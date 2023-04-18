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Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.0

18.04.2023 11:14

Опубликован выпуск проприетарного браузера Vivaldi 6.0, разрабатываемого на базе движка Chromium. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Вносимые в кодовую базу Chromium изменения проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новом выпуске:

  • Возможность создавать собственные наборы пиктограмм для кнопок интерфейса браузера, расширяющие возможности персонализации браузера. Данная функция доступна в настройках темы оформления Vivaldi. Одновременно разработчики объявили конкурс на лучший набор иконок для Vivaldi.
  • Поддержка рабочих пространств, позволяющих легко сгруппировать большой массив открытых вкладок в отдельные тематические пространства. После этого можно в один клик переключаться, например, между рабочими и персональными вкладками.
  • В почтовом клиенте Vivaldi добавлена возможность перетаскивания мышью сообщений между представлениями и папками.
  • Расширены возможности редакции браузера для платформы Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
  3. OpenNews: Состоялся релиз браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android
  4. OpenNews: Релиз браузера Vivaldi 3.6
Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58992-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 14:05, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В качестве основного браузера юзаю Firefox, чтобы поддержать здоровую конкуренцию, но всё больше сайтов хотят именно движок Хромимума и для этих случаев у меня Вивальди, который с каждым релизом нравится мне всё больше. В нём действительно дух той самой Оперы, где всё очень удобно и можно максимально настроить под себя.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:07, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что там так же как в опере встроенный почтовик и фирменная почта на 5 мегабайт, rss-читалка и всякое остальное?
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 14:08, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не поверишь, но да!
     
     
  • 4.51, Аноним (-), 16:17, 18/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:23, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, в Опере всё это было довольно убогим, а вот чего-то годного, вроде http://blog.martinkadlec.eu/post/501-smart-rss-final-v10 действительно до сих пор не запилили у аналогов.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:40, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > всё больше сайтов хотят

    Например. Хоть одну ссылку дайте.

     
     
  • 3.36, soarin (ok), 15:21, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня зашёл webinar (dot) ru и меня послали с Firefox 🦊
     
     
  • 4.39, Константавр (ok), 15:28, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зашёл на сайт, никто не посылает. Или это потому что мой ФФ свежий? У тебя, может, дебьяновский, древний?
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:29, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ископаемая версия ? В актуальном всё работает . Или просто тролль ?
     
     
  • 5.41, нейм (?), 15:35, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ща там маркетолог местный на циферки посещений фалломорфирует от такого простого трюка
     
  • 4.49, yandaxx (?), 16:13, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да, правда вылечил сменой юзерагента в UserAgent-Switcher
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:09, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господи, чуваки, это то, каким должен быть арбузер для продвинутого пользователя. Я про функциональность. Ну, понятно, что хромиум, js... Ну а куда ж нынче?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:31, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё на Байкале работает, и не надо ядро патчить.
     

  • 1.8, Аноним (3), 14:10, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кстати, в Вивальди просто лучшая реализация работы с вложенными вкладками среди всех, что я видел в браузерах - просто супер наглядно и очень удобно. Когда открываешь много окон - это просто must have. А в новой версии они ещё и группируются в пространства (например, одно для работы, а другое для личных дел/развлечений) - вообще круто.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 14:40, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подписи на госуслугах работают?
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:57, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Снова троллишь?
    Кроме яндекс браузера и дропнутого спутник-браузера эцп на гос сайтах не поддерживаются
     
     
  • 4.52, Аноним (-), 16:22, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Когда заходишь на сайт гос. услуги нам на сайте сообщают так чтобы видно было, что-то вроде ваш браузер не подходит скачайте вот этот. Иначе как догадатся, что браузер не тот и вообще дело в браузере? Я гос. услугами не пользуюсь и сайт не видел.
     

  • 1.9, Аноним (-), 14:13, 18/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, Anonymoustus (ok), 14:19, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сборки для Windows XP будут?
     
     
  • 2.16, Shpankov (ok), 14:35, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сборки для Windows XP будут?

    Их уже давно нет и не будет.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:53, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а под виндовс 98 ?
     
     
  • 4.33, Shpankov (ok), 15:11, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минимальная поддерживаемая версия - Windows 10. Это не от нас зависит - от разработчиков Chromium.
     
