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Сравнение производительности игр в Windows 11 и Fedora Linux 40

23.08.2024 10:17

Издание Forbes опубликовало результаты оценки производительности работы компьютерных игр в Windows 11 Home и Fedora 40 cо штатным ядром Linux 6.10, драйверами и пакетом Proton из репозиториев дистрибутива. В обеих системах был включён режим управления энергопотреблением, ориентированный на достижение максимальной производительности. Целью эксперимента была проверка утверждений, что за последние несколько лет значительно улучшены возможности Linux как игровой платформы, благодаря изменениям, внесённым в ядро и графический стек, многие из которых были подготовлены работниками компаний Valve и Red Hat.

Тесты проводились на ноутбуке Framework 13 с CPU AMD Ryzen 7 7840U и GPU Radeon 780M. При запуске в Linux тестировались как родные сборки игр для Linux, так и сборки, оформленные для Windows, но выполняемые при помощи пакета Proton. В играх Shadow of the Tomb Raider (родная сборка) и Cyberpunk 2077 (запуск через proton) в Linux наблюдался более высокий FPS, а при запуске Total War: Warhammer III (родная сборка) и Forza Horizon 5 (запуск через proton) производительность оказалась выше в Windows.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.forbes.com/sites/j...)
  2. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.17 для упрощения доступа к играм из Linux
  5. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61747-game
Ключевые слова: game, linux, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (80) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Короче в пределах погрешности. Теперь у вантузятников остается только фотошоп в качестве козырного козыря в рукаве.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Притом что вантузятники используют фотошоп на 0.01%, т.е. он легко заменяется гимпом
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:42, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри-ка, эта шутка до сих пор в ходу.
     
     
  • 4.19, Аноним (5), 10:49, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    твоя фотошопная ретушь и вырезание собаки по контуру прекрасно делаются и в гимпе
     
  • 4.37, _kp (ok), 11:06, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас Гимп, это легкий редактор, который каши не просит, и делает своё дело. А, ещё и есть везде, даже на Андроиде. В общем, как повседневный редактор - годно.
    Так же, Вы упускаете возможность автоматической обработки сразу кучи изображений.

    В Windows и вовсе, есть Паинтбраш,вродеб примитивнее некуда,а тоже нужен. Обычно на скиншоте что то обвести в квадратик и написать примечания, и обрезать.

    Получается, есть инструменты, которые самодостаточны, и которым нет смысла в раздутии функций, только ради новизны.

     
     
  • 5.47, Жироватт (ok), 11:37, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > автоматической обработки сразу кучи изображений

    imagemagik

     
     
  • 6.52, Аноним (52), 11:45, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Python любач либа по обработке изображений. Сказать то чего хотел?
     
  • 3.27, ин номине патре (?), 10:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Притом что вантузятники используют фотошоп на 0.01%, т.е. он легко заменяется гимпом

    никто в здравом уме не пользуется гимпом, даже в линуксе.

     
     
  • 4.39, vbcnthfkmnth123 (ok), 11:15, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я использую, иконки программ для себя в нем делаю, например.
     
     
  • 5.40, Аноним (52), 11:22, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаю тоже самое в фигме что я делаю не так?
     
     
  • 6.42, Frestein (ok), 11:26, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Используешь фигму.
     
     
  • 7.44, Аноним (52), 11:34, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.61, Аноним (61), 12:01, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал тот, кто кроме сепии ничего с фоточками не делает.
     
  • 4.63, vlad1.96 (ok), 12:08, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую на Винде, но а так да, согласен. Крайне неиндуктивное приложение надо ещё поискать(хотя это всё равно будет быстрее, чем поиск необходимого тебе инструмента в на панели).
     
  • 3.43, нитгитлистер (?), 11:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нуну расскажи это сотням тысяч дизайнеров. дело не только в фотошопе а вообще в графических прогах. для 3д есть блендер. а вот для всего остального нет вообще ни чего даже близко пригодного в работе. и этго остального очень много.
     
