Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.5.0

2.3 , Skullnet ( ok ), 23:47, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если там ноунейм протокол где не написано "I2P Protocol" в пакете, то провайдер хз вообще что это такое.

2.5 , Аноним ( 5 ), 00:06, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Столь же опасно, сколь пользоваться Tor'ом. По крайней мере, при использовании мозга. Естественно, это относится в первую очередь к оригинальной имплементации на Java. i2pd - поделка подментованного товарища из РФ, которую использовать можно только если ты ССЗБ.

2.6 , th3m3 ( ok ), 00:08, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Презумпцию невиновности никто не отменял. Так что, юзай и не парься.

3.9 , 12yoexpert ( ok ), 00:39, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Западе мб и не отменяли, но в азии полный швах