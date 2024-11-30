Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.2

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|4.18, Аноним (17), 13:54, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато подкинут вам открыть в нём проектик со специально подготовленным сборочным скриптиком сторонними шаловливыми ручками ;) Ага, уязвимостей нет.
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|2.8, Аноним (8), 12:54, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блоб компилятора Pascal не собирается и не бутстрапится с помощью gcc.
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|1.4, Аноним (5), 12:28, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Панда это отличный символ нелепости. Панда хищник который не в состоянии охотится в силу интеллектуальных способностей и поэтому ест только бамбук. Так же и сабжевый ide с функционалом менее чем у текстового редактора.
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|2.7, Аноним (8), 12:50, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве текстовый редактор может осуществлять трасировку выполнения программы?
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|2.11, анонд (?), 12:57, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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красная панда (также малая панда, кошачий медведь и гималайский енот) и панда это разные животные
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|3.15, нах. (?), 13:15, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бамбук оба жрут одинаково. И да, судя по строению зубов - предки были чем-то вроде скунса. Т.е. жрали лягух между бамбучин, ну иногда могли и росток прихватить, заодно.
А потом всех лягух доели и пришлось стать вегетарианцами. (Впрочем, птичий выводок или что-то еще такое что далеко не убежит, подъест этот веган с удовольствием.)
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|2.19, Герострат (?), 13:58, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Панда в силу интеллектуальных способностей просветлилась и отказалась от насилия, как тебе такая трактовка?
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