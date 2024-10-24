Браузер Vivaldi 7.0 c новым дизайном интерфейса

Представлен выпуск проприетарного браузера Vivaldi 7.0, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. В новой версии произведено около 120 улучшений, среди которых: Новый дизайн интерфейса: изменения коснулись как внешнего вида элементов, так и набора штатных иконок. При желании в настройках можно переключиться на компактный вид интерфейса, который ближе к ранее используемому. Для адаптации оформления в соответствии со своими предпочтениями предложено множество настроек тем оформления.

Добавлена панель виджетов - новая вкладка Экспресс-панели, на которой размещаются дата/время, заметки, закладки, стикеры, календарь и многое другое. Также пользователи могут добавлять веб-сайты в виде виджетов. Опубликованы технические рекомендации по созданию своих виджетов.

Во встроенный клиент новостных лент добавлена возможность создания папок для размещения в них новостных лент по категориям или по темам. Дополнительно разработчики напомнили, что просматривать видео с YouTube можно прямо в самом клиенте, что позволяет избавиться от рекламы. Просмотр доступен как в менеджере лент, так и в полноэкранном режиме или в откреплённом виде. Также видео можно слушать в фоновом режиме.

В почтовом клиенте появилась всплывающая кнопка, позволяющая переходить к последним полученным письмам в один клик.

Переработана синхронизация - теперь она работает в режиме реального времени. Функция доступна пока только на десктопных версиях, мобильный релиз состоится чуть позже.

Появилась возможность синхронизации веб-панелей - на другом устройстве они будут отображаться в колонке веб-панелей на вкладке Окна. Можно перетащить этот элемент на боковую панель, чтобы восстановить привычное расположение веб-панели.



