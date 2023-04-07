Фонд свободного ПО сертифицировал VPN-маршрутизатор ThinkPenguin TPE-R1400

Фонд Свободного ПО представил новое устройство, получившее сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Сертификат выдан VPN-маршрутизатору Gigabit Mini VPN Router (TPE-R1400), распространяемому компанией ThinkPenguin.

Маршрутизатор TPE-R1400 построен на SoC Rockchip RK3328 с четырёхядерным CPU Cortex-A53 (1.4Ghz), поставляется с 1 ГБ ОЗУ, оснащён двумя гигабитными Ethernet-интерфейсами (1 WAN и 1 LAN), портом USB 2.0 и слотом Micro-SD (начинка полностью аналогична устройству NanoPi R2S, поставляемому с FriendlyWrt/OpenWrt). В устройстве отсутствует Wi-Fi, для организации беспроводного доступа TPE-R1400 рекомендуется применять в сочетании с беспроводным маршрутизатором TPE-R1300 того же производителя, который ранее сертифицирован Фондом СПО.

Маршрутизатор поставляется с загрузчиком U-Boot и прошивкой на основе полностью свободного дистрибутива libreCMC, являющегося ответвлением от OpenWRT, поставляемым с ядром Linux-libre и очищенным от бинарных драйверов, прошивок и приложений, распространяемых под несвободной лицензией. Дистрибутив предоставляет встроенные средства для организации работы систем в локальной сети через VPN и поддерживает подключение к VPN на базе OpenVPN и WireGuard, а также подключение через VPN-провайдеров, таких как Mullvad, AirVPN, OVPN, njalla, PureVPN, HideMyAss, IPredator и NordVPN.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

поставка свободных драйверов и прошивок;

всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;

отсутствие ограничений DRM;

возможность полного контроля над работой устройства;

поддержка замены прошивок;

поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;

использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;

наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить: