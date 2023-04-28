Обновление редактора кода CudaText 1.192.0

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|5.37, Alexey Torgashin (?), 15:57, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> настолько годный что в статье ни единого скрина нет ?
Можешь по ссылке на домашнюю зайти, там есть десяток скринов и анимаций.
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|6.38, Бывалый смузихлёб (?), 16:01, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я по ссылке и новость могу почитать
означает ли это что можно не заморачиваться с оформлением новостей на опеннете ?
хотя скрины посмотрел. Чем-то Блокнот++ напоминает
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|7.39, Alexey Torgashin (?), 16:03, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я по ссылке и новость могу почитать
> означает ли это что можно не заморачиваться с оформлением новостей на опеннете
> ?
На ОпенНете редко когда делают скрины. Когда я читаю сайт я их очень редко вижу, тут упор не тексте. Вот я и следую этому.
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|4.15, Аноним (15), 15:08, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы всем об этом рассказывать, как все эти вимеры и емаксеры.
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|4.29, Аноним (29), 15:40, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Vscodium в репах есть. Хотя это всё равно блобы и они меня нервируют, блобы от васяна нервируют ещё больше, что странно, по логике доверять васяну можно больше чем корпорасам. Но это сегдня стандарт, никуда не денешься от него.
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|3.18, Аноним (13), 15:09, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Извините лазарус и делфи что вы такое дн ищщи. Вы не виноваты вы от природы ущербны бай дизайн.
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|1.17, Аноним (17), 15:09, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Noetpad ++ это лучший редактор, кто придумало человечество. Все остальное - ересь и мракобесие
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|2.27, Аноним (29), 15:34, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Оно по сравнению с kate довольно убого. Ещё и stuxnetы через npp распространяли.
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|3.28, Alexey Torgashin (?), 15:36, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно по сравнению с kate довольно убого. Ещё и stuxnetы через npp
> распространяли.
Вы знаете Kate? Можете сравнить Kate и CudaText, без тролинга пожалуста?
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|4.31, Аноним (29), 15:45, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В основном благодаря плагинам и штатным возможностям программа безальтернативна для меня. В качестве неплохой альтернативы vscode, без электронов. Проблемы вроде глючных апдейтов или утечек бывают, подстветка синтаксиса очень тормозная опять же. С крупными файлами на десятки тысяч строк несколько больно работать в ней. Насчёт cudatext ничего сказать не могу, нет в репах.
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|5.34, Alexey Torgashin (?), 15:49, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда это не сравнение, это просто комплимент Kate. Но такой же комплимент можно много кому сделать. А вот если бы вы сравнили скорость парсинга на больших файлах, или наборы плагинов...
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|6.41, Самый умный из вас (?), 16:19, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоростной парсинг, который через Ж, немного посидел, пересел на саблайм. Из плюсов только возможность вертикальных табов
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|7.42, Alexey Torgashin (?), 16:31, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скоростной парсинг, который через Ж, немного посидел, пересел на саблайм. Из плюсов
> только возможность вертикальных табов
Можно пояснить, где именно парсинг через Ж - в Кейт или в CudaText? В чем выражается то что он "через Ж"?
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|6.49, fumanchez (ok), 17:11, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В kate подсветка ленивая, и файл там раскрашивается в процессе скроллинга. Сравнивать тут нечего: она там медленная, но хотя бы экономнее по ресурсам.
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|1.33, KhabMan (ok), 15:47, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ссылки на скачивание на sourceforge... Что движет теми, кто публикует свои проекты там?
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|2.35, Alexey Torgashin (?), 15:52, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ссылки на скачивание на sourceforge... Что движет теми, кто публикует свои проекты
> там?
Там удобно. Можно держать старые версии тоже. Уже их на сотни мегов накопилось. Удобно смотреть содержимое папок. Удобно держать плагины и видеть счетчики.
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|1.50, Аноним (50), 17:29, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотел посмотреть, бинарник с сайта падает на моём Apple M1 (asahi linux) с SIGILL. Потратил полтора часа на попытки собрать, бросил.
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|2.52, Alexey Torgashin (?), 17:32, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотел посмотреть, бинарник с сайта падает на моём Apple M1 (asahi linux)
> с SIGILL.
Точно качали aarch64 версию? Мне писали что она работает.
Почему потратили 1.5 часа, если есть утилита cudatext_up (ссылка в вики) которая делает все сама?
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|1.51, Аноним (51), 17:31, 28/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> имеет ряд преимуществ над Sublime Text
Открываем ссылку, а там… «Sublime Text» встречается 6 раз, в контексте «мы сделяли как в ST». Про преимущества ни слова. Надо полагать их просто нет.
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