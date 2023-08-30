Релиз браузера Vivaldi 6.2 для ПК и Android

Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.2 для десктопов и Android. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium , проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии разработчики провели большую работу по оптимизации кода, что позволило значительно ускорить браузер. В частности, в новой десктопной версии был интегрирован API порталов React, в результате чего открытие нового окна ускорилось на 37% по сравнению с предыдущей версией браузера, и на 64% по сравнению с браузером Vivaldi образца 2018 года. Тесты проводились на чистом профиле на машине с процессором 2GHz Intel Core i3. Разработчики браузера говорят о больших перспективах данной технологии и планируют использовать её и для ускорения работы других компонентов и функций браузера. Это позволит заметно повысить скорость работы браузера и уровень комфорта пользователей при активной работе в сети.

Также в новой версии Vivaldi появилась возможность редактирования выпадающего списка адресной строки, что позволяет пользователю самостоятельно расставить приоритет предлагаемым подсказкам.

В панели истории была добавлена кнопка очистки данных просмотра, а в версии для MacOS восстановлена работа определения местоположения.

В мобильной версии Vivaldi 6.2 для Android повышена информативность статистики о блокировке кода для слежки и рекламы, а также началась работа по улучшению работы с закладками - сохранению и редактированию.