Выпуск Podman Desktop 1.2, графического интерфейса для управления контейнерами

Компания Red Hat опубликовала выпуск проекта Podman Desktop 1.2, развивающего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами. Проект конкурирует с такими продуктами, как Rancher Desktop и Docker Desktop, и также позволяет разработчикам, не имеющим навыков системного администрирования, на своей рабочей станции создавать, запускать, тестировать и публиковать микросервисы и приложения, разрабатываемые для систем контейнерной изоляции, перед их развёртыванием в рабочих окружениях. Код Podman Desktop написан на языке TypeScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Поддерживается интеграция с платформами Kubernetes и OpenShift, а также использование различных runtime для выполнения контейнеров, таких как Podman Engine, Podman Lima, crc и Docker Engine. Окружение на локальной системе разработчика может отзеркаливать конфигурацию рабочего окружения, в котором выполняются готовые приложения (среди прочего на локальной системе можно симулировать многоузловые кластеры Kubernetes и окружения OpenShift). Имеется возможность создавать дополнения для поддержки дополнительных движков запуска контейнеров, провайдеров Kubernetes и инструментариев. Например, доступны дополнения для локального запуска одноузлового кластера OpenShift Local и подключения к облачному сервису OpenShift Developer Sandbox. Предоставляются инструменты для управления образами контейнеров, работы с pod-ами и разделами, сборки образов из Containerfile и Dockerfile, подключения к контейнерам через терминал, загрузки образов из реестров контейнеров OCI и публикации своих образов в них, управления доступными в контейнерах ресурсами (память, CPU, хранилище). Также имеется поддержка конвертации образов контейнеров и подключения как к локальным движкам контейнерной изоляции, так и к внешней инфраструктуре на базе Kubernetes для размещения в ней своих pod-ов и генерации YAML-файлов для Kubernetes или запуска Kubernetes YAML на локальной системе без Kubernetes. В новом выпуске: Добавлены кнопки для запуска, остановки, удаления и перезапуска групп контейнеров, выполняемых под управлением Docker Compose и Podman Compose.





В виджет, сворачиваемый в системный лоток, добавлена возможность переключения между разными контекстами Kubernetes.





Добавлена кнопка для быстрого переименования образов.





Добавлена поддержка обработчиков протокола, позволяющих загружать расширения напрямую из скрипта или терминала. Например, для загрузки расширения openshift-local можно указать "podman-desktop:extension/redhat.openshift-local".





Добавлена страница для диагностики проблем.





Предоставлена опция для пропуска проверки сертификата при загрузке образа из реестра.



