. У разработчиков вообще с одной стороны стоят люди, которые обеспечивают им инфраструктуру разработки, с другой -- которые тестируют их код, с третьей -- люди, которые эксплуатируют их код под нагрузкой, и которые дают обратную связь. Как минимум. А так-то да, они вполне себе независимые.

     
  • 2.29, Аноним (-), 13:18, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверное не жил в кондоминиумах, где есть например общественная мастерская.
    Там стоят станки, есть инструменты, в некоторых даже какой-то набор "ресурсов".
    Обслуживается она управляющей компанией.
    Каждый житель может прийти и, например, сколотить себе табуретку, нарезать доски для полочки.
    Никто не будет указывать как использовать изготовленное.

    Или другой распространенный пример - общественный бассейн. Тебя никто не заставляет туда ходить)

    Я понимая что концепции свободы и независимости сложны, но мог бы напрячься перед тем как нести чушь.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:57, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но погодите, я как раз не пойму аналогии. Ваши примеры с мастерской или бассейном - да, согласен, вы правы. Есть некий ресурс, поддерживаемый на общие средства (все скидываются по копеечке, прямо либо в виде налогов), и каждый может его использовать.

    Но тут-то речь, по сути, о раздаче денег, если я правильно читаю новость. Либо прямой, либо не прямой, в виде ведения всяких там юридических вещей. А тут уже "кто платит, тот девушку и танцует", разве нет? Фонд раздает деньги, и будет решать, кому хочет, кому не хочет. А если кто-то делает не то, что надо, то может и перехотеть

     
  • 2.49, Аноним (49), 16:31, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зависимость от ресурсов — это независимость. Понятно?

    Нет ресурсов - нет проблем? Или что ты хотел сказать?

     

  • 1.2, iPony128052 (?), 10:33, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    А на информатике в РФ на чём сейчас учат? Python?

    А вот если бы все учили бы Rust с пятого класса 🤔

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:49, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И к 10му дети бы знали мертвый язык.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:15, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За что ты так ненавидишь детей?
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:37, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:41, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации.

    Вот поделитесь, зачем вам альтернативные реализации?
    Нынешний код под миг, его можно перелицензировать в gpl по щелчку пальца.

    Что даст альтернативная реализация? Что в каждой будут свои баги?
    Вот были отличные иксы, один. Нет надо было начать все ломать.
    Так и тут, есть одна работающая реализация, но нет, вам скучно, вы хотите наплодить других!

     
     
  • 3.10, localhostadmin (ok), 10:46, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 10:50, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия

    Это не ответ. Вы за минуту можете сделать альтернативу - кнопка fork в правом верхнем углу.
    Даже уже была, CrabLang называлась. Успешно сдохла за ненадобность: последний коммит больше года назад был (github.com/crablang/crab)
    Плюс есть cranelift.

    Поэтому еще раз - зачем вам нужна альтернатива?

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 11:08, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А каким боком cranelift к расту относится? Это компилятор для wasm
     
     
  • 6.19, Аноним (-), 11:12, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  А каким боком cranelift к расту относится? Это компилятор для wasm

    Его можно использовать как альтернативный бекенд для rustc вместо llvm.
    github.com/rust-lang/rustc_codegen_cranelift

    С llvm он пока еще не сравнится, но тем не менее.

     
  • 4.25, Аноним (25), 12:48, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и нет - тоже альтернативы.
     
  • 4.52, Аноним (49), 16:38, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия

    Ну как тебе сказать... Если есть конкретная здравая цель и смысл - да. А альтернативы чисто ради альтернатив - это всегда пародия, плетущаяся позади. Всякие десктопные линуксы и прочие опенсорсные "альтернативы" комперческим продуктам не дадут соврать.

     
  • 3.36, Facemaker (?), 14:51, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же исторический пример: реализации C++. Много их было, и конкуренция оказалась полезна для качества выживших.
     
     
  • 4.50, Аноним (49), 16:35, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть же исторический пример: реализации C++.

    Исторические реализации C++ были проприетарными коммерческими огороженными поделками. Оттого и поздыхали.

    Сейчас другие времена, когда корпорации работают над общими открытыми проектами, а не "каждый сам по себе".

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:01, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В рамках ferrocene есть спецификация
    https://ferrocene.dev/en/
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:39, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://github.com/Rust-GCC/gccrs
     
  • 2.32, bOOster (ok), 13:51, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там нет спецификаций - там полный бардак.
     
     
  • 3.37, Facemaker (?), 14:55, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой-то необоснованный наезд. Разработка Rust пока ведётся по формализованному процессу RFC. Это бардак, но не полный ☺. Разработка спецификации языка в планах (см. документ "RFC Book").
     
     
  • 4.41, 12yoexpert (ok), 15:23, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пока я с этим документом в туалет схожу, уже новая версия выйдет
     
  • 4.44, bOOster (ok), 15:56, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой-то необоснованный наезд. Разработка Rust пока ведётся по формализованному процессу
    > RFC. Это бардак, но не полный ☺. Разработка спецификации языка в
    > планах (см. документ "RFC Book").

