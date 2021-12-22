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Состоялся первый релиз браузера Vivaldi для Android Automotive OS

22.12.2021 16:18

Компании Vivaldi Technologies (разработчик браузера Vivaldi) и Polestar (дочерняя компания Volvo, создающая электромобили Polestar) объявили о выходе первой полноценной версии браузера Vivaldi для платформы Android Automotive OS. Браузер доступен для установки в бортовых информационно-развлекательных центрах и будет поставляться по умолчанию в электромобилях премиум класса Polestar 2.

В редакции Vivaldi для автомобильных информационно-развлекательных систем доступны все стандартные функции, имеющиеся в Vivaldi для Android, включая блокировку слежки и рекламы, встроенный переводчик и функцию синхронизации данных между различными устройствами.

В целях безопасности в браузер были внесены некоторые изменения. В частности, возможность просмотра веб-страниц будет доступна только в режиме парковки, а если при просмотре видео водитель начинает движение, то все видеотрансляции автоматически переключаются в режим аудиоканала. Также в целях безопасности в браузере Vivaldi для Polestar 2 отключена функция загрузки файлов из сети.

  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/a-...)
  2. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
  3. OpenNews: Состоялся релиз браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android
  4. OpenNews: Релиз браузера Vivaldi 3.6
  5. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0
  6. OpenNews: Проект CentOS создал группу для развития решений для автомобильных систем
Автор новости: Илья Шпаньков
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56392-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi, chromium
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:52, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зачем нужен браузер в машине?
     
     
  • 2.3, вася (??), 17:02, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я скажу более: зачем нужен браузер, не поддерживающий расширений, а в остальном- типичный мобильный быдло-хром? ведь есть тот же киви. я долго(года) ждал, что разработчик очнётся, но не так давно разработчик заявил, что никаких изменений не будет, что такова его политика. и не то, чтобы настольная версия их браузера была хуже прочих(как это есть с мобильной версией), но я из принципа уже хочу полностью избавиться от поделок этих самозванных продолжателей дела оперы
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:09, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы выезжать на встречку.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:29, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а я не понимаю, зачем нужна машина. Выплачивать кредит, мониторить цены на бензин, искать парковку, выскакивать на балкон на зов сигнализации, трястись, как бы не спiздили магнитолу. Ну его. А так достал мобилу, вызвал такси, и не успел засунуть мобилу в карман, а там уже подъехал Вас Обслуживает ИП Ашот.
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 17:34, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты живешь в глухой деревне где ели и сосны, а работа в Москве где небоскребы и парковки. Можно идти пешком, но тогда тебя похитит инопланетный разум и заставит устанавливать Kali Linux в качестве основной операционной системы. Как ты понял прецеденты уже были
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 17:35, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    от работы кони дохнут. переезжай в дубай, тут будешь ездить на такси за от сос
     
     
  • 5.23, Аноним (5), 17:42, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, лучше я с твоей мамой  по старинке
     
  • 5.44, Kuromi (ok), 20:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Дубае иноземцам светит только работа водителем фекального цистерны...
     
     
  • 6.46, Аноним (17), 20:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от работы кони дохнут. тут будешь ездить на такси за от сос
     
  • 4.35, OK (??), 18:33, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это тот самый случай когда действительно не стоит владеть авто и пользоваться великом чтобы доехать до станции электрички, а вот далеко за мкад без авто порой никак.
     
     
  • 5.39, я (?), 18:49, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в -30 или под дождём это особенно приятно
     
  • 3.40, Аноним (40), 18:55, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а я не понимаю, зачем нужна машина.

    Ну если ты ночуешь в человейнике, а живёшь в офисе, то незачем, да.

     

  • 1.2, InuYasha (??), 16:53, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А есть ли электрокары без компюхтеров, сотен контроллеров и управляемые вручную? А то как-то уже больше хочется машину из прошлого века.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:14, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Собери! Не гентушнег щьтоле?
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:10, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто тогда будет покупать электронику с маржой сто тысяч миллионов процентов на замену случайно сломавшейся? а за софт по диагностике кто будет платить?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 18:20, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо. Пусть тогда без установки элетроники производителем. Пользователь сам устанавливает Arduino и шилды.
     
  • 2.42, ноунейм (?), 19:02, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот гайд по сборке https://www.youtube.com/watch?v=8sPpL_9SaBk от человека без опыта сборки автомобилей.
     
  • 2.47, macfaq (?), 20:09, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть ли электрокары без компюхтеров, сотен контроллеров и управляемые вручную? А
    > то как-то уже больше хочется машину из прошлого века.

    ВАЗ-2102Э где-то тебя ждёт.

     

  • 1.4, user90 (?), 17:08, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > включая слежку и рекламу

    Fixed)))

     
  • 1.7, Аноним (5), 17:19, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Также в целях безопасности в браузере Vivaldi для Polestar 2 отключена функция загрузки файлов из сети.

    Правильно сделали. А то бац и вирусец вместе со скачанной серией мультеца Чилли Вилли. А вирусец берёт контроль машины на себя и авария, или зимой кто-то кандей обрубит. Замерзнешь насмерть. Зато будет очень атмосферно смотреть мультфильм про пингвинёнка Чилли Вилли.

     
  • 1.22, Аноним (22), 17:41, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочешь быть разработчиком и похвастаться перед посонами - иди писать браузер.

    Не хватает мозга даже на броузер - ну иди в растоманы (те кто топят за rust). Там можно ничего не делать только вонять в коментах.

     
     
  • 2.37, Аноним (17), 18:42, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зачем тратить время на изучение rust, если и так можно вонять в коментах
     

  • 1.25, Аноним (25), 17:47, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Айти без веб-браузеров это было бы самое лучшее айти... а то что веб - это раздувающийся позор, известен каждому программисту)
     
     
  • 2.31, Аноним (34), 18:17, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Предложение: Вебразроботку за айти не считать.
     
     
  • 3.38, Аноним (17), 18:43, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    считать фронт не разработкой, а дизайном свистоперделок
     

  • 1.33, Аноним (33), 18:19, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем тут эта новость?
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 18:34, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Илья Шпаньков молчит.
     

  • 1.41, Аноним (40), 18:58, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мде, ставить в авто сторонний проприетарный софт. Хорошо хоть не АБС контролирует.
     
     
  • 2.45, Аноним (17), 20:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кхм... так одно убавили, другое добавили, компромисс... или ты думал кто-то тебе сделает красиво, не контролируя твой абс?
     

  • 1.43, VINRARUS (ok), 19:11, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Также в целях безопасности в браузере Vivaldi для Polestar 2 отключена функция загрузки файлов из сети.

    Куки и каша тоже отключены? Или очередной развод молока?

     
  • 1.48, Аноним (48), 20:15, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оптимизациями браузера заняться не желают?
     

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