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Браузер Vivaldi 7.0 c новым дизайном интерфейса

24.10.2024 18:01

Представлен выпуск проприетарного браузера Vivaldi 7.0, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии произведено около 120 улучшений, среди которых:

  • Новый дизайн интерфейса: изменения коснулись как внешнего вида элементов, так и набора штатных иконок. При желании в настройках можно переключиться на компактный вид интерфейса, который ближе к ранее используемому. Для адаптации оформления в соответствии со своими предпочтениями предложено множество настроек тем оформления.
  • Добавлена панель виджетов - новая вкладка Экспресс-панели, на которой размещаются дата/время, заметки, закладки, стикеры, календарь и многое другое. Также пользователи могут добавлять веб-сайты в виде виджетов. Опубликованы технические рекомендации по созданию своих виджетов.
  • Во встроенный клиент новостных лент добавлена возможность создания папок для размещения в них новостных лент по категориям или по темам. Дополнительно разработчики напомнили, что просматривать видео с YouTube можно прямо в самом клиенте, что позволяет избавиться от рекламы. Просмотр доступен как в менеджере лент, так и в полноэкранном режиме или в откреплённом виде. Также видео можно слушать в фоновом режиме.
  • В почтовом клиенте появилась всплывающая кнопка, позволяющая переходить к последним полученным письмам в один клик.
  • Переработана синхронизация - теперь она работает в режиме реального времени. Функция доступна пока только на десктопных версиях, мобильный релиз состоится чуть позже.
  • Появилась возможность синхронизации веб-панелей - на другом устройстве они будут отображаться в колонке веб-панелей на вкладке Окна. Можно перетащить этот элемент на боковую панель, чтобы восстановить привычное расположение веб-панели.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Релиз браузера Vivaldi 6.8 для десктопов
  3. OpenNews: Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift
  4. OpenNews: Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo
  5. OpenNews: Первый выпуск редакции браузера Wolvic с движком Chromium
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12
Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62103-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:07, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выглядит новый интерфейс немного странно, но... посидим посмотрим
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:11, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сильно похож на Docker Desktop
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:15, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VB-108170. Не могу пользовать почтой, календарем. При включении соответствующего функционала жутко греется материнка. Что с багом?
     
     
  • 2.50, Shpankov (ok), 20:53, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VB-108170. Не могу пользовать почтой, календарем. При включении соответствующего функционала жутко греется материнка. Что с багом?

    Изучается. Вот комментарий одного из разработчиков:

    Маловероятно; спэнификация — это новая система для выделения памяти и указателей, а также предотвращения доступа за пределы границ (то есть сбоев и нарушений безопасности), которая, насколько мне известно, не входит в 126, и в любом случае не должна приводить к такому результату, если я не ошибаюсь.

    Это больше похоже на то, что приводит к большому объему обработки в коде JS.


    Проверяли на чистом профиле без расширений с включением только почты и календаря?

    Если проблема повторяется - пришлите в баг-репорт (ответом на присланное уведомление о принятом баг-репорте) больше детальной информации о том, сколько почтовых аккаунтов подключено, IMAP или POP, каков объём почты и т.д.

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:18, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как убрать скруглённые вкладки?)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:29, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В настройках, пункт appearance - compact tabs.
    Или выбрать тему с прямоугольными
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 19:48, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запусти dillo себе в сишную дырень.
     
  • 2.12, Аноним (-), 18:38, 24/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:26, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > развивается силами бывших разработчиков Opera Presto

    Думаю, что это ставит крест.
    А я выбираю Brave на мобильных платформах. Думаю, что окончательно таки перелез на него с Икзабота, ибо хорошо настраиваемый.

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 18:27, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗЫ: Но как раз на местных луддитов наверняка должно заходить.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 18:34, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не понимаю, при чём тут луддитство.
    Браузером пользуюсь как основным. Боковой панелью и почтовым клиентом не пользуюсь. Rss-клиентом хотел бы, но мне нужна синхронизация rss с телефоном, а здесь её нет, к сожалению.
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 19:49, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не луддит, но использует rss. Отбил себе лицо фейспалмом.
     