     
  • 4.50, Аноним (52), 11:43, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К какой работе какие дизайнеры? Ты только картинки обрезаешь зачем тебе Фотошоп? Единственное объяснение что ты интеллектуальный инвалид и не можешь обучаться ничему новому!
     
     
  • 5.72, нитгитлистер (?), 12:27, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    картинки можно обрезать и в люстре и в дровах, а ты попробуй в гимпе или инкспейсе или крите у картинки в cmyk обнулить 1 из красок да так чтобы цвета не поплыли? или одноцветный дуплекс из спотового цвета создать? при том потратить на это не 1,5 часа а минут 5-10. встречал ли ты  хотьв каком-нибудь не только линуксовом а вообще хоть каком-нибудь пдфнике полноценный набор для препресса? такой только у акробата на борту имеется. сможешь прикрутить какойнить похожий по функционалу плагин на e-cut к инкспесу? а какие альтернативы индизайну есть? а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер для линукса есть?
     
     
  • 6.78, Аноним (78), 12:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь подумай скольким хомячкам это нужно и оцени объём хотелок тысяч дизайн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.90, нитгитлистер (?), 12:48, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >> 1,5 часа а минут 5-10. встречал ли ты  хотьв каком-нибудь
    >> не только линуксовом а вообще хоть каком-нибудь пдфнике полноценный набор для
    >> препресса? такой только у акробата на борту имеется. сможешь прикрутить какойнить
    >> похожий по функционалу плагин на e-cut к инкспесу? а какие альтернативы
    >> индизайну есть? а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер
    >> для линукса есть?
    > А теперь подумай скольким хомячкам это нужно и оцени объём хотелок "тысяч
    > дизайнеров" относительно общей массы всех пользователей ПуКа. А в игрушечки для
    > дебилов всё равно на порядки больше играет, чем в обрезание фоточек
    > в фотошопах. ;)

    чуть меньше чем всем, кто работает в дизайна
    а хомячков за уши притягивать это уже опенсорсно

     
  • 6.79, нах. (?), 12:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер для линукса есть?

    файнридер есть. Правда это либа, а не готовое гуевое, ну и ценник - call.

    Я в свое время на ЭТО даже пытался посмотреть, с горя, но, к счастью, не успел.

     
  • 6.87, Аноним (87), 12:45, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, во первых ты хочешь ненужного. Во вторых зачем тебе тогда Линукс вообще? В третьих зачем тебе для твоих задач Фотошоп? Есть другие проги для этого.
     
     
  • 7.93, нитгитлистер (?), 12:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ахаха, во первых ты хочешь ненужного. Во вторых зачем тебе тогда Линукс
    > вообще? В третьих зачем тебе для твоих задач Фотошоп? Есть другие
    > проги для этого.

    а в работе есть что-то ненужное? линуксом пользоваться в большинстве случаев приятнее чем виндой. другие это какие например? я многое перепробовал может что упустил?

     
  • 5.77, нах. (?), 12:30, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для обрезки картинок, внезапно, есть windows photo.
    А чтоб поправить цвет на картинке - ну можно конечно пердолиться с gimp'ом но я чтой-та не хочу.

    > и не можешь обучаться г-ну

    вот так правильней.

    (если что - photo лет на десять поновее гимпа будет)

    А рисование дрыгающихся шрифтов - немного не та область которая вообще интересна пользователям фотошопа. Поэтому вряд ли они могут адекватно оценить прелести гимпа в той области для которой он и был изначально придуман.

     
     
  • 6.89, Аноним (87), 12:46, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напиши прямо ты старый и не в состоянии освоить что-то новое например гимп. В гимпе не надо пердолиться это не консольная прога.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:40, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С бубном фотошоп работает на wine
     
     
  • 3.20, Аноним (52), 10:50, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Канву используй в браузере если такой привереда. Там все и даже больше чем в Фотошопе.  

     
  • 2.58, crypt (ok), 11:58, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Производительность да, а вот стабильность даже близко не та.
     
     
  • 3.81, ЛщЛ (?), 12:33, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Производительность да, а вот стабильность даже близко не та.

    Практика показывает, что в большинстве случаев, если оно завелось и не падает в первые 10 минут, то дальше всё примерно так и работает.

     
  • 2.73, Аноним (78), 12:28, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Короче в пределах погрешности. Теперь у вантузятников остается только фотошоп в качестве
    > козырного козыря в рукаве.

    А какжи плачи виндузятников про пердолинг с протонами/портпротонами, чтобы начать играть и про неработу античита в онлайн-раковниках?

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:31, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ничоси! Теперь понятно почему маздай отключил линпусу секирбут.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:39, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Федора ещё и один из самых медленных дистрибутивов

    Неправда. Debian медленный, можешь проверить на 7z бенчмарке.

     
     
  • 3.10, Аноним (4), 10:41, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо ты хотел ответить лолкоту ниже.
     
     
  • 4.18, Аноним (7), 10:49, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, как-то так не туда вышло...
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 11:51, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.6, НяшМяш (ok), 10:36, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Федора ещё и один из самых медленных дистрибутивов (любые тесты фороникса). Плюс тестировали ещё и на дохлом ноутбуке. На десктопе с нормальным дистрибутивом и железом не зажатым лимитами по тепловыделению разница будет ещё выше в пользу линукса.
     
     
  • 2.21, Аноним (52), 10:51, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Верить в синтетику это все равно что верить в макаронного монстра.  
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Плюс тестировали ещё и на дохлом ноутбуке.

    Глядя на спеки ноута хочется спросить, в чем конкретно он дохлый?

     
     
  • 3.65, Admino (ok), 12:14, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интеграшка тебя не смущает?
     
  • 2.45, Аноним (53), 11:34, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Федора ещё и один из самых медленных дистрибутивов

    Федора один из наиболее быстрых дистрибутивов. Поправил.

    (А использовать в качестве неких доказательств тесты Фороникса – ну такое себе)

     
  • 2.60, vlad1.96 (ok), 12:00, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт.
    На слабом железе любая лишняя работа является существенным потребителем мощностей, а так как на Windows, обычно больше служб, чем на десктопном Linux, отсюда и берётся разница.
    Если был бы какой-то монстр, всё бы действительно вылилось разницу уровня погрешности.

    Федора нормальный популярный дистрибутив, по которому можно делать срез, как "в среднем" на системах. Можно было бы взять какой-нибудь Арчлинукс с последними пакетами, либо самому собрать из исходников ядро и Mesa, чтобы ещё чуть-чуть улучшить результат, но это вряд ли тогда дало бы общую оценку.

     
  • 2.86, Аноним (78), 12:42, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что там за мифические тесты на похорониксе, зато немифические тесты на ю... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, Аноним (4), 10:40, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.13, Минона (ok), 10:44, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Победила дружба!
     
     
  • 2.54, Аноним (53), 11:52, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora + Windows = Love
    Fedora и Windows — дружба навек!
    Windows Fedora глаз не выклюет.

    ?..

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:47, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а есть такое сравнение с видеокартой nvidia?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На высоких настройках и с примочками. Очевидно же, что в этом сегменте линуксовый стек ничего хорошего не покажет.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 11:44, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сравнивали, amd на линуксе криво отрисовывает и отсюда бывает заметно быстрее, на nvidia весь графический стек идентичный и картинка всегда одинаково с вендой выглядит.
     
     
  • 4.76, Beta Version (ok), 12:30, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где такое насравнивали?
     
     
  • 5.84, Аноним (51), 12:39, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.32, AleksK (ok), 10:57, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты статью почитай оригинал. Там товарищ написал что хочет сделать тесты на дискретках от AMD и Nvidia
     
     
  • 3.67, товарищ (?), 12:16, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но не буду - кураторы не одобрят

     

  • 1.22, Аноним (22), 10:51, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Есть ещё одно интересное сравнение, ПК на Райзене показывает большую производительность на дистрибутиве от Интел:
    https://www.phoronix.com/review/linux-os-amd-ryzen9-9950x
     
     
  • 2.30, Аноним (22), 10:56, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Clear Linux:
    https://www.clearlinux.org
     
  • 2.36, Аноним (4), 11:04, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Оптимизировали под штеуд, но получили гол в свои ворота.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:09, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статью посмотрите, это не сравнение Интел и АМД, а тест одного процессора на разных дистрибутивах.
     
