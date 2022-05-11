Docker Desktop доступен для Linux

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|1.1, Аноним (1), 10:32, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Docker Desktop
спасибо, не нужно. Уже есть плагины для IDE. Ну для IDEA точно есть, для vscode тоже должно быть.
> Docker
спасибо, не нужно. Уже есть благословенный podman. Киллерфича -- не требует рута. Вроде у докера теперь тоже такое есть, но он всегда отстает и будет отставать от podman. Например, по поддежке cgroups v2.
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|2.2, Аноним (2), 10:38, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> спасибо, не нужно
> спасибо, не нужно
пожалуйста, пожалуйста, пока-пока
> Уже есть благословенный podman
впервые слышу
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|4.8, Аноним (8), 11:12, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикольная игрушка, но только для личной машины.
С юзерспейсным сетевым стеком (slirp4netns) в прод не стоит (хотя вроде придумали, как можно ломануть ядро и выполнить рутовую операцию без рута - bypass4netns).
Ну и собирать контейнеры оно не умеет.
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|5.26, JackONeill (?), 12:14, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы его юзаем в проде. Хотя мы не очень то хороший пример для подражания). Признаться, есть над чем поработать и изменить. С другой стороны, подманом мы решили часть проблем, которые возникали с докером.
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|6.27, Аноним (8), 12:52, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С другой стороны, подманом мы решили часть проблем, которые возникали с докером.
Например?
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|2.7, keydon (ok), 11:08, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> спасибо, не нужно. Уже есть плагины для IDE. Ну для IDEA точно есть, для vscode тоже должно быть.
И правда не нужно, но и vscode с IDEA тоже не нужны.
> Киллерфича -- не требует рута. Вроде у докера теперь тоже такое есть.
Не оправдываю докер, но справедливости радт у докера уже давно можно пользователя в группу докер добавить и без рута запускать (кроме privileged). ЕМНИП даже в оф.документации где-то было.
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|3.9, Аноним (8), 11:13, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не оправдываю докер, но справедливости радт у докера уже давно можно пользователя в группу докер добавить и без рута запускать (кроме privileged). ЕМНИП даже в оф.документации где-то было.
Это работает потому, что docker - это просто CLI к рутовому демону dockerd.
Podman работает без демона и без SUID.
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|3.10, DeerFriend (?), 11:14, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница с подманом в том, что пользователь с группой докер может видеть и управлять всеми контейнерами всех пользователей в системе.
Подман такого бэкдора не имеет.
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|4.16, Аноним (8), 11:24, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда, когда я слышу этот аргумент, мне становится интересно - а где действительно нужно разделение доступа к управлению контейнерами?
Есть два типовых случая использования контейнеров:
- Личная машина разработчика. Обычно на ней работает максимум один пользователь.
- Продовый хост с кубиком. Обычно там вообще нет пользователей, контейнерами рулит kubelet через CRI containerd. В крайних случаях приходит админ и смотрит что-то через crictl или nerdctl.
В обоих случая совершенно непонятно, зачем делить контейнеры по пользователям.
Это как управление разными цепочками iptables (nftables) доверять разным пользователям - прикольно, но практический смысл непонятен.
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|3.12, podman (?), 11:16, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не оправдываю докер, но справедливости радт у докера уже давно можно пользователя в группу докер добавить и без рута запускать
От того что вам sudo не приходится писать, демон докера под root не перестает запускаться, учите матчасть
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|2.28, Аноним (28), 14:06, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Киллерфича -- не требует рута.
А что, Docker Desktop без исходжников и при этом рута требует? Нет, такое точно ненужно.
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|1.3, Аноним (3), 10:44, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами
Но ведь KDE Discover и прочие GUI-фронтэнды для apt так и остались не нужны. Почему? По простой причине: apt полагается на триггеры, которые иногда требуют от пользователя взаимодействия. И делается это не через слой абстракции, как положено, а самопально. В результате все эти GUI-фронтэнды оказываются несовместимыми с этой фигнёй, приходится убивать процессы и перезапускать заново из консоли.
Если в Docker Desktop будут такие же проблемы, то не взлетит.
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|2.13, Аноним (8), 11:16, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть выставить переменную окружения DEBIAN_FRONTEND=noninteractive никто из этих "разработчиков" не догадался?
Кстати, а при чём тут фронтенды к apt?
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|2.19, aname (?), 11:44, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так и остались не нужны
Нужны.
> а самопально
> приходится убивать процессы и перезапускать заново из консоли
Ничего нового. Опять и опять, через жопу сделаный продукт, при том, версии джва, в котором, опять, не смогли нормально. Уж не говоря о том, что это n-ая итерация Колеса Сансары, крутящее по кругу боль и страдания. Потому и 2%.
А это может не взлететь по причине n-количества скриптов, которые уже поинтегрированы в другие скрипты, которые уже крутят свои Колёса Сансары в проде.
Но пусть лучше будет, чем не будет. Удобство- путь к популярности.
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|1.4, Аноним (4), 11:03, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами.
а чё так пафосно? по простому это называется мусоровоз
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|1.17, Аноним (17), 11:29, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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угу, поделие еще то, крашит компы на раз два (хз с чем связано, но зондов там точно есть )
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