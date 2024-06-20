Релиз браузера Vivaldi 6.8 для десктопов

Представлен выпуск проприетарного браузера Vivaldi 6.8, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. В новой версии основная работа была проведена со встроенным почтовым клиентом, который теперь дорос до версии 2.0. Среди наиболее заметных новшеств почтового клиента можно отметить: Предзагрузка почтовых сообщений - по умолчанию в почтовом клиенте теперь будут загружаться с сервера все письма за последние 30 дней и все сообщения, видимые в окне просмотра почты, что позволит выполнять поиск в том числе и по телу сообщений, а также осуществлять предварительный просмотр писем. Также благодаря предзагрузке письма будут доступны для офлайновой обработки.

Поле быстрого ответа, которое когда-то было реализовано во встроенном почтовом клиенте M2 из Opera Presto. Данная отключаемая опция позволяет отвечать на письма без необходимости переключения в редактор сообщений, также с возможностью цитирования исходного сообщения.

Возможность отменять до 200 последних действий по перемещению писем в корзину или пометке их прочитанными. Помимо улучшения почтового клиента в новой версии браузера Vivaldi появились и другие новшества: Индикация расхода памяти вкладками - при наведении курсора мыши на вкладку будет отображаться расход оперативной памяти данной вкладкой. В отличие от других браузеров, которые отображают только первичный расход памяти при открытии вкладки, в Vivaldi этот параметр обновляется динамически по мере того, как страница будет подгружать новые данные.

Быстрая команда для создания рабочего пространства из набора выделенных вкладок. Также для данного действия можно назначить комбинацию клавиш.

Защита от дублирования вкладок - при вводе в адресной строке адреса страницы, которая уже открыта в другой вкладке, пользователь получит предложение переключиться на существующий вариант, чтобы не плодить дубли и не перегружать панель вкладок.

Функция импорта расширений из других браузеров на базе движка Chromium. Расширения импортируются в отключённом состоянии, а пользователь через менеджер расширений сможет самостоятельно активировать необходимые расширения.

Улучшена работа блокировщика рекламы (теперь можно смотреть YouTube спокойно).

Список локализаций пополнился двумя новыми языками - грузинский и синхала.



