Релиз браузера Vivaldi 6.2 для ПК и Android

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|1.1, InuYasha (??), 12:07, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Каждый раз забываю, почему его игнорирую, но вы напоминаете:
> Интерфейс браузера написан на языке JavaScript
спасибо вам за это.
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|2.20, Абгыва (?), 12:49, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говоришь так, как будто бы в других современных браузерах по-другому.
Смирись, это бич нашего времени.
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|3.38, Имя1 (?), 13:34, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ох что начнется когда он узнает, что один из подходов использует js в десктопных приложениях на Qt, и что GNOME Shell и расширения на нем же.
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|2.4, Нинтендобой (?), 12:14, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В плане сбора данных такой же, как и ФФ, но на десктопе заметно удобнее в использовании, много фич имеет различных. Мобильная версия не так хороша, переводчик убл%дский, да поддержки расширений нет как в лисе, но встроенный адблок имеет, можно использовать в нём сторонние списки фильтров.
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|3.40, Аноним (40), 13:39, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мобильная версия примечательна тем, что может прикидываться медиа-проигрывателем при воспроизведении видео. Что позволяет воспроизводить видео на youtube в фоне без премиум-аккаунта.
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|2.8, DayDve (?), 12:22, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Незачем.
ФФ, на сегодняшний день, по сути, единственная альтернатива отрыжкам хрома, громко именующих себя браузерами.
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|3.25, Аноним (25), 13:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот только Firefox - такое же тормозное и всратое поделие, просто не от гуглага. Что оно пусть загнется, что хромиум, а им на смену - что-нить пошустрее и менее убогое
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|2.27, Аноним (25), 13:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очередной кусок проприетари, интересно только фонатегам старой ёперы
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|1.3, Аноним (3), 12:12, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto
Ага, так же как и китайская Nokia, хватит врать, браузер сплошная ФСБэшная дырень.
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|2.5, Анонизм (?), 12:16, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наркоман? Это Opera стала китайской, Vivaldi - независимая компания из бывших разработчиков Opera.
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|1.7, DayDve (?), 12:20, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ничего общего со старой Opera у этого поделия нет. Какой смысл упоминать о том, что оно "развивается силами бывших разработчиков Opera Presto"?
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|2.11, Анонимусос (?), 12:25, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Много чего есть, жесты мышкой, левая панель...
Это полноценный приёмник Opera Presto! Потому что Opera забила на своих пользователей и разработчиков presto обо...ла и выкинула на мороз!
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|3.23, Аноним (23), 13:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это полноценный приёмник Opera Presto!
У Opera Presto как не было преемника, так и нет. У той слоганом был "The fastest browser on the Earth!"
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|3.24, DayDve (?), 13:14, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Столько же общего, сколько у карго-культа с реальными самолётами.
Я много лет пользовался старой Оперой.
Но, попробовав сие, испытал жутчайший баттхёрт.
Периодически возвращаюсь, в надежде "а вдруг?".
Но боль сохраняется.
Поэтому и продолжаю сидеть на ФФ, на который ушел, после того как Опера скурвилась.
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|4.31, Анонит (?), 13:19, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Яндекс браузер поставьте. Один в один с Оперой 9 и с левой панелью при желании.
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|2.17, KHD (ok), 12:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть встроенный почтовый клиент, календарь, rss...
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|3.26, DayDve (?), 13:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё это не более чем попытка дикарей из Микронезии воссоздать самолет при помощи соломы.
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|4.29, KHD (ok), 13:17, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё это не более чем попытка дикарей из Микронезии воссоздать самолет при
> помощи соломы.
Создатели браузера Опера, дикари, так и запишем! :)
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|1.13, San (??), 12:29, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера
Вот Престо был реально настраиваемым. Ни в одном современном браузере нельзя вытащить на панель в виде кнопки абсолютно любой пункт меню.
Тоже считаю пустословием упоминание "Presto" в любых новостях об нынешних Opera/Vivaldi.
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|3.21, Аноним (23), 12:49, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Навязанные акционерами эффективные манагеры захватили компанию.
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|3.30, Аноним (25), 13:17, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их движок не имел потанцевала к развитию, даже соскочить на хромоногий движок было перспективнее.
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|1.18, Аноним (23), 12:43, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ускорение - хорошо, но пишут об этом так, будто они прям настоящие герои, обратили внимание на тормоза и подкрутили. А между тем, это всего один поправленный кейс, но остаются тысячи, которые опять отложат в долгий ящик. Пока, затаившие дыхание, в надежде на изменения, пользователи, снова не начнут в открытую бастовать, обратив внимание, что бравые разработчики так и не взялись за ум, а продолжают упорно замедлять браузер. Тут можно даже не гадать, эти 37% ускорения снова будут сведены на нет через несколько месяцев.
Между тем, в повседневных задачах он по-прежнему тормозит настолько, что пользоваться невозможно.
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