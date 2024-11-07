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Доступен Lima 1.0, инструментарий для запуска виртуальных машин с Linux

07.11.2024 09:16

Опубликован выпуск инструментария Lima 1.0, изначально развивавшего похожую на WSL2 (Windows Subsystem for Linux) прослойку для запуска Linux-приложений в macOS (LInux-on-MAc), но затем переросший в универсальный инструментарий для запуска виртуальных машин с Linux в различных операционных системах. В настоящее Lima может использоваться в macOS, Linux, Windows и BSD-системах. Ключевой целью проекта является предоставление простого способа запуска произвольных Linux-дистрибутивов в изолированных контейнерах или виртуальных окружениях, обеспечивая при этом автоматическое перенаправление сетевых портов и совместный доступ к файлам. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Для изолированного запуска Linux-окружения в Linux и BSD-системах может использоваться runtime containerd и различные движки контейнерной изоляции (Apptainer, Docker, Podman, LXD). В macOS применяется QEMU с ускорителем HVF или непосредственно штатный для macOS инструментарий виртуализации Virtualization.framework. Для запуска Linux-окружений в Windows используется прослойка WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Поддерживается запуск Linux-дистрибутивов, собранных для архитектуры x86_64 на хост-системах c архитектурой ARM64 и наоборот. В экспериментальном режиме имеется поддержки архитектур riscv64 и ARM32.

Для организации доступа к файлам хост-окружения могут использоваться SSHFS, virtio-9p-pci/virtfs (по умолчанию) и virtiofs. Перенаправление сетевых портов осуществляется через отслеживание сетевых обращений через /proc/net/tcp и iptables с последующим автоматическим запуском "ssh" с опцией "-L". В качестве экспериментальных возможностей доступен проброс доступа к звуковой системе ALSA и организация удалённого подключения через VNC.

Для быстрого развёртывания окружений предоставляются шаблоны, подготовленные для различных версий дистрибутивов AlmaLinux, Alpine, Arch Linux, Debian, Fedora, Gentoo, openSUSE, Oracle Linux, Rocky и Ubuntu. Для сборки собственных системных образов предлагается использовать инструментарий BuildKit. Возможность использования Lima для запуска Linux-окружений интегрирована в инструментарии Finch (Amazon), Rancher Desktop (SUSE), Colima и Podman Desktop (Red Hat). Отдельно развивается собственный графический интерфейс пользователя Lima GUI, написанный с использованием Qt.

Версия Lima 1.0 отмечена как первый стабильный релиз проекта, подведший итоги трёх лет разработки и включающий некоторые накопившиеся изменения, нарушающие обратную совместимость. Стабилизирована поддержка драйвера vz, использующего систему виртуализации Virtualization.framework на платформе macOS. На системах начиная с macOS 13.5 драйвер vz теперь используется по умолчанию. В разряд стабильных также переведены драйвер 9p для организации совместного доступа к файлам и драйвер user-v2 для организации сетевого доступа. Добавлена поддержка проброса UDP-портов. Обновлены многие шаблоны установки дистрибутивов, например, добавлены шаблоны для Fedora 41 и Ubuntu 24.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lima-vm/lim...)
  2. OpenNews: Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS
  3. OpenNews: В containerd приняты изменения, позволяющие запускать Linux-контейнеры во FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск инструментариев для управления контейнерами LXC 6.0, Incus 6.0 и LXD 5.21.1
  5. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.8, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
  6. OpenNews: Amazon адаптировал инструментарий управлениями контейнерами Finch для работы в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал aim
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62189-lima
Ключевые слова: lima, container, virtual
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шёл контейнер через контейнер, видит в контейнере лежит контейнер, взял, достал из внешнего контейнера внутренний контейнер, положил внешний контейнер внутренний контейнер, сел на пенёк, и задохнулся от переполнения стека.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:29, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    несмешно
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:34, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Грустно
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:22, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sad But True
     

  • 1.5, YetAnotherOnanym (ok), 09:38, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одна надстройка над надстройками, объединяющая прослойки между прослойками.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:39, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где чекбокс "пробросить видеокарту"? без него не торт
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:23, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чекбокс сделать можно только пробрасываться ничего не будет.
     

  • 1.11, МИСАКА (?), 10:27, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LIMA BALLS
     

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