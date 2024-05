Тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.1

2.7 , cheburnator9000 ( ok ), 00:02, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Что значит без фиксов? там постоянно все фиксят что могут. Да переход на Qt6 у них много чего сломалось в wayland, Qt5 версия была лучше.

3.8, BlackRot, 00:06, 25/05/2024: Интересно что же там сломалось? а то я куда то не туда смотрел видимо

4.14, derfenix, 01:25, 25/05/2024: У тех, кто кеды на скринах только видел, они всегда ломаются.

4.15, cheburnator9000, 01:30, 25/05/2024: Например, реализация xdg-activation протокола в plasma wayland.