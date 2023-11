Браузер Vivaldi появился на Flathub

2.31 , iPony129412 ( ? ), 10:44, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет, потому что помимо самой версии сами пакеты с определенными опциями/патчами

2.32 , Аноним ( 28 ), 10:44, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тсссс не спугните человек щас pkg install придумает

3.35 , не родной носитель ( ? ), 11:02, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Берите выше. Человек изобретает саму пакетную концепцию установки с удовлетворением зависимостей.

4.44 , pic ( ? ), 11:36, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы слишком поверхностно поняли смысл его слов.

3.82 , Аноним ( 82 ), 14:14, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > pkg install Это который вечно не может разрулить зависимости и конфликты версий системных либ? Ты точно правильно понял, что хочет аноним выше?

2.42 , cheburnator9000 ( ok ), 11:19, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не полностью. Дистрибутивов потому так много потому что никто не в состоянии прийти к договоренностям по многим пунктам: именование пакетов, версии пакетов, наличие или отсутствие каких-нибудь васяно-патчей, конфигурация этих пакетов (какая-нибудь crypto библиотека может быть собрана у одних на базе openssl, у других gnutls, у третьих mbedtls и не везде функциональность будет одинаковой). Я об этом писал https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/131961.html#71 но смузихлебам это не выгодно иначе никто не будет им донатить на очередной Popos, Zorinos, VanillaOS.

3.64 , Аноним ( 29 ), 12:29, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И все же.

>именование пакетов, версии пакетов Странно как-то, а зачем библиотеки переназывать и тем более менять им версии, если они одинаковые?! Ну сделал чел либу назвал её "abc" версии 1.0.0. так она же во всех дистрах так и должна называться-то по идее?! нет? Как например в js, Jquery он везде Jquery. >может быть собрана у одних на базе openssl, у других gnutls, у третьих mbedtls это же тоже можно маркировать как-то?! Может это ошибочно, но на первый взгляд не такая уж и проблема...

4.68 , cheburnator9000 ( ok ), 13:12, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://pkgs.org/search/?q=openssl

https://pkgs.org/search/?q=libssl (libssl1.1, libssl3) Маркировать нет потому что весь мир линукса "захардкоден" начиная от полных путей логики приложения в сорцах до названий .so файлов в системах сборки. По этому в убунте есть update-alternatives чтобы /usr/bin/gcc(g++) ссылались на нужную версию /usr/bin/gcc-11/12/13 Пока линуксоиды упаривались в компиляции KDE4 под gentoo, в венде уже давно практически весь софт был портабельным без необходимости во Flatpak.

5.74 , Аноним ( 29 ), 13:37, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда попробовать типа гитхаба для библиотек, есть же портал для ядер, вот что-то типа такого.

За основу библиотеки брать версию, по возможности, самого разработчика.

Дополнения для библиотек в отдельные пакеты ну и т.д.

Да процесс постепенный, не быстрый, но как вариант...

5.75 , Аноним ( 29 ), 13:38, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя посмотрел ссылки это Ж... конечно ))) и каша это слабо сказано.

5.80 , Аноним ( 57 ), 14:07, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А vcruntime130, vcruntime140 это что такое, виндовый портабл?

6.85 , Аноним ( 14 ), 14:20, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их сразу после установки системы поставил и забыл лет на несколько.

3.78 , Аноним ( 57 ), 14:01, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая разница как называются пакеты? Что это за патчи, которые все ломают? Что это за "crypto" библиотека, с которой у тебя меняется поведение стандартизованых алгоритмов? Почему такой эксперт ни разу не обмолвился об API, ABI и просто линковке?

2.58 , hshhhhh ( ok ), 12:12, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А я вот поддерживаю этого комментатора и тоже задаюсь этим вопросом! В Майкрасофте уже придумали пакетный менеджер: https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Package_Manager Странно что в линуксе не могут придумать ничего даже немного похожего! Вот и вся сила опенсорца!

3.105 , Аноним ( 98 ), 16:26, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ха-ха, да это буквально содрано из Линукс один-в-один.

2.65 , Аноним ( 57 ), 12:33, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В составе дистрибутива лежит как правило только одна версия программы. Всякие package.json появились далеко не сразу и нужны они только для корпоративной шняги под Node.js, которая без 100500 зависимостей не работает, и эти зависимости приходится держать отдельно для каждого такого "продукта". Почему-то не видно тонны жалоб на какой-нибудь ImageMagick, от которого много кто зависит.

2.77 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 13:54, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот стало интересно. Если писать програмулю, ну на пихтоне например или js (npm), мы подключаем определенные библиотеки и причем определенной версии ... Вот стало интересно. Если писать програмулю, ну на пихтоне например или js (npm), мы подключаем определенные библиотеки и причем определенной версии. Ты такой подход не сможешь даже использовать прямо сразу в питоне или js, потому что разные программы в конечном счёте потребуют несовместимые версии общих библиотек. В питоне для этого делают virtual env, куда наворачивают пакеты только для твоей программы. Кроме venv для питона нагогнокодили кучу других упакрвщиков мира, которых в сумме будет больше чем всех вместе взятых snap и flatpack. 3.79 , Аноним ( 79 ), 14:06, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю насчёт жс, а в питоне ты просто устанавливаешь последние версии всего из мастера и всё работает, лучше, чем с протухшими версиями. Совместимости библиотек ломают очень редко, и это прямо исключительные случаи раз в 10-20 лет. Сложности будут только с мёртвыми батарейками, когда они умирают из-за обновления интерпретатора и автору не интересно переписать нормально.

3.81 , Аноним ( 29 ), 14:11, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ты такой подход не сможешь даже использовать прямо сразу в питоне или js, потому что разные >программы в конечном счёте потребуют несовместимые версии общих библиотек. В питоне для этого >делают virtual env, куда наворачивают пакеты только для твоей программы. Да, но если жестко линковать?

То есть подключается библиотека именно с названием версии буквально "... /abc/1.0.0/ ..."

4.84 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 14:17, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Посмотри, что ли, для начала почему это в питоне не работает, что такое dependency hell. Потом спрашивай

5.89 , Аноним ( 29 ), 14:44, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве это (dependency hell) не говорит о качестве продукта?

Может тут дело уже не в зависимостях, а в недостаточно проработаной архитектуре проекта?

Понятно что на это будет уходить больше времени, но зато и проблем меньше, а следовательно выше качество!