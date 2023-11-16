Браузер Vivaldi появился на Flathub

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|1.2, iPony129412 (?), 07:29, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> пока нет полной уверенности в том, что «песочница» Chromium при запуске в среде Flatpak будет достаточно безопасна
линукс вей
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|3.72, iPony129412 (?), 13:26, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Проверить что-то на практике - нормальный way.
Намесить кучу слоёв, и теперь никто не знает, как работает.
Тем более, что с Chromium во Flatpak возятся уже несколько нет.
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|4.87, Аноним (87), 14:29, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чтобы использовать эту хрень
нужно затащить в комп другую хрень
вот это по-нашему, по-бразильски
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|1.3, Аноним (3), 07:46, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> подготовленная одним из сотрудников компании.
> несмотря на пока неофициальный статус, разработчики Vivaldi будут обрабатывать сообщения об ошибках по данной версии наравне со всеми другими, чтобы оперативно вносить необходимые исправления.
Почему тогда не назвать ее Beta, если она имеет все признаки официальной версии? Именно для этого и используется Слово Beta.
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|2.25, Аноним (25), 09:58, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, слово Beta используется не для этого. Оно используется для одного из этапов предрелизных версий софта (Alpha/Beta/Pre-release). И Beta-версии у них уже есть. А здесь версия является релизной, просто собрана неофициально.
Свою "гениальную" идею назвать релизную версию бетой лучше оставь для себя, Бета-аноним.
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|3.62, Аноним (3), 12:25, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неофициальная версия, собранная официальным работником, сообщения на которую принимаются в официальном багтрекере и фиксятся официальными работниками?
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|4.71, Аноним (25), 13:24, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Компания сама решает, какие версии своего софта считать официальными, а какие нет. Для вас это новость?
В данном случае они заявляют, что эта версия (пока) неофициальная.
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|4.73, iPony129412 (?), 13:29, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типа хоби проект, а что получится из него - никто не знает.
Да, бывает такое.
А линуксоидам же скажешь, что "делаем", а потом "не, передумали, ерунда какая-то" - они же такое поднимут.
Поэтому всё правильно делают, так и надо писать "неофициальная ерунда".
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|1.4, Аноним (4), 08:00, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вивальди сам по себе достаточно тормознутый при запуске браузер, а тут его еще в один контейнер засунули.
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|2.5, Аноним123 (?), 08:11, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подобные контейнеры влияют только на время запуска, что в случае с браузером делается редко.
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|3.13, iPony129412 (?), 09:06, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это не так.
В последние десять лет браузеры сильно полагаются на железо.
Уже было в SNAP. Там как-то бабахало, что неправильный детект с Nvidia и начинается...
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|3.16, iPony129412 (?), 09:12, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://www.youtube.com/watch?v=OftD86RgAcc
Причём скорость далеко невсегда есть хорошо.
Вот из-за кривых драйверов такая фича глючная для такого GPU/драйвера.
А браузер в Flatpak не смог распознать и включил. И в итоге трах-бабах глючный.
А потом для разработчика браузера тем более прикол в этом зоопарке разбираться.
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|3.93, Аноним (93), 15:43, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убинтовский снап стал иногда виснуть на 10 секунд и более при начале ввода в адресную строку, чего на deb у меня никогда не было. Видимо, как-то криво подгружает историю или закладки. Может, конечно, хромоножку погнули. Но мне кажется, что это снап.
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|2.8, Аноним (8), 08:45, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только что запустил. На глаз не вижу разницы в сравнение с deb/rpm пакетом. Только первый запуск немного дольше как, впрочем, и у snap.
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|4.91, Аноним (14), 15:01, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А при чём тут ОЗУ? Да-да, я знаю, якобьы течёт.
У меня на венде ничего не течёт неделями.
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|1.7, Аноним (7), 08:20, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Новость очевидно не про flathub. Спрашивается, что делает пиар проприетарной поделки на js на опеннете? Если Шпаньков тут просто так размещается, то он здорово нагрел опеннет. А если платно, то в соответствии с законодательством должна быть маркировка рекламы со всеми данными
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|2.10, kawaii boy (?), 08:57, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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«...должна быть маркировка рекламы со всеми данными»
А иностранного агента долга быть маркировка?
