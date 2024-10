Браузер Vivaldi 7.0 c новым дизайном интерфейса

2.7 , Аноним ( 6 ), 18:27, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЗЫ: Но как раз на местных луддитов наверняка должно заходить.

3.9 , Аноним ( 8 ), 18:34, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не понимаю, при чём тут луддитство.

Браузером пользуюсь как основным. Боковой панелью и почтовым клиентом не пользуюсь. Rss-клиентом хотел бы, но мне нужна синхронизация rss с телефоном, а здесь её нет, к сожалению.

4.29 , Аноним ( 28 ), 19:49, 24/10/2024 Не луддит, но использует rss. Отбил себе лицо фейспалмом.

5.39 , ProfessorNavigator ( ok ), 20:12, 24/10/2024 > Отбил себе лицо фейспалмом. Не страшно. Сотрясение вы всё равно не заработаете - сотрясаться нечему - а лицо заживёт ;) Ну и девушкам нравятся мужчины со шрамами))

5.42 , Аноним ( 42 ), 20:17, 24/10/2024 Предлагаете подписаться на телеграм-канальчики? RSS, как и email, альтернативы до сих пор нет.

2.14 , X86 ( ok ), 18:46, 24/10/2024 У Brave синхронизация только локально хранится, с компа на телефон и т.д., так можно данные потерять

3.21 , Аноним ( 6 ), 19:23, 24/10/2024 Именно. Так можно данные никому не отдать.

4.35 , Аноним ( 28 ), 19:56, 24/10/2024 Так те кому их лучше не отдавать сами заберут.

4.51 , Shpankov ( ok ), 20:56, 24/10/2024 В Vivaldi данные синхронизации на сервер уходят в зашифрованном виде, одним массивом. Там невозможно что-то выкопать без знания пользовательского пароля шифрования.