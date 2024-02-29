Релиз браузера Vivaldi 6.6

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|1.2, Аноним (2), 13:03, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React
Это нужен другой браузер чтоб запустить этот браузер?
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|2.7, dullish (ok), 13:08, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я помню, в нём по команде chrome://extensions
выскакивает список расширений с Vivaldi на первом месте. Так что, да.
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|1.3, Аноним (3), 13:03, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько не пробовал его на постоянку, все не получается. Интерфейс какой-то дерганый, что на десктопе, что на мобилке. Мне одному это кажется?
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|1.5, Аноним (5), 13:05, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Современный браузер в котором до сих пор нельзя сделать так чтобы панель закладок показывалась только на новом табе. И девтулс не открывается на пустом табе
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|2.11, pic (?), 13:18, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если закладок не так много, 25-30, то проще их держать как вкладки, периодически экспортируя, а особо частые прикрепить на панели вкладок.
Нужный материал лучше сохранять в скриншоты, которые можно открыть на чём угодно, и в html-страницы. Старые ссылки часто становятся неактуальными, битыми, сайты закрываются или блокируются.
Остальное можно найти в панели истории, с поиском.
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|1.9, Аноним (10), 13:15, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Браузер уже научился не падать каждые пять минут с безвозвратной потерей всех вкладок (в том числе прикреплённых)?
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|2.14, pic (?), 13:20, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вкладки надо было экспортировать периодически. Да, неприятно. Перешёл в итоге на Chromium, когда они вернули нормальный вид вкладок. Он стабильнее Vivaldi.
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|1.13, John Carmack (?), 13:20, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользую уже год - отличный браузер, очень удобный и, с учетом что он сделан совсем небольшой командой (понятно что на готовом движке), на удивление стабильный - что на десктопе, что на мобилке. Жаль только, что проприетарный и не open source.
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