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Red Hat опубликовал Podman Desktop 1.0, графический интерфейс управления контейнерами

25.05.2023 09:39

Компания Red Hat опубликовала первый значительный выпуск приложения Podman Desktop с реализацией графического интерфейса для создания, запуска и управления контейнерами, конкурирующего с такими продуктами, как Rancher Desktop и Docker Desktop. Podman Desktop позволяет разработчикам, не имеющим навыков системного администрирования, на своей рабочей станции создавать, запускать, тестировать и публиковать микросервисы и приложения, разрабатываемые для систем контейнерной изоляции, перед их развёртыванием в рабочих окружениях. Код Podman Desktop написан на языке TypeScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Поддерживается интеграция с платформами Kubernetes и OpenShift, а также использование различных runtime для выполнения контейнеров, таких как Podman Engine, Podman Lima, crc и Docker Engine. Окружение на локальной системе разработчика может отзеркаливать конфигурацию рабочего окружения, в котором выполняются готовые приложения (среди прочего на локальной системе можно симулировать многоузловые кластеры Kubernetes и окружения OpenShift). Поддержка дополнительных движков для запуска контейнеров, провайдеров Kubernetes и инструментариев может быть реализована в форме дополнений к Podman Desktop. Например, доступны дополнения для локального запуска одноузлового кластера OpenShift Local и подключения к облачному сервису OpenShift Developer Sandbox.

Предоставляются инструменты для управления образами контейнеров, работы с pod-ами и разделами, сборки образов из Containerfile и Dockerfile, подключения к контейнерам через терминал, загрузки образов из реестров контейнеров OCI и публикации своих образов в них, управления доступными в контейнерах ресурсами (память, CPU, хранилище).

Podman Desktop также может применяться для конвертации образов контейнеров и подключения как к локальным движкам контейнерной изоляции, так и к внешней инфраструктуре на базе Kubernetes для размещения в ней своих pod-ов и генерации YAML-файлов для Kubernetes или запуска Kubernetes YAML на локальной системе без Kubernetes.

Возможно сворачивание приложения в системный лоток для быстрого управления через виджет, позволяющий не отвлекаясь от разработки оценить состояние контейнеров, останавливать и запускать контейнеры, управлять окружениями на базе инструментариев Podman и Kind.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Docker Desktop доступен для Linux
  3. OpenNews: Amazon опубликовал инструментарий для Linux-контейнеров Finch
  4. OpenNews: Компания SUSE выпустила Rancher Desktop 1.0
  5. OpenNews: Выпуск Bastille 0.8, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail
  6. OpenNews: Первый выпуск GNOME Boxes, интерфейса для доступа к виртуальным и удалённым системам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59194-podman
Ключевые слова: podman, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    > разработчикам, не имеющим навыков системного администрирования

    им самим не смешно? если у них такие разработчики на западе, то победа будет за нами

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    сисадминство - это отдельная дисциплина, требующая целенаправленного изучения. Ты же не станешь требовать от нейрохирурга познаний в области стоматологии?
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 10:17, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    разработчик это инженер в первую очередь, человек с высшим образованием, если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ - он говно как специалист, а тут этому ещё и потокают - ГУИ сделали
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:21, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы разобраться в администрировании переусложнённого Kubernetes и изучить все нюансы мозг сломать можно. А так как конечно, можно и поверхностно по верхам пробежать, но потом придётся долго и упорно по граблям ходить.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:30, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так эти gui всё равно не покрыают всё ньюансы
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 10:32, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ему покрывать все ньюансы?
     
     
  • 7.20, Аноним (13), 10:44, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так если оно не покрывает то пользователь не разбирающийся в администрировании в итоге превратит свой сервер(ы) в тыкву
     
     
  • 8.23, Аноним (16), 10:54, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой сервер Он разрабатывает А потом админ или девопс или другой специальный ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.32, Аноним (13), 11:19, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т е хотите сказать что для обсуждаемой программы всётаки нужен админ или даже ц... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.38, Аноним (16), 11:33, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обсуждаемая программка нужна чтобы их не отвлекать ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.15, Аноним (13), 10:32, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вообще эти ваши кубернетес создают больший парниковый эффект чем программы которые в них запускают мамкины дирижеры
     
     
  • 6.19, Юрий (??), 10:42, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мамкин инженер. (Грета, ты ли это?)
     