     
  • 5.39, ProfessorNavigator (ok), 20:12, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отбил себе лицо фейспалмом.

    Не страшно. Сотрясение вы всё равно не заработаете - сотрясаться нечему - а лицо заживёт ;) Ну и девушкам нравятся мужчины со шрамами))

     
  • 5.42, Аноним (42), 20:17, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Предлагаете подписаться на телеграм-канальчики? RSS, как и email, альтернативы до сих пор нет.
     
  • 2.14, X86 (ok), 18:46, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Brave синхронизация только локально хранится, с компа на телефон и т.д., так можно данные потерять
     
     
  • 3.21, Аноним (6), 19:23, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Так можно данные никому не отдать.
     
     
  • 4.35, Аноним (28), 19:56, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так те кому их лучше не отдавать сами заберут.
     
  • 4.51, Shpankov (ok), 20:56, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Vivaldi данные синхронизации на сервер уходят в зашифрованном виде, одним массивом. Там невозможно что-то выкопать без знания пользовательского пароля шифрования.
     

  • 1.10, Аноним (-), 18:36, 24/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.11, pic (?), 18:36, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никаких изменений нет, чуть-чуть причесали, а так вполне обыденный стиль, который есть у многих других.
     
     
  • 2.13, pic (?), 18:43, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот если панель вкладок переехала бы целиком в боковую панель, а панель адреса умела бы автоматически скрываться при пролистывании сайта вниз, тогда да.
    И много места освободилось бы.
    Скучный браузер в стиле KDE, миллион настроек, каких надо под себя нет, боятся пользователей растерять.

    PS: мечтаю когда весь интерфейс браузера снесут в контекстное меню.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:47, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставь монитор вертикально и не надо будет ничего прятать. Какой-то uдu0т решил, что компьютерщикам нужны FullHD мониторы ДЛЯ КИНО! *facepalm* На деле нужны обычные квадратные.
     
     
  • 4.16, pic (?), 18:52, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тоже самое предложить владельцам смартфонов, то нас, наверное, высекли бы.
     
  • 4.24, Аноним (24), 19:44, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поставь монитор вертикально

    но тогда строки в 1с не помещаются на экран, и вылезает мерзнейщая прокрутка не только сбоку, но и внизу!

     
     
  • 5.54, Аноним (54), 21:03, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало того, еще и по центру экрана мерзейшая 1С
     
  • 4.40, _kp (ok), 20:14, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Поставь монитор вертикально

    Это во времена 1280х1024 можно было повернуть, а широкий будет выглядеть и несуразно, и вообше ножки не хватит на поворот.

     
     
  • 5.43, Аноним (42), 20:19, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современных мониторов с поворотом полно. И да, это как раз во времена 1280×1024 толку не особо много было — что 5:4, что 4:5.
     
  • 3.20, Tita_M (ok), 19:22, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот если панель вкладок переехала бы целиком в боковую панель

    Такая опция есть в настройках.
    В Вивальди как минимум два вида боковых вкладок.

     
     
  • 4.33, Аноним (28), 19:53, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Н ужно.
     
  • 3.52, Shpankov (ok), 20:57, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PS: мечтаю когда весь интерфейс браузера снесут в контекстное меню.

    Попробуйте нажать F11.

     

  • 1.22, Аноним (22), 19:31, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем мне круглые вкладки? Годами не исправлен баг с отсутствием анимации при закрытии вкладки через крестик. Если жестом закрывать, анимация есть. Что характерно, уже и вкладки поменяли, а баг оставили
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 19:45, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильность - признак мастерства!
     
  • 2.31, Аноним (28), 19:52, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это фича.
     
