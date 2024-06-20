Релиз браузера Vivaldi 6.8 для десктопов

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|1.2, Агл (?), 14:21, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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у меня в нем видео при перемотке зависает, под виндой. Не всегда, иногда все норм, а потом бац, и постоянно, трогать перемотку боязно..
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|2.9, Аноним (9), 14:31, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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юзал его году так в 20м, под виндой при проигрывании роликов с ютубов оригинального например и оранжевого уходила значится виндушка в BSoD
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|1.3, КО (?), 14:21, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"В отличие от других браузеров, которые отображают только первичный расход памяти при открытии вкладки, в Vivaldi этот параметр обновляется динамически"
firefox - about:processes
"импорта расширений из других браузеров на базе движка Chromium"
И-инновации. Мы привезли воду вам попить, но она не такая как все, из того же крана, но зато с наклейкой.
"Улучшена работа блокировщика рекламы"
Просто дайте все настройки пользователю как остальные адекватные блокировщики делают, лол
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|1.4, Аноним (4), 14:22, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> теперь можно смотреть YouTube спокойно
Смотрю ютуб спокойно в хромиуме с блокировщиками из стора. Любопытно, что любители проприетарщины мало того, что пользуются проприетарью, так еще и видео на ютубе смотрят неспокойно.
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|2.7, Аноним (7), 14:28, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут самое главное "теперь можно смотреть YouTube спокойно", ведь раньше вы боялись
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|1.6, Аноним (6), 14:28, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько стоит реклама под видом новостей на опеннет? Предлагаю каждые крупные обновления окон освещать
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|2.18, АнонимАнони.. (?), 15:06, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дык там сплошные зонды, а Opennet вроде как не про страпоны и BDSM всякие а про открытое П.О.
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|1.10, dullish (ok), 14:33, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пацаны, осторожнее с этим продуктом! Я сперва думал, что это не опасно, потом даже не заметил как плотно подсел, позже соскочил на Firefox, а потом сам не заметил как оказался на Яндекс-браузере. Не будьте как я, ведите здоровый образ жизни, пользуйтесь Chromium из реп своего дистра.
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|1.11, Аноним (11), 14:35, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не браузер, а мусор.
Все функции - абсолютно ненужные, но разработчики считают это обалдеть какой фишкой и удобством.
Голый браузер удобнее этого кривого и глючного поделия.
Они даже не программисты, поскольку там, где нужно хоть немного в этом разбираться - они ничего не могут сделать. Пример тому - их горе блокировщик рекламы. Их максимум - клепать веб-морды
Стоит кому-то, например Brave, выпустить новость о борьбе с нововведениями Гугла или о Манифестах, так Vivaldi на следующий же день выпускают точно такую же по смыслу новость. Типа - смотрите, у нас тоже так! Мы приватные!
Это не браузер, это позор
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|1.13, Nick (??), 14:37, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ему нужна серьёзная оптимизация, самый медленный и много потребляющий браузер.
Так же ему следует провести редизайн, хотя бы в честь 10 лет, ибо эти квадратные вкладки, красный стандартный цвет..
Хорошо,что браузер, многофункциональный, кастомизируемый, тонко под себя можно настроить, сделав удобным.
Он похож реально на Opera.
Имеет редкий полу открытый код, как сами говорят.
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|2.23, Аноним (23), 15:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошо,что браузер, многофункциональный, кастомизируемый, тонко под себя можно настроить, сделав удобным.
> Он похож реально на Opera.
И в этом суть, да. И каждый год - это разный браузер, в том плане, что Vivaldi года три назад и сейчас - большая разница. Это инфа для тех, кто пишет "пробовал в 2020, оказался тормозной/глючный". Всё стало много лучше.
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|1.19, Аноним (19), 15:07, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Закрытие 300 вкладок в opera - 0.1 секунда, Vivaldi - 1 минута. Сиди и жди, пока не закроет, пользоваться нельзя.
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|1.32, Аноним (-), 16:53, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Улучшена работа блокировщика рекламы (теперь можно смотреть YouTube спокойно).
Обычно постинг новостей это гугловский машинный перевод, или копипаста с предыдущей новости, когда тупо изменяется циферка в релизе программы. А тут видно что писал живой человек.
Плюсую - писал живой человек, минусую - проприетарщина.
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|1.34, Аноним (34), 17:00, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.
Этот браузер запускается внутри настоящего браузера?
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