Второй бета-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0

28.08.2025 08:48

Компания Red Hat опубликовала второй бета-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0, который будет задействован в осеннем выпуске дистрибутива Fedora Linux 43. Проект используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, Rosa Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen. Код RPM распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5, который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми разработчиками.

Из улучшений во второй бета-версии отмечается поддержка цифровых подписей OpenPGP v6. В обновлении также предложены исправления, связанные с верификацией пакетов по цифровым подписям. Общие изменения в ветке RPM 6.0:

  • Поддержка нового формата пакетов RPM 6, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ. В формате RPM 6 задействованы 64-разрядные поля с размерами, модернизированы структуры, связанные с криптографией, и добавлены MIME-сведения о файлах.
  • Прекращена поддержка формата RPM 3. Поддержка формата RPM 4, использующего cpio, будет сохранена в полном объёме - дистрибутивы на своё усмотрение смогут остаться на формате RPM 4.
  • По умолчанию включены проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи.
  • В утилиту rpmbuild добавлена поддержка автоматического формирования локальных подписей во время сборки, а в утилиту rpm добавлена опция "--nosignature" для принудительной установки пакета без проверки подписи.
  • Предоставлена возможность использования вместо GnuPG инструментария Sequoia-sq, написанного на Rust.
  • В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си.
  • Реализована возможность использования нескольких подписей OpenPGP для каждого пакета.
  • Прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA.
  • Расширены возможности утилиты rpmkeys по работе с ключами, например, для обновления OpenPGP-ключей можно использовать команду "rpmkeys --import".
  • Задействованы только полные идентификаторы и хеш-отпечатки (fingerprint) ключей OpenPGP.
  • Добавлена возможность обновления уже импортированных ключей.
  • В обвязках для языка Python реализована поддержка изоляции состояния Python-модулей для их запуска в нескольких субинтерпретаторах.