     
  • 4.46, Аноним (52), 11:34, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтом и не надо так.
     
  • 4.56, Аноним (4), 11:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы не умеете в экстраполяцию? Отсутствие процессоров интел в этой статье только вышесказанное.
     
     
  • 5.57, Аноним (4), 11:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    *усиливает
     
  • 5.66, Аноним (66), 12:16, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.33, Аноним (33), 10:58, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Осталось сделать так, чтобы на линухе античиты онлайн-игр работали и цены можно реально слезать с масдая
     
     
  • 2.41, Аноним (52), 11:23, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Играй с читами так же интереснее.
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:00, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь установку в систему "античит-драйверов" от солидных разработчиков?
     
     
  • 3.69, нах. (?), 12:17, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочет играть с читерами. Вот сюрприз-то, да?

     
  • 2.75, Аноним (35), 12:29, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нормальные античиты нормально и работают. Тот же EAC давным-давно адаптирован для работы под вайном\протоном, так что все вопросы совместимости только на совести разработчиков игр, которые не включают нужные флаги при сборке.

    К примеру, Apex Legends с EAC отлично работает, Helldivers 2 со своим сониевским античитом - работает.

    А вот Valorant не работает и не будет работать - потому что их античит мало чем по инвазивности отличается от Starforce, и ставится в винду как драйвер с доступом в ring0.

     
  • 2.85, Аноним (85), 12:40, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал запустить на линуксе игру и чит к ней?
     

  • 1.62, FSA (??), 12:03, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сильно зависит от видеокарты. Я, например, мог играть раньше на своём ноутбуке в World Of Tanks. Теперь не могу, потому что сменил WiFi адаптер на WiFi 6E. Для этого адаптера нет драйверов под Windows 8.1, а в Windows 10 при входе в бой игра вылетает и Windows сообщает о сбое драйвера видеокарты. А играть без сети, сами понимаете, невозможно. Если только по проводу, но я не об этом. Драйвер видеокарты последний датирован началом 2016 года. Пробовал менять, но под Windows 10 ни один нормально не работает.
    Пробовал запустить Мир Танков в Linux через wine и proton разных версий. Игра запускается, но даже в ангаре FPS несколько кадров в секунду. Куда уж там в бой заходить.
    Так что поиграю лучше в Train Fever 2 без всяких ваших vulkan.
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 12:11, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вангую что запускается на какой-нибудь встройке интела
     
  • 2.68, Admino (ok), 12:17, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так что поиграю лучше в Train Fever 2 без всяких ваших vulkan.

    Ещё лучше — заняться полезным делом.

     

  • 1.70, Аноним (70), 12:24, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    некогда солидное издание занимается такой дичью! и ладно бы хорошо сделали, халтура же!

    ждем от Forbes распаковки с алика и тестирование доставок

     
     
  • 2.71, Аноним (70), 12:25, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тестирование доставок еды
     
     
  • 3.83, нах. (?), 12:35, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работничков форбс и не жаль ведь.
     
  • 2.92, Аноним (87), 12:51, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько проплатили столько и написали.
     

  • 1.74, Швондик (?), 12:28, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему в тестах используют монитор 1920х1200, который днём с огнём не найдёшь, а не как у всех 1920х1080 ??? И на ixbt.com тоже любят такой монитор
     
     
  • 2.80, Аноним (66), 12:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ноутбук.
     
  • 2.82, нах. (?), 12:35, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что было на помойке - то и используют.

    там на ноут на котором тестировали без слез глядеть сложно, а ты про монитор.

     
     
  • 3.91, Аноним (87), 12:50, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без слёз на тебя нельзя взглянуть.
     

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