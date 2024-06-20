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Релиз браузера Vivaldi 6.8 для десктопов

20.06.2024 13:34

Представлен выпуск проприетарного браузера Vivaldi 6.8, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии основная работа была проведена со встроенным почтовым клиентом, который теперь дорос до версии 2.0. Среди наиболее заметных новшеств почтового клиента можно отметить:

  • Предзагрузка почтовых сообщений - по умолчанию в почтовом клиенте теперь будут загружаться с сервера все письма за последние 30 дней и все сообщения, видимые в окне просмотра почты, что позволит выполнять поиск в том числе и по телу сообщений, а также осуществлять предварительный просмотр писем. Также благодаря предзагрузке письма будут доступны для офлайновой обработки.
  • Поле быстрого ответа, которое когда-то было реализовано во встроенном почтовом клиенте M2 из Opera Presto. Данная отключаемая опция позволяет отвечать на письма без необходимости переключения в редактор сообщений, также с возможностью цитирования исходного сообщения.
  • Возможность отменять до 200 последних действий по перемещению писем в корзину или пометке их прочитанными.

Помимо улучшения почтового клиента в новой версии браузера Vivaldi появились и другие новшества:

  • Индикация расхода памяти вкладками - при наведении курсора мыши на вкладку будет отображаться расход оперативной памяти данной вкладкой. В отличие от других браузеров, которые отображают только первичный расход памяти при открытии вкладки, в Vivaldi этот параметр обновляется динамически по мере того, как страница будет подгружать новые данные.
  • Быстрая команда для создания рабочего пространства из набора выделенных вкладок. Также для данного действия можно назначить комбинацию клавиш.
  • Защита от дублирования вкладок - при вводе в адресной строке адреса страницы, которая уже открыта в другой вкладке, пользователь получит предложение переключиться на существующий вариант, чтобы не плодить дубли и не перегружать панель вкладок.
  • Функция импорта расширений из других браузеров на базе движка Chromium. Расширения импортируются в отключённом состоянии, а пользователь через менеджер расширений сможет самостоятельно активировать необходимые расширения.
  • Улучшена работа блокировщика рекламы (теперь можно смотреть YouTube спокойно).
  • Список локализаций пополнился двумя новыми языками - грузинский и синхала.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/de...)
  2. OpenNews: Релиз браузера Vivaldi 6.6
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12
  4. OpenNews: Представлен web-браузер Opera One, идущий на смену нынешнему браузеру Opera
  5. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
  6. OpenNews: Браузер Vivaldi появился на Flathub
Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61411-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:07, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Агл (?), 14:21, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    у меня в нем видео при перемотке зависает, под виндой. Не всегда, иногда все норм, а потом бац, и постоянно, трогать перемотку боязно..
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:31, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    юзал его году так в 20м, под виндой при проигрывании роликов с ютубов оригинального например и оранжевого уходила значится виндушка в BSoD
     

  • 1.3, КО (?), 14:21, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "В отличие от других браузеров, которые отображают только первичный расход памяти при открытии вкладки, в Vivaldi этот параметр обновляется динамически"
    firefox - about:processes
    "импорта расширений из других браузеров на базе движка Chromium"
    И-инновации. Мы привезли воду вам попить, но она не такая как все, из того же крана, но зато с наклейкой.
    "Улучшена работа блокировщика рекламы"
    Просто дайте все настройки пользователю как остальные адекватные блокировщики делают, лол
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:22, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > теперь можно смотреть YouTube спокойно

    Смотрю ютуб спокойно в хромиуме с блокировщиками из стора. Любопытно, что любители проприетарщины мало того, что пользуются проприетарью, так еще и видео на ютубе смотрят неспокойно.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще можно спокойно смотреть youtube через mpv.
     

