Фонд свободного ПО сертифицировал WiFi-адаптер Libiquity Wi-Fri

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|2.6, Аноним (-), 08:17, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> $59.00
Это плохо или хорошо? А то PCIe адаптеры штука не очень массовая, а с требованиями типа "без проприетарной пакости" - заплатить 59 баксов за _гарантированный_ чипсет как-то не выглядит чем-то этаким вроде? Ну или где дешевле взять с гарантией чипсета?
А то в ближайшем ларьке имеет свойство оказываться "HrenLink, version 5.3" - который от 5.2 отличается парой ... сотен дорожек на плате и вообще, всем кроме названия напечатанного на нем. Просто сертифицировать его еще раз было дико впадлу, так что обозвали это мелкой ревизией платы. Ну подумаешь что из общего с предыдущей железкой там только контакты PCIe остались.
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|3.8, A.Stahl (ok), 08:31, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это плохо или хорошо?
Это уж каждый сам решает. Просто это ответ на самый первый вопрос, возникающий когда человеку рассказывают о товаре с какой-то хорошей характеристикой.
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|4.15, Аноним (15), 09:28, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мне как-то вообще по барабану "свободное" оно или "не свободное"
Разницы на практике не ощущаю. И фобиями не страдаю.
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|4.16, Анон им (?), 09:29, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне как-то вообще по барабану "свободное" оно или "не свободное"
Разницы на практике не ощущаю. И фобиями не страдаю.
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|5.20, A.Stahl (ok), 09:52, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда просто игнорируй эту характеристику. Её наличие ничего не ухудшает.
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|2.22, Супернуб (?), 10:07, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"болванок" (Qualcomm Atheros AR9382 AR5BHB116) у китайцев по 5-8 рублей навалом.
Осталось добыть прошивку и как-то туда её залить (может и есть такая возможность - лень с утра искать. "Проснусь" только к обеду).
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|4.26, Аноним (25), 10:51, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это "Qualcomm Atheros AR9382 AR5BHB116", что он написал, как раз, и есть на одобренной FSF плате. Следовательно, если сертифицировали, то исходники должны иметься.
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|1.3, Омноним (?), 08:03, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если вдруг кто ищет свободную Wi-Fi карточку, могу посоветовать Atheros AR5B22
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|2.4, Аноним (-), 08:13, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если вдруг кто ищет свободную Wi-Fi карточку, могу посоветовать Atheros AR5B22
Да в принципе любой на ATH9K. Главное с ATH10K не перепутать - совсем другой коленкор, с огроменным стремным проприетарным фирмваром на полмега...
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|3.13, asdasd (?), 09:19, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да в принципе любой на ATH9K.
И давно так? У меня вот ath9k как был с firmware так вроде и остался.
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|4.18, Аноним (18), 09:44, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в том, что ath9k не требует прошивки вообще. Мб у вас ath9k_htc?
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|1.5, Константавр (ok), 08:16, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Здорово. Жаль только, что покупающие вне США должны отдельно с ними связываться. А нельзя как-то попроще? Или у них там драконовские законы?
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|2.7, Аноним (-), 08:20, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Здорово. Жаль только, что покупающие вне США должны отдельно с ними связываться.
> А нельзя как-то попроще? Или у них там драконовские законы?
Драконовские законы могут быть и у тебя - и если таможня завернет это добро, будет наверное не очень здорово. Всем. Потому что деньги как бы плачены, а товар доставить - вот не факт.
Узкоглазые правда уже давно научились писать что-нибудь неинтересное на всем, так что они даже литий авиапочтой умеют, не то что свистки какие-то.
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|2.12, Аноним (12), 09:03, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В США легко могут что угодно ограничить. А тут, очевидно наличие средств шифрования. У них там Home Security занимается доведением до отправителей информации о том, что они пытались сделать что-то незаконное. И это не всегда означает открытие уголовного дела. В первый раз могут просто навестить с профилактической беседой.
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|1.10, Аноним (15), 08:42, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нда... Свободный адаптер..., свободная видеокарта..., свободная материнка... Свободная табуретка. Свободный человек.
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|2.11, Аноним (-), 08:56, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> свободная материнка...
Качается на гитхабе olimex, рихтуется свободным KiCad'ом.
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|1.17, Аноним (17), 09:40, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возьмём для примера два устройства с open source драйвером:
Первое для работы требует загрузки закрытой прошивки
Второе не требует прошивок вообще
Вопрос: чем первая хуже второго?
В любом случае, если это не Open-source hardware (OSH), я не знаю и не могу узнать окончательно что там внутри и как это действительно работает.
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|2.19, del (??), 09:50, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну во втором случае вы можете заходить на опеннет/ЛОР и т.п. и гордо рассказывать какой вы борец за свободу, что у вас все открытое. Кроме: роутера, к которому подключается этот адаптер, оборудования оператора через который идет ваш трафик, СОРМ, операторский аплинк, сервер куда вы идете и т.п. А так да, свободная свобода...
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|1.23, Omnonom (?), 10:18, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но самое интересное - это форм-фактор этой штучки. В современных ноутбуках, выпущенных не давнее 3-4 лет назад, такой разъём найти, что иголку в стоге сена. Можно, гипотетически, но нереально на практике.
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