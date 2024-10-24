Браузер Vivaldi 7.0 c новым дизайном интерфейса

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|1.3, Аноним (3), 18:15, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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VB-108170. Не могу пользовать почтой, календарем. При включении соответствующего функционала жутко греется материнка. Что с багом?
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|2.50, Shpankov (ok), 20:53, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> VB-108170. Не могу пользовать почтой, календарем. При включении соответствующего функционала жутко греется материнка. Что с багом?
Изучается. Вот комментарий одного из разработчиков:
Маловероятно; спэнификация — это новая система для выделения памяти и указателей, а также предотвращения доступа за пределы границ (то есть сбоев и нарушений безопасности), которая, насколько мне известно, не входит в 126, и в любом случае не должна приводить к такому результату, если я не ошибаюсь.
Это больше похоже на то, что приводит к большому объему обработки в коде JS.
Проверяли на чистом профиле без расширений с включением только почты и календаря?
Если проблема повторяется - пришлите в баг-репорт (ответом на присланное уведомление о принятом баг-репорте) больше детальной информации о том, сколько почтовых аккаунтов подключено, IMAP или POP, каков объём почты и т.д.
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|2.8, Аноним (8), 18:29, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В настройках, пункт appearance - compact tabs.
Или выбрать тему с прямоугольными
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|1.6, Аноним (6), 18:26, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> развивается силами бывших разработчиков Opera Presto
Думаю, что это ставит крест.
А я выбираю Brave на мобильных платформах. Думаю, что окончательно таки перелез на него с Икзабота, ибо хорошо настраиваемый.
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|2.7, Аноним (6), 18:27, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЗЫ: Но как раз на местных луддитов наверняка должно заходить.
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|3.9, Аноним (8), 18:34, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не понимаю, при чём тут луддитство.
Браузером пользуюсь как основным. Боковой панелью и почтовым клиентом не пользуюсь. Rss-клиентом хотел бы, но мне нужна синхронизация rss с телефоном, а здесь её нет, к сожалению.
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|5.39, ProfessorNavigator (ok), 20:12, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отбил себе лицо фейспалмом.
Не страшно. Сотрясение вы всё равно не заработаете - сотрясаться нечему - а лицо заживёт ;) Ну и девушкам нравятся мужчины со шрамами))
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|5.42, Аноним (42), 20:17, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаете подписаться на телеграм-канальчики? RSS, как и email, альтернативы до сих пор нет.
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|2.14, X86 (ok), 18:46, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Brave синхронизация только локально хранится, с компа на телефон и т.д., так можно данные потерять
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|4.51, Shpankov (ok), 20:56, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Vivaldi данные синхронизации на сервер уходят в зашифрованном виде, одним массивом. Там невозможно что-то выкопать без знания пользовательского пароля шифрования.
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|1.11, pic (?), 18:36, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никаких изменений нет, чуть-чуть причесали, а так вполне обыденный стиль, который есть у многих других.
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|2.13, pic (?), 18:43, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот если панель вкладок переехала бы целиком в боковую панель, а панель адреса умела бы автоматически скрываться при пролистывании сайта вниз, тогда да.
И много места освободилось бы.
Скучный браузер в стиле KDE, миллион настроек, каких надо под себя нет, боятся пользователей растерять.
PS: мечтаю когда весь интерфейс браузера снесут в контекстное меню.
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|3.15, Аноним (15), 18:47, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставь монитор вертикально и не надо будет ничего прятать. Какой-то uдu0т решил, что компьютерщикам нужны FullHD мониторы ДЛЯ КИНО! *facepalm* На деле нужны обычные квадратные.
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|4.16, pic (?), 18:52, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тоже самое предложить владельцам смартфонов, то нас, наверное, высекли бы.
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|4.24, Аноним (24), 19:44, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Поставь монитор вертикально
но тогда строки в 1с не помещаются на экран, и вылезает мерзнейщая прокрутка не только сбоку, но и внизу!
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|4.40, _kp (ok), 20:14, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Поставь монитор вертикально
Это во времена 1280х1024 можно было повернуть, а широкий будет выглядеть и несуразно, и вообше ножки не хватит на поворот.
