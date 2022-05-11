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Docker Desktop доступен для Linux

11.05.2022 10:21

Компания Docker Inc объявила о формировании Linux-версии приложения Docker Desktop, предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами. Ранее приложение поставлялось только для Windows и macOS. Установочные пакеты для Linux подготовлены в форматах deb и rpm для дистрибутивов Ubuntu, Debian и Fedora. Дополнительно предлагаются экспериментальные пакеты для ArchLinux и готовятся к публикации пакеты для Raspberry Pi OS.

Docker Desktop даёт возможность на своей рабочей станции через простой графический интерфейс создавать, тестировать и публиковать микросервисы и приложения, выполняемые в системах контейнерной изоляции. В состав входят такие компоненты, как Docker Engine, CLI-клиент, Docker Compose, Docker Content Trust, Kubernetes, Credential Helper, BuildKit и сканер уязвимостей. Программа бесплатна для личного использования, для обучения, для некоммерческих открытых проектов и для малых предприятий (менее 250 сотрудников и доход меньше $10 млн в год).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.docker.com/blog/th...)
  2. OpenNews: Компания SUSE выпустила Rancher Desktop 1.0
  3. OpenNews: Docker продал компании Mirantis часть бизнеса, связанного с платформой Docker Enterprise
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  5. OpenNews: Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 20.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57170-docker
Ключевые слова: docker
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  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Docker Desktop

    спасибо, не нужно. Уже есть плагины для IDE. Ну для IDEA точно есть, для vscode тоже должно быть.

    > Docker

    спасибо, не нужно. Уже есть благословенный podman. Киллерфича -- не требует рута. Вроде у докера теперь тоже такое есть, но он всегда отстает и будет отставать от podman. Например, по поддежке cgroups v2.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:38, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > спасибо, не нужно
    > спасибо, не нужно

    пожалуйста, пожалуйста, пока-пока

    > Уже есть благословенный podman

    впервые слышу

     
     
  • 3.5, JackONeill (?), 11:03, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зря, рекомендую ознакомиться. Хотя бы просто для развития.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:12, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольная игрушка, но только для личной машины.
    С юзерспейсным сетевым стеком (slirp4netns) в прод не стоит (хотя вроде придумали, как можно ломануть ядро и выполнить рутовую операцию без рута - bypass4netns).

    Ну и собирать контейнеры оно не умеет.

     
     
  • 5.11, Moomintroll (ok), 11:15, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и собирать контейнеры оно не умеет.

    https://docs.podman.io/en/latest/markdown/podman-build.1.html

     
     
  • 6.15, Самый Лучший Гусь (?), 11:22, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме того, есть отдельная собиралка — buildah[1], для тех случаев, когда целый рантайм не нужен, а только образы собирать.

    1. https://buildah.io/

     
  • 5.22, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:02, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А докер это самое то для прода, ага.
     
  • 5.26, JackONeill (?), 12:14, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы его юзаем в проде. Хотя мы не очень то хороший пример для подражания). Признаться, есть над чем поработать и изменить. С другой стороны, подманом мы решили часть проблем, которые возникали с докером.
     
     
  • 6.27, Аноним (8), 12:52, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С другой стороны, подманом мы решили часть проблем, которые возникали с докером.

    Например?

     
  • 2.6, Защитник бедных (?), 11:06, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Docker поддерживает cgroup v2 начиная с Docker 20.10
     
  • 2.7, keydon (ok), 11:08, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > спасибо, не нужно. Уже есть плагины для IDE. Ну для IDEA точно есть, для vscode тоже должно быть.

    И правда не нужно, но и vscode с IDEA тоже не нужны.
    > Киллерфича -- не требует рута. Вроде у докера теперь тоже такое есть.

    Не оправдываю докер, но справедливости радт у докера уже давно можно пользователя в группу докер добавить и без рута запускать (кроме privileged). ЕМНИП даже в оф.документации где-то было.

     
     
  • 3.9, Аноним (8), 11:13, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не оправдываю докер, но справедливости радт у докера уже давно можно пользователя в группу докер добавить и без рута запускать (кроме privileged). ЕМНИП даже в оф.документации где-то было.

    Это работает потому, что docker - это просто CLI к рутовому демону dockerd.

    Podman работает без демона и без SUID.

     
  • 3.10, DeerFriend (?), 11:14, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разница с подманом в том, что пользователь с группой докер может видеть и управлять всеми контейнерами всех пользователей в системе.
    Подман такого бэкдора не имеет.
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 11:24, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда, когда я слышу этот аргумент, мне становится интересно - а где действительно нужно разделение доступа к управлению контейнерами?

    Есть два типовых случая использования контейнеров:
    - Личная машина разработчика. Обычно на ней работает максимум один пользователь.
    - Продовый хост с кубиком. Обычно там вообще нет пользователей, контейнерами рулит kubelet через CRI containerd. В крайних случаях приходит админ и смотрит что-то через crictl или nerdctl.

    В обоих случая совершенно непонятно, зачем делить контейнеры по пользователям.
    Это как управление разными цепочками iptables (nftables) доверять разным пользователям - прикольно, но практический смысл непонятен.

     
  • 4.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:08, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь в группе докер может все что угодно.

    docker run -it --rm -v /:/pwned busybox cat /pwned/etc/shadow

    Может и rm -rf

     
  • 3.12, podman (?), 11:16, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не оправдываю докер, но справедливости радт у докера уже давно можно пользователя в группу докер добавить и без рута запускать

    От того что вам sudo не приходится писать, демон докера под root не перестает запускаться, учите матчасть

     
  • 2.28, Аноним (28), 14:06, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Киллерфича -- не требует рута.

    А что, Docker Desktop без исходжников и при этом рута требует? Нет, такое точно ненужно.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:44, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами

    Но ведь KDE Discover и прочие GUI-фронтэнды для apt так и остались не нужны. Почему? По простой причине: apt полагается на триггеры, которые иногда требуют от пользователя взаимодействия. И делается это не через слой абстракции, как положено, а самопально. В результате все эти GUI-фронтэнды оказываются несовместимыми с этой фигнёй, приходится убивать процессы и перезапускать заново из консоли.

    Если в Docker Desktop  будут такие же проблемы, то не взлетит.

     
     
  • 2.13, Аноним (8), 11:16, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть выставить переменную окружения DEBIAN_FRONTEND=noninteractive никто из этих "разработчиков" не догадался?

    Кстати, а при чём тут фронтенды к apt?

     
  • 2.19, aname (?), 11:44, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так и остались не нужны

    Нужны.
    > а самопально
    > приходится убивать процессы и перезапускать заново из консоли

    Ничего нового. Опять и опять, через жопу сделаный продукт, при том, версии джва, в котором, опять, не смогли нормально. Уж не говоря о том, что это n-ая итерация Колеса Сансары, крутящее по кругу боль и страдания. Потому и 2%.

    А это может не взлететь по причине n-количества скриптов, которые уже поинтегрированы в другие скрипты, которые уже крутят свои Колёса Сансары в проде.

    Но пусть лучше будет, чем не будет. Удобство- путь к популярности.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:03, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами.

    а чё так пафосно? по простому это называется мусоровоз

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:29, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    угу, поделие еще то, крашит компы на раз два (хз с чем связано, но зондов там точно есть )
     
     
  • 2.20, aname (?), 11:48, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфов по зондам будет?
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:06, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем это нужно когда уже давно есть Portainer
     

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