Сравнение производительности игр в Windows 11 и Fedora Linux 40

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|1.2, Аноним (2), 10:29, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Короче в пределах погрешности. Теперь у вантузятников остается только фотошоп в качестве козырного козыря в рукаве.
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|2.5, Аноним (5), 10:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Притом что вантузятники используют фотошоп на 0.01%, т.е. он легко заменяется гимпом
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|4.19, Аноним (5), 10:49, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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твоя фотошопная ретушь и вырезание собаки по контуру прекрасно делаются и в гимпе
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|4.37, _kp (ok), 11:06, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сейчас Гимп, это легкий редактор, который каши не просит, и делает своё дело. А, ещё и есть везде, даже на Андроиде. В общем, как повседневный редактор - годно.
Так же, Вы упускаете возможность автоматической обработки сразу кучи изображений.
В Windows и вовсе, есть Паинтбраш,вродеб примитивнее некуда,а тоже нужен. Обычно на скиншоте что то обвести в квадратик и написать примечания, и обрезать.
Получается, есть инструменты, которые самодостаточны, и которым нет смысла в раздутии функций, только ради новизны.
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|6.52, Аноним (52), 11:45, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Python любач либа по обработке изображений. Сказать то чего хотел?
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|3.27, ин номине патре (?), 10:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Притом что вантузятники используют фотошоп на 0.01%, т.е. он легко заменяется гимпом
никто в здравом уме не пользуется гимпом, даже в линуксе.
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|4.63, vlad1.96 (ok), 12:08, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Использую на Винде, но а так да, согласен. Крайне неиндуктивное приложение надо ещё поискать(хотя это всё равно будет быстрее, чем поиск необходимого тебе инструмента в на панели).
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|3.43, нитгитлистер (?), 11:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нуну расскажи это сотням тысяч дизайнеров. дело не только в фотошопе а вообще в графических прогах. для 3д есть блендер. а вот для всего остального нет вообще ни чего даже близко пригодного в работе. и этго остального очень много.
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|4.50, Аноним (52), 11:43, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К какой работе какие дизайнеры? Ты только картинки обрезаешь зачем тебе Фотошоп? Единственное объяснение что ты интеллектуальный инвалид и не можешь обучаться ничему новому!
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|5.72, нитгитлистер (?), 12:27, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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картинки можно обрезать и в люстре и в дровах, а ты попробуй в гимпе или инкспейсе или крите у картинки в cmyk обнулить 1 из красок да так чтобы цвета не поплыли? или одноцветный дуплекс из спотового цвета создать? при том потратить на это не 1,5 часа а минут 5-10. встречал ли ты хотьв каком-нибудь не только линуксовом а вообще хоть каком-нибудь пдфнике полноценный набор для препресса? такой только у акробата на борту имеется. сможешь прикрутить какойнить похожий по функционалу плагин на e-cut к инкспесу? а какие альтернативы индизайну есть? а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер для линукса есть?
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|6.78, Аноним (78), 12:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А теперь подумай скольким хомячкам это нужно и оцени объём хотелок тысяч дизайн... большой текст свёрнут, показать
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|7.90, нитгитлистер (?), 12:48, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
>> 1,5 часа а минут 5-10. встречал ли ты хотьв каком-нибудь
>> не только линуксовом а вообще хоть каком-нибудь пдфнике полноценный набор для
>> препресса? такой только у акробата на борту имеется. сможешь прикрутить какойнить
>> похожий по функционалу плагин на e-cut к инкспесу? а какие альтернативы
>> индизайну есть? а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер
>> для линукса есть?
> А теперь подумай скольким хомячкам это нужно и оцени объём хотелок "тысяч
> дизайнеров" относительно общей массы всех пользователей ПуКа. А в игрушечки для
> дебилов всё равно на порядки больше играет, чем в обрезание фоточек
> в фотошопах. ;)
чуть меньше чем всем, кто работает в дизайна
а хомячков за уши притягивать это уже опенсорсно
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|6.79, нах. (?), 12:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер для линукса есть?
файнридер есть. Правда это либа, а не готовое гуевое, ну и ценник - call.
Я в свое время на ЭТО даже пытался посмотреть, с горя, но, к счастью, не успел.
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|6.87, Аноним (87), 12:45, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ахаха, во первых ты хочешь ненужного. Во вторых зачем тебе тогда Линукс вообще? В третьих зачем тебе для твоих задач Фотошоп? Есть другие проги для этого.
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|7.93, нитгитлистер (?), 12:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ахаха, во первых ты хочешь ненужного. Во вторых зачем тебе тогда Линукс
> вообще? В третьих зачем тебе для твоих задач Фотошоп? Есть другие
> проги для этого.
а в работе есть что-то ненужное? линуксом пользоваться в большинстве случаев приятнее чем виндой. другие это какие например? я многое перепробовал может что упустил?
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|5.77, нах. (?), 12:30, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для обрезки картинок, внезапно, есть windows photo.
А чтоб поправить цвет на картинке - ну можно конечно пердолиться с gimp'ом но я чтой-та не хочу.
> и не можешь обучаться г-ну
вот так правильней.
(если что - photo лет на десять поновее гимпа будет)
А рисование дрыгающихся шрифтов - немного не та область которая вообще интересна пользователям фотошопа. Поэтому вряд ли они могут адекватно оценить прелести гимпа в той области для которой он и был изначально придуман.
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|6.89, Аноним (87), 12:46, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Напиши прямо ты старый и не в состоянии освоить что-то новое например гимп. В гимпе не надо пердолиться это не консольная прога.
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|3.20, Аноним (52), 10:50, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Канву используй в браузере если такой привереда. Там все и даже больше чем в Фотошопе.
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|2.58, crypt (ok), 11:58, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Производительность да, а вот стабильность даже близко не та.
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|3.81, ЛщЛ (?), 12:33, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Производительность да, а вот стабильность даже близко не та.
Практика показывает, что в большинстве случаев, если оно завелось и не падает в первые 10 минут, то дальше всё примерно так и работает.
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|2.73, Аноним (78), 12:28, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Короче в пределах погрешности. Теперь у вантузятников остается только фотошоп в качестве
> козырного козыря в рукаве.
А какжи плачи виндузятников про пердолинг с протонами/портпротонами, чтобы начать играть и про неработу античита в онлайн-раковниках?
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|2.7, Аноним (7), 10:39, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Федора ещё и один из самых медленных дистрибутивов
Неправда. Debian медленный, можешь проверить на 7z бенчмарке.
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|1.6, НяшМяш (ok), 10:36, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Федора ещё и один из самых медленных дистрибутивов (любые тесты фороникса). Плюс тестировали ещё и на дохлом ноутбуке. На десктопе с нормальным дистрибутивом и железом не зажатым лимитами по тепловыделению разница будет ещё выше в пользу линукса.
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|2.21, Аноним (52), 10:51, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Верить в синтетику это все равно что верить в макаронного монстра.
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|2.29, Аноним (29), 10:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Плюс тестировали ещё и на дохлом ноутбуке.
Глядя на спеки ноута хочется спросить, в чем конкретно он дохлый?
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|2.45, Аноним (53), 11:34, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Федора ещё и один из самых медленных дистрибутивов
Федора один из наиболее быстрых дистрибутивов. Поправил.
(А использовать в качестве неких доказательств тесты Фороникса – ну такое себе)
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|2.60, vlad1.96 (ok), 12:00, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не факт.
На слабом железе любая лишняя работа является существенным потребителем мощностей, а так как на Windows, обычно больше служб, чем на десктопном Linux, отсюда и берётся разница.
Если был бы какой-то монстр, всё бы действительно вылилось разницу уровня погрешности.