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|2.50, pic (?), 11:50, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что это частный сайт, что хочет автор, то и размещает.
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|2.67, maximnik0 (?), 12:43, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>проприетарной поделки на js на опеннете?
Коммерческая, но не совсем проприетарная.Исходники для личного некоммерческого использования выкладывается. Некто из компании не запрещает проверять на бэкдоры и повторяемость сборки.
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|3.69, iPony129412 (?), 13:23, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не выкладываются, только модификации Chromium.
тоесть на проверку бэкдоров - это ни о чём
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|3.97, Аноним (25), 16:10, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из выкладываемых ими "сорсов" нельзя собрать рабочий вивальди и сличить его поведение с референсным. Собственно, говоря, это такое же фуфло про открытые сорсы, как и в случае chrome. Хром, напоминаю, тоже закрытая поделка, а открытым является хромиум. Вот то, что делают вивальдевцы - это свой наколенный хром с блэкскриптом (для интерфейса) и шпаньковыми, но они упорно делают вид, что у них аналог открытого хромиума.
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|1.9, cheburnator9000 (ok), 08:51, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучше бы создали универсальный установщик под линуксы по типа inno setup (и ему подобных) который сам анализировал какие пакеты не достают программе в системе и предлагал способ их доустановить одним кликом вызывая системный пакетный менеджер (хотя портабельные chromium браузеры максимально самодостаточны).
Ой в линуксах уже не остались пакетные менеджеры есть только костыль в виде Gnome Software. Уже настолько обленились что если программа не устанавливается из централизованного каталога то видимо сваливают обратно на венду.
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|2.12, Аноним (12), 09:03, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> универсальный установщик под линуксы
ага, самораспаковывающийся run-файл, да?
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|3.98, Аноним (98), 16:17, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Исполняемый файл в роли пакета это фирменный стиль мелкомягких вообще-то.
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|2.15, Аноним (14), 09:11, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИнноСетапу нужно максимум x3/x64 версии винды различать. А предлагаемому установщику сколько вариантов знать нужно? И всё равно пользователи васян- или вован-линукса недовольны будут.
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|3.36, cheburnator9000 (ok), 11:04, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основными мейнтейнерами всего лишь несколько по факту debian/ubuntu, redhat/fedora, все остальное добавляется в виде плагинов к основному коду самим сообществом или авторами очередного вован-линукса.
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|4.40, Аноним (14), 11:11, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все остальное добавляется в виде плагинов к основному коду самим сообществом или авторами очередного вован-линукса.
Ну то есть не добавляется.
И остаются DEB и RPM, которые и так худо-бедно работают.
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|4.100, Аноним (98), 16:20, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крупнейший репозиторий сборки пакетов AUR мы конечно же игнорируем.
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|2.17, nox. (?), 09:18, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше бы создали универсальный установщик под линуксы по типа inno setup
InstallJammer
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|2.57, Аноним (57), 12:11, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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90% программ есть в 90% репозиториев дистрибутивов. Оставшихся часть поставляется самими разработчиками через какие-нибудь flatpak'и и AppImage, и еще остаются проприетарные тарболлы типа IDE от JetBrains, которые как правило зависимостей не требуют.
Софт, который умудрился не войти в это число - тупо маргинальный мусор, а до идеи установщиков а-ля как-в-винде мог дойти только конченый дебил, когда весь нормальный софт под линукс открыт и может быть собран с кучей опций и оптимизаций на усмотрение разработчиков дистрибутива (или гентушника).
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|3.66, Аноним (25), 12:37, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> когда весь нормальный софт под линукс открыт и может быть собран с кучей опций и оптимизаций на усмотрение разработчиков дистрибутива (или гентушника).
Вот только игорьтонет. Ну и всякие там фотошопы тоже... Но эти "ненормальные" софты на лолнуксе и не нужны, правда?
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|4.76, Аноним (57), 13:54, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Игори в большинстве своем это вендор-лок типа DirectX + говнокод с одной-двумя таргет платформами, и уже лет через 5-10 без прослоек они нормально не запускаются. Вопросы с фотошопом иди на форумы абобы решай, если он тебе нужен - делай, как скажет абоба, условия здесь определяет он.
