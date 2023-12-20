Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.4.0

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|3.3, Сергей (??), 13:11, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не против, но я не понимаю, зачем мейнтейнерам тратить время и силы на поддержку ОСи, которой пользуется полтора землекопа
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|4.7, Аноним (7), 13:19, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержку i2pd сделали сами Haiku'вцы, разработчики просто смерджили соответствующий PR
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|4.9, Аноним (9), 13:25, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Коммит то сделал не мейнтейнер, а судя по всему, единственный пользователь хайку)
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|1.4, Аноним (4), 13:14, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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I2P всё мучают и мучают, а как было пустыней так и остаётся, вон относительно новый протокол NOSTR круто взлетел без всяких напряжений, с кучей народа и кучи сопутствующими сервисов на NOSTR протоколе, и некто не жужжит, все довольны
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|2.11, devl547 (ok), 13:45, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что i2p - это отдельная сеть, а nostr - васянский протокол для децентрализованных социальных сеточек.
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|3.12, Аноним (12), 13:57, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты можешь nostr обзывать как хочешь, от этого количества пользователей в тормазнутой i2p не увеличится, в отличие от nostr где рост виден просто не вооружённым взглядом, при том что так же анонимен и децентрализован
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|1.5, Аноним (5), 13:17, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С нуля база пиров наполняется быстрее теперь, да и скорость соединения стала стабильнее.
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|1.16, dalco (ok), 14:04, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то потребовалось попасть мне на один ресурс, у которого onion отвалился и живой был только I2P.
Поставил, настроил, даже подключился... Вспомнил времена, когда по модему в инет ходил.
Может, сейчас получше стало, но пару лет назад оно меня совсем не вдохновило.
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