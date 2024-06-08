В KDE повышена эффективность кэширования и включено ускорение отрисовки курсора на системах с GPU Intel

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|1.1, Аноним (1), 10:04, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно насколько быстрее стал отрисовываться курсор, есть ли реальные измерения и benchmarks?
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|2.2, Аноним (2), 10:10, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толку тебе от синтетики? Сказали быстрее, значит, быстрее. Это интересно в первую очередь загрузкой системы и поведением под нагрузкой и на пониженных частотах. А вот неверно выстановленная __GL_YIELD оконному менеджеру (по умолчанию) может оказывать тысячекратное превышение потребление процессора.
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|2.7, Alladin (?), 10:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в 6.0 началась дичь с курсором под wayland, а под xorg все отлично.
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|4.23, Аноним (23), 10:59, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально он дёргался. В самый раз начать переписывать вяленд на расте. Мы ещё лет 10 на нормальном Х11 посидим, а там и до пенсии недалеко, либо отдельное ядро из 128 будет нежалко выделить на рендер курсора вяленым
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|2.8, crypt (ok), 10:31, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В KDE включено ускорение отрисовки курсора на GPU Intel
шел 2024 год и тут... breaking news! мир линукса никогда не будет прежним!
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|2.14, Alladin (?), 10:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с тормозами курсора под wayland.
т.е включенная по умолчанию синхронизация это борьба с тирингом?, не знал..
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|1.4, Ананоним (?), 10:26, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне одному кажется что курсор быстрее постаринке CPU отрисовывать, чем через GPU?
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|2.16, Аноним (2), 10:39, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По старинке это через GPU. По-моему, там дело не в курсоре, а в том, что под курсором.
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|1.9, Аноним (9), 10:32, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В KDE прям навязчивая идея с кэшированием, мало им Akonadi и Nepomuk, впрочем проблемы кде-шников это толкьо проблемы кде-шников, им бы корпорацию вроде IBM, тогда б они поиздевались над линуксоидами, а так чем бы дитя не тешилось.
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|2.15, Alladin (?), 10:37, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня была странная хрень, когда окно выбора файлов в Qt обязательно висла на 2 минуты и когда выбрал файл оно обязательно зависнет на 2 минуты.
Оказалось надо было удалить файл QtProject (на 300мб) в .config.
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|3.17, Герострат (?), 10:42, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будто этим другим кто-то мешает пиариться.
Кстати, Нейт не единственный кедоразраб, ведущий бложик, у других тоже есть. Просто Нейт пишет подробные отчёты каждую неделю.
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|1.21, Аноним (21), 10:55, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы с krunner что-нибудь сделали. Он иногда так медленно открывается почти по минуте. И вешает всю систему. А потом это само по себе приходит.
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