  • 2.45, КоньЕгоВидавший (?), 15:54, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под XP был хорош GreenBrowser
     

  • 1.12, Аноним (13), 14:28, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Радует, что они не выпячивают поддержку Байкала.
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:33, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вульвади имел бы право на жизнь, если бы не 2 вещи:
    1. Пипотитурщина
    2. Неадекватная позиция по крипте (зачем нам вообще её знать?)
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:47, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Пипотитурщина

    ... из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит

    Н. В. Гоголь

     
  • 2.32, Tita_M (ok), 15:08, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Неадекватная позиция по крипте

    У них она как раз адекватная.

     

  • 1.19, Неудачник (?), 14:41, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Люблю этот браузер. Мне он очень нравится.
     
  • 1.20, Аноним (22), 14:44, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Поддержка рабочих пространств, позволяющих легко сгруппировать большой массив открытых вкладок в отдельные тематические пространства. После этого можно в один клик переключаться, например, между рабочими и персональными вкладками.

    разработчик: вот вам букмарки, чтобы скидывать туда всякий полезный хлам, а также то г-но, которое вы собирались почитать но у вас так никогда и не дойдут руки

    пользователи: нииит мы хотим все ети хламы держать одновременно открытыми мы с ними со всеми ррработаем одновременно!!!1 мы правда ничего не помним в этих 100500 одновременно открытых вкладках и все время путаемся сделайте нам удобно!!!11

    разработчик (мысленно сплюнул и закрыл глаза): ну ок ок пользователь всегда прав

     
  • 1.24, Аноним (24), 14:55, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С первого взягляда, хорош, пес. Что понравилось, есть классическое меню. Что не понравилось, нет настройки отключения обновлений. Право на жызнь имеет
     
     
  • 2.34, Shpankov (ok), 15:13, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что не понравилось, нет настройки отключения обновлений.

    Почему нету? Должна быть. в Windows-версии есть соответствующая опция в настройках, а в Linux я просто репозиторий отключаю и всё.

     

  • 1.37, Аноним (37), 15:21, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все хорошо, но как же он тормозит! Разработчики какое-то время пытались в оптимизацию, но в итоге, не осилив, забили, и сейчас просто пилят новые функции без оглядки на постоянно снижающуюся скорость работы.
     
     
  • 2.42, Аноним (7), 15:40, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да как раз таки сейчас оно шустро работает (ну насколько это применимо для современных браузеров), вполне. А вот первые версии были прям тормоза, и глюканы.
     
  • 2.44, Tita_M (ok), 15:48, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня в ГНУ/Линукс на 4 ядерном Athlon 5350, а это на минуточку уровень одноядерной производительности 2008-2010 года, начиная где-то с версии 5.6-5.7 Vivaldi стал работать по-шустрее - это касается закрытия и переключения вкладок. До этого было довольно тормозно. Сейчас, на 5.7, а теперь и на 6.0 значительно приемлемее. В моём случае ещё есть место для улучшений - поскольку древний баг с перескоком на другую вкладку при закрытии совершенно другой вкладки в Panel->Window исправлен только частично.
     
  • 2.47, Аноним (46), 16:00, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, я вот недавно пересел с деб8 на убунту2204.
    Причина проста - вивальди был единственным браузером на деб8
    Который поддерживал эту операцинку.
    Так вот - на деб8 последние версии вивальди подтупливали,
    А пересел на убунту2204 на том же железе - работает очень даже неплохо.
    Подозрение что связано с старым glibc в беб8
     

  • 1.48, ryoken (ok), 16:02, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А под ppc64be есть? Или хотя бы ебилд...
     
     
  • 2.50, КоньЕгоВидавший (?), 16:15, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мисье знает толк в музыке 👆
     

  • 1.53, Аноним (53), 16:23, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший браузер. Особенно радует, что можно удобно вкладки группировать и вообще панель с ними с верха на лево/право (или даже в низ) переместить. На моём ноуте с небольшой диагональю это здорово помогает экономить вертикальное место.

    Но в версии 5.7 на арче вылез баг со слишком большими иконками, поэтому оставался на 5.6 - надеюсь в 6.0 всё исправили.

     

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