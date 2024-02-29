Релиз браузера Vivaldi 6.6

Опубликован выпуск проприетарного браузера Vivaldi 6.6, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium , проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. В новом выпуске: Добавлена поддержка расширений в веб-панели и предоставлена возможность навигации внутри веб-панелей. Для разработки расширений к web веб-панелей можно использовать API sidePanel.

В почтовом клиенте добавлены расширенные средства поиска сообщений по нескольким критериям, которые можно использовать как по отдельности, так и в комплексе с другими, что позволяет легко находить сообщения в архивах любого размера. Также пользователь может сохранить результаты поиска как фильтр и в дальнейшем использовать его для автоматической сортировки новых писем.

Предоставлена возможность принудительного применения тёмной темы оформления ко всем посещаемым страницам. В настройках браузера можно выбрать также и автоматическое определение необходимости применения тёмной темы к сайту в зависимости от того, есть ли такая поддержка на самом посещаемом сайте.

Все настройки разрешений и прав доступа для сайтов вынесены в отдельную секцию конфигуратора, при этом автоматически формируется список сайтов с индивидуальными настройками разрешений. Для таких сайтов в настройках подсвечиваются опции, отличные от глобальных настроек.

Добавлена возможность импорта/экспорта заметок и списка чтения.

Улучшено качество работы встроенного переводчика.



