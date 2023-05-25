Red Hat опубликовал Podman Desktop 1.0, графический интерфейс управления контейнерами

|
|1.1, Аноним (1), 10:12, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
|
> разработчикам, не имеющим навыков системного администрирования
им самим не смешно? если у них такие разработчики на западе, то победа будет за нами
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 10:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
сисадминство - это отдельная дисциплина, требующая целенаправленного изучения. Ты же не станешь требовать от нейрохирурга познаний в области стоматологии?
|
|
|
|3.6, Аноним (1), 10:17, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
разработчик это инженер в первую очередь, человек с высшим образованием, если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ - он говно как специалист, а тут этому ещё и потокают - ГУИ сделали
|
|
|
|4.7, Аноним (7), 10:21, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Чтобы разобраться в администрировании переусложнённого Kubernetes и изучить все нюансы мозг сломать можно. А так как конечно, можно и поверхностно по верхам пробежать, но потом придётся долго и упорно по граблям ходить.
|
|
|
|
|
|
|
|7.20, Аноним (13), 10:44, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну так если оно не покрывает то пользователь не разбирающийся в администрировании в итоге превратит свой сервер(ы) в тыкву
|
|
|
|8.23, Аноним (16), 10:54, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какой сервер Он разрабатывает А потом админ или девопс или другой специальный ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.32, Аноним (13), 11:19, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
т е хотите сказать что для обсуждаемой программы всётаки нужен админ или даже ц... текст свёрнут, показать
|
|5.15, Аноним (13), 10:32, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и вообще эти ваши кубернетес создают больший парниковый эффект чем программы которые в них запускают мамкины дирижеры
|
|5.17, Аноним (1), 10:37, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
админ - это по типу уборщицы - самая низкая ступень в IT, любой специалист высокого уровня разберётся в его работе
|
|
|
|6.21, test (??), 10:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Виндузятник что ли ? Это у виндузятников адмиство это тыкать в гуе ...
P.S. Обычно низшая ступень ИТ это программер. Как правило узкая специализация к 2-3 языкам и все.
|
|6.22, Аноним (16), 10:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если у работодателя нет денег нанять сотрудников, вместо этого он нанимает одного, который ни разрабатывать нормально не умеет, ни администрировать это проблема исключительно работодателя.
|
|5.50, freehck (ok), 12:11, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чтобы разобраться в администрировании переусложнённого Kubernetes и изучить все нюансы мозг сломать можно.
Да нет, кубер и его экосистема как раз устроены просто и понятно. Мозг там ломать негде.
Там проблема в основном в том, чтобы разобраться, что в кубе можно и нужно гонять, а что маркетинговый булшит.
А то некоторые уже сегодня настолько упоролись, что вот прямо всё в куб тащат, в том числе и стейтфул.
|
|4.8, Банка (?), 10:24, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Может, но зачем, если можно три кнопки нажать и дальше заниматься своим делом, а не чужим?
|
|
|
|5.10, Аноним (16), 10:25, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что ты всем вокруг должен, а тебе никто ничего не должен. Такая философия у них там не на западе.
|
|4.9, Аноним (16), 10:24, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Я тебя сейчас удивлю но разработчик это разработчик, а инженер это инженер. А работать надо по специальности. Тут то твоему шаблону и наступил конец.
|
|
|
|5.12, Аноним (1), 10:29, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Если такие инженеры\разработчики, то мы обречены. Я предлагаю сдаться. Но 1 человек поставил мне + значит есть надежда, но небольшая.
|
|
|
|6.27, Срыватель покровов (?), 11:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
90% программистов не занимаются инженерной работой, хоть их пафосно и называют в вакансиях "software engineers". Те, кто хоть как-то связан с инженерией, обычно пишут софт для специализированной техники (от станков до самолётов и космических ракет), софт для инженерных расчётов и проектирования. То есть такие вещи, где заведомо требуется минимальная квалификация в физмате, потому что иначе не напишешь.