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|5.90, Аноним (25), 14:47, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Надо же, а вот чёт мой Deus Ex из 2000 года вполне себе отлично работает И без ... большой текст свёрнут, показать
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|6.104, Аноним (98), 16:24, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Примерно почти всё из классики, что без DRM.
Какая интересная оговорочка.
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|1.20, Аноним (20), 09:41, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня был случай, когда я использовал на ubuntu firefox в snap.
Изначально был .deb (или что там?) пакет, потом в какой-то версии решили, что нужно чтобы был snap.
В итоге браузер стал тормозить, в системе появились фризы.
Говно.
На почве этого у меня появилась острая неприязнь ко всей этой низости.
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|2.21, Мухорчатый (?), 09:45, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одна из причин, по которой я свалил с убунты. Приложения устанавливающиеся через снап.
Висит куча смонтированных снап-директорий. И фиг поймёшь - нормально всё с приложением, обновляется ли оно?
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|2.38, cheburnator9000 (ok), 11:09, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставишь linux mint там все впорядке, если не нравится дизайн всегда можешь настроить под себя. Если хочешь с Gnome есть Debian, а еще я вот последнюю федору попробовал и по ощущениям там много улучшений в лучшую сторону, например dnf на нормальных плюсах, сжатие памяти из коробки перестало тормозить и бибикать, но я тестировал не долго всего где-то час, возможно это эффект плацебо от чистой установки.
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|3.48, pic (?), 11:47, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока она не будет полностью переведена на snap.
Если товарищу выше не нравятся тормоза snap, надо было пробовать подключить flathub и попробовать его версию.
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|3.54, Аноним (52), 12:02, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>много улучшений в лучшую сторону
Следовательно, бывают улучшения в худшую сторону.
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|2.83, Аноним (92), 14:14, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так про весь линукс можно сказать, что это говно по сравнению с виндой. Каждая программа говно, драйвера говно, всё полное говнище.
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|1.29, Аноним (29), 10:31, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот стало интересно. Если писать програмулю, ну на пихтоне например или js (npm), мы подключаем определенные библиотеки и причем определенной версии. Посмотреть какие библиотеки использовались и какой версии можно. Так почему нельзя такой подход использовать в linux? Скажем прикреплять ресурсный файлик с информацией о либах и их версиях а пакетник читает его, смотрит чего есть, и дозаливает то чего нет, нужной версии. Разве это не решилобы проблему портируемости между дистрами?
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|3.82, Аноним (82), 14:14, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> pkg install
Это который вечно не может разрулить зависимости и конфликты версий системных либ? Ты точно правильно понял, что хочет аноним выше?
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|2.42, cheburnator9000 (ok), 11:19, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не полностью. Дистрибутивов потому так много потому что никто не в состоянии прийти к договоренностям по многим пунктам: именование пакетов, версии пакетов, наличие или отсутствие каких-нибудь васяно-патчей, конфигурация этих пакетов (какая-нибудь crypto библиотека может быть собрана у одних на базе openssl, у других gnutls, у третьих mbedtls и не везде функциональность будет одинаковой).
Я об этом писал https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/131961.html#71 но смузихлебам это не выгодно иначе никто не будет им донатить на очередной Popos, Zorinos, VanillaOS.
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|3.64, Аноним (29), 12:29, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И все же.
>именование пакетов, версии пакетов
Странно как-то, а зачем библиотеки переназывать и тем более менять им версии, если они одинаковые?! Ну сделал чел либу назвал её "abc" версии 1.0.0. так она же во всех дистрах так и должна называться-то по идее?! нет? Как например в js, Jquery он везде Jquery.
>может быть собрана у одних на базе openssl, у других gnutls, у третьих mbedtls
это же тоже можно маркировать как-то?! Может это ошибочно, но на первый взгляд не такая уж и проблема...
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|4.68, cheburnator9000 (ok), 13:12, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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https://pkgs.org/search/?q=openssl
https://pkgs.org/search/?q=libssl (libssl1.1, libssl3)
Маркировать нет потому что весь мир линукса "захардкоден" начиная от полных путей логики приложения в сорцах до названий .so файлов в системах сборки. По этому в убунте есть update-alternatives чтобы /usr/bin/gcc(g++) ссылались на нужную версию /usr/bin/gcc-11/12/13
Пока линуксоиды упаривались в компиляции KDE4 под gentoo, в венде уже давно практически весь софт был портабельным без необходимости во Flatpak.