    О как! Значит RFC в контексте раста это бордель, а "формализованный процесс разработки" - это то что в этом борделе твориться. Ну в целом так и есть.

     
     
  • 5.51, Аноним (-), 16:36, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О как!

    Во ты сейчас сюда пишешь благодаря настоящему стандарту™ ISO?
    Или благодаря RFC 1122/1123, RFC1034/1035, RFC768, RFC9293 и так далее?
    Но как же стандартизация???

    А может ты считаешь что кусок кала по номером ISO/IEC 9899 вообще может называться стандартом?

     
  • 2.54, Аноним (49), 16:43, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации.

    А зачем тебе альтернативная реализация? Что-то не так с текущей?

    А так вообще gccrs потихоньку пилят.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:41, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вот скажите мне. Что в SSL были устаревшие алгоритмы - это понятно. Но, блин, в TLS завезли великую дыру в безопасности. Необходимость хэндшейка по небезопасному протоколу. В SSL же устанавливалось сразу защищенное соединение. Зачем это сделали? Не было ли раньше лучше?
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 11:06, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть encrypted client hello.

    В SSL тоже хендшейк в открытом виде передается. Угрозы безопасности там нет, если не считать того что по поддерживаемым шифрам можно составлять цифровые отпечатки, а по SNI реализовывать блокировки.

     

  • 1.9, 12483 (?), 10:43, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > и базируется на С++

    я теперь понял нужно как писать безопасный код на раст

    сейчас думаю как попасть в этот фонд
    > чтобы развивать свои идеи не отвлекаясь на задачи

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:02, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не тем Rust Foundation занимается, за разработку на Rust нужно льготную ипотеку давать, под -0,5%, бесплатные путёвки в санаторий на Мальдивы, абонемент на перелеты Emirates.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:05, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно много чего давать, но есть такая большая категория людей, которые за ЛЮБЫЕ деньги не будут жрать г___но.
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:10, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Уже не знают как заставить людей перейти на этот современный брейнфак, в ход даже пошла тяжелая артиллерия.
     

  • 1.23, анонд (?), 12:26, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужно руководство как мигрировать код с Rust (кощунство то какое!!!) на C++ (и другие языки)
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 12:51, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Квоты выделили?
     

  • 1.34, 12yoexpert (ok), 14:30, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    то есть будет ещё больше маркетинга?
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:44, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    как на мой вкус - прекрасно все у раста.
    ну серьезно, очень быстро, относительно высокоуровнево. надежно - да. из коробки.
    можно ли на c++ - да.
    нужно ли - на раст проще.
    причем влияет не только язык - но и логистика - карго внезапно рулит.
    с карго кстати забавно. карго либы из хрензнаетоткуда ставит, а значит apt dev пакеты нет.
    я понимаю, что сишники плачут - можно проект сделать раз в 10 быстрее, и раз в 5 надежнее.
    я понимаю стоны о том, что нет, не решает оно все проблемы.
    только надо говорить иначе - решает не все проблемы. и писать сложна. хотя... писать сложнее, зато я знаю, что если оно скомпилялось, то почти гарантировано будет работать как нужно и не сдохнет.
    можно ли отстрелить ногу - можно, но это прям хотеть нужно.
     
  • 1.39, blevakagmail.com (?), 15:19, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Парадокс сохранения продолжения раскрывает нечто глубокое в системном программировании. Нас приучили думать, что низкоуровневое программирование требует низкоуровневого мышления — что для быстрой работы нужно отказаться от абстракций. Но что, если это не так?

    <...>

    Практические выводы
    Для разработчиков встраиваемых систем эта архитектура открывает то, что ранее считалось невозможным: полностью функциональные драйверы устройств с предсказуемой производительностью. Логика считывания показаний датчиков остаётся функциональной и тестируемой:....... F# firefly llvm translation

     
  • 1.40, blevakagmail.com (?), 15:20, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F# zero cost abstraction
     
  • 1.42, Анон1110м (?), 15:36, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу что-то такое для FoxPro и
    BASIC.
     
  • 1.43, Аноним (43), 15:47, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Б***, я было подумал, что наконец до ****rust*в дошло, что всю экосистему надо переделывать под динамическую линковку и совместимость с пакетными менеджерами ... а там вместо мер, действительно развивающих язык в сторону устранения его самой большой проблемы,.. очередной распил... Стыд и позор.
     
     
  • 2.45, Голдер и Рита (?), 15:57, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а там вместо мер, действительно развивающих язык в сторону устранения его самой большой проблемы,.. очередной распил...

    Всё, что ни делается, – всё к лучшему. 😉

     

  • 1.46, Аноним (48), 16:00, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У тухлого языка даже ФИНАНСОВАЯ поддержка не сможет ничем помочь - ну просто потому, что программисты умнее маркетолухов и гов___няный язык просто НЕ НУЖЕН.
     
  • 1.53, blevakagmail.com (?), 16:40, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F# намного проще и удобнее
     