А вы заладили "Инженеры мы, инженеры..."... Нет, прикладные математики (сокр. "приматы").
|
|
|
|7.43, User (??), 11:43, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это как бы сказать - некоторая идеаллизация профессии. К "математикам" современный индус-триальный погроммизд имеет ровным счетом "никакое" отношение. Типовой примерно миддл - это шаман-заклинатель хорошо выучивший талмуд посвященный одному фреймворку и примерно НИХРЕНА не понимающий уже на расстоянии 10 см. от него.
|
|4.24, FSA (??), 10:56, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ
Вы не понимаете как работает бизнес. Разбираться как сделать себе ВМ - это трата времени, когда вместо написания кода, которое приносит деньги, разработчик тратит его на что-то постороннее. Для правильного запуска ВМ на проде есть свои специалисты. А на своей машине GUI просто упрощают выполнение базовых вещей. Разработчику не нужно тратить время на изучение инструмента, который ему, по сути, не нужен.
|
|
|
|5.29, Аноним (1), 11:06, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
вот именно так админ (уборщица) и будет доказывать свою необходимость менеджеру с Harward MBA - вы просто не понимаете не то что как работает бизнес, вы не понимаете как работает жизнь, такие как вы не умеете зарабатывать деньги - только тратить чужие бюджеты
|
|
|
|6.31, Аноним (16), 11:16, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только чёто ты ничего не заработал как мы поглядим. Даже запад не победил. А у них там на западе миллиардные прибыли, которые даже девать некуда. Чуешь разницу?
|
|4.49, freehck (ok), 12:05, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> разработчик это инженер в первую очередь, человек с высшим образованием, если инженер не может разобраться как сделать себе ВМ - он говно как специалист, а тут этому ещё и потокают - ГУИ сделали
как DevOps Architect со стажем прямо тебе скажу: именно такие разработчики и составляют 95% индустрии
не надо их называть нехорошими словами
просто работайте, имея это в виду
|
|
|
|5.51, Аноним (1), 12:13, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
надо искать оставшиеся 5% - это не так трудно как может показаться, если у вас хороший стаж и вы наблюдательны и внимательны к себе и людям вокруг
подарю первый признак ебобо бесплатно - "я хочу получать удовольствие от работы"
|
|
|
|6.53, freehck (ok), 12:19, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> надо искать оставшиеся 5% - это не так трудно как может показаться
поддерживаю
> подарю первый признак ебобо бесплатно - "я хочу получать удовольствие от работы"
конечно
нормальный специалист работает за деньги
|
|2.3, Аноним (3), 10:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
а чо такова? разработчику важнее понимать в предметной области для которой он разрабатывает.
|
|
|
|3.25, Аноним (16), 10:59, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты ж программист иди поадминь, заодно дизайн сделай, и маркетинг сделай. Зачем нам столько народу нанимать, когда ты сам всё можешь сделать. Нам тут запад побеждать надо, а ты тут ленишься.
|
|2.5, Аноним (16), 10:16, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Победа в чем? Разработчики без навыков есть и на востоке.
|
|2.11, Аноним (11), 10:28, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
На западе как раз человека учат CS в целом и он имеет обзорные и фундаментальные знания. У нас программа всегда отстает на 40 лет и полно самоучек с узким кругозором, которым лишь бы скачать побольше бабла здесь и сейчас.
Может среди получающих 60000 фулстеков и ценится умение что-то настроить своими руками, но они разве что в конкурсе неудачников победить смогут.
|
|1.36, Аноним (36), 11:27, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
К общему срачу - разработчик сочетающий в себе и навыки администрирования куда более востребован и успешен чем узкий программер.
|
|
|
|2.37, Аноним (16), 11:33, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В овноконторках, которые делают скины для битрикса? Так в таких компаниях нормальный люди и не работают.
|
|1.39, Аноним (16), 11:35, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему все обсуждают каких то там инженеров, но никто не сказал. Кому вообще нужен этот подман?
|
|
|
|2.46, Аноним (46), 11:52, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это тоже что и Docker-Desktop только для подмана аналог полусовместимый , как н... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.48, Аноним (16), 12:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не ну в тех башпортянках конечно разобраться было решительно никакой возможности. По почему подман, подман это же редхат и айбиэм. Это же плохо.
|
|
|
|2.45, User (??), 11:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нуууу... наверно затем, что docker engine уже даже и "docker, inc" не нужен?
|
|
|
|3.47, Аноним (16), 11:59, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Типа подман от редхата чем-то лучше в этом плане? Редхат так-то в этом плане ещё хуже лучше уж докер.
|