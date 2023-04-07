Фонд свободного ПО сертифицировал VPN-маршрутизатор ThinkPenguin TPE-R1400

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|1.1, Аноним (1), 11:04, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати сертифицируют как свободное, но никаких исходников как самому собрать не публикуют.
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|3.3, Аноним (1), 11:07, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я не верю что там нет зонда, хочу сам убедится. Вот не верю на слово fsf и всё тут. Ничем оно не отличается от обычного Juniper.
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|5.23, Аноним (23), 11:41, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага 4-х слойную плату разбери? Тут гуманитарий в чате завелся?
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|4.9, 42 (?), 11:17, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если и есть зонды, то это чие надо зонды, правильные, адепты линукса не должны задаваться такими вопросами и тем более ставить под сомнения заявление fsf
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|4.15, Аноним (15), 11:22, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты конечно можешь рвать на себе тельняшку и бить кулаками в свободолюбивую грудь, но все мы понимаем, что даже если бы были исходники ты тупо бы поленился в их анализ
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|5.22, Аноним (23), 11:40, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто топ объяснение мы не будем выкладывать исходники нашего GNU проекта, потому что вы поленитесь их анализировать. Я даже не знаю это какой-то топовый пример преклонения перед авторитетами или начальством.
Мы же знаем что вы все чернь ленивая для вас мы ничего делать не будем.
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|3.7, Аноним (8), 11:16, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего поставить?
Куда поставить?
Хозяин, у нас каждый этаж денег стоит
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|2.11, 42 (?), 11:20, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но фанатики на это тебе ответят, что свобода стоит дорого и за неё надо платить
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|3.17, Аноним (8), 11:24, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свобода она такая.. деньгами не меряется )
Но можно ж в тайгу! Ээээх, бесплатно, на перекладных.. Долой цивилизацию
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|4.24, Аноним (23), 11:44, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да все кому не хватает свободы на мороз. Кто решил что сабжевая свобода несвободная тоже на мороз.
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|1.12, Аноним (12), 11:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто, если маршрутизатор "свободный", то обладатель такого девайса первый парень на деревне, и нравится всем девушкам. Или нет?
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|3.19, Аноним (12), 11:25, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь лишние бабосики умные люди не будут выбрасывать на какой-то маршрутизатор, только лишь из-за того что он "свободный". Тебе самому не смешно?
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|1.13, Аноним (18), 11:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тот неловкий момент, когда ждёшь уже везде хотя бы 2.5Гбит/с... особенно в таких узкоспециализированных штуках, а не переделках местных полупровайдеров хуавея аля "много буков, но нормально не работает ничего"
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|1.14, Аноним (8), 11:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Размер нормальный - Size 55.6 x 52 mm
От павербанка работать могет.
Купить можно, доставки не будет
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|1.21, Alladin (?), 11:39, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А еще там доп ethernet порт подключен через USB 3.0 и вообще rk3328 это печка.. особенно для маршрутизатора..
нутакое.
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