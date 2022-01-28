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Компания SUSE выпустила Rancher Desktop 1.0

28.01.2022 09:51

Компания SUSE представила выпуск открытого приложения Rancher Desktop 1.0.0, предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами на базе платформы Kubernetes. Выпуск 1.0.0 отмечен как стабильный и ознаменовавший переход к процессу разработки с предсказуемым циклом формирования релизов и периодической публикацией корректирующих обновлений. Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается работа в Linux (deb и rpm), macOS и Windows

По своему назначению Rancher Desktop близок к проприетарному продукту Docker Desktop и отличается главным образом использованием CLI-интерфейса nerdctl и runtime containerd для создания и запуска контейнеров, но в будущем в Rancher Desktop планируют добавить поддержку Docker CLI и Moby. Rancher Desktop даёт возможность на своей рабочей станции через простой графический интерфейс протестировать разрабатываемые контейнеры и приложения, предназначенные для работы в контейнерах, перед их развёртыванием в рабочих системах.

Rancher Desktop позволяет выбрать определённую версию Kubernetes для использования, протестировать работу своих контейнеров с различными версиями Kubernetes, мгновенно запустить контейнеры без регистрации в сервисах Kubernetes, собрать, получить и разместить образы контейнеров и развернуть разрабатываемое приложение в контейнере на локальной системе (сетевые порты, связанные с контейнерами доступны только с localhost).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/rancher...)
  2. OpenNews: Компания SUSE объявила о покупке Rancher Labs
  3. OpenNews: Выпуск Rancher Desktop 0.6.0 с поддержкой Linux
  4. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.5, ОС на базе контейнерной изоляции
  5. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.18, системы управления кластером изолированных контейнеров
  6. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56599-rancher
Ключевые слова: rancher, desktop, kubernetes
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron

    яснапанятна

     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 10:03, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну знаешь ли. Стильно-модно-молодежной технологии - стильно-модно-молодежные обёртки.
    Печальнее было бы, если бы оно автоматом синхронизировалось с вейпом (или что там сейчас у наших можников хайпово?) и начинало заливаться петухом при каждом деплое.
     

  • 1.2, Werwolf (ok), 09:55, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron

    фу как некультурно, и неожиданно со стороны suse в obs которой собирать электрон - то ещё удовольствие..
    похоже ЛГБТ сторонники электрона добрались уже и до suse..

     
     
  • 2.7, Werewolf (??), 10:01, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    полностью согласен брат
     
  • 2.12, Товарищ Майор (?), 10:08, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так сусь давно уже протухла.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:55, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    эээхх, теперь заживём!
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    у вас есть кубернетес? (с)
     
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 10:06, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вы еще кипятите? Тогда мы идём к вам!
    Тайд или медленная смерть?

    Хм...

    А вы еще не в контейнерах? Тогда мы идём к вам!
    Кубернетес или медленная смерть?

    Хм...

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:57, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Kubernetes ..  на языке JavaScript с использованием платформы Electron

    Скрестили ужа с гадюкой

     
  • 1.6, Жироватт (ok), 09:59, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron

    Фу-фу-фу. Зато бишапашна, зато нету игры с арифметикой указателей, зато нету use-after-free

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:02, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Так, видел что у suse дистры скатились в хлам, но кажется усиленно продолжают копать в этом направлении.
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 10:07, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто старых умных дядек и старых умных тётек сменяют молодые и стильные яппи с подкатанными штанишками, которым кажется, что главное оседлать хайп, а там или осёл сдохнет, или халиф преставится
     
  • 2.20, Что (?), 12:08, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие же не скатились в хлам? Очень интересно.
     

  • 1.13, bugmenot (??), 10:11, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ясно. Комменты -- одно нытьё про Electron. Опеннет как всегда.
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 10:16, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что должно поменяться вдруг?)
     
  • 2.15, Анон Обыкновенный (?), 10:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Соблюдают традиции. Хорошо что в статье не упомянули Rust, Wayland, Gnome и SystemD, иначе нытья и слёз бы хватило чтоб затопить весь мир
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:39, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо что фанатики ничего не пишут про всё это. Хотя вот же ты  уже написал.  А про электрон фанатик написал выше.  
     
  • 2.16, Аноним (17), 10:38, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять фанатики электрона aka сожри всю мою оперативу и пошли телеметрии столько сколько сможешь найти.  
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:16, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, должны были кипятком писаться?
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:13, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, Electron внезапно похорошел?
     

  • 1.18, Аноним (19), 11:16, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и отличается главным образом использованием CLI-интерфейса

    Если там CLI, то нахрена тогда туда Electron пихать?

     
  • 1.21, Аноним (21), 12:56, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс слишком сложный для среднестатистического девляпса. Вот есть более простой и понятный: https://github.com/docker/dockercraft
     
     
  • 2.22, Жироватт (ok), 13:09, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, как можно сильнее всего унизить девопсов...так вот же оно.
    Спасибо за ссылочку, наши девопсы уже высираются в чат
     
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