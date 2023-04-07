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Фонд свободного ПО сертифицировал VPN-маршрутизатор ThinkPenguin TPE-R1400

07.04.2023 10:56

Фонд Свободного ПО представил новое устройство, получившее сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Сертификат выдан VPN-маршрутизатору Gigabit Mini VPN Router (TPE-R1400), распространяемому компанией ThinkPenguin.

Маршрутизатор TPE-R1400 построен на SoC Rockchip RK3328 с четырёхядерным CPU Cortex-A53 (1.4Ghz), поставляется с 1 ГБ ОЗУ, оснащён двумя гигабитными Ethernet-интерфейсами (1 WAN и 1 LAN), портом USB 2.0 и слотом Micro-SD (начинка полностью аналогична устройству NanoPi R2S, поставляемому с FriendlyWrt/OpenWrt). В устройстве отсутствует Wi-Fi, для организации беспроводного доступа TPE-R1400 рекомендуется применять в сочетании с беспроводным маршрутизатором TPE-R1300 того же производителя, который ранее сертифицирован Фондом СПО.

Маршрутизатор поставляется с загрузчиком U-Boot и прошивкой на основе полностью свободного дистрибутива libreCMC, являющегося ответвлением от OpenWRT, поставляемым с ядром Linux-libre и очищенным от бинарных драйверов, прошивок и приложений, распространяемых под несвободной лицензией. Дистрибутив предоставляет встроенные средства для организации работы систем в локальной сети через VPN и поддерживает подключение к VPN на базе OpenVPN и WireGuard, а также подключение через VPN-провайдеров, таких как Mullvad, AirVPN, OVPN, njalla, PureVPN, HideMyAss, IPredator и NordVPN.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля над работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  3. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  4. OpenNews: Фонд СПО ввёл новые требования к участникам совета директоров
  5. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 11.0
  6. OpenNews: Фонд СПО представил браузерное дополнение JShelter для ограничения JavaScript API
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58931-fsf
Ключевые слова: fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:04, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати сертифицируют как свободное, но никаких исходников как самому собрать не публикуют.
     
     
  • 2.2, Трэхо (?), 11:05, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободное != Открытое
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 11:07, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я не верю что там нет зонда, хочу сам убедится. Вот не верю на слово fsf и всё тут. Ничем оно не отличается от обычного Juniper.  
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:16, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Купи и разбери
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 11:41, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага 4-х слойную плату разбери? Тут гуманитарий в чате завелся?
     
  • 4.9, 42 (?), 11:17, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если и есть зонды, то это чие надо зонды, правильные, адепты линукса не должны задаваться такими вопросами и тем более ставить под сомнения заявление fsf
     
     
  • 5.25, Аноним (1), 11:46, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваще не успокоение. Аппаратные бекдоры всегда самые крутые.  
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:22, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты конечно можешь рвать на себе тельняшку и бить кулаками в свободолюбивую грудь, но все мы понимаем, что даже если бы были исходники ты тупо бы поленился в их анализ
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 11:24, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не "поленился", а "не смог". Не путай больше
     
  • 5.22, Аноним (23), 11:40, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто топ объяснение мы не будем выкладывать исходники нашего GNU проекта, потому что вы поленитесь их анализировать. Я даже не знаю это какой-то топовый пример преклонения перед авторитетами или начальством.

    Мы же знаем что вы все чернь ленивая для вас мы ничего делать не будем.  

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:08, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если вдруг кому надо, сабж - клон NanoPi R2S. На алике легко ищется
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:10, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка в описании. Не забудьте поставить колокольчик.
     
     
  • 3.7, Аноним (8), 11:16, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего поставить?
    Куда поставить?
    Хозяин, у нас каждый этаж денег стоит
     

  • 1.6, Аноним (8), 11:14, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сертификат к устройству увеличивает цену в 2 раза?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:20, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксклюзив же! Здесь вам не тут!
     
  • 2.11, 42 (?), 11:20, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но фанатики на это тебе ответят, что свобода стоит дорого и за неё надо платить
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 11:24, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода она такая.. деньгами не меряется )
    Но можно ж в тайгу! Ээээх, бесплатно, на перекладных.. Долой цивилизацию
     
     
  • 4.24, Аноним (23), 11:44, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да все кому не хватает свободы на мороз. Кто решил что сабжевая свобода несвободная тоже на мороз.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто, если маршрутизатор "свободный", то обладатель такого девайса первый парень на деревне, и нравится всем девушкам. Или нет?
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 11:23, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, ведь у него есть лишние бабосики, а у тебя нет
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 11:25, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь лишние бабосики умные люди не будут выбрасывать на какой-то маршрутизатор, только лишь из-за того что он "свободный". Тебе самому не смешно?
     

  • 1.13, Аноним (18), 11:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот неловкий момент, когда ждёшь уже везде хотя бы 2.5Гбит/с... особенно в таких узкоспециализированных штуках, а не переделках местных полупровайдеров хуавея аля "много буков, но нормально не работает ничего"
     
  • 1.14, Аноним (8), 11:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Размер нормальный -  Size 55.6 x 52 mm
    От павербанка работать могет.
    Купить можно, доставки не будет
     
  • 1.20, Аноним (15), 11:37, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    просто ненужный никому хлам IRL
     
  • 1.21, Alladin (?), 11:39, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще там доп ethernet порт подключен через USB 3.0 и вообще rk3328 это печка.. особенно для маршрутизатора..

    нутакое.

     
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