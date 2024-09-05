Представлен SyncStar, сервис для создания загрузочных USB-носителей

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|1.3, Аноним (3), 12:43, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну это ж рассадник вирусни и не понятных isoшник, мило.
Ну если чел честно напишет, что это альфа, то будет хоть понятно, что это проект, который может быть когда-то удобен.
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|4.23, Аноним (23), 13:58, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А это тут причем? Это сервис для киосков, а не ПО для конечного пользователя.
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|5.35, pavlinux (ok), 15:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> . . . упрощающих знакомство с Linux посетителей конференций и выставок.
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|4.41, Аноним (41), 16:53, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для тех кто ниасилил UNetbootin
для тех кто осилил balena что посоветуете?
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|1.5, Аноним (3), 12:44, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Обёртка над dd?
> comd = ["dd", f"if={isosfile}", f"of={diskfile}", "status=progress"]
Обёртка над dd. С web-интерфейсами и, возможно, дырами.
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|1.7, Аноним (7), 12:47, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Неужели было слабо повесить плакат с qr-кодом на страницу загрузки?
Нет, надо целый автомат на выставку везти, ещё нанять транспорт и пару обслуживающих сотрудников. Не забыть застраховать. Все при деле, безработность отменяется!
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|2.9, Аноним (3), 12:49, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Scenarios
- Set up the SyncStar service on the Fedora Linux promoting booth laptop or Raspberry Pi
- Open up the SyncStar dashboard either on the booth laptop or on a smartphone
- Lay over the swags like Fedora Project branded USB flash drives on the booth desk
- Let a conference attendee ask if the USB flash drives on the booth table are for taking
- Tell them that they are as long as they use SyncStar to get themselves a copy of Fedora Linux
- Have them start the live bootable media creation and strike up a conversation with them
- Allow other attendees to use their own USB flash drives with discretion in parallel
- Advertise for sidestream communities by keeping their offerings in the collection
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> - Have them start the live bootable media creation and strike up a conversation with them
Ггг, это чтобы задержать рандомного чела у стенда... и прочитать проповедь.
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|2.26, Аноним (23), 14:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да да, "да мне все равно интересно тебе или нет - вон код, иди сам грузи, можешь перезвонить можешь нет, вообще все равно". Технари конечно не умеют в социальные взаимодействия, но моск чуть можно включать?
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|2.27, Аноним (23), 14:02, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну взломают киоск и чего? Удалят исошки? Ужас какой, мы все умрем
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|3.32, IdeaFix (ok), 14:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну взломают киоск и чего? Удалят исошки? Ужас какой, мы все умрем
Просто представьте что идет пятидневная отраслевая конференция с pre-day мастерклассами и afterparty галадинером - т.е. полновесная неделя... и в пре-дей злоумышленник рутит эту коробку и посредством неё в течении всего мероприятия распространяет что-то.
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|1.14, Аноним (14), 13:16, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проект рассчитан на работу без монитора - управление и выбор образа для записи осуществляется через web-интерфейс, к которому может обратиться со смартфона или ноутбука
amazing пользовательский интерфейс! в лучших традициях опенсорса.
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|2.18, User (??), 13:39, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не понимаете - это ЭТИЧНАЯ РЕКЛАМА - ни слова лжи, смотришь и сразу видишь, что тебя ждет!
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|1.20, pavlinux (ok), 13:47, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчик Fedora, работающий в компании Red Hat
Фeдopacы опять велосипеды изобретают?
> Разработчики дистрибутивов Linux могут использовать подобные киоски для распространения
> демонстрационных сборок своих систем, упрощающих знакомство с Linux
distrowatch.com
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|2.31, Аноним (-), 14:22, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Разработчики дистрибутивов Linux могут использовать подобные киоски для распространения
>> демонстрационных сборок своих систем, упрощающих знакомство с Linux
> distrowatch.com
Унылое дно у которых первая тройка это MX Linux, Mint и EndeavourOS.
Я понимаю что у школоты было много времени заходить и накликивать любиймый дистр, но началась школа и кликов явно стало меньше)
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|1.21, Ося Бендер (?), 13:49, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Записываем на флешку скрипт:
rm -rf /
Вставляем флешку а киоск.
Киоску - кирдык.
Неа, не надо.
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|2.22, pavlinux (ok), 13:51, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и долго будешь себя рм-рфить в chroot иль в виртуалке?
Приборы для общественного насилия уже давно в изолированных средах пускают
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|3.24, Ося Бендер (?), 14:00, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на этот случай есть уязвимости в чрут и/или гипервизоре, ну и наконец в ядре, ну и наконец в процессоре...
Вандала разве это остановит?
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|4.30, pavlinux (ok), 14:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А на этот случай есть уязвимости в чрут и/или гипервизоре, ну и
> наконец в ядре, ну и наконец в процессоре...
> Вандала разве это остановит?
Прям так надо челу умеющему ломануть рута или заюзать процессорную дырку, ломать киоски :)
Был бы банкомат, тогда другое дело
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|5.33, Аноним (16), 14:37, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Был бы банкомат, тогда другое дело
сразу видно, вырос на статьях ксакепа - "Как взломать банкомат"
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|6.34, pavlinux (ok), 15:08, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Был бы банкомат, тогда другое дело
> сразу видно, вырос на статьях ксакепа - "Как взломать банкомат"
Сразу видно - идиот.
Я журнал ксакеп видел только на витринах. А ломал софт еще в 90-х.
Говнонимы, вы уже утомляете. Хотите вые6нуться, прежде смотрите профили, а то сами себя опускаете
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|7.36, Аноним (16), 16:02, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ломал софт еще в 90-х
лол, кек
> Я журнал ксакеп видел только на витринах.
Слышал рассказ про то, как твои "ровесники" остров в океане покупали?
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|7.37, Аноним (37), 16:05, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Школьная драма: павлину аноним на хвост наступил. Смотри не лопни от самодовольства, ломака софтовый.
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|7.38, Аноним (16), 16:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прежде смотрите профили
там не написано, "пил пиво с Крабом" ;)
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|2.39, OpenEcho (?), 16:41, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> rm -rf /
Да ну !!!
Сам пробовал то? Оно в таком виде не работает х знает сколько
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|2.46, Аноним (45), 18:10, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Записываем на флешку скрипт:
rm -rf /
Вставляем флешку а киоск.
типа кул хацкер?
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|1.40, Аноним (40), 16:50, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первые же проходящие мимо этого автомата школьники залепят все ЮСБ порты жувачками и ничего не будет.
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