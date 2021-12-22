Состоялся первый релиз браузера Vivaldi для Android Automotive OS

2.3 , вася ( ?? ), 17:02, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я скажу более: зачем нужен браузер, не поддерживающий расширений, а в остальном- типичный мобильный быдло-хром? ведь есть тот же киви. я долго(года) ждал, что разработчик очнётся, но не так давно разработчик заявил, что никаких изменений не будет, что такова его политика. и не то, чтобы настольная версия их браузера была хуже прочих(как это есть с мобильной версией), но я из принципа уже хочу полностью избавиться от поделок этих самозванных продолжателей дела оперы

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:09, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Чтобы выезжать на встречку.

2.9 , Аноним ( 9 ), 17:29, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – а я не понимаю, зачем нужна машина. Выплачивать кредит, мониторить цены на бензин, искать парковку, выскакивать на балкон на зов сигнализации, трястись, как бы не спiздили магнитолу. Ну его. А так достал мобилу, вызвал такси, и не успел засунуть мобилу в карман, а там уже подъехал Вас Обслуживает ИП Ашот.

3.14 , Аноним ( 5 ), 17:34, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты живешь в глухой деревне где ели и сосны, а работа в Москве где небоскребы и парковки. Можно идти пешком, но тогда тебя похитит инопланетный разум и заставит устанавливать Kali Linux в качестве основной операционной системы. Как ты понял прецеденты уже были

4.17 , Аноним ( 17 ), 17:35, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – от работы кони дохнут. переезжай в дубай, тут будешь ездить на такси за от сос

5.23 , Аноним ( 5 ), 17:42, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, лучше я с твоей мамой по старинке

5.44 , Kuromi ( ok ), 20:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В Дубае иноземцам светит только работа водителем фекального цистерны...

6.46 , Аноним ( 17 ), 20:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – от работы кони дохнут. тут будешь ездить на такси за от сос

4.35 , OK ( ?? ), 18:33, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это тот самый случай когда действительно не стоит владеть авто и пользоваться великом чтобы доехать до станции электрички, а вот далеко за мкад без авто порой никак.

5.39 , я ( ? ), 18:49, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в -30 или под дождём это особенно приятно

3.40 , Аноним ( 40 ), 18:55, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >а я не понимаю, зачем нужна машина. Ну если ты ночуешь в человейнике, а живёшь в офисе, то незачем, да.