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|5.74, Аноним (29), 13:37, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда попробовать типа гитхаба для библиотек, есть же портал для ядер, вот что-то типа такого.
За основу библиотеки брать версию, по возможности, самого разработчика.
Дополнения для библиотек в отдельные пакеты ну и т.д.
Да процесс постепенный, не быстрый, но как вариант...
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|5.75, Аноним (29), 13:38, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя посмотрел ссылки это Ж... конечно ))) и каша это слабо сказано.
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|6.85, Аноним (14), 14:20, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их сразу после установки системы поставил и забыл лет на несколько.
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|3.78, Аноним (57), 14:01, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница как называются пакеты? Что это за патчи, которые все ломают? Что это за "crypto" библиотека, с которой у тебя меняется поведение стандартизованых алгоритмов? Почему такой эксперт ни разу не обмолвился об API, ABI и просто линковке?
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|2.65, Аноним (57), 12:33, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В составе дистрибутива лежит как правило только одна версия программы. Всякие package.json появились далеко не сразу и нужны они только для корпоративной шняги под Node.js, которая без 100500 зависимостей не работает, и эти зависимости приходится держать отдельно для каждого такого "продукта". Почему-то не видно тонны жалоб на какой-нибудь ImageMagick, от которого много кто зависит.
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|2.77, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 13:54, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот стало интересно. Если писать програмулю, ну на пихтоне например или js (npm), мы подключаем определенные библиотеки и причем определенной версии ... Вот стало интересно. Если писать програмулю, ну на пихтоне например или js (npm), мы подключаем определенные библиотеки и причем определенной версии.
Ты такой подход не сможешь даже использовать прямо сразу в питоне или js, потому что разные программы в конечном счёте потребуют несовместимые версии общих библиотек. В питоне для этого делают virtual env, куда наворачивают пакеты только для твоей программы. Кроме venv для питона нагогнокодили кучу других упакрвщиков мира, которых в сумме будет больше чем всех вместе взятых snap и flatpack.
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|3.79, Аноним (79), 14:06, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю насчёт жс, а в питоне ты просто устанавливаешь последние версии всего из мастера и всё работает, лучше, чем с протухшими версиями. Совместимости библиотек ломают очень редко, и это прямо исключительные случаи раз в 10-20 лет. Сложности будут только с мёртвыми батарейками, когда они умирают из-за обновления интерпретатора и автору не интересно переписать нормально.
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|3.81, Аноним (29), 14:11, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ты такой подход не сможешь даже использовать прямо сразу в питоне или js, потому что разные >программы в конечном счёте потребуют несовместимые версии общих библиотек. В питоне для этого >делают virtual env, куда наворачивают пакеты только для твоей программы.
Да, но если жестко линковать?
То есть подключается библиотека именно с названием версии буквально "... /abc/1.0.0/ ..."
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|5.89, Аноним (29), 14:44, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве это (dependency hell) не говорит о качестве продукта?
Может тут дело уже не в зависимостях, а в недостаточно проработаной архитектуре проекта?
Понятно что на это будет уходить больше времени, но зато и проблем меньше, а следовательно выше качество!
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|1.43, pic (?), 11:33, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Полгода назад эта тема вновь подымалась у них на форуме, решились всё-таки.
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|2.106, Аноним (98), 16:34, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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AppImage совершенен. Ноль зависимостей пакета, ноль зависимостей для его запуска. Если нужен контейнер - запускаешь его в контейнере, если нет то нет. Но у него есть один фатальный недостаток...
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|1.96, pic (?), 15:59, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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↑
Ну и что, там и Яндекс Браузер есть.
(Dr.Web не хватает (сарказм))
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|1.102, Аноним (102), 16:21, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх. А там в родном deb пакете до сих пор есть cron файл, чтобы усердно пихать свою репу в список реп, если бедненький юзер почему-то её из списка удалил? Сделали бы пакет без этой хери, а то костылить приходится, чтобы оно левой фигней не занималось.
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