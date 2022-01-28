Компания SUSE выпустила Rancher Desktop 1.0

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|1.1, Аноним (1), 09:54, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron
яснапанятна
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|2.9, Жироватт (ok), 10:03, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну знаешь ли. Стильно-модно-молодежной технологии - стильно-модно-молодежные обёртки.
Печальнее было бы, если бы оно автоматом синхронизировалось с вейпом (или что там сейчас у наших можников хайпово?) и начинало заливаться петухом при каждом деплое.
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|1.2, Werwolf (ok), 09:55, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron
фу как некультурно, и неожиданно со стороны suse в obs которой собирать электрон - то ещё удовольствие..
похоже ЛГБТ сторонники электрона добрались уже и до suse..
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|2.10, Жироватт (ok), 10:06, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А вы еще кипятите? Тогда мы идём к вам!
Тайд или медленная смерть?
Хм...
А вы еще не в контейнерах? Тогда мы идём к вам!
Кубернетес или медленная смерть?
Хм...
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|1.5, Аноним (5), 09:57, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Kubernetes .. на языке JavaScript с использованием платформы Electron
Скрестили ужа с гадюкой
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|1.6, Жироватт (ok), 09:59, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Программа написана на языке JavaScript с использованием платформы Electron
Фу-фу-фу. Зато бишапашна, зато нету игры с арифметикой указателей, зато нету use-after-free
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|1.8, Аноним (8), 10:02, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Так, видел что у suse дистры скатились в хлам, но кажется усиленно продолжают копать в этом направлении.
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|2.11, Жироватт (ok), 10:07, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто старых умных дядек и старых умных тётек сменяют молодые и стильные яппи с подкатанными штанишками, которым кажется, что главное оседлать хайп, а там или осёл сдохнет, или халиф преставится
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|2.15, Анон Обыкновенный (?), 10:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Соблюдают традиции. Хорошо что в статье не упомянули Rust, Wayland, Gnome и SystemD, иначе нытья и слёз бы хватило чтоб затопить весь мир
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|3.17, Аноним (17), 10:39, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо что фанатики ничего не пишут про всё это. Хотя вот же ты уже написал. А про электрон фанатик написал выше.
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|2.16, Аноним (17), 10:38, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опять фанатики электрона aka сожри всю мою оперативу и пошли телеметрии столько сколько сможешь найти.
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|1.18, Аноним (19), 11:16, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>и отличается главным образом использованием CLI-интерфейса
Если там CLI, то нахрена тогда туда Electron пихать?
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|2.22, Жироватт (ok), 13:09, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Казалось бы, как можно сильнее всего унизить девопсов...так вот же оно.
Спасибо за ссылочку, наши девопсы уже высираются в чат
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