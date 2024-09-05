Представлен SyncStar, сервис для создания загрузочных USB-носителей

Разработчик Fedora, работающий в компании Red Hat, представил инструментарий SyncStar, позволяющий развёртывать сервисы для организации записи на USB-носители операционных систем на выбор пользователя. Основным назначением SyncStar называется создание киосков и информационных стендов, которые могут использоваться при проведении технических конференций и выставок для записи загрузочных сборок различных операционных систем на USB-носители участников мероприятия. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

Разработчики дистрибутивов Linux могут использовать подобные киоски для распространения демонстрационных сборок своих систем, упрощающих знакомство с Linux посетителей конференций и выставок. Докладчики и лекторы могут воспользоваться проектом для распространения среди слушателей подготовленного ими загрузочного образа, демонстрирующего упоминаемые в докладе системы или содержащего обучающие материалы.

Для создания киоска достаточно обычного ноутбука, установленного на выставочном стенде, или платы Raspberry Pi и напечатанного на 3D-принтере корпуса. Проект рассчитан на работу без монитора - управление и выбор образа для записи осуществляется через web-интерфейс, к которому может обратиться со смартфона или ноутбука любой участник мероприятия, подключившись к общей беспроводной сети. Из особенностей SyncStar упоминается возможность записи одновременно нескольких образов в асинхронном режиме, адаптивный web-интерфейс, рассчитанный на работу с различных типов устройств, интерфейс командной строки для настройки киоска.