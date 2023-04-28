Обновление редактора кода CudaText 1.192.0

Опубликован выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText 1.192, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 300 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.

Из новых возможностей, появившихся с момента прошлого анонса, отмечаются новые плагины в Plugins Manager: