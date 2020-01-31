Фонд свободного ПО сертифицировал WiFi-адаптер Libiquity Wi-Fri

2.6 , Аноним ( - ), 08:17, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > $59.00 Это плохо или хорошо? А то PCIe адаптеры штука не очень массовая, а с требованиями типа "без проприетарной пакости" - заплатить 59 баксов за _гарантированный_ чипсет как-то не выглядит чем-то этаким вроде? Ну или где дешевле взять с гарантией чипсета? А то в ближайшем ларьке имеет свойство оказываться "HrenLink, version 5.3" - который от 5.2 отличается парой ... сотен дорожек на плате и вообще, всем кроме названия напечатанного на нем. Просто сертифицировать его еще раз было дико впадлу, так что обозвали это мелкой ревизией платы. Ну подумаешь что из общего с предыдущей железкой там только контакты PCIe остались.

3.8 , A.Stahl ( ok ), 08:31, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это плохо или хорошо? Это уж каждый сам решает. Просто это ответ на самый первый вопрос, возникающий когда человеку рассказывают о товаре с какой-то хорошей характеристикой.

4.15 , Аноним ( 15 ), 09:28, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А мне как-то вообще по барабану "свободное" оно или "не свободное"

Разницы на практике не ощущаю. И фобиями не страдаю.

4.16 , Анон им ( ? ), 09:29, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне как-то вообще по барабану "свободное" оно или "не свободное"

Разницы на практике не ощущаю. И фобиями не страдаю.

5.20 , A.Stahl ( ok ), 09:52, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну тогда просто игнорируй эту характеристику. Её наличие ничего не ухудшает.

5.25 , Аноним ( 25 ), 10:43, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё раз пост повтори.

2.22 , Супернуб ( ? ), 10:07, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "болванок" (Qualcomm Atheros AR9382 AR5BHB116) у китайцев по 5-8 рублей навалом.

Осталось добыть прошивку и как-то туда её залить (может и есть такая возможность - лень с утра искать. "Проснусь" только к обеду).

3.24 , Петро ( ?? ), 10:23, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исходники прошивки не забудь найти.

4.26 , Аноним ( 25 ), 10:51, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это "Qualcomm Atheros AR9382 AR5BHB116", что он написал, как раз, и есть на одобренной FSF плате. Следовательно, если сертифицировали, то исходники должны иметься.

