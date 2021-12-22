Состоялся первый релиз браузера Vivaldi для Android Automotive OS

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|2.3, вася (??), 17:02, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я скажу более: зачем нужен браузер, не поддерживающий расширений, а в остальном- типичный мобильный быдло-хром? ведь есть тот же киви. я долго(года) ждал, что разработчик очнётся, но не так давно разработчик заявил, что никаких изменений не будет, что такова его политика. и не то, чтобы настольная версия их браузера была хуже прочих(как это есть с мобильной версией), но я из принципа уже хочу полностью избавиться от поделок этих самозванных продолжателей дела оперы
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|2.9, Аноним (9), 17:29, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а я не понимаю, зачем нужна машина. Выплачивать кредит, мониторить цены на бензин, искать парковку, выскакивать на балкон на зов сигнализации, трястись, как бы не спiздили магнитолу. Ну его. А так достал мобилу, вызвал такси, и не успел засунуть мобилу в карман, а там уже подъехал Вас Обслуживает ИП Ашот.
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|3.14, Аноним (5), 17:34, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты живешь в глухой деревне где ели и сосны, а работа в Москве где небоскребы и парковки. Можно идти пешком, но тогда тебя похитит инопланетный разум и заставит устанавливать Kali Linux в качестве основной операционной системы. Как ты понял прецеденты уже были
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|4.17, Аноним (17), 17:35, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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от работы кони дохнут. переезжай в дубай, тут будешь ездить на такси за от сос
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|5.44, Kuromi (ok), 20:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Дубае иноземцам светит только работа водителем фекального цистерны...
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|4.35, OK (??), 18:33, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это тот самый случай когда действительно не стоит владеть авто и пользоваться великом чтобы доехать до станции электрички, а вот далеко за мкад без авто порой никак.
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|3.40, Аноним (40), 18:55, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а я не понимаю, зачем нужна машина.
Ну если ты ночуешь в человейнике, а живёшь в офисе, то незачем, да.
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|1.2, InuYasha (??), 16:53, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А есть ли электрокары без компюхтеров, сотен контроллеров и управляемые вручную? А то как-то уже больше хочется машину из прошлого века.
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|2.27, Аноним (27), 18:10, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а кто тогда будет покупать электронику с маржой сто тысяч миллионов процентов на замену случайно сломавшейся? а за софт по диагностике кто будет платить?
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|3.34, Аноним (34), 18:20, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо. Пусть тогда без установки элетроники производителем. Пользователь сам устанавливает Arduino и шилды.
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|2.47, macfaq (?), 20:09, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А есть ли электрокары без компюхтеров, сотен контроллеров и управляемые вручную? А
> то как-то уже больше хочется машину из прошлого века.
ВАЗ-2102Э где-то тебя ждёт.
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|1.7, Аноним (5), 17:19, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Также в целях безопасности в браузере Vivaldi для Polestar 2 отключена функция загрузки файлов из сети.
Правильно сделали. А то бац и вирусец вместе со скачанной серией мультеца Чилли Вилли. А вирусец берёт контроль машины на себя и авария, или зимой кто-то кандей обрубит. Замерзнешь насмерть. Зато будет очень атмосферно смотреть мультфильм про пингвинёнка Чилли Вилли.
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|1.22, Аноним (22), 17:41, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хочешь быть разработчиком и похвастаться перед посонами - иди писать браузер.
Не хватает мозга даже на броузер - ну иди в растоманы (те кто топят за rust). Там можно ничего не делать только вонять в коментах.
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|2.37, Аноним (17), 18:42, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем тратить время на изучение rust, если и так можно вонять в коментах
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|1.25, Аноним (25), 17:47, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Айти без веб-браузеров это было бы самое лучшее айти... а то что веб - это раздувающийся позор, известен каждому программисту)
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|1.41, Аноним (40), 18:58, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мде, ставить в авто сторонний проприетарный софт. Хорошо хоть не АБС контролирует.
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|2.45, Аноним (17), 20:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кхм... так одно убавили, другое добавили, компромисс... или ты думал кто-то тебе сделает красиво, не контролируя твой абс?
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|1.43, VINRARUS (ok), 19:11, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Также в целях безопасности в браузере Vivaldi для Polestar 2 отключена функция загрузки файлов из сети.
Куки и каша тоже отключены? Или очередной развод молока?
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