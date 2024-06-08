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В KDE повышена эффективность кэширования и включено ускорение отрисовки курсора на системах с GPU Intel

08.06.2024 09:49

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди наиболее заметных изменений:

  • В ветку KDE Plasma 6.1, релиз которой запланирован на 18 июня, принято изменение значительно ускоряющее работу с содержимым каталога ~/.cache. Добавленная оптимизация решает проблемы с подвисанием некоторых эффектов рабочего стола на системах с медленными дисками.
  • В ветке 6.1 также решена проблема с высокой нагрузкой на CPU в композитном сервере KWin, возникающей при включении режимов синхронизации выделенных областей с буфером обмена в виджете для работы с буфером обмена (настройки "Keep the selection and clipboard the same" или "Text selection: Always save in history").
  • В кодовой базе, которая войдёт в состав ветки 6.2, включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения отрисовки курсора на системах с GPU Intel.
  • Для перемещаемых разделителей (SplitView) реализована возможность использования стиля Breeze, который можно использовать в QML-программах для создания боковых панелей с изменяемым размером.
  • На системах с GPU NVIDIA при использовании X11 в диалог настройки панели добавлено предупреждения об ошибке в проприетарном драйвере NVIDIA, приводящей к подвисаниям при перемещении или изменении размера окон в случае включении режима плавающей панели или адаптивной прозрачности.
  • В виджет управления сетевым соединением добавлена поддержка WebAuth аутентификации на базе SAML (Security Assertion Markup Language). Добавлена возможность перемещения показываемого в виджете QR-кода, что можно использовать для его сохранения как изображения.
  • В бэкенд мониторинга за состоянием системы добавлена поддержка получения информации о CPU, памяти и вводе/выводе через /proc/pressure/.
  • В файловый менеджер Dolphin добавлен вывод рекомендации по установке приложения Filelight при попытке получения информации о свободном пространстве на накопителе, если Filelight не установлен (в этом случае выпадающее меню с информацией о свободном пространстве остаётся пустым).
  • При копировании пароля из KWalletManager он теперь не отображается в виджете для работы с буфером обмена.
  • Удалена нерабочая опция для скрытия вспомогательных окон неактивных приложений ("Hide utility windows for inactive applications")
  • Во время перемещении окон задействован более подходящий курсор мыши.

Дополнительно можно отметить выпуск платформы KDE Frameworks 6.3.0, предоставляющей реструктуризованный и портированный на Qt 6 базовый набор библиотек и runtime-компонентов, лежащих в основе KDE. Фреймворк включает в себя 72 библиотеки, часть которых может работать в качестве самодостаточных надстроек над Qt, а часть формируют программный стек KDE. Выпуск cформирован в соответствии с инициативой по предсказуемому ежемесячному формированию обновлений KDE Frameworks. В новой версии в основном устранены ошибки и недоработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
  5. OpenNews: В KDE убрана возможность установки тем пиктограмм GNOME. Недавние изменения в KDE 6.1
  6. OpenNews: Выпуск KDE Frameworks 6.1.0. Реализация Explicit Sync для KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61335-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно насколько быстрее стал отрисовываться курсор, есть ли реальные измерения и benchmarks?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:10, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку тебе от синтетики? Сказали быстрее, значит, быстрее. Это интересно в первую очередь загрузкой системы и поведением под нагрузкой и на пониженных частотах. А вот неверно выстановленная __GL_YIELD оконному менеджеру (по умолчанию) может оказывать тысячекратное превышение потребление процессора.
     
  • 2.7, Alladin (?), 10:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 6.0 началась дичь с курсором под wayland, а под xorg все отлично.
     
     
  • 3.13, Alladin (?), 10:34, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *дичь в плане он странно дергался
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 10:59, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально он дёргался. В самый раз начать переписывать вяленд на расте. Мы ещё лет 10 на нормальном Х11 посидим, а там и до пенсии недалеко, либо отдельное ядро из 128 будет нежалко выделить на рендер курсора вяленым
     
  • 2.8, crypt (ok), 10:31, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В KDE включено ускорение отрисовки курсора на GPU Intel

    шел 2024 год и тут... breaking news! мир линукса никогда не будет прежним!

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:24, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делая вейланд боролись с тирингом
    Теперь боремся с тормозами курсора
     
     
  • 2.14, Alladin (?), 10:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с тормозами курсора под wayland.

    т.е включенная по умолчанию синхронизация это борьба с тирингом?, не знал..

     

  • 1.4, Ананоним (?), 10:26, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне одному кажется что курсор быстрее постаринке CPU отрисовывать, чем через GPU?
     
     
  • 2.16, Аноним (2), 10:39, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По старинке это через GPU. По-моему, там дело не в курсоре, а в том, что под курсором.
     

  • 1.5, Alladin (?), 10:30, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оо, наконец начали исправлять свои *косяки с 6.0
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:30, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал заголовок. Перевод что ли ?
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:32, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В KDE прям навязчивая идея с кэшированием, мало им Akonadi и Nepomuk, впрочем проблемы кде-шников это толкьо проблемы кде-шников, им бы корпорацию вроде IBM, тогда б они поиздевались над линуксоидами, а так чем бы дитя не тешилось.
     
     
  • 2.15, Alladin (?), 10:37, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня была странная хрень, когда окно выбора файлов в Qt обязательно висла на 2 минуты и когда выбрал файл оно обязательно зависнет на 2 минуты.

    Оказалось надо было удалить файл QtProject (на 300мб) в .config.

     
  • 2.19, Герострат (?), 10:42, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бессвязный бред я прочитал?
     

  • 1.10, Герострат (?), 10:32, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение, что Нейт единственный работяга в проекте KDE))
     
     
  • 2.12, 12yoexpert (ok), 10:34, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто пиарится на работе других. Потом перейдёт в другую контору на зп x10
     
     
  • 3.17, Герострат (?), 10:42, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто этим другим кто-то мешает пиариться.

    Кстати, Нейт не единственный кедоразраб, ведущий бложик, у других тоже есть. Просто Нейт пишет подробные отчёты каждую неделю.

     

  • 1.21, Аноним (21), 10:55, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы с krunner что-нибудь сделали. Он иногда так медленно открывается почти по минуте. И вешает всю систему. А потом это само по себе приходит.
     

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