  • 1.5, Нон (?), 14:23, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вроде opennet, а новость про проприетарщину.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:28, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут самое главное "теперь можно смотреть YouTube спокойно", ведь раньше вы боялись
     
     
  • 3.22, arthi747 (ok), 15:31, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше смотрели и нервничали.
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:52, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том что автор новости сотрудник вивальди
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:28, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько стоит реклама под видом новостей на опеннет? Предлагаю каждые крупные обновления окон освещать
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 14:29, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не боись, не разоришься. Предоплату высылай сюда.
     
  • 2.18, АнонимАнони.. (?), 15:06, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык там сплошные зонды, а Opennet вроде как не про страпоны и BDSM всякие а про открытое П.О.
     
     
  • 3.33, Avririon (ok), 16:56, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про вахтёрство.
     

  • 1.10, dullish (ok), 14:33, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пацаны, осторожнее с этим продуктом! Я сперва думал, что это не опасно, потом даже не заметил как плотно подсел, позже соскочил на Firefox, а потом сам не заметил как оказался на Яндекс-браузере. Не будьте как я, ведите здоровый образ жизни, пользуйтесь Chromium из реп своего дистра.
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 14:35, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    уже налакался что ли?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:33, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трезвость норма жизни!
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:35, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не браузер, а мусор.

    Все функции - абсолютно ненужные, но разработчики считают это обалдеть какой фишкой и удобством.

    Голый браузер удобнее этого кривого и глючного поделия.

    Они даже не программисты, поскольку там, где нужно хоть немного в этом разбираться - они ничего не могут сделать. Пример тому - их горе блокировщик рекламы. Их максимум - клепать веб-морды

    Стоит кому-то, например Brave, выпустить новость о борьбе с нововведениями Гугла или о Манифестах, так Vivaldi на следующий же день выпускают точно такую же по смыслу новость. Типа - смотрите, у нас тоже так! Мы приватные!

    Это не браузер, это позор

     
     
  • 2.14, Аноним (9), 14:37, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше Оперы Presto ничего норвежцы уже не придумают
     

  • 1.13, Nick (??), 14:37, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ему нужна серьёзная оптимизация, самый медленный и много потребляющий браузер.
    Так же ему следует провести редизайн, хотя бы в честь 10 лет, ибо эти квадратные вкладки, красный стандартный цвет..
    Хорошо,что браузер, многофункциональный, кастомизируемый, тонко под себя можно настроить, сделав удобным.
    Он похож реально на Opera.
    Имеет редкий полу открытый код, как сами говорят.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:44, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хорошо,что браузер, многофункциональный, кастомизируемый, тонко под себя можно настроить, сделав удобным.
    > Он похож реально на Opera.

    И в этом суть, да. И каждый год - это разный браузер, в том плане, что Vivaldi года три назад и сейчас - большая разница. Это инфа для тех, кто пишет "пробовал в 2020, оказался тормозной/глючный". Всё стало много лучше.

     
  • 2.26, Аноним (26), 16:17, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/all/#product-desktop-developer
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:07, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Закрытие 300 вкладок в opera - 0.1 секунда, Vivaldi - 1 минута. Сиди и жди, пока не закроет, пользоваться нельзя.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.27, Аноним (27), 16:24, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какой-то хитрый план по уничтожению opennet
     
  • 1.28, Аноним (30), 16:31, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.31, Аноним (31), 16:35, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у этого браузера есть одна функция которая мне нравится и которой нет НИ у кого из других, кого я пробовал, а "дополнениями" есть в firefox и chrome но, при этом, все равно хуже и не удобней - чем реализовано в vivaldi - вот:
    https://help.vivaldi.com/ru/desktop/tabs/tab-tiling/
     
  • 1.32, Аноним (-), 16:53, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшена работа блокировщика рекламы (теперь можно смотреть YouTube спокойно).

    Обычно постинг новостей это гугловский машинный перевод, или копипаста с предыдущей новости, когда тупо изменяется циферка в релизе программы. А тут видно что писал живой человек.

    Плюсую - писал живой человек, минусую - проприетарщина.

     
  • 1.34, Аноним (34), 17:00, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

    Этот браузер запускается внутри настоящего браузера?

     

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