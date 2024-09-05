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Представлен SyncStar, сервис для создания загрузочных USB-носителей

05.09.2024 12:22

Разработчик Fedora, работающий в компании Red Hat, представил инструментарий SyncStar, позволяющий развёртывать сервисы для организации записи на USB-носители операционных систем на выбор пользователя. Основным назначением SyncStar называется создание киосков и информационных стендов, которые могут использоваться при проведении технических конференций и выставок для записи загрузочных сборок различных операционных систем на USB-носители участников мероприятия. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

Разработчики дистрибутивов Linux могут использовать подобные киоски для распространения демонстрационных сборок своих систем, упрощающих знакомство с Linux посетителей конференций и выставок. Докладчики и лекторы могут воспользоваться проектом для распространения среди слушателей подготовленного ими загрузочного образа, демонстрирующего упоминаемые в докладе системы или содержащего обучающие материалы.

Для создания киоска достаточно обычного ноутбука, установленного на выставочном стенде, или платы Raspberry Pi и напечатанного на 3D-принтере корпуса. Проект рассчитан на работу без монитора - управление и выбор образа для записи осуществляется через web-интерфейс, к которому может обратиться со смартфона или ноутбука любой участник мероприятия, подключившись к общей беспроводной сети. Из особенностей SyncStar упоминается возможность записи одновременно нескольких образов в асинхронном режиме, адаптивный web-интерфейс, рассчитанный на работу с различных типов устройств, интерфейс командной строки для настройки киоска.



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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61814-syncstar
Ключевые слова: syncstar, usb, boot, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:43, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну это ж рассадник вирусни и не понятных isoшник, мило.
    Ну если чел честно напишет, что это альфа, то будет хоть понятно, что это проект, который может быть когда-то удобен.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:44, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато на чистой лопате. Надо пробовать.
     
     
  • 3.19, pavlinux (ok), 13:45, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для тех кто ниасилил UNetbootin
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:58, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это тут причем? Это сервис для киосков, а не ПО для конечного пользователя.
     
     
  • 5.35, pavlinux (ok), 15:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > . . .  упрощающих знакомство с Linux посетителей конференций и выставок.
     
  • 4.41, Аноним (41), 16:53, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для тех кто ниасилил UNetbootin

    для тех кто осилил balena что посоветуете?

     
     
  • 5.44, Аноним (44), 17:46, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dd
     
     
  • 6.45, Аноним (45), 18:08, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все дешевые понты про консоль.
     

  • 1.5, Аноним (3), 12:44, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Обёртка над dd?

    > comd = ["dd", f"if={isosfile}", f"of={diskfile}", "status=progress"]

    Обёртка над dd. С web-интерфейсами и, возможно, дырами.

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:47, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели было слабо повесить плакат с qr-кодом на страницу загрузки?
    Нет, надо целый автомат на выставку везти, ещё нанять транспорт и пару обслуживающих сотрудников. Не забыть застраховать. Все при деле, безработность отменяется!
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 12:49, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Scenarios

    -    Set up the SyncStar service on the Fedora Linux promoting booth laptop or Raspberry Pi
    -    Open up the SyncStar dashboard either on the booth laptop or on a smartphone
    -    Lay over the swags like Fedora Project branded USB flash drives on the booth desk
    -    Let a conference attendee ask if the USB flash drives on the booth table are for taking
    -    Tell them that they are as long as they use SyncStar to get themselves a copy of Fedora Linux
    -    Have them start the live bootable media creation and strike up a conversation with them
    -    Allow other attendees to use their own USB flash drives with discretion in parallel
    -    Advertise for sidestream communities by keeping their offerings in the collection
    "

    > -    Have them start the live bootable media creation and strike up a conversation with them

    Ггг, это чтобы задержать рандомного чела у стенда... и прочитать проповедь.

     
  • 2.26, Аноним (23), 14:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, "да мне все равно интересно тебе или нет - вон код, иди сам грузи, можешь перезвонить можешь нет, вообще все равно". Технари конечно не умеют в социальные взаимодействия, но моск чуть можно включать?
     

  • 1.8, IdeaFix (ok), 12:48, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ждём конкурсов по взлому этой штуки с одного тычка флешки
     
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 13:07, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 badusb и всё.
     
  • 2.27, Аноним (23), 14:02, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну взломают киоск и чего? Удалят исошки? Ужас какой, мы все умрем
     
     
  • 3.32, IdeaFix (ok), 14:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну взломают киоск и чего? Удалят исошки? Ужас какой, мы все умрем

    Просто представьте что идет пятидневная отраслевая конференция с pre-day мастерклассами и afterparty галадинером - т.е. полновесная неделя... и в пре-дей злоумышленник рутит эту коробку и посредством неё в течении всего мероприятия распространяет что-то.


