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Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.2

30.11.2024 11:45

Опубликован выпуск проекта Red Panda C++ 3.2, легковесной интегрированной среды разработки для языков C, C++ и GNU Assembly. Red Panda C++ продолжает развитие IDE Dev-C++, которая была переписана с Delphi на С++ с использованием библиотеки Qt. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Изначально среда разработки Dev-C++ поддерживала только платформу Windows, но в Red Panda C++ добавлена поддержка платформ Linux и macOS.

Из особенностей Red Panda C++ можно отметить автодополнение кода, проверку синтаксиса во время редактирования, возможность сворачивания блоков кода, автоформатирование; отладчик с поддержкой стека вызовов и интерфейсом для просмотра содержимого памяти; использование тем оформления и цветовых схем; наличие тёмного режима интерфейса; интерфейс для ведения списков задач (TODO) и закладок; гибкие функции поиска и замены; возможности для проведения рефакторинга (переименования переменных, классов, методов и функций).

Среди изменений в новой версии:

  • Реализована поддержка строковых литералов с префиксами LR/UR/uR/u8R.
  • Улучшено определением информации об установленном наборе компиляторов GCC.
  • Улучшены операции копирования и экспорта в формате HTML, добавлена возможность указания номеров строк при экспорте.
  • Добавлена поддержка копирования содержимого, используя комбинацию Ctrl+Drag/Drop.
  • В настройки добавлена кнопка "Copy Compiler Set" для копирования состава набора инструментов компилятора.
  • В отладчике реализовано автоматическое переключение фокуса на панель трассировки стека в случае остановки выполнения на позиции, не связанной с файлами с исходным кодом.
  • Изменены отступы в диалоге поиска и замены. Обеспечено выставление фокуса на поле ввода при открытии диалога поиска и замены.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/royqh1979/R...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.0
  3. OpenNews: Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE
  4. OpenNews: Первый выпуск проекта Pulsar, подхватившего разработку редактора кода Atom
  5. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.192.0
  6. OpenNews: В многопользовательском редакторе кода Zed обеспечена поддержка Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62322-redpanda
Ключевые слова: redpanda, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Анонимус_б67 (?), 11:51, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но в Red Panda C++ добавлена поддержка платформ Linux и macOS.

    Для которых нет сборок

     
     
  • 2.9, анонд (?), 12:55, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    open source же https://github.com/royqh1979/RedPanda-CPP/blob/master/BUILD.md
    есть AppImage который также нужно собрать самому, а раньше выкладывали сборки
     
  • 2.16, Fastcode (-), 13:40, 30/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:48, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я худею с нынешних горе-линуксоидов.
     

  • 1.2, Аноним324 (ok), 11:57, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оригинальный Embarcadero DEV-C++ работает намного лучше.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:04, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только код к нему перестали публиковать с 2005 года.
    https://sourceforge.net/projects/dev-cpp/files/Sources/
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:29, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и хорошо, никто не залезет шаловливыми ручками.
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 13:54, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато подкинут вам открыть в нём проектик со специально подготовленным сборочным скриптиком сторонними шаловливыми ручками ;) Ага, уязвимостей нет.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:54, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блоб компилятора Pascal не собирается и не бутстрапится с помощью gcc.
     

  • 1.4, Аноним (5), 12:28, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Панда это отличный символ нелепости. Панда хищник который не в состоянии охотится в силу интеллектуальных способностей и поэтому ест только бамбук. Так же и сабжевый ide с функционалом менее чем у текстового редактора.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 12:50, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве текстовый редактор может осуществлять трасировку выполнения программы?
     
  • 2.11, анонд (?), 12:57, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    красная панда (также малая панда, кошачий медведь и гималайский енот) и панда это разные животные
     
     
  • 3.15, нах. (?), 13:15, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бамбук оба жрут одинаково. И да, судя по строению зубов - предки были чем-то вроде скунса. Т.е. жрали лягух между бамбучин, ну иногда могли и росток прихватить, заодно.

    А потом всех лягух доели и пришлось стать вегетарианцами. (Впрочем, птичий выводок или что-то еще такое что далеко не убежит, подъест этот веган с удовольствием.)

     
  • 2.13, Панда хищник (?), 13:01, 30/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.19, Герострат (?), 13:58, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Панда в силу интеллектуальных способностей просветлилась и отказалась от насилия, как тебе такая трактовка?
     

  • 1.6, ijuij (?), 12:39, 30/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне больше по душе KDevelop, активно юзаю его на Ubuntu. 💻✨


     

  • 1.14, Аноним (14), 13:06, 30/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

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