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Релиз браузера Vivaldi 6.2 для ПК и Android

30.08.2023 10:42

Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.2 для десктопов и Android. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium , проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии разработчики провели большую работу по оптимизации кода, что позволило значительно ускорить браузер. В частности, в новой десктопной версии был интегрирован API порталов React, в результате чего открытие нового окна ускорилось на 37% по сравнению с предыдущей версией браузера, и на 64% по сравнению с браузером Vivaldi образца 2018 года. Тесты проводились на чистом профиле на машине с процессором 2GHz Intel Core i3. Разработчики браузера говорят о больших перспективах данной технологии и планируют использовать её и для ускорения работы других компонентов и функций браузера. Это позволит заметно повысить скорость работы браузера и уровень комфорта пользователей при активной работе в сети.

Также в новой версии Vivaldi появилась возможность редактирования выпадающего списка адресной строки, что позволяет пользователю самостоятельно расставить приоритет предлагаемым подсказкам.

В панели истории была добавлена кнопка очистки данных просмотра, а в версии для MacOS восстановлена работа определения местоположения.

В мобильной версии Vivaldi 6.2 для Android повышена информативность статистики о блокировке кода для слежки и рекламы, а также началась работа по улучшению работы с закладками - сохранению и редактированию.



  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.0
  3. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Представлен web-браузер Opera One, идущий на смену нынешнему браузеру Opera
Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59684-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 12:07, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Каждый раз забываю, почему его игнорирую, но вы напоминаете:
    > Интерфейс браузера написан на языке JavaScript

    спасибо вам за это.

     
     
  • 2.20, Абгыва (?), 12:49, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говоришь так, как будто бы в других современных браузерах по-другому.
    Смирись, это бич нашего времени.
     
     
  • 3.38, Имя1 (?), 13:34, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ох что начнется когда он узнает, что один из подходов использует js в десктопных приложениях на Qt, и что GNOME Shell и расширения на нем же.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:10, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем примечателен?
    Зачем мне его устанавливать, если пользуюсь ФФ?
     
     
  • 2.4, Нинтендобой (?), 12:14, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В плане сбора данных такой же, как и ФФ, но на десктопе заметно удобнее в использовании, много фич имеет различных. Мобильная версия не так хороша, переводчик убл%дский, да поддержки расширений нет как в лисе, но встроенный адблок имеет, можно использовать в нём сторонние списки фильтров.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:39, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильная версия примечательна тем, что может прикидываться медиа-проигрывателем при воспроизведении видео. Что позволяет воспроизводить видео на youtube в фоне без премиум-аккаунта.
     
  • 2.8, DayDve (?), 12:22, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Незачем.
    ФФ, на сегодняшний день, по сути, единственная альтернатива отрыжкам хрома, громко именующих себя браузерами.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот только Firefox - такое же тормозное и всратое поделие, просто не от гуглага. Что оно пусть загнется, что хромиум, а им на смену - что-нить пошустрее и менее убогое
     
  • 2.27, Аноним (25), 13:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередной кусок проприетари, интересно только фонатегам старой ёперы
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:12, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto

    Ага, так же как и китайская Nokia, хватит врать, браузер сплошная ФСБэшная дырень.

     
     
  • 2.5, Анонизм (?), 12:16, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наркоман? Это Opera стала китайской, Vivaldi - независимая компания из бывших разработчиков Opera.
     
  • 2.16, Аноникус (?), 12:39, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсыпь на забивку
     
  • 2.42, Аноним (-), 13:47, 30/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.7, DayDve (?), 12:20, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ничего общего со старой Opera у этого поделия нет. Какой смысл упоминать о том, что оно "развивается силами бывших разработчиков Opera Presto"?
     
     
  • 2.11, Анонимусос (?), 12:25, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много чего есть, жесты мышкой, левая панель...
    Это полноценный приёмник Opera Presto! Потому что Opera забила на своих пользователей и разработчиков presto обо...ла и выкинула на мороз!
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это полноценный приёмник Opera Presto!

