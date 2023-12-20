Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.4.0

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.4.0 и C++-клиента i2pd 2.50.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами). В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD. В новой версии: Улучшен поиск в базе данных NetDB, применяемой для обнаружения пиров в сети I2P.

Улучшена обработка возникновения перегрузки и реализована возможность переноса нагрузки с перегруженных пиров на другие узлы, что повысило стойкость сети во время проведения DDoS-атак.

Расширены возможности для повышения защиты отельных маршрутизаторов и использующих их приложений. Для исключения утечки информации между маршрутизаторами и приложениями, БД NetDB разделена на две изолированных БД, одну для маршрутизаторов, а вторую для приложений.

Добавлена возможность временного блокирования маршрутизаторов.

Отключён устаревший транспортный протокол SSU1, на смену которому пришёл протокол SSU2.

В i2pd добавлена поддержка ОС Haiku.



