Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.2

Опубликован выпуск проекта Red Panda C++ 3.2, легковесной интегрированной среды разработки для языков C, C++ и GNU Assembly. Red Panda C++ продолжает развитие IDE Dev-C++, которая была переписана с Delphi на С++ с использованием библиотеки Qt. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Изначально среда разработки Dev-C++ поддерживала только платформу Windows, но в Red Panda C++ добавлена поддержка платформ Linux и macOS. Из особенностей Red Panda C++ можно отметить автодополнение кода, проверку синтаксиса во время редактирования, возможность сворачивания блоков кода, автоформатирование; отладчик с поддержкой стека вызовов и интерфейсом для просмотра содержимого памяти; использование тем оформления и цветовых схем; наличие тёмного режима интерфейса; интерфейс для ведения списков задач (TODO) и закладок; гибкие функции поиска и замены; возможности для проведения рефакторинга (переименования переменных, классов, методов и функций). Среди изменений в новой версии: Реализована поддержка строковых литералов с префиксами LR/UR/uR/u8R.

Улучшено определением информации об установленном наборе компиляторов GCC.

Улучшены операции копирования и экспорта в формате HTML, добавлена возможность указания номеров строк при экспорте.

Добавлена поддержка копирования содержимого, используя комбинацию Ctrl+Drag/Drop.

В настройки добавлена кнопка "Copy Compiler Set" для копирования состава набора инструментов компилятора.

В отладчике реализовано автоматическое переключение фокуса на панель трассировки стека в случае остановки выполнения на позиции, не связанной с файлами с исходным кодом.

Изменены отступы в диалоге поиска и замены. Обеспечено выставление фокуса на поле ввода при открытии диалога поиска и замены.