    У Opera Presto как не было преемника, так и нет. У той слоганом был "The fastest browser on the Earth!"

     
     
  • 4.28, Аноним (25), 13:16, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Presto просто никогда не была нужна.
     
     
  • 5.33, Аноним (23), 13:20, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Портфель собрал уже? Послезавтра в шкoлу.
     
  • 3.24, DayDve (?), 13:14, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столько же общего, сколько у карго-культа с реальными самолётами.
    Я много лет пользовался старой Оперой.
    Но, попробовав сие, испытал жутчайший баттхёрт.
    Периодически возвращаюсь, в надежде "а вдруг?".
    Но боль сохраняется.
    Поэтому и продолжаю сидеть на ФФ, на который ушел, после того как Опера скурвилась.
     
     
  • 4.31, Анонит (?), 13:19, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Яндекс браузер поставьте. Один в один с Оперой 9 и с левой панелью при желании.
     
     
  • 5.37, Аноним (40), 13:32, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка, товарищ майор, но нет.
     
  • 2.17, KHD (ok), 12:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть встроенный почтовый клиент, календарь, rss...
     
     
  • 3.26, DayDve (?), 13:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё это не более чем попытка дикарей из Микронезии воссоздать самолет при помощи соломы.
     
     
  • 4.29, KHD (ok), 13:17, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё это не более чем попытка дикарей из Микронезии воссоздать самолет при
    > помощи соломы.

    Создатели браузера Опера, дикари, так и запишем! :)

     

  • 1.10, Анонимусос (?), 12:22, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший браузер!
     
     
  • 2.39, Имя1 (?), 13:39, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из худших
     

  • 1.13, San (??), 12:29, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера

    Вот Престо был реально настраиваемым. Ни в одном современном браузере нельзя вытащить на панель в виде кнопки абсолютно любой пункт меню.
    Тоже считаю пустословием упоминание "Presto" в любых новостях об нынешних Opera/Vivaldi.

     
     
  • 2.15, Аноним (2), 12:37, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж тогда загнулся если все так перспективно было?
     
     
  • 3.21, Аноним (23), 12:49, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Навязанные акционерами эффективные манагеры захватили компанию.
     
  • 3.30, Аноним (25), 13:17, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их движок не имел потанцевала к развитию, даже соскочить на хромоногий движок было перспективнее.
     

  • 1.18, Аноним (23), 12:43, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ускорение - хорошо, но пишут об этом так, будто они прям настоящие герои, обратили внимание на тормоза и подкрутили. А между тем, это всего один поправленный кейс, но остаются тысячи, которые опять отложат в долгий ящик. Пока, затаившие дыхание, в надежде на изменения, пользователи, снова не начнут в открытую бастовать, обратив внимание, что бравые разработчики так и не взялись за ум, а продолжают упорно замедлять браузер. Тут можно даже не гадать, эти 37% ускорения снова будут сведены на нет через несколько месяцев.

    Между тем, в повседневных задачах он по-прежнему тормозит настолько, что пользоваться невозможно.

     
     
  • 2.19, Вивальдик (?), 12:48, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе жалко мне на биткоин? Тормозит у него...
     

  • 1.32, 12yoexpert (ok), 13:19, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    какая приватность может быть в браузере от российских разрабов?
     
  • 1.34, 12yoexpert (ok), 13:20, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понял, а где исходники? сколько заплатили за рекламу той малвари?
     
     
  • 2.36, Аноним (23), 13:22, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гугле забанили? https://vivaldi.com/ru/source/
     

  • 1.35, Аноним (35), 13:22, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    brave-browser прекрасно поддерживает все $CHROMIUM_FLAGS и https://chromeenterprise.google/policies/
    a этот?
     
  • 1.41, Аноним (-), 13:45, 30/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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