  • 2.55, Shpankov (ok), 21:11, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Годами не исправлен баг с отсутствием анимации при закрытии вкладки через крестик. Если жестом закрывать, анимация есть. Что характерно, уже и вкладки поменяли, а баг оставили

    Хм, что по крестику, что жестом - вкладка закрывается мгновенно.

    Вы отправляли баг-репорт? Номер помните?

     

  • 1.25, paint_com (?), 19:44, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему на ОПЕНнете новости про проприетарное поделие, ещё и написанные маркетологом из компании-разработчика? Потому что браузер на хромиуме основан? Давайте тогда и про макось уже новости, чо, она на не менее открытой фряхе ведь основана. Или хоть плашку "реклама" честно поставьте.
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 19:51, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не основана она на фряхе перестань рекламить маркетолог бздовый. Она основана на некстстепе.
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:05, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заколебали своими нововведениями вкладок! Теперь сверху мёртвую зону добавили, надо теперь целиться чтобы попасть! Про переименование вообще молчу, одни маты...
     
     
  • 2.56, Shpankov (ok), 21:12, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитайте статью на сайте разработчика - вы можете легко вернуть старый вид.
     

  • 1.44, Аноним (44), 20:21, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так а где брать тот не проприетарный Chromium то, которые не в снапах? Куча каких-то левых PPA от васянов, почему нет официального deb пакета?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 20:26, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдайся снапу уже. Не так он и плох по крайней мере сейчас. Не тормозит, обновляется. Что тебе еще требуется?
     
  • 2.58, Lyrix (ok), 21:28, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/berkley4/ungoogled-chromium-debian/releases
    https://github.com/pacstall/pacstall

    От "Васяня", но можно и самому собрать :)

     

  • 1.45, nc (ok), 20:24, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой идиот придумал совмещать заголовок окна и табы? Во все современные программы уже проник этот рак, и далеко не везде есть возможность вернуть системный заголовок. А где можно - не везде работает корректно. В частности, в Вивальди в сочетании с Lubuntu системный заголовок работал с жуткими багами (что конкретно в этой новой версии не знаю), проще оказалось перейти на Brave.
    Причем ладно если бы это делали 20 лет назад, когда мониторы были маленькие и каждый пиксель имело смысл экономить. Но сейчас... А перетаскивание окна с заголовком, заполненным табами, та еще проблема.
    Вообще считаю что оконным программам нужно запретить рисовать что либо вне клиентской области. Чтобы даже API таких не было.
     
     
  • 2.47, мимо (?), 20:30, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще нужен заголовок окна в браузере?
     
     
  • 3.48, nc (ok), 20:35, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За тем же зачем и в любых других окнах - перетаскивать окно.
    Далеко не все, кто работает с браузером, работают _только_ с браузером. У меня обычно кроме браузера еще около 5 окон других программ, с которыми я одновременно работаю. И часто нужно видеть их одновременно.
     
  • 2.49, Анон1110м (?), 20:44, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем понятно есть ли экономия и нужна ли она вообще. Пример: https://ibb.co/7k64pVR
     

  • 1.53, Аноним (54), 21:01, 24/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их вообще кто-то просил менять дизайн? На форуме тьма мелких просьб, начиная от возможности задавать цвета группам вкладок, заканчивая интеграциями популярных виджетов в штатный функционал. Вместо этого А ДАВАЙТЕ ТАБЫ НА ПОЛЭКРАНА сделаем. А кому не нравится, пускай в css лезет tab gap править вручную после каждого обновления. Ну что же за эффективные менеджеры везде сейчас сидят, зла просто не хватает
     
     
  • 2.57, Shpankov (ok), 21:15, 24/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете в пару кликов вернуть старый интерфейс в настройках:
    меню V — Настройки — Внешний вид — Вид интерфейса — Компактный

    Запросов на замену рубленного интерфейса было много - поэтому и сделали.

     

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