Федора нормальный популярный дистрибутив, по которому можно делать срез, как "в среднем" на системах. Можно было бы взять какой-нибудь Арчлинукс с последними пакетами, либо самому собрать из исходников ядро и Mesa, чтобы ещё чуть-чуть улучшить результат, но это вряд ли тогда дало бы общую оценку.
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|2.86, Аноним (78), 12:42, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не знаю что там за мифические тесты на похорониксе, зато немифические тесты на ю... большой текст свёрнут, показать
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|2.54, Аноним (53), 11:52, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Fedora + Windows = Love
Fedora и Windows — дружба навек!
Windows Fedora глаз не выклюет.
?..
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|2.28, Аноним (28), 10:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На высоких настройках и с примочками. Очевидно же, что в этом сегменте линуксовый стек ничего хорошего не покажет.
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|3.51, Аноним (51), 11:44, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже сравнивали, amd на линуксе криво отрисовывает и отсюда бывает заметно быстрее, на nvidia весь графический стек идентичный и картинка всегда одинаково с вендой выглядит.
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|2.32, AleksK (ok), 10:57, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты статью почитай оригинал. Там товарищ написал что хочет сделать тесты на дискретках от AMD и Nvidia
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|3.38, Аноним (38), 11:09, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Статью посмотрите, это не сравнение Интел и АМД, а тест одного процессора на разных дистрибутивах.
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|4.56, Аноним (4), 11:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы не умеете в экстраполяцию? Отсутствие процессоров интел в этой статье только вышесказанное.
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|1.33, Аноним (33), 10:58, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Осталось сделать так, чтобы на линухе античиты онлайн-игр работали и цены можно реально слезать с масдая
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|2.59, Аноним (59), 12:00, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь установку в систему "античит-драйверов" от солидных разработчиков?
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|2.75, Аноним (35), 12:29, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А нормальные античиты нормально и работают. Тот же EAC давным-давно адаптирован для работы под вайном\протоном, так что все вопросы совместимости только на совести разработчиков игр, которые не включают нужные флаги при сборке.
К примеру, Apex Legends с EAC отлично работает, Helldivers 2 со своим сониевским античитом - работает.
А вот Valorant не работает и не будет работать - потому что их античит мало чем по инвазивности отличается от Starforce, и ставится в винду как драйвер с доступом в ring0.
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|1.62, FSA (??), 12:03, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сильно зависит от видеокарты. Я, например, мог играть раньше на своём ноутбуке в World Of Tanks. Теперь не могу, потому что сменил WiFi адаптер на WiFi 6E. Для этого адаптера нет драйверов под Windows 8.1, а в Windows 10 при входе в бой игра вылетает и Windows сообщает о сбое драйвера видеокарты. А играть без сети, сами понимаете, невозможно. Если только по проводу, но я не об этом. Драйвер видеокарты последний датирован началом 2016 года. Пробовал менять, но под Windows 10 ни один нормально не работает.
Пробовал запустить Мир Танков в Linux через wine и proton разных версий. Игра запускается, но даже в ангаре FPS несколько кадров в секунду. Куда уж там в бой заходить.
Так что поиграю лучше в Train Fever 2 без всяких ваших vulkan.
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|2.68, Admino (ok), 12:17, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так что поиграю лучше в Train Fever 2 без всяких ваших vulkan.
Ещё лучше — заняться полезным делом.
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|1.70, Аноним (70), 12:24, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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некогда солидное издание занимается такой дичью! и ладно бы хорошо сделали, халтура же!
ждем от Forbes распаковки с алика и тестирование доставок
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|1.74, Швондик (?), 12:28, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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почему в тестах используют монитор 1920х1200, который днём с огнём не найдёшь, а не как у всех 1920х1080 ??? И на ixbt.com тоже любят такой монитор
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|2.82, нах. (?), 12:35, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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что было на помойке - то и используют.
там на ноут на котором тестировали без слез глядеть сложно, а ты про монитор.
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