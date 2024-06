В KDE повышена эффективность кэширования и включено ускорение отрисовки курсора на системах с GPU Intel

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди наиболее заметных изменений: В ветку KDE Plasma 6.1, релиз которой запланирован на 18 июня, принято изменение значительно ускоряющее работу с содержимым каталога ~/.cache. Добавленная оптимизация решает проблемы с подвисанием некоторых эффектов рабочего стола на системах с медленными дисками.

В ветке 6.1 также решена проблема с высокой нагрузкой на CPU в композитном сервере KWin, возникающей при включении режимов синхронизации выделенных областей с буфером обмена в виджете для работы с буфером обмена (настройки "Keep the selection and clipboard the same" или "Text selection: Always save in history").

В кодовой базе, которая войдёт в состав ветки 6.2, включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения отрисовки курсора на системах с GPU Intel.

Для перемещаемых разделителей (SplitView) реализована возможность использования стиля Breeze, который можно использовать в QML-программах для создания боковых панелей с изменяемым размером.

На системах с GPU NVIDIA при использовании X11 в диалог настройки панели добавлено предупреждения об ошибке в проприетарном драйвере NVIDIA, приводящей к подвисаниям при перемещении или изменении размера окон в случае включении режима плавающей панели или адаптивной прозрачности.

В виджет управления сетевым соединением добавлена поддержка WebAuth аутентификации на базе SAML (Security Assertion Markup Language). Добавлена возможность перемещения показываемого в виджете QR-кода, что можно использовать для его сохранения как изображения.

В бэкенд мониторинга за состоянием системы добавлена поддержка получения информации о CPU, памяти и вводе/выводе через /proc/pressure/.

В файловый менеджер Dolphin добавлен вывод рекомендации по установке приложения Filelight при попытке получения информации о свободном пространстве на накопителе, если Filelight не установлен (в этом случае выпадающее меню с информацией о свободном пространстве остаётся пустым).

При копировании пароля из KWalletManager он теперь не отображается в виджете для работы с буфером обмена.

Удалена нерабочая опция для скрытия вспомогательных окон неактивных приложений ("Hide utility windows for inactive applications")

Во время перемещении окон задействован более подходящий курсор мыши. Дополнительно можно отметить выпуск платформы KDE Frameworks 6.3.0, предоставляющей реструктуризованный и портированный на Qt 6 базовый набор библиотек и runtime-компонентов, лежащих в основе KDE. Фреймворк включает в себя 72 библиотеки, часть которых может работать в качестве самодостаточных надстроек над Qt, а часть формируют программный стек KDE. Выпуск cформирован в соответствии с инициативой по предсказуемому ежемесячному формированию обновлений KDE Frameworks. В новой версии в основном устранены ошибки и недоработки.