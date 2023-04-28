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Обновление редактора кода CudaText 1.192.0

28.04.2023 13:53

Опубликован выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText 1.192, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 300 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.

Из новых возможностей, появившихся с момента прошлого анонса, отмечаются новые плагины в Plugins Manager:

  • Markdown Special Paste: обработка команды "Вставка" для URL и картинок.
  • Markdown Image: показ картинок, упомянутых в тексте, между строками.
  • Deep Translator: перевод текста.
  • Transpose: аналог команды "Transpose" из Sublime Text.
  • Folding Caption: показ имени текущей функции вверху экрана.
  • MO File Viewer: показ содержимого mo-файлов (файлы переводов плагинов).
  • Git Blame: поиск последнего Git-коммита для любой строки файла.
  • Добавлены новые лексеры:
    • ANSYS APDL.
    • Janet.
    • WGSL.
    • WRML.
    • HCL.
    • Futhark.
    • Just.
    • Objeck.
    • Dictu.
    • Umka.


  1. Главная ссылка к новости (https://cudatext.github.io/...)
  2. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.161.0
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12
  4. OpenNews: Facebook открыл код Lexical, библиотеки для создания редакторов текста
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.0
  6. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.2
Автор новости: Alexey Torgashin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59046-cudatext
Ключевые слова: cudatext
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Рейка Сметанова (ok), 14:39, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Базированный редактор, не то что эти ваши визуал коды и саблаймы
     
     
  • 2.2, Alexey Torgashin (?), 14:45, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что значит "базированный"? Новояз ваш - моя не понимает.
     
     
  • 3.5, Рейка Сметанова (ok), 14:53, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    крутой значит, LCL это база, в отличии от всяких веб интерфейсов
     
     
  • 4.36, Бывалый смузихлёб (?), 15:55, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    настолько годный что в статье ни единого скрина нет ?
     
     
  • 5.37, Alexey Torgashin (?), 15:57, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > настолько годный что в статье ни единого скрина нет ?

    Можешь по ссылке на домашнюю зайти, там есть десяток скринов и анимаций.

     
     
  • 6.38, Бывалый смузихлёб (?), 16:01, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я по ссылке и новость могу почитать
    означает ли это что можно не заморачиваться с оформлением новостей на опеннете ?

    хотя скрины посмотрел. Чем-то Блокнот++ напоминает

     
     
  • 7.39, Alexey Torgashin (?), 16:03, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я по ссылке и новость могу почитать
    > означает ли это что можно не заморачиваться с оформлением новостей на опеннете
    > ?

    На ОпенНете редко когда делают скрины. Когда я читаю сайт я их очень редко вижу, тут упор не тексте. Вот я и следую этому.


     
  • 4.44, Аноним (44), 16:36, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VSCode еще лучще базированный, на электроне!
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:53, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший, годный
     
  • 3.20, Аноним (-), 15:19, 28/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.48, fumanchez (ok), 16:57, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это практически реплика саблайма, только пострашнее.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:47, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для питона есть PyCharm. Остальное не нужно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:51, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Питон не нужен, как и пичарм.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:31, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До массового подрыва 3, 2, 1...
     
  • 2.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:59, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дожили, на питоне уже без иде не могут писать...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На чём угодно можно без IDE писать. Но зачем?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:08, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы всем об этом рассказывать, как все эти вимеры и емаксеры.
     
  • 4.24, НюраСетка (?), 15:32, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист теперь тоже не нужен
     
  • 4.26, НюраСетка (?), 15:34, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не то что ИДЕ
     
  • 2.9, _RORO_ (ok), 15:01, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    vscode чем не угодил?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:07, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком мало оперативы ест.
     
  • 3.22, Аноним (23), 15:30, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    погугли, что ли, чем он может не угождать.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 15:40, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Vscodium в репах есть. Хотя это всё равно блобы и они меня нервируют, блобы от васяна нервируют ещё больше, что странно, по логике доверять васяну можно больше чем корпорасам. Но это сегдня стандарт, никуда не денешься от него.
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:02, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Паскаль рулит!
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 15:08, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паскаль — Давление!
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:10, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий свой проект я начну на паскале!
     

  • 1.12, Аноним (13), 15:06, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный нормальный редактор написанные на Паскале.
     
