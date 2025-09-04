Организация Rust Foundation запустила инициативу Rust Innovation Lab

2.8 , Аноним ( - ), 10:41, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации. Вот поделитесь, зачем вам альтернативные реализации?

Нынешний код под миг, его можно перелицензировать в gpl по щелчку пальца. Что даст альтернативная реализация? Что в каждой будут свои баги?

Вот были отличные иксы, один. Нет надо было начать все ломать.

Так и тут, есть одна работающая реализация, но нет, вам скучно, вы хотите наплодить других!

3.10 , localhostadmin ( ok ), 10:46, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия

4.13 , Аноним ( - ), 10:50, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия Это не ответ. Вы за минуту можете сделать альтернативу - кнопка fork в правом верхнем углу.

Даже уже была, CrabLang называлась. Успешно сдохла за ненадобность: последний коммит больше года назад был (github.com/crablang/crab)

Плюс есть cranelift. Поэтому еще раз - зачем вам нужна альтернатива?

5.17 , Аноним ( 17 ), 11:08, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А каким боком cranelift к расту относится? Это компилятор для wasm

6.19 , Аноним ( - ), 11:12, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А каким боком cranelift к расту относится? Это компилятор для wasm Его можно использовать как альтернативный бекенд для rustc вместо llvm.

github.com/rust-lang/rustc_codegen_cranelift С llvm он пока еще не сравнится, но тем не менее.

4.25 , Аноним ( 25 ), 12:48, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и нет - тоже альтернативы.

4.52 , Аноним ( 49 ), 16:38, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия Ну как тебе сказать... Если есть конкретная здравая цель и смысл - да. А альтернативы чисто ради альтернатив - это всегда пародия, плетущаяся позади. Всякие десктопные линуксы и прочие опенсорсные "альтернативы" комперческим продуктам не дадут соврать.

3.36 , Facemaker ( ? ), 14:51, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть же исторический пример: реализации C++. Много их было, и конкуренция оказалась полезна для качества выживших.

4.50 , Аноним ( 49 ), 16:35, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть же исторический пример: реализации C++. Исторические реализации C++ были проприетарными коммерческими огороженными поделками. Оттого и поздыхали. Сейчас другие времена, когда корпорации работают над общими открытыми проектами, а не "каждый сам по себе".

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:01, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В рамках ferrocene есть спецификация

https://ferrocene.dev/en/

2.30 , Аноним ( 30 ), 13:39, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://github.com/Rust-GCC/gccrs

2.32 , bOOster ( ok ), 13:51, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Там нет спецификаций - там полный бардак.

3.37 , Facemaker ( ? ), 14:55, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какой-то необоснованный наезд. Разработка Rust пока ведётся по формализованному процессу RFC. Это бардак, но не полный ☺. Разработка спецификации языка в планах (см. документ "RFC Book").

4.41 , 12yoexpert ( ok ), 15:23, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – пока я с этим документом в туалет схожу, уже новая версия выйдет

4.44 , bOOster ( ok ), 15:56, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какой-то необоснованный наезд. Разработка Rust пока ведётся по формализованному процессу

> RFC. Это бардак, но не полный ☺. Разработка спецификации языка в

> планах (см. документ "RFC Book"). О как! Значит RFC в контексте раста это бордель, а "формализованный процесс разработки" - это то что в этом борделе твориться. Ну в целом так и есть. 5.51 , Аноним ( - ), 16:36, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > О как! Во ты сейчас сюда пишешь благодаря настоящему стандарту™ ISO?

Или благодаря RFC 1122/1123, RFC1034/1035, RFC768, RFC9293 и так далее?

Но как же стандартизация??? А может ты считаешь что кусок кала по номером ISO/IEC 9899 вообще может называться стандартом?

2.54 , Аноним ( 49 ), 16:43, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучше бы они спецификации выпустили, чтобы были альтернативные реализации. А зачем тебе альтернативная реализация? Что-то не так с текущей? А так вообще gccrs потихоньку пилят.

