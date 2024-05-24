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Тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.1

24.05.2024 23:21

Доступна для тестирования бета-версия среды рабочего стола Plasma 6.1. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 18 июня.

Основные изменения:

  • В композитном менеджере KWin реализована поддержка тройной буферизации, позволяющей добиться более плавной отрисовки и анимации. Суть тройной буферизации в наличии трёх экранных буферов - в первый осуществляется отрисовка, из второго осуществляется вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки. Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от задержки, возникающей при двойной буферизации из-за невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки (vblank).
  • Реализована поддержка технологии Explicit Sync, позволяющей приложениям информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что даёт возможность добиться снижения задержек и избавиться от появления артефактов при выводе графики. В частности, Explicit Sync решает проблемы с нарушением вывода и подвисаниями на системах с GPU NVIDIA и включённой поддержкой Wayland.
  • Добавлена поддержка портала (xdg-desktop-portal) Input Capture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений.
  • В KWin изменён метод определения активного экрана, на котором будут открываться новые окна. Активным теперь признаётся экран, с которым было последнее взаимодействие пользователя, например, перемещение мыши или установка фокуса ввода клавиатурой.
  • Интегрирован компонент для организации удалённого доступа к рабочему столу с использованием протокола RDP. Для настройки удалённого доступа в конфигуратор добавлена отдельная страница.
  • Предложен новый интерфейс редактирования рабочего стола, позволяющий настроить размещение панелей и управлять виджетами.

  • Добавлен настраиваемый барьер между экранами, упрощающий нажатие на элементы интерфейса, касающиеся границы между экранами, и решающий проблемы с автоскрытием примыкающих к границе панелей.
  • При использовании Wayland добавлена возможность фиктивного восстановления сеанса, позволяющая перезапустить приложения, которые были открыты в прошлом сеансе (сохранение позиции окон не пока обеспечивается).
  • Обеспечена синхронизация цвета RGB-подсветки клавиатуры с акцентным цветом, выбранным в настройках KDE.
  • Добавлена поддержка использования цветового профиля, встроенного в дисплей.
  • В менеджере приложений Discover обеспечена обработка ситуации, когда приложение в пакете Flatpak помечено как прекратившее существование, и ему на смену пришло другое приложение. В подобной ситуации пользователю будет выведен запрос, оставить старое приложение или перейти на новое.
  • Добавлена поддержка режима консервации аккумулятора, присутствующего во многих ноутбуках Lenovo IdeaPad и Legion.
  • Добавлена поддержка беспарольной блокировки экрана, которую можно использовать в качестве хранителя экрана.
  • Двойной щелчок мышью на виджете состояния аккумулятора теперь приводит к блокированию и разблокированию функции автоматической активации спящего режима, а прокрутка колесом мыши переключает активный режим энергопотребления.
  • В виджет с информацией о параметрах сети добавлено отображение номера беспроводного канала в дополнение к частоте.
  • В виджете с прогнозом погоды добавлена поддержка вывода предупреждений о снегопадах.
  • В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
  • В обзорном режиме улучшен алгоритм размещения окон.
  • Включён по умолчанию эффект, выделяющий позицию курсора, если качнуть курсор мышью.
  • Добавлен эффект для скрытия курсора мыши после определённого времени неактивности (по умолчанию отключён).
  • В конфигураторе страница с настройками клавиатуры переписана с использованием QML.
  • В конфигураторе на странице настройки графического планшета появилась возможность изменения параметров кнопок планшета и стилуса для их использования в качестве модификаторов, а не для запуска действий.
  • Интерфейс выбора обоев для рабочего стола избавлен от рамок и приведён к соответствию новому стилю страниц конфигуратора:
  • В системе вывода уведомлений задействована новая пиктограмма на кнопке отмены работ и обеспечена обрезка длинных заголовков по содержимому в центре, а не в левой части.
  • В тему Breeze добавлены символьные версии пиктограмм, связанных с шифрованием каталогов и размещением музыки. Обеспечен показ более корректных пиктограмм для звуковых и видео файлов, распространяемых в форматах, для которых отсутствуют отдельные пиктограммы.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
  3. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
  4. OpenNews: Выпуск KDE Frameworks 6.1.0. Реализация Explicit Sync для KDE
  5. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  6. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61245-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:40, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока что, кеды топ
     
  • 1.2, Alladin (?), 23:46, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    мы еще от дичи в кедах 6 не тошли, а уже 6.1 без фиксов
     
     
  • 2.7, cheburnator9000 (ok), 00:02, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Что значит без фиксов? там постоянно все фиксят что могут. Да переход на Qt6 у них много чего сломалось в wayland, Qt5 версия была лучше.
     
     
  • 3.8, BlackRot (ok), 00:06, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно что же там сломалось? а то я куда то не туда смотрел видимо
     
     
  • 4.14, derfenix (ok), 01:25, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тех, кто кеды на скринах только видел, они всегда ломаются.
     
  • 4.15, cheburnator9000 (ok), 01:30, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, реализация xdg-activation протокола в plasma wayland.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:49, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Tumbleweed можно штатно установить, без livecd.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:49, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.

    И эти туда же 🤦

     
     
  • 2.9, поле Name (?), 00:36, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И? В чем проблема закругленных углов? Когда начнут функционал и настройки вырезать ради хрен-знает-чего вот тогда можно говорить о "туда же".
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 01:14, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ради хрен-знает-кого. Ради тех, кому сложна.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:00, 25/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:01, 25/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.10, Avririon (ok), 01:13, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это - развитие.
     
  • 1.13, Nick (??), 01:20, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы дизайн им изменить, в 6.1 скругления заметными сделали, но бы ещё размытости, новые иконки, и по убирать этот серый цвет, что за старая мода не менять серые цвета из 90х..
     
     
  • 2.17, cheburnator9000 (ok), 01:32, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цветовую палитру можно настроить как тебе угодно через System Settings. Прямо там же можно скачать другие палитры из интернета. В отличие от GNOME/Adwaita где пользователю запрещено практически все.
     

  • 1.16, 12yoexpert (ok), 01:31, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какое же всё кривое... хуже только mac os x, там ещё и шрифты нечитаемые
     
     
  • 2.18, cheburnator9000 (ok), 01:37, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно эксперт подъехал. Линуксовый рендеринг шрифтов очень плохо умеет отображать шрифты 10pt и меньше. По этому я всегда себе выставляю шрифт Cantarell 11/12. Единственное где из коробки мелкие шрифты отображаются хоть как-то это различные Alt линуксы, но оно и понятно у них задача мимикрировать Windows.
     

  • 1.19, Аноним (-), 01:48, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.

    Ну наконец, моя мечта - использовать дефолтную тему бриз и ничего больше, чтобы любую установку арча не приходилось донастраивать квантумами с темами с закруглением под современный лад и блюром. Потому что, скажем честно, все эти плазма-глобал-темы (квантум темы в частности) в большинстве своем кривоватые и при взаимодействии с системой и приложениями qt могут вызывать различные недорисовки в интерфейсе, скрытие элементов и неправильное взаимодействие с местами, где разрабом задумывался бриз... Обычно использую темы этого чувака https://www.pling.com/u/l4k1, не ломают интерфейс и выглядят современно.

     

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