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|5.43, Аноним (42), 20:19, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современных мониторов с поворотом полно. И да, это как раз во времена 1280×1024 толку не особо много было — что 5:4, что 4:5.
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|3.20, Tita_M (ok), 19:22, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот если панель вкладок переехала бы целиком в боковую панель
Такая опция есть в настройках.
В Вивальди как минимум два вида боковых вкладок.
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|3.52, Shpankov (ok), 20:57, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> PS: мечтаю когда весь интерфейс браузера снесут в контекстное меню.
Попробуйте нажать F11.
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|1.22, Аноним (22), 19:31, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем мне круглые вкладки? Годами не исправлен баг с отсутствием анимации при закрытии вкладки через крестик. Если жестом закрывать, анимация есть. Что характерно, уже и вкладки поменяли, а баг оставили
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|2.55, Shpankov (ok), 21:11, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Годами не исправлен баг с отсутствием анимации при закрытии вкладки через крестик. Если жестом закрывать, анимация есть. Что характерно, уже и вкладки поменяли, а баг оставили
Хм, что по крестику, что жестом - вкладка закрывается мгновенно.
Вы отправляли баг-репорт? Номер помните?
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|1.25, paint_com (?), 19:44, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему на ОПЕНнете новости про проприетарное поделие, ещё и написанные маркетологом из компании-разработчика? Потому что браузер на хромиуме основан? Давайте тогда и про макось уже новости, чо, она на не менее открытой фряхе ведь основана. Или хоть плашку "реклама" честно поставьте.
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|2.30, Аноним (28), 19:51, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не основана она на фряхе перестань рекламить маркетолог бздовый. Она основана на некстстепе.
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|1.37, Аноним (37), 20:05, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заколебали своими нововведениями вкладок! Теперь сверху мёртвую зону добавили, надо теперь целиться чтобы попасть! Про переименование вообще молчу, одни маты...
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|2.56, Shpankov (ok), 21:12, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитайте статью на сайте разработчика - вы можете легко вернуть старый вид.
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|1.44, Аноним (44), 20:21, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так а где брать тот не проприетарный Chromium то, которые не в снапах? Куча каких-то левых PPA от васянов, почему нет официального deb пакета?
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|2.46, Аноним (46), 20:26, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отдайся снапу уже. Не так он и плох по крайней мере сейчас. Не тормозит, обновляется. Что тебе еще требуется?
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|1.45, nc (ok), 20:24, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой идиот придумал совмещать заголовок окна и табы? Во все современные программы уже проник этот рак, и далеко не везде есть возможность вернуть системный заголовок. А где можно - не везде работает корректно. В частности, в Вивальди в сочетании с Lubuntu системный заголовок работал с жуткими багами (что конкретно в этой новой версии не знаю), проще оказалось перейти на Brave.
Причем ладно если бы это делали 20 лет назад, когда мониторы были маленькие и каждый пиксель имело смысл экономить. Но сейчас... А перетаскивание окна с заголовком, заполненным табами, та еще проблема.
Вообще считаю что оконным программам нужно запретить рисовать что либо вне клиентской области. Чтобы даже API таких не было.
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|3.48, nc (ok), 20:35, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За тем же зачем и в любых других окнах - перетаскивать окно.
Далеко не все, кто работает с браузером, работают _только_ с браузером. У меня обычно кроме браузера еще около 5 окон других программ, с которыми я одновременно работаю. И часто нужно видеть их одновременно.
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|1.53, Аноним (54), 21:01, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Их вообще кто-то просил менять дизайн? На форуме тьма мелких просьб, начиная от возможности задавать цвета группам вкладок, заканчивая интеграциями популярных виджетов в штатный функционал. Вместо этого А ДАВАЙТЕ ТАБЫ НА ПОЛЭКРАНА сделаем. А кому не нравится, пускай в css лезет tab gap править вручную после каждого обновления. Ну что же за эффективные менеджеры везде сейчас сидят, зла просто не хватает
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|2.57, Shpankov (ok), 21:15, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы можете в пару кликов вернуть старый интерфейс в настройках:
меню V — Настройки — Внешний вид — Вид интерфейса — Компактный
Запросов на замену рубленного интерфейса было много - поэтому и сделали.
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