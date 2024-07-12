Выпуск почтового клиента Thunderbird 128

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|1.2, Аноним (2), 18:19, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какие есть достойные кроссплатформенные (Linux/Windows) альтернативы ему?
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|3.9, Аноним (9), 18:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странное поделие, вырвиглазный стайт, в репе на гитхбе патчи сомнительного вида. Тебе понравится
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|2.28, Аноним (28), 19:24, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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O365, G suite for business. Работают на любой системе с более-менее современным браузером, при этом UI/UX значительно лучше, чем у сабжа. И нет, меня совершенно не смущает, что злые корпорации читают мою бизнес-переписку с менеджерами других злых корпораций. А для личных целей мне и M-x rmail хватает.
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|2.17, Аноним (12), 19:09, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь не торопиться и подождать когда выйдет 5291 версия.
Очень печально что мазила промахнулась со своей целевой аудиторией... Вместо нормальной нумерации версий, перешли на это. Вместо гибкости и функциональности, стали этим.
Сейчас пытается стать браузером для ЦА домохозяек (как с хромом) и с "удивлением" обнаруживает (после выпиливанием полезных функций и передвиганий кроватей) что у FF это вдруг не получается.
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|1.13, Аноним (13), 19:04, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>использование языка Rust даст возможность снизить вероятность совершения ошибок при работе с памятью
В программе на HTML + JavaScript, исполняемой внутри Firefox. Это какой-то Electron 2000x годов.
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|1.14, Аноним (13), 19:06, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Напоминаю: звонит домой, имеет неотключаемую телеметрию, нуждается в твике настроек по типу Arkenfox. Рекомендуется сменить домашнюю страницу на что-нибудь полезное, вроде about:about, потому что по дефолту через неё тоже звонит домой. JavaScript - включён, домашняя страница - бэкдор.
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|1.15, Аноним (15), 19:08, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А госучреждениям Роскомнадзор запрещает использование всех продуктов от Mozilla. Включая Firefox и Thunderbird.
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|3.20, Аноним (12), 19:15, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свой отечественный! Аналог, не имеющий аналогов! Почтовый клиент.
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|5.27, Аноним (12), 19:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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почтовый клиент "Люда" из районного отделения "Почта" - с очередью и хамством!
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