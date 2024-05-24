Тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.1

|
|
|
|2.7, cheburnator9000 (ok), 00:02, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Что значит без фиксов? там постоянно все фиксят что могут. Да переход на Qt6 у них много чего сломалось в wayland, Qt5 версия была лучше.
|
|
|
|3.8, BlackRot (ok), 00:06, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Интересно что же там сломалось? а то я куда то не туда смотрел видимо
|
|1.4, Аноним (4), 23:49, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
И эти туда же 🤦
|
|
|
|2.9, поле Name (?), 00:36, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И? В чем проблема закругленных углов? Когда начнут функционал и настройки вырезать ради хрен-знает-чего вот тогда можно говорить о "туда же".
|
|1.13, Nick (??), 01:20, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот бы дизайн им изменить, в 6.1 скругления заметными сделали, но бы ещё размытости, новые иконки, и по убирать этот серый цвет, что за старая мода не менять серые цвета из 90х..
|
|
|
|2.17, cheburnator9000 (ok), 01:32, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Цветовую палитру можно настроить как тебе угодно через System Settings. Прямо там же можно скачать другие палитры из интернета. В отличие от GNOME/Adwaita где пользователю запрещено практически все.
|
|
|
|2.18, cheburnator9000 (ok), 01:37, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу видно эксперт подъехал. Линуксовый рендеринг шрифтов очень плохо умеет отображать шрифты 10pt и меньше. По этому я всегда себе выставляю шрифт Cantarell 11/12. Единственное где из коробки мелкие шрифты отображаются хоть как-то это различные Alt линуксы, но оно и понятно у них задача мимикрировать Windows.
|
|1.19, Аноним (-), 01:48, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
Ну наконец, моя мечта - использовать дефолтную тему бриз и ничего больше, чтобы любую установку арча не приходилось донастраивать квантумами с темами с закруглением под современный лад и блюром. Потому что, скажем честно, все эти плазма-глобал-темы (квантум темы в частности) в большинстве своем кривоватые и при взаимодействии с системой и приложениями qt могут вызывать различные недорисовки в интерфейсе, скрытие элементов и неправильное взаимодействие с местами, где разрабом задумывался бриз... Обычно использую темы этого чувака https://www.pling.com/u/l4k1, не ломают интерфейс и выглядят современно.
|