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Релиз браузера Vivaldi 6.6

29.02.2024 11:44

Опубликован выпуск проприетарного браузера Vivaldi 6.6, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium , проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка расширений в веб-панели и предоставлена возможность навигации внутри веб-панелей. Для разработки расширений к web веб-панелей можно использовать API sidePanel.
  • В почтовом клиенте добавлены расширенные средства поиска сообщений по нескольким критериям, которые можно использовать как по отдельности, так и в комплексе с другими, что позволяет легко находить сообщения в архивах любого размера. Также пользователь может сохранить результаты поиска как фильтр и в дальнейшем использовать его для автоматической сортировки новых писем.
  • Предоставлена возможность принудительного применения тёмной темы оформления ко всем посещаемым страницам. В настройках браузера можно выбрать также и автоматическое определение необходимости применения тёмной темы к сайту в зависимости от того, есть ли такая поддержка на самом посещаемом сайте.
  • Все настройки разрешений и прав доступа для сайтов вынесены в отдельную секцию конфигуратора, при этом автоматически формируется список сайтов с индивидуальными настройками разрешений. Для таких сайтов в настройках подсвечиваются опции, отличные от глобальных настроек.
  • Добавлена возможность импорта/экспорта заметок и списка чтения.
  • Улучшено качество работы встроенного переводчика.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Браузер Vivaldi появился на Flathub
  3. OpenNews: Релиз браузера Vivaldi 6.2 для ПК и Android
  4. OpenNews: Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.0
  5. OpenNews: Состоялся первый релиз браузера Vivaldi для Android Automotive OS
  6. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60693-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:00, 29/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:03, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React

    Это нужен другой браузер чтоб запустить этот браузер?

     
     
  • 2.7, dullish (ok), 13:08, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насколько я помню, в нём по команде chrome://extensions
    выскакивает список расширений с Vivaldi на первом месте. Так что, да.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:03, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько не пробовал его на постоянку, все не получается. Интерфейс какой-то дерганый, что на десктопе, что на мобилке. Мне одному это кажется?
     
     
  • 2.4, Golangdev (?), 13:05, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюсую.
    По факту или Chrome/Chromium или Firefox.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:16, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько ни пробовал
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:05, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Современный браузер в котором до сих пор нельзя сделать так чтобы панель закладок показывалась только на новом табе. И девтулс не открывается на пустом табе
     
     
  • 2.11, pic (?), 13:18, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если закладок не так много, 25-30, то проще их держать как вкладки, периодически экспортируя, а особо частые прикрепить на панели вкладок.
    Нужный материал лучше сохранять в скриншоты, которые можно открыть на чём угодно, и в html-страницы. Старые ссылки часто становятся неактуальными, битыми, сайты закрываются или блокируются.
    Остальное можно найти в панели истории, с поиском.
        
     

  • 1.6, pic (?), 13:07, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Версия уже доступна во flatpak.
     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 13:14, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и кому нужно это проприетарное поделие яндeкca?
     
     
  • 2.12, pic (?), 13:19, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причём Яндекс?
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:15, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер уже научился не падать каждые пять минут с безвозвратной потерей всех вкладок (в том числе прикреплённых)?
     
     
  • 2.14, pic (?), 13:20, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкладки надо было экспортировать периодически. Да, неприятно. Перешёл в итоге на Chromium, когда они вернули нормальный вид вкладок. Он стабильнее Vivaldi.
     

  • 1.13, John Carmack (?), 13:20, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользую уже год - отличный браузер, очень удобный и, с учетом что он сделан совсем небольшой командой (понятно что на готовом движке), на удивление стабильный - что на десктопе, что на мобилке. Жаль только, что проприетарный и не open source.
     

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