Сравнение производительности игр в Windows 11 и Fedora Linux 40

4.50 , Аноним ( 52 ), 11:43, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К какой работе какие дизайнеры? Ты только картинки обрезаешь зачем тебе Фотошоп? Единственное объяснение что ты интеллектуальный инвалид и не можешь обучаться ничему новому!

5.72 , нитгитлистер ( ? ), 12:27, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – картинки можно обрезать и в люстре и в дровах, а ты попробуй в гимпе или инкспейсе или крите у картинки в cmyk обнулить 1 из красок да так чтобы цвета не поплыли? или одноцветный дуплекс из спотового цвета создать? при том потратить на это не 1,5 часа а минут 5-10. встречал ли ты хотьв каком-нибудь не только линуксовом а вообще хоть каком-нибудь пдфнике полноценный набор для препресса? такой только у акробата на борту имеется. сможешь прикрутить какойнить похожий по функционалу плагин на e-cut к инкспесу? а какие альтернативы индизайну есть? а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер для линукса есть?

6.78 , Аноним ( 78 ), 12:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А теперь подумай скольким хомячкам это нужно и оцени объём хотелок тысяч дизайн... 7.90 , нитгитлистер ( ? ), 12:48, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

>> 1,5 часа а минут 5-10. встречал ли ты хотьв каком-нибудь

>> не только линуксовом а вообще хоть каком-нибудь пдфнике полноценный набор для

>> препресса? такой только у акробата на борту имеется. сможешь прикрутить какойнить

>> похожий по функционалу плагин на e-cut к инкспесу? а какие альтернативы

>> индизайну есть? а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер

>> для линукса есть?

> А теперь подумай скольким хомячкам это нужно и оцени объём хотелок "тысяч

> дизайнеров" относительно общей массы всех пользователей ПуКа. А в игрушечки для

> дебилов всё равно на порядки больше играет, чем в обрезание фоточек

> в фотошопах. ;) чуть меньше чем всем, кто работает в дизайна

а хомячков за уши притягивать это уже опенсорсно 6.79 , нах. ( ? ), 12:32, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а что-нибудь такое же адекватное и мощное как файнридер для линукса есть? файнридер есть. Правда это либа, а не готовое гуевое, ну и ценник - call. Я в свое время на ЭТО даже пытался посмотреть, с горя, но, к счастью, не успел.

6.87 , Аноним ( 87 ), 12:45, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахаха, во первых ты хочешь ненужного. Во вторых зачем тебе тогда Линукс вообще? В третьих зачем тебе для твоих задач Фотошоп? Есть другие проги для этого.

7.93 , нитгитлистер ( ? ), 12:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ахаха, во первых ты хочешь ненужного. Во вторых зачем тебе тогда Линукс

> вообще? В третьих зачем тебе для твоих задач Фотошоп? Есть другие

> проги для этого. а в работе есть что-то ненужное? линуксом пользоваться в большинстве случаев приятнее чем виндой. другие это какие например? я многое перепробовал может что упустил? 5.77 , нах. ( ? ), 12:30, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Для обрезки картинок, внезапно, есть windows photo.

А чтоб поправить цвет на картинке - ну можно конечно пердолиться с gimp'ом но я чтой-та не хочу. > и не можешь обучаться г-ну вот так правильней. (если что - photo лет на десять поновее гимпа будет) А рисование дрыгающихся шрифтов - немного не та область которая вообще интересна пользователям фотошопа. Поэтому вряд ли они могут адекватно оценить прелести гимпа в той области для которой он и был изначально придуман. 6.89 , Аноним ( 87 ), 12:46, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Напиши прямо ты старый и не в состоянии освоить что-то новое например гимп. В гимпе не надо пердолиться это не консольная прога.

