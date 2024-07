Выпуск почтового клиента Thunderbird 128

2.3 , Аноним ( 2 ), 18:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что скажете про Betterbird? https://www.betterbird.eu

3.9, Аноним ( 9 ), 18:45, 12/07/2024: Странное поделие, вырвиглазный стайт, в репе на гитхбе патчи сомнительного вида. Тебе понравится

4.21, dannyD ( ? ), 19:15, 12/07/2024: и еще картинки в стиле Бидструпа )))

2.7, Швондик ( ? ), 18:29, 12/07/2024: The Bat

https://www.ritlabs.com/ru/products/thebat/

3.8, pkdr ( ok ), 18:44, 12/07/2024: А когда он стал кросплатформенным?

2.12, Аноним ( 12 ), 19:03, 12/07/2024: Vivaldi

2.28, Аноним ( 28 ), 19:24, 12/07/2024: O365, G suite for business. Работают на любой системе с более-менее современным браузером, при этом UI/UX значительно лучше, чем у сабжа. И нет, меня совершенно не смущает, что злые корпорации читают мою бизнес-переписку с менеджерами других злых корпораций. А для личных целей мне и M-x rmail хватает.