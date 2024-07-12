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Выпуск почтового клиента Thunderbird 128

12.07.2024 17:51

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска опубликован релиз почтового клиента Thunderbird 128, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 128 построен на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 128 и отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года.

Основные изменения в Thunderbird 128:

  • Добавлена возможность разработки компонентов на языке Rust. Отмечается, что использование языка Rust даст возможность снизить вероятность совершения ошибок при работе с памятью, обеспечит увеличение производительности и позволит вписаться в существующую экосистему, развивающую связанные с электронной почтой модули на языке Rust.

    Первым из компонентов на Rust станет реализация почтового протокола Microsoft Exchange Web Services (EWS), позволяющая обойтись без установки сторонних дополнений, через которые до сих пор предоставлялась поддержка Microsoft Exchange. Встроенную поддержку MS Exchange планируют активировать в одном из будущих промежуточных выпусков 128.x.

  • Модернизировано оформление режима вертикальной компоновки списка сообщений (Card View), стилизованного под мобильные интерфейсы в которых элементы показываются в форме "плоских" карт. Упрощена навигация по нитям переписки и обеспечена автоматическая корректировка высоты карт в зависимости от настроек. Добавлена индикация непрочитанных сообщений зелёной точкой, а появившихся с момента прошлого открытия новых сообщений - жёлтой звёздочкой.
  • Расширены возможности панели со списком почтовых папок (Folder Pane). Ускорена отрисовка и поиск унифицированных папок. Добавлена возможность выделения сразу нескольких папок.
  • Добавлена поддержка использования заданных в темах оформления акцентных цветов (accent), применяемых для выделения активных элементов. Изменение позволяет добиться единого цветового оформления с другими приложениями в дистрибутивах, активно использующих акцентные цвета в темах оформления, таких как Ubuntu и Linux Mint.
  • Предоставлена возможность выбора цвета для визуального выделения разных учётных записей. При написании письма поле "From" подсвечивается цветом, в зависимости от выбранной учётной записи.
  • Упрощена навигация с использованием меню.
  • На платформе Windows при выводе уведомлений задействована штатная система уведомлений. При щелчке мышью на уведомлении, оно закрывается и осуществляется переход к соответствующему сообщению в интерфейсе Thunderbird.
  • Проведена реорганизация контекстного меню, наиболее значимые операции представлены в виде пиктограмм для быстрого доступа. Добавлено контекстное меню для кнопки "Get Messages", через которое можно инициировать получение новых сообщений для отдельных учётных записей.
  • Реализована обработка почтовых заголовков List-Unsubscribe, Archived-At и List-Archive для предоставления действий по отписке от списка рассылки или перехода на сайт с архивом рассылки.
  • Подготовлена, но пока не включена по умолчанию, возможность синхронизации настроек между разными системами, реализованная через привязку к учётной записи в Mozilla Account.
  • Добавлена настройка mail.addressDisplayFormat для постоянного отображения в списке сообщений полного имени и email всех получателей.
  • В режим древовидного просмотра переписки добавлен счётчик новых сообщений.
  • В менеджере ключей OpenPGP реализована процедура для отзыва любого ключа.
  • Для сообщений S/MIME реализована поддержка шифрования и расшифровки с использованием протокола ECDH.
  • В изменён применяемый по умолчанию порядок сортировки списка сообщений - новые сообщения теперь показываются вверху.
  • Переработана панель инструментов в адресной книге.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: В Thunderbird добавят реализацию протокола Microsoft Exchange на языке Rust
  3. OpenNews: Реклама программы-вымогателя под видом почтового клиента Thunderbird
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переработанным интерфейсом пользователя
  5. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
  6. OpenNews: Релиз Firefox 128
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61534-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, main
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Admino (ok), 18:18, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красиво.
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:19, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие есть достойные кроссплатформенные (Linux/Windows) альтернативы ему?
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 18:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что скажете про Betterbird?

    https://www.betterbird.eu

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 18:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странное поделие, вырвиглазный стайт, в репе на гитхбе патчи сомнительного вида. Тебе понравится
     
     
  • 4.21, dannyD (?), 19:15, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и еще картинки в стиле Бидструпа )))
     
  • 2.7, Швондик (?), 18:29, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Bat
    https://www.ritlabs.com/ru/products/thebat/
     
     
  • 3.8, pkdr (ok), 18:44, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А когда он стал кросплатформенным?
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:03, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vivaldi
     
  • 2.28, Аноним (28), 19:24, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    O365, G suite for business. Работают на любой системе с более-менее современным браузером, при этом UI/UX значительно лучше, чем у сабжа. И нет, меня совершенно не смущает, что злые корпорации читают мою бизнес-переписку с менеджерами других злых корпораций. А для личных целей мне и M-x rmail хватает.
     

  • 1.5, Швондик (?), 18:27, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у меня до сих пор the Thunderbird 52.9.1
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 18:47, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (12), 19:09, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь не торопиться и подождать когда выйдет 5291 версия.
    Очень печально что мазила промахнулась со своей целевой аудиторией... Вместо нормальной нумерации версий, перешли на это. Вместо гибкости и функциональности, стали этим.
    Сейчас пытается стать браузером для ЦА домохозяек (как с хромом) и с "удивлением" обнаруживает  (после выпиливанием полезных функций и передвиганий кроватей) что у FF это вдруг не получается.
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:48, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Изверги! Верните поддержку семёрки и старый UI!
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оставайся на ESR 115
     

  • 1.13, Аноним (13), 19:04, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >использование языка Rust даст возможность снизить вероятность совершения ошибок при работе с памятью

    В программе на HTML + JavaScript, исполняемой внутри Firefox. Это какой-то Electron 2000x годов.

     
  • 1.14, Аноним (13), 19:06, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Напоминаю: звонит домой, имеет неотключаемую телеметрию, нуждается в твике настроек по типу Arkenfox. Рекомендуется сменить домашнюю страницу на что-нибудь полезное, вроде about:about, потому что по дефолту через неё тоже звонит домой. JavaScript  - включён, домашняя страница - бэкдор.
     
     
  • 2.22, hshhhhh (ok), 19:16, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пожалуйста, продолжайте!
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:08, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А госучреждениям Роскомнадзор запрещает использование всех продуктов от Mozilla. Включая Firefox и Thunderbird.
     
     
  • 2.18, Аноним (2), 19:12, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что предлагают взамен?
     
     
  • 3.20, Аноним (12), 19:15, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой отечественный! Аналог, не имеющий аналогов! Почтовый клиент.
     
     
  • 4.23, hshhhhh (ok), 19:17, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почтовый клиент ГромоПтица?
     
     
  • 5.25, Аноним (12), 19:19, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который переписан на 1С
     
  • 5.27, Аноним (12), 19:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почтовый клиент "Люда" из районного отделения "Почта" - с очередью и хамством!
     
  • 3.24, Аноним (12), 19:18, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rufox и Rubird
     

  • 1.16, Аноним (13), 19:08, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (12), 19:13, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто может определить степень нужности этого продукта? Нужен?
     

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