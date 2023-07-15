Выпуск Podman Desktop 1.2, графического интерфейса для управления контейнерами

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Компания Red Hat опубликовала выпуск проекта Podman Desktop 1.2, развивающего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами. Проект конкурирует с такими продуктами, как Rancher Desktop и Docker Desktop, и также позволяет разработчикам, не имеющим навыков системного администрирования, на своей рабочей станции создавать, запускать, тестировать и публиковать микросервисы и приложения, разрабатываемые для систем контейнерной изоляции, перед их развёртыванием в рабочих окружениях. Код Podman Desktop написан на языке TypeScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.
Поддерживается интеграция с платформами Kubernetes и OpenShift, а также использование различных runtime для выполнения контейнеров, таких как Podman Engine, Podman Lima, crc и Docker Engine. Окружение на локальной системе разработчика может отзеркаливать конфигурацию рабочего окружения, в котором выполняются готовые приложения (среди прочего на локальной системе можно симулировать многоузловые кластеры Kubernetes и окружения OpenShift). Имеется возможность создавать дополнения для поддержки дополнительных движков запуска контейнеров, провайдеров Kubernetes и инструментариев. Например, доступны дополнения для локального запуска одноузлового кластера OpenShift Local и подключения к облачному сервису OpenShift Developer Sandbox.
Предоставляются инструменты для управления образами контейнеров, работы с pod-ами и разделами, сборки образов из Containerfile и Dockerfile, подключения к контейнерам через терминал, загрузки образов из реестров контейнеров OCI и публикации своих образов в них, управления доступными в контейнерах ресурсами (память, CPU, хранилище). Также имеется поддержка конвертации образов контейнеров и подключения как к локальным движкам контейнерной изоляции, так и к внешней инфраструктуре на базе Kubernetes для размещения в ней своих pod-ов и генерации YAML-файлов для Kubernetes или запуска Kubernetes YAML на локальной системе без Kubernetes.
В новом выпуске:
- Добавлены кнопки для запуска, остановки, удаления и перезапуска групп контейнеров, выполняемых под управлением Docker Compose и Podman Compose.
- В виджет, сворачиваемый в системный лоток, добавлена возможность переключения между разными контекстами Kubernetes.
- Добавлена кнопка для быстрого переименования образов.
- Добавлена поддержка обработчиков протокола, позволяющих загружать расширения напрямую из скрипта или терминала. Например, для загрузки расширения openshift-local можно указать "podman-desktop:extension/redhat.openshift-local".
- Добавлена страница для диагностики проблем.
- Предоставлена опция для пропуска проверки сертификата при загрузке образа из реестра.