     
  • 2.16, Рейка Сметанова (ok), 15:08, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    извинись за лазарус и делфи
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 15:09, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Извините лазарус и делфи что вы такое дн ищщи. Вы не виноваты вы от природы ущербны бай дизайн.
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:09, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Noetpad ++ это лучший редактор, кто придумало человечество. Все остальное - ересь и мракобесие
     
     
  • 2.19, Аноним (13), 15:10, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На арче не заводится эта шиндоподделка.
     
     
  • 3.21, аноним2 (?), 15:20, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его надо готовить с вином.
     
     
  • 4.25, Аноним (23), 15:33, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    я не алкаш
     
  • 2.27, Аноним (29), 15:34, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно по сравнению с kate довольно убого. Ещё и stuxnetы через npp распространяли.
     
     
  • 3.28, Alexey Torgashin (?), 15:36, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно по сравнению с kate довольно убого. Ещё и stuxnetы через npp
    > распространяли.

    Вы знаете Kate? Можете сравнить Kate и CudaText, без тролинга пожалуста?

     
     
  • 4.31, Аноним (29), 15:45, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном благодаря плагинам и штатным возможностям программа безальтернативна для меня. В качестве неплохой альтернативы vscode, без электронов. Проблемы вроде глючных апдейтов или утечек бывают, подстветка синтаксиса очень тормозная опять же. С крупными файлами на десятки тысяч строк несколько больно работать в ней. Насчёт cudatext ничего сказать не могу, нет в репах.
     
     
  • 5.34, Alexey Torgashin (?), 15:49, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда это не сравнение, это просто комплимент Kate. Но такой же комплимент можно много кому сделать. А вот если бы вы сравнили скорость парсинга на больших файлах, или наборы плагинов...
     
     
  • 6.41, Самый умный из вас (?), 16:19, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоростной парсинг, который через Ж, немного посидел, пересел на саблайм. Из плюсов только возможность вертикальных табов
     
     
  • 7.42, Alexey Torgashin (?), 16:31, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скоростной парсинг, который через Ж, немного посидел, пересел на саблайм. Из плюсов
    > только возможность вертикальных табов

    Можно пояснить, где именно парсинг через Ж - в Кейт или в CudaText? В чем выражается то что он "через Ж"?

     
  • 6.49, fumanchez (ok), 17:11, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В kate подсветка ленивая, и файл там раскрашивается в процессе скроллинга. Сравнивать тут нечего: она там медленная, но хотя бы экономнее по ресурсам.
     

  • 1.32, ГридовыхДелМастерМой (?), 15:46, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Позволяет делать грид из 6 рабочих окон. Если убрать ограничение, то можно добится эффекта трипофобии! Редактор прекрасен
     
  • 1.33, KhabMan (ok), 15:47, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ссылки на скачивание на sourceforge... Что движет теми, кто публикует свои проекты там?
     
     
  • 2.35, Alexey Torgashin (?), 15:52, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ссылки на скачивание на sourceforge... Что движет теми, кто публикует свои проекты
    > там?

    Там удобно. Можно держать старые версии тоже. Уже их на сотни мегов накопилось. Удобно смотреть содержимое папок. Удобно держать плагины и видеть счетчики.

     
  • 2.46, Аноним (-), 16:53, 28/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.43, Аноним (43), 16:32, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть vim, готов смириться с emacs, остальное от лукавого и не нужно
     
  • 1.45, Аноним (-), 16:53, 28/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.50, Аноним (50), 17:29, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел посмотреть, бинарник с сайта падает на моём Apple M1 (asahi linux) с SIGILL. Потратил полтора часа на попытки собрать, бросил.
     
     
  • 2.52, Alexey Torgashin (?), 17:32, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотел посмотреть, бинарник с сайта падает на моём Apple M1 (asahi linux)
    > с SIGILL.

    Точно качали aarch64 версию? Мне писали что она работает.

    Почему потратили 1.5 часа, если есть утилита cudatext_up (ссылка в вики) которая делает все сама?

     

  • 1.51, Аноним (51), 17:31, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > имеет ряд преимуществ над Sublime Text

    Открываем ссылку, а там… «Sublime Text» встречается 6 раз, в контексте «мы сделяли как в ST». Про преимущества ни слова. Надо полагать их просто нет.

     
     
  • 2.53, Alexey Torgashin (?), 17:35, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Открываем ссылку, а там… «Sublime Text» встречается 6 раз, в контексте
    > «мы сделяли как в ST». Про преимущества ни слова. Надо полагать
    > их просто нет.

    Открывали точно эту страницу https://wiki.freepascal.org/CudaText_VS_other_editors ? Там первый раздел - CudaText advantages over Sublime Text 3

     

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