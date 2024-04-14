Выпуск платформы Lutris 0.5.17 для упрощения доступа к играм из Linux

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.17, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak. Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки. Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris). Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin. Среди изменений в новой версии: Добавлена поддержка запуска игр с использованием Supermodel, эмулятора платформы Sega Model 3, позволяющего выполнять некоторые классические аркадные игры.

Добавлена поддержка эмулятора Vita3k, для запуска игр, созданных для приставки Sony PlayStation Vita.

Добавлена поддержка синхронизации игр, игровой статистики и игровых категорий между несколькими устройствами, используя сервис на сайте lutris.net.

Экран "Lutris" заменён на "Games", в котором используются новые возможности синхронизации библиотеки игр.

Добавлена экспериментальная поддержка режима Umu, позволяющего использовать Proton и Pressure Vessel (система для запуска игр в отдельных контейнерах) без привязки к сервису Steam.

Улучшена сортировка игр (инвертирована сортировка по продолжительности игры и времени последней игры).

При выборе нескольких игр предоставлена возможность использования для них команды "Categories".

В Cemu, эмуляторе игровой консоли Nintendo Wii U, добавлена поддержка файлов в формате WUA.

При включении опции "Show Hidden Games" скрытые игры теперь показываются в отдельной секции и опять скрываются после завершения просмотра.

В баннерах и обложках добавлена поддержка PNG-файлов с прозрачным фоном.

Объявлена устаревшей поддержка libstrangle и xgamma.



