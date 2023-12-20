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Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.4.0

20.12.2023 12:41

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.4.0 и C++-клиента i2pd 2.50.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии:

  • Улучшен поиск в базе данных NetDB, применяемой для обнаружения пиров в сети I2P.
  • Улучшена обработка возникновения перегрузки и реализована возможность переноса нагрузки с перегруженных пиров на другие узлы, что повысило стойкость сети во время проведения DDoS-атак.
  • Расширены возможности для повышения защиты отельных маршрутизаторов и использующих их приложений. Для исключения утечки информации между маршрутизаторами и приложениями, БД NetDB разделена на две изолированных БД, одну для маршрутизаторов, а вторую для приложений.
  • Добавлена возможность временного блокирования маршрутизаторов.
  • Отключён устаревший транспортный протокол SSU1, на смену которому пришёл протокол SSU2.
  • В i2pd добавлена поддержка ОС Haiku.


  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.3.0 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.6 с поддержкой I2P
  4. OpenNews: Серия атак TunnelCrack, направленных на перехват трафика VPN
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.5
  6. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60318-i2p
Ключевые слова: i2p
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Сергей (??), 13:04, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В i2pd добавлена поддержка ОС Haiku.

    На кой?..

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:10, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сергей против, срочно убрать!
     
     
  • 3.3, Сергей (??), 13:11, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не против, но я не понимаю, зачем мейнтейнерам тратить время и силы на поддержку ОСи, которой пользуется полтора землекопа
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 13:18, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А сколько из этих 1.5 пользуются I2P?
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:19, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержку i2pd сделали сами Haiku'вцы, разработчики просто смерджили соответствующий PR
     
     
  • 5.8, Сергей (??), 13:20, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Однако. Ладно
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:25, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Коммит то сделал не мейнтейнер, а судя по всему, единственный пользователь хайку)
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 14:00, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь сети и ОС может быть один и тот же?
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:14, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    I2P всё мучают и мучают, а как было пустыней так и остаётся, вон относительно новый протокол NOSTR круто взлетел без всяких напряжений, с кучей народа и кучи сопутствующими сервисов на NOSTR протоколе, и некто не жужжит, все довольны
     
     
  • 2.11, devl547 (ok), 13:45, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что i2p - это отдельная сеть, а nostr - васянский протокол для децентрализованных социальных сеточек.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:57, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты можешь nostr обзывать как хочешь, от этого количества пользователей в тормазнутой i2p не увеличится, в отличие от nostr где рост виден просто не вооружённым взглядом, при том что так же анонимен и децентрализован
     
     
  • 4.15, Аноним (14), 14:01, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шо то шо это не нужно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:17, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С нуля база пиров наполняется быстрее теперь, да и скорость соединения стала стабильнее.
     
  • 1.16, dalco (ok), 14:04, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то потребовалось попасть мне на один ресурс, у которого onion отвалился и живой был только I2P.
    Поставил, настроил, даже подключился... Вспомнил времена, когда по модему в инет ходил.
    Может, сейчас получше стало, но пару лет назад оно меня совсем не вдохновило.
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:05, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто спонсирует сей банкет?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:11, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экстремисты же
     

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