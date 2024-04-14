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Выпуск платформы Lutris 0.5.17 для упрощения доступа к играм из Linux

14.04.2024 10:27

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.17, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка запуска игр с использованием Supermodel, эмулятора платформы Sega Model 3, позволяющего выполнять некоторые классические аркадные игры.
  • Добавлена поддержка эмулятора Vita3k, для запуска игр, созданных для приставки Sony PlayStation Vita.
  • Добавлена поддержка синхронизации игр, игровой статистики и игровых категорий между несколькими устройствами, используя сервис на сайте lutris.net.
  • Экран "Lutris" заменён на "Games", в котором используются новые возможности синхронизации библиотеки игр.
  • Добавлена экспериментальная поддержка режима Umu, позволяющего использовать Proton и Pressure Vessel (система для запуска игр в отдельных контейнерах) без привязки к сервису Steam.
  • Улучшена сортировка игр (инвертирована сортировка по продолжительности игры и времени последней игры).
  • При выборе нескольких игр предоставлена возможность использования для них команды "Categories".
  • В Cemu, эмуляторе игровой консоли Nintendo Wii U, добавлена поддержка файлов в формате WUA.
  • При включении опции "Show Hidden Games" скрытые игры теперь показываются в отдельной секции и опять скрываются после завершения просмотра.
  • В баннерах и обложках добавлена поддержка PNG-файлов с прозрачным фоном.
  • Объявлена устаревшей поддержка libstrangle и xgamma.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lutris/lutr...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.15 для упрощения доступа к играм из Linux
  3. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  4. OpenNews: Выпуск Nobara 39, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента
  5. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60989-lutris
Ключевые слова: lutris, game
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Archeslav (?), 10:37, 14/04/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    я так и не понял в чем смысл всей этой кривой лабуды, когда и обычный вайн со всем прекрасно справляется, в чем смысл впринципе ставить вайн? Убежали с винды что бы ставить костыли и запускать вин программы? Чем вам нативных игр не хватает
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:51, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, костыль в виде винды больше не нужен. Wine - лучше.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:57, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут без поллитруса не разберёшься.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:03, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нативных

    За март Ubuntu немного прибавила:
    https://store.steampowered.com/hwsurvey/

     
  • 2.7, ламермастдайщик (?), 11:03, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы не ребутаться в винду поиграть отвлечься от работы
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:10, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно человека не понимающего о чем говорит. Вот таких балаболов как он надо банить и скрывать сообщения, а не объективную критику.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:53, 14/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Для 100500 разных версий Вайна думаю норм аппликуха. Если заморочиться с голым Вайном,то и не нужна вовсе. Wow64 на х64 оказался вполне рабочим вариантом. Правда единственным возможным,но на 32/64 я про wow64 все же более негативного мнения.Еще во лжи обвиняют негодяи. Специально собрал х64 only систему для проверки.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 11:00, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что запускается это хорошо но что в этом 64 вайне по итогу работает? Как там тот же последний Фотошоп поживает?
     
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