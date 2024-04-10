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Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.5.0

10.04.2024 23:11

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.5.0 и C++-клиента i2pd 2.51.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии:

  • В BitTorrent-клиенте i2psnark реализована поддержка поиска torrent-файлов. Улучшена совместимость с другими BitTorrent-клиентами, поддерживающими I2P, такими как BiglyBT и qBittorrent.
  • В почтовый клиент SusiMail добавлена возможность форматирования содержимого писем с разметкой Markdown и обеспечена поддержка прикрепления вложений к письмам через перетаскивание файлов мышью в режиме drag-and-drop.
  • В туннели, созданные с использованием менеджера скрытых сервисов, добавлена поддержка механизма Keepalive, позволяющего увеличить производительность.
  • В базе данных NetDB, применяемой для обнаружения пиров в сети I2P, усилена защита от спама.
  • В маршрутизаторе улучшены средства для блокировки сомнительных сообщений.
  • Улучшено формирование сборок для Android и Windows.
  • В i2pd реализованы новые алгоритмы расчёта RTT, RTO и скользящего окна. Добавлена индикация перегрузки. В SOCKS-прокси вместо SOCKS4 задействован SOCKS5. Для транспортного протокола SSU2 предложены новые реализации повторной отправки пакетов, буфера отправки, скользящего окна, таймаутов и управления перегрузкой.


  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.4.0
  3. OpenNews: Выпуск Yggdrasil 0.5, реализации приватной сети, работающей поверх интернета
  4. OpenNews: Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  6. OpenNews: Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60968-i2p
Ключевые слова: i2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:32, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не опасно ли использовать этот инструмент? Ведь провайдер и спецслужбы могут видеть трафик и могут понять что используется i2p. Я, например, хотел бы использовать i2p не в противозаконных целях. Но всё равно буду выглядеть подозрительным.
     
     
  • 2.3, Skullnet (ok), 23:47, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если там ноунейм протокол где не написано "I2P Protocol" в пакете, то провайдер хз вообще что это такое.
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:06, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столь же опасно, сколь пользоваться Tor'ом. По крайней мере, при использовании мозга.

    Естественно, это относится в первую очередь к оригинальной имплементации на Java. i2pd - поделка подментованного товарища из РФ, которую использовать можно только если ты ССЗБ.

     
  • 2.6, th3m3 (ok), 00:08, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Презумпцию невиновности никто не отменял. Так что, юзай и не парься.
     
     
  • 3.9, 12yoexpert (ok), 00:39, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Западе мб и не отменяли, но в азии полный швах
     

  • 1.2, нах. (?), 23:43, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо, товарищ майор!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:51, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка, товарищ майор.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:15, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тамбовский волк тебе товарищ
     

  • 1.8, 12yoexpert (ok), 00:37, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    напомним, что i2pd пилит фсб, и этот факт пытаются скрыть модеры oпеннета
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:06, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ваши доказательства?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 01:09, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, ссылочку на RT, где такое сказано!
     
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