Компания Red Hat опубликовала второй бета-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0, который будет задействован в осеннем выпуске дистрибутива Fedora Linux 43. Проект используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, Rosa Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen. Код RPM распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5, который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми разработчиками. Из улучшений во второй бета-версии отмечается поддержка цифровых подписей OpenPGP v6. В обновлении также предложены исправления, связанные с верификацией пакетов по цифровым подписям. Общие изменения в ветке RPM 6.0: Поддержка нового формата пакетов RPM 6, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ. В формате RPM 6 задействованы 64-разрядные поля с размерами, модернизированы структуры, связанные с криптографией, и добавлены MIME-сведения о файлах.

Прекращена поддержка формата RPM 3. Поддержка формата RPM 4, использующего cpio, будет сохранена в полном объёме - дистрибутивы на своё усмотрение смогут остаться на формате RPM 4.

По умолчанию включены проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи.

В утилиту rpmbuild добавлена поддержка автоматического формирования локальных подписей во время сборки, а в утилиту rpm добавлена опция "--nosignature" для принудительной установки пакета без проверки подписи.

Предоставлена возможность использования вместо GnuPG инструментария Sequoia-sq, написанного на Rust.

В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си.

Реализована возможность использования нескольких подписей OpenPGP для каждого пакета.

Прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA.

Расширены возможности утилиты rpmkeys по работе с ключами, например, для обновления OpenPGP-ключей можно использовать команду "rpmkeys --import".

Задействованы только полные идентификаторы и хеш-отпечатки (fingerprint) ключей OpenPGP.

Добавлена возможность обновления уже импортированных ключей.

В обвязках для языка Python реализована поддержка изоляции состояния Python-модулей для их запуска в нескольких субинтерпретаторах.





