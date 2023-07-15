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Выпуск Podman Desktop 1.2, графического интерфейса для управления контейнерами

15.07.2023 12:59

Компания Red Hat опубликовала выпуск проекта Podman Desktop 1.2, развивающего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами. Проект конкурирует с такими продуктами, как Rancher Desktop и Docker Desktop, и также позволяет разработчикам, не имеющим навыков системного администрирования, на своей рабочей станции создавать, запускать, тестировать и публиковать микросервисы и приложения, разрабатываемые для систем контейнерной изоляции, перед их развёртыванием в рабочих окружениях. Код Podman Desktop написан на языке TypeScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Поддерживается интеграция с платформами Kubernetes и OpenShift, а также использование различных runtime для выполнения контейнеров, таких как Podman Engine, Podman Lima, crc и Docker Engine. Окружение на локальной системе разработчика может отзеркаливать конфигурацию рабочего окружения, в котором выполняются готовые приложения (среди прочего на локальной системе можно симулировать многоузловые кластеры Kubernetes и окружения OpenShift). Имеется возможность создавать дополнения для поддержки дополнительных движков запуска контейнеров, провайдеров Kubernetes и инструментариев. Например, доступны дополнения для локального запуска одноузлового кластера OpenShift Local и подключения к облачному сервису OpenShift Developer Sandbox.

Предоставляются инструменты для управления образами контейнеров, работы с pod-ами и разделами, сборки образов из Containerfile и Dockerfile, подключения к контейнерам через терминал, загрузки образов из реестров контейнеров OCI и публикации своих образов в них, управления доступными в контейнерах ресурсами (память, CPU, хранилище). Также имеется поддержка конвертации образов контейнеров и подключения как к локальным движкам контейнерной изоляции, так и к внешней инфраструктуре на базе Kubernetes для размещения в ней своих pod-ов и генерации YAML-файлов для Kubernetes или запуска Kubernetes YAML на локальной системе без Kubernetes.

В новом выпуске:

  • Добавлены кнопки для запуска, остановки, удаления и перезапуска групп контейнеров, выполняемых под управлением Docker Compose и Podman Compose.

  • В виджет, сворачиваемый в системный лоток, добавлена возможность переключения между разными контекстами Kubernetes.

  • Добавлена кнопка для быстрого переименования образов.

  • Добавлена поддержка обработчиков протокола, позволяющих загружать расширения напрямую из скрипта или терминала. Например, для загрузки расширения openshift-local можно указать "podman-desktop:extension/redhat.openshift-local".

  • Добавлена страница для диагностики проблем.

  • Предоставлена опция для пропуска проверки сертификата при загрузке образа из реестра.


  1. Главная ссылка к новости (https://podman-desktop.io/blog...)
  2. OpenNews: Red Hat опубликовал Podman Desktop 1.0, графический интерфейс управления контейнерами
  3. OpenNews: В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom
  4. OpenNews: Docker Desktop доступен для Linux
  5. OpenNews: Компания SUSE выпустила Rancher Desktop 1.0
  6. OpenNews: Amazon опубликовал инструментарий для Linux-контейнеров Finch
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59445-podman
Ключевые слова: podman, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Самый умный из вас (?), 14:16, 15/07/2023 [ответить]  
    		• –3 +/
    Настоящие профи всё делают из консоли
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:42, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще всё? а как ты смотришь капчу опеннета в своем lynx?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:04, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    накой тебе смотреть опеннет с сервера?
     
  • 3.9, Аноним (-), 15:14, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вообще всё? а как ты смотришь капчу опеннета в своем lynx?

    Wget'ом ее скачай, что ты как нуб. И смотри чем хочешь, хоть ffmpeg через libcaca через сериальную консоль.

     
  • 2.3, Аноним (3), 14:42, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Где ты их найдешь?
    2. Нафиг они нужны?
     
  • 2.5, Chromium (ok), 14:59, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
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  • 1.4, YetAnotherOnanym (ok), 14:56, 15/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Без видосиков, конечно же, никак...
     
  • 1.6, Илья (??), 15:02, 15/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Прикольно что утилиту для управления контейнерами можно установить в контейнер flatpak
     
  • 1.8, Аноним (-), 15:13, 15/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Компания Red Hat опубликовала ... TypeScript с использованием платформы Electron

    Может, RHBM тоже уже пора какие-то сокращения произвести? :)

     
  • 1.10, scriptkiddis (?), 15:41, 15/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Код Podman Desktop написан на языке TypeScript с использованием платформы Electron

    Дальше даже не читал просто закрыл.

     
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