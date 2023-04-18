Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.0

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|1.3, Аноним (3), 14:05, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В качестве основного браузера юзаю Firefox, чтобы поддержать здоровую конкуренцию, но всё больше сайтов хотят именно движок Хромимума и для этих случаев у меня Вивальди, который с каждым релизом нравится мне всё больше. В нём действительно дух той самой Оперы, где всё очень удобно и можно максимально настроить под себя.
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|2.5, Аноним (5), 14:07, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что там так же как в опере встроенный почтовик и фирменная почта на 5 мегабайт, rss-читалка и всякое остальное?
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|4.39, Константавр (ok), 15:28, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зашёл на сайт, никто не посылает. Или это потому что мой ФФ свежий? У тебя, может, дебьяновский, древний?
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|4.40, Аноним (40), 15:29, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ископаемая версия ? В актуальном всё работает . Или просто тролль ?
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|5.41, нейм (?), 15:35, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ща там маркетолог местный на циферки посещений фалломорфирует от такого простого трюка
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|1.7, Аноним (7), 14:09, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Господи, чуваки, это то, каким должен быть арбузер для продвинутого пользователя. Я про функциональность. Ну, понятно, что хромиум, js... Ну а куда ж нынче?
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|1.8, Аноним (3), 14:10, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати, в Вивальди просто лучшая реализация работы с вложенными вкладками среди всех, что я видел в браузерах - просто супер наглядно и очень удобно. Когда открываешь много окон - это просто must have. А в новой версии они ещё и группируются в пространства (например, одно для работы, а другое для личных дел/развлечений) - вообще круто.
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|3.46, Аноним (46), 15:57, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Снова троллишь?
Кроме яндекс браузера и дропнутого спутник-браузера эцп на гос сайтах не поддерживаются
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|4.52, Аноним (-), 16:22, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И? Когда заходишь на сайт гос. услуги нам на сайте сообщают так чтобы видно было, что-то вроде ваш браузер не подходит скачайте вот этот. Иначе как догадатся, что браузер не тот и вообще дело в браузере? Я гос. услугами не пользуюсь и сайт не видел.
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|4.33, Shpankov (ok), 15:11, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Минимальная поддерживаемая версия - Windows 10. Это не от нас зависит - от разработчиков Chromium.
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|1.14, Аноним (14), 14:33, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Вульвади имел бы право на жизнь, если бы не 2 вещи:
1. Пипотитурщина
2. Неадекватная позиция по крипте (зачем нам вообще её знать?)
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|2.22, Аноним (22), 14:47, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Пипотитурщина
... из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит
Н. В. Гоголь
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|2.32, Tita_M (ok), 15:08, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Неадекватная позиция по крипте
У них она как раз адекватная.
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|1.20, Аноним (22), 14:44, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Поддержка рабочих пространств, позволяющих легко сгруппировать большой массив открытых вкладок в отдельные тематические пространства. После этого можно в один клик переключаться, например, между рабочими и персональными вкладками.
разработчик: вот вам букмарки, чтобы скидывать туда всякий полезный хлам, а также то г-но, которое вы собирались почитать но у вас так никогда и не дойдут руки
пользователи: нииит мы хотим все ети хламы держать одновременно открытыми мы с ними со всеми ррработаем одновременно!!!1 мы правда ничего не помним в этих 100500 одновременно открытых вкладках и все время путаемся сделайте нам удобно!!!11
разработчик (мысленно сплюнул и закрыл глаза): ну ок ок пользователь всегда прав
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|1.24, Аноним (24), 14:55, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С первого взягляда, хорош, пес. Что понравилось, есть классическое меню. Что не понравилось, нет настройки отключения обновлений. Право на жызнь имеет
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|2.34, Shpankov (ok), 15:13, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что не понравилось, нет настройки отключения обновлений.
Почему нету? Должна быть. в Windows-версии есть соответствующая опция в настройках, а в Linux я просто репозиторий отключаю и всё.
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|1.37, Аноним (37), 15:21, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все хорошо, но как же он тормозит! Разработчики какое-то время пытались в оптимизацию, но в итоге, не осилив, забили, и сейчас просто пилят новые функции без оглядки на постоянно снижающуюся скорость работы.
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|2.42, Аноним (7), 15:40, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да как раз таки сейчас оно шустро работает (ну насколько это применимо для современных браузеров), вполне. А вот первые версии были прям тормоза, и глюканы.
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|2.44, Tita_M (ok), 15:48, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня в ГНУ/Линукс на 4 ядерном Athlon 5350, а это на минуточку уровень одноядерной производительности 2008-2010 года, начиная где-то с версии 5.6-5.7 Vivaldi стал работать по-шустрее - это касается закрытия и переключения вкладок. До этого было довольно тормозно. Сейчас, на 5.7, а теперь и на 6.0 значительно приемлемее. В моём случае ещё есть место для улучшений - поскольку древний баг с перескоком на другую вкладку при закрытии совершенно другой вкладки в Panel->Window исправлен только частично.
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|2.47, Аноним (46), 16:00, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, я вот недавно пересел с деб8 на убунту2204.
Причина проста - вивальди был единственным браузером на деб8
Который поддерживал эту операцинку.
Так вот - на деб8 последние версии вивальди подтупливали,
А пересел на убунту2204 на том же железе - работает очень даже неплохо.
Подозрение что связано с старым glibc в беб8
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|1.53, Аноним (53), 16:23, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший браузер. Особенно радует, что можно удобно вкладки группировать и вообще панель с ними с верха на лево/право (или даже в низ) переместить. На моём ноуте с небольшой диагональю это здорово помогает экономить вертикальное место.
Но в версии 5.7 на арче вылез баг со слишком большими иконками, поэтому оставался на 5.6 - надеюсь в 6.0 всё исправили.
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