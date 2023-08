Релиз браузера Vivaldi 6.2 для ПК и Android

2.11 , Анонимусос ( ? ), 12:25, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Много чего есть, жесты мышкой, левая панель...

Это полноценный приёмник Opera Presto! Потому что Opera забила на своих пользователей и разработчиков presto обо...ла и выкинула на мороз!

3.23 , Аноним ( 23 ), 13:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это полноценный приёмник Opera Presto! У Opera Presto как не было преемника, так и нет. У той слоганом был "The fastest browser on the Earth!"

4.28 , Аноним ( 25 ), 13:16, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Presto просто никогда не была нужна.

5.33 , Аноним ( 23 ), 13:20, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Портфель собрал уже? Послезавтра в шкoлу.

3.24 , DayDve ( ? ), 13:14, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Столько же общего, сколько у карго-культа с реальными самолётами.

Я много лет пользовался старой Оперой.

Но, попробовав сие, испытал жутчайший баттхёрт.

Периодически возвращаюсь, в надежде "а вдруг?".

Но боль сохраняется.

Поэтому и продолжаю сидеть на ФФ, на который ушел, после того как Опера скурвилась.

4.31 , Анонит ( ? ), 13:19, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Яндекс браузер поставьте. Один в один с Оперой 9 и с левой панелью при желании.

5.37 , Аноним ( 40 ), 13:32, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хорошая попытка, товарищ майор, но нет.

2.17 , KHD ( ok ), 12:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Есть встроенный почтовый клиент, календарь, rss...

3.26 , DayDve ( ? ), 13:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всё это не более чем попытка дикарей из Микронезии воссоздать самолет при помощи соломы.

4.29 , KHD ( ok ), 13:17, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё это не более чем попытка дикарей из Микронезии воссоздать самолет при

> помощи соломы. Создатели браузера Опера, дикари, так и запишем! :)