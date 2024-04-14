Выпуск платформы Lutris 0.5.17 для упрощения доступа к играм из Linux

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Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.17, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak.
Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.
Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).
Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.
Среди изменений в новой версии:
- Добавлена поддержка запуска игр с использованием Supermodel, эмулятора платформы Sega Model 3, позволяющего выполнять некоторые классические аркадные игры.
- Добавлена поддержка эмулятора Vita3k, для запуска игр, созданных для приставки Sony PlayStation Vita.
- Добавлена поддержка синхронизации игр, игровой статистики и игровых категорий между несколькими устройствами, используя сервис на сайте lutris.net.
- Экран "Lutris" заменён на "Games", в котором используются новые возможности синхронизации библиотеки игр.
- Добавлена экспериментальная поддержка режима Umu, позволяющего использовать Proton и Pressure Vessel (система для запуска игр в отдельных контейнерах) без привязки к сервису Steam.
- Улучшена сортировка игр (инвертирована сортировка по продолжительности игры и времени последней игры).
- При выборе нескольких игр предоставлена возможность использования для них команды "Categories".
- В Cemu, эмуляторе игровой консоли Nintendo Wii U, добавлена поддержка файлов в формате WUA.
- При включении опции "Show Hidden Games" скрытые игры теперь показываются в отдельной секции и опять скрываются после завершения просмотра.
- В баннерах и обложках добавлена поддержка PNG-файлов с прозрачным фоном.
- Объявлена устаревшей поддержка libstrangle и xgamma.