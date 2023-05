Red Hat опубликовал Podman Desktop 1.0, графический интерфейс управления контейнерами

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – сисадминство - это отдельная дисциплина, требующая целенаправленного изучения. Ты же не станешь требовать от нейрохирурга познаний в области стоматологии?

3.6 , Аноним ( 1 ), 10:17, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – разработчик это инженер в первую очередь, человек с высшим образованием, если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ - он говно как специалист, а тут этому ещё и потокают - ГУИ сделали

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:21, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Чтобы разобраться в администрировании переусложнённого Kubernetes и изучить все нюансы мозг сломать можно. А так как конечно, можно и поверхностно по верхам пробежать, но потом придётся долго и упорно по граблям ходить.

5.13 , Аноним ( 13 ), 10:30, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну так эти gui всё равно не покрыают всё ньюансы

6.16 , Аноним ( 16 ), 10:32, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ему покрывать все ньюансы?

7.20 , Аноним ( 13 ), 10:44, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так если оно не покрывает то пользователь не разбирающийся в администрировании в итоге превратит свой сервер(ы) в тыкву

8.23 , Аноним ( 16 ), 10:54, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Какой сервер Он разрабатывает А потом админ или девопс или другой специальный ... 9.32 , Аноним ( 13 ), 11:19, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать т е хотите сказать что для обсуждаемой программы всётаки нужен админ или даже ц... 10.38 , Аноним ( 16 ), 11:33, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Обсуждаемая программка нужна чтобы их не отвлекать ... 5.15 , Аноним ( 13 ), 10:32, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и вообще эти ваши кубернетес создают больший парниковый эффект чем программы которые в них запускают мамкины дирижеры

6.19 , Юрий ( ?? ), 10:42, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мамкин инженер. (Грета, ты ли это?)

5.17 , Аноним ( 1 ), 10:37, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – админ - это по типу уборщицы - самая низкая ступень в IT, любой специалист высокого уровня разберётся в его работе

6.21 , test ( ?? ), 10:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Виндузятник что ли ? Это у виндузятников адмиство это тыкать в гуе ... P.S. Обычно низшая ступень ИТ это программер. Как правило узкая специализация к 2-3 языкам и все.

6.22 , Аноним ( 16 ), 10:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если у работодателя нет денег нанять сотрудников, вместо этого он нанимает одного, который ни разрабатывать нормально не умеет, ни администрировать это проблема исключительно работодателя.

6.35 , Аноним ( 13 ), 11:26, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – феноменальный бред какой-то

5.50 , freehck ( ok ), 12:11, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы разобраться в администрировании переусложнённого Kubernetes и изучить все нюансы мозг сломать можно. Да нет, кубер и его экосистема как раз устроены просто и понятно. Мозг там ломать негде.

Там проблема в основном в том, чтобы разобраться, что в кубе можно и нужно гонять, а что маркетинговый булшит.

А то некоторые уже сегодня настолько упоролись, что вот прямо всё в куб тащат, в том числе и стейтфул.

4.8 , Банка ( ? ), 10:24, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Может, но зачем, если можно три кнопки нажать и дальше заниматься своим делом, а не чужим?

5.10 , Аноним ( 16 ), 10:25, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что ты всем вокруг должен, а тебе никто ничего не должен. Такая философия у них там не на западе.

4.9 , Аноним ( 16 ), 10:24, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Я тебя сейчас удивлю но разработчик это разработчик, а инженер это инженер. А работать надо по специальности. Тут то твоему шаблону и наступил конец.

5.12 , Аноним ( 1 ), 10:29, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Если такие инженеры\разработчики, то мы обречены. Я предлагаю сдаться. Но 1 человек поставил мне + значит есть надежда, но небольшая.

6.14 , Аноним ( 16 ), 10:31, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – На что? Ты опять таблетки не пьёшь?

6.27 , Срыватель покровов ( ? ), 11:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 90% программистов не занимаются инженерной работой, хоть их пафосно и называют в вакансиях "software engineers". Те, кто хоть как-то связан с инженерией, обычно пишут софт для специализированной техники (от станков до самолётов и космических ракет), софт для инженерных расчётов и проектирования. То есть такие вещи, где заведомо требуется минимальная квалификация в физмате, потому что иначе не напишешь.