  • 5.17, Аноним (1), 10:37, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    админ - это по типу уборщицы - самая низкая ступень в IT, любой специалист высокого уровня разберётся в его работе
     
     
  • 6.21, test (??), 10:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндузятник что ли ? Это у виндузятников адмиство это тыкать в гуе ...

    P.S. Обычно низшая ступень ИТ это программер. Как правило узкая специализация к 2-3 языкам и все.

     
  • 6.22, Аноним (16), 10:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у работодателя нет денег нанять сотрудников, вместо этого он нанимает одного, который ни разрабатывать нормально не умеет, ни администрировать это проблема исключительно работодателя.
     
  • 6.35, Аноним (13), 11:26, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    феноменальный бред какой-то
     
  • 5.50, freehck (ok), 12:11, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы разобраться в администрировании переусложнённого Kubernetes и изучить все нюансы мозг сломать можно.

    Да нет, кубер и его экосистема как раз устроены просто и понятно. Мозг там ломать негде.
    Там проблема в основном в том, чтобы разобраться, что в кубе можно и нужно гонять, а что маркетинговый булшит.
    А то некоторые уже сегодня настолько упоролись, что вот прямо всё в куб тащат, в том числе и стейтфул.

     
  • 4.8, Банка (?), 10:24, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может, но зачем, если можно три кнопки нажать и дальше заниматься своим делом, а не чужим?
     
     
  • 5.10, Аноним (16), 10:25, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ты всем вокруг должен, а тебе никто ничего не должен. Такая философия у них там не на западе.
     
  • 4.9, Аноним (16), 10:24, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я тебя сейчас удивлю но разработчик это разработчик, а инженер это инженер. А работать надо по специальности. Тут то твоему шаблону и наступил конец.
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 10:29, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если такие инженеры\разработчики, то мы обречены. Я предлагаю сдаться. Но 1 человек поставил мне + значит есть надежда, но небольшая.
     
     
  • 6.14, Аноним (16), 10:31, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На что? Ты опять таблетки не пьёшь?
     
  • 6.27, Срыватель покровов (?), 11:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    90% программистов не занимаются инженерной работой, хоть их пафосно и называют в вакансиях "software engineers". Те, кто хоть как-то связан с инженерией, обычно пишут софт для специализированной техники (от станков до самолётов и космических ракет), софт для инженерных расчётов и проектирования. То есть такие вещи, где заведомо требуется минимальная квалификация в физмате, потому что иначе не напишешь.
    А вы заладили "Инженеры мы, инженеры..."... Нет, прикладные математики (сокр. "приматы").
     
     
  • 7.43, User (??), 11:43, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как бы сказать - некоторая идеаллизация профессии. К "математикам" современный индус-триальный погроммизд имеет ровным счетом "никакое" отношение. Типовой примерно миддл - это шаман-заклинатель хорошо выучивший талмуд посвященный одному фреймворку и примерно НИХРЕНА не понимающий уже на расстоянии 10 см. от него.
     
  • 4.24, FSA (??), 10:56, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ

    Вы не понимаете как работает бизнес. Разбираться как сделать себе ВМ - это трата времени, когда вместо написания кода, которое приносит деньги, разработчик тратит его на что-то постороннее. Для правильного запуска ВМ на проде есть свои специалисты. А на своей машине GUI просто упрощают выполнение базовых вещей. Разработчику не нужно тратить время на изучение инструмента, который ему, по сути, не нужен.

     
     
  • 5.29, Аноним (1), 11:06, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот именно так админ (уборщица) и будет доказывать свою необходимость менеджеру с Harward MBA - вы просто не понимаете не то что как работает бизнес, вы не понимаете как работает жизнь, такие как вы не умеете зарабатывать деньги - только тратить чужие бюджеты
     
     
  • 6.31, Аноним (16), 11:16, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только чёто ты ничего не заработал как мы поглядим. Даже запад не победил. А у них там на западе миллиардные прибыли, которые даже девать некуда. Чуешь разницу?
     
  • 4.34, WE (?), 11:25, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там не ВМ, там контейнеризация.
     
  • 4.49, freehck (ok), 12:05, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разработчик это инженер в первую очередь, человек с высшим образованием, если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ - он говно как специалист, а тут этому ещё и потокают - ГУИ сделали

    как DevOps Architect со стажем прямо тебе скажу: именно такие разработчики и составляют 95% индустрии

    не надо их называть нехорошими словами
    просто работайте, имея это в виду

     
     
  • 5.51, Аноним (1), 12:13, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо искать оставшиеся 5% - это не так трудно как может показаться, если у вас хороший стаж и вы наблюдательны и внимательны к себе и людям вокруг

    подарю первый признак ебобо бесплатно - "я хочу получать удовольствие от работы"

     
     
  • 6.53, freehck (ok), 12:19, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо искать оставшиеся 5% - это не так трудно как может показаться

    поддерживаю

    > подарю первый признак ебобо бесплатно - "я хочу получать удовольствие от работы"

    конечно
    нормальный специалист работает за деньги

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а чо такова? разработчику важнее понимать в предметной области для которой он разрабатывает.
     
     
  • 3.25, Аноним (16), 10:59, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ж программист иди поадминь, заодно дизайн сделай, и маркетинг сделай. Зачем нам столько народу нанимать, когда ты сам всё можешь сделать. Нам тут запад побеждать надо, а ты тут ленишься.
     
     
  • 4.26, Аноним (3), 11:00, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    внезапно : эту гуйню сделали на западе для себя
     
     
  • 5.30, Аноним (16), 11:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для какого себя? Бери да скачивай.
     
  • 2.5, Аноним (16), 10:16, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Победа в чем? Разработчики без навыков есть и на востоке.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:28, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На западе как раз человека учат CS в целом и он имеет обзорные и фундаментальные знания. У нас программа всегда отстает на 40 лет и полно самоучек с узким кругозором, которым лишь бы скачать побольше бабла здесь и сейчас.
    Может среди получающих  60000 фулстеков и ценится умение что-то настроить своими руками, но они разве что в конкурсе неудачников победить смогут.

     
     
  • 3.28, Аноним (3), 11:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это российская разработка? :-)
     
     
  • 4.40, Аноним (16), 11:36, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таблетки.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:42, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только с узбекского Дэу пересесть.. )
     

  • 1.4, Аноним (16), 10:14, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, молодежно, хорошо придумали.
     
  • 1.33, th3m3 (ok), 11:25, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Electron

    Так и знал, что на этом дерьме делали.

     
  • 1.36, Аноним (36), 11:27, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К общему срачу - разработчик сочетающий в себе и навыки администрирования  куда более востребован и успешен чем узкий  программер.
     
     
  • 2.37, Аноним (16), 11:33, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В овноконторках, которые делают скины для битрикса? Так в таких компаниях нормальный люди и не работают.
     

  • 1.39, Аноним (16), 11:35, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему все обсуждают каких то там инженеров, но никто не сказал. Кому вообще нужен этот подман?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:52, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже что и Docker-Desktop только для подмана аналог полусовместимый , как н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.48, Аноним (16), 12:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну в тех башпортянках конечно разобраться было решительно никакой возможности. По почему подман, подман это же редхат и айбиэм. Это же плохо.
     

  • 1.41, Алексей (??), 11:37, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем если есть Docker Desktop/Engine?
     
     
  • 2.44, tihon (?), 11:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Docker Desktop - платный.
     
  • 2.45, User (??), 11:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуууу... наверно затем, что docker engine уже даже и "docker, inc" не нужен?
     
     
  • 3.47, Аноним (16), 11:59, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа подман от редхата чем-то лучше в этом плане? Редхат так-то в этом плане ещё хуже лучше уж докер.
     

  • 1.52, Аноним (52), 12:17, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    flatpack????....

    От создателей стандарта rpm???...

    Странно

     

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