     
     
  • 4.47, _ (??), 18:19, 05/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, xsignal (ok), 13:07, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем оно лучше GNU xorriso?
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:16, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект рассчитан на работу без монитора - управление и выбор образа для записи осуществляется через web-интерфейс, к которому может обратиться со смартфона или ноутбука

    amazing пользовательский интерфейс!  в лучших традициях опенсорса.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:29, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро на айпио :)
     
  • 2.18, User (??), 13:39, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете - это ЭТИЧНАЯ РЕКЛАМА - ни слова лжи, смотришь и сразу видишь, что тебя ждет!
     

  • 1.15, anonymous (??), 13:27, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а можно вместо флешки в usb вставить клавиатуру и послать SysRq?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:31, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там usbguard стоит :)
     

  • 1.20, pavlinux (ok), 13:47, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Разработчик Fedora, работающий в компании Red Hat

    Фeдopacы опять велосипеды изобретают?


    >  Разработчики дистрибутивов Linux могут использовать подобные киоски для распространения
    >  демонстрационных сборок своих систем, упрощающих знакомство с Linux

    distrowatch.com

     
     
  • 2.31, Аноним (-), 14:22, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  Разработчики дистрибутивов Linux могут использовать подобные киоски для распространения
    >>  демонстрационных сборок своих систем, упрощающих знакомство с Linux
    > distrowatch.com

    Унылое дно у которых первая тройка это MX Linux, Mint и EndeavourOS.
    Я понимаю что у школоты было много времени заходить и накликивать любиймый дистр, но началась школа и кликов явно стало меньше)


     
     
  • 3.42, Аноним (-), 17:35, 05/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.21, Ося Бендер (?), 13:49, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Записываем на флешку скрипт:
    rm -rf /

    Вставляем флешку а киоск.

    Киоску - кирдык.

    Неа, не надо.

     
     
  • 2.22, pavlinux (ok), 13:51, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и долго будешь себя рм-рфить в chroot иль в виртуалке?

    Приборы для общественного насилия уже давно в изолированных средах пускают

     
     
  • 3.24, Ося Бендер (?), 14:00, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на этот случай есть уязвимости в чрут и/или гипервизоре, ну и наконец в ядре, ну и наконец в процессоре...
    Вандала разве это остановит?
     
     
  • 4.29, Аноним (23), 14:03, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не остановит. И чего? Дел всего - перенакатить киоск.
     
  • 4.30, pavlinux (ok), 14:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на этот случай есть уязвимости в чрут и/или гипервизоре, ну и
    > наконец в ядре, ну и наконец в процессоре...
    > Вандала разве это остановит?

    Прям так надо челу умеющему ломануть рута или заюзать процессорную дырку, ломать киоски  :)

    Был бы банкомат, тогда другое дело

     
     
  • 5.33, Аноним (16), 14:37, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Был бы банкомат, тогда другое дело

    сразу видно, вырос на статьях ксакепа - "Как взломать банкомат"

     
     
  • 6.34, pavlinux (ok), 15:08, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Был бы банкомат, тогда другое дело
    > сразу видно, вырос на статьях ксакепа - "Как взломать банкомат"

    Сразу видно - идиот.
    Я журнал  ксакеп видел только на витринах. А ломал софт еще в 90-х.  

    Говнонимы, вы уже утомляете. Хотите вые6нуться, прежде смотрите профили, а то сами себя опускаете    

     
     
  • 7.36, Аноним (16), 16:02, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ломал софт еще в 90-х

    лол, кек

    > Я журнал  ксакеп видел только на витринах.

    Слышал рассказ про то, как твои "ровесники" остров в океане покупали?

     
  • 7.37, Аноним (37), 16:05, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школьная драма: павлину аноним на хвост наступил. Смотри не лопни от самодовольства, ломака софтовый.
     
  • 7.38, Аноним (16), 16:12, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прежде смотрите профили

    там не написано, "пил пиво с Крабом" ;)

     
  • 2.39, OpenEcho (?), 16:41, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > rm -rf /

    Да ну !!!
    Сам пробовал то? Оно в таком виде не работает х знает сколько

     
  • 2.46, Аноним (45), 18:10, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Записываем на флешку скрипт:
    rm -rf /

    Вставляем флешку а киоск.

    типа кул хацкер?

     

  • 1.28, Аноним (28), 14:02, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На них же будут лепить usb киллеры
     
  • 1.40, Аноним (40), 16:50, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первые же проходящие мимо этого автомата школьники залепят все ЮСБ порты жувачками и ничего не будет.
     

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