А вы заладили "Инженеры мы, инженеры..."... Нет, прикладные математики (сокр. "приматы").

7.43 , User ( ?? ), 11:43, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как бы сказать - некоторая идеаллизация профессии. К "математикам" современный индус-триальный погроммизд имеет ровным счетом "никакое" отношение. Типовой примерно миддл - это шаман-заклинатель хорошо выучивший талмуд посвященный одному фреймворку и примерно НИХРЕНА не понимающий уже на расстоянии 10 см. от него.

4.24 , FSA ( ?? ), 10:56, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ Вы не понимаете как работает бизнес. Разбираться как сделать себе ВМ - это трата времени, когда вместо написания кода, которое приносит деньги, разработчик тратит его на что-то постороннее. Для правильного запуска ВМ на проде есть свои специалисты. А на своей машине GUI просто упрощают выполнение базовых вещей. Разработчику не нужно тратить время на изучение инструмента, который ему, по сути, не нужен.

5.29 , Аноним ( 1 ), 11:06, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вот именно так админ (уборщица) и будет доказывать свою необходимость менеджеру с Harward MBA - вы просто не понимаете не то что как работает бизнес, вы не понимаете как работает жизнь, такие как вы не умеете зарабатывать деньги - только тратить чужие бюджеты

6.31 , Аноним ( 16 ), 11:16, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только чёто ты ничего не заработал как мы поглядим. Даже запад не победил. А у них там на западе миллиардные прибыли, которые даже девать некуда. Чуешь разницу?

4.34 , WE ( ? ), 11:25, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так там не ВМ, там контейнеризация.

4.49 , freehck ( ok ), 12:05, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > разработчик это инженер в первую очередь, человек с высшим образованием, если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ - он говно как специалист, а тут этому ещё и потокают - ГУИ сделали как DevOps Architect со стажем прямо тебе скажу: именно такие разработчики и составляют 95% индустрии не надо их называть нехорошими словами

просто работайте, имея это в виду

5.51 , Аноним ( 1 ), 12:13, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – надо искать оставшиеся 5% - это не так трудно как может показаться, если у вас хороший стаж и вы наблюдательны и внимательны к себе и людям вокруг подарю первый признак ебобо бесплатно - "я хочу получать удовольствие от работы"

6.53 , freehck ( ok ), 12:19, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > надо искать оставшиеся 5% - это не так трудно как может показаться поддерживаю > подарю первый признак ебобо бесплатно - "я хочу получать удовольствие от работы" конечно

нормальный специалист работает за деньги 2.3 , Аноним ( 3 ), 10:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – а чо такова? разработчику важнее понимать в предметной области для которой он разрабатывает.

3.25 , Аноним ( 16 ), 10:59, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты ж программист иди поадминь, заодно дизайн сделай, и маркетинг сделай. Зачем нам столько народу нанимать, когда ты сам всё можешь сделать. Нам тут запад побеждать надо, а ты тут ленишься.

4.26 , Аноним ( 3 ), 11:00, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – внезапно : эту гуйню сделали на западе для себя

5.30 , Аноним ( 16 ), 11:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для какого себя? Бери да скачивай.

2.5 , Аноним ( 16 ), 10:16, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Победа в чем? Разработчики без навыков есть и на востоке.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:28, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На западе как раз человека учат CS в целом и он имеет обзорные и фундаментальные знания. У нас программа всегда отстает на 40 лет и полно самоучек с узким кругозором, которым лишь бы скачать побольше бабла здесь и сейчас.

Может среди получающих 60000 фулстеков и ценится умение что-то настроить своими руками, но они разве что в конкурсе неудачников победить смогут. 3.28 , Аноним ( 3 ), 11:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так это российская разработка? :-)

4.40 , Аноним ( 16 ), 11:36, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таблетки.

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:42, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только с узбекского Дэу пересесть.. )