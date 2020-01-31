The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Фонд свободного ПО сертифицировал WiFi-адаптер Libiquity Wi-Fri

31.01.2020 07:55

Фонд Свободного ПО объявил о сертификации беспроводной карты Libiquity Wi-Fri ND2H по программе "Respect Your Freedom", которая подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Карта имеет форм-фактор PCI Express Half-Mini (Type H1), построена на чипсете Atheros AR9382, совместима со стандартами 802.11a/b/g/n и поддерживает работу на частотах 2.4GHz и 5GHz. Libiquity Wi-Fri может использоваться в полностью свободных дистрибутивах, так как не требует установки проприетарных прошивок и несвободных драйверов.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/libiq...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнские платы Talos II
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор ThinkPenguin
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал звуковые карты и WiFi-адаптеры ThinkPenguin
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон, 2 Wi-Fi и 4 Ethernet адаптера
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату и ПК Vikings D8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, hardware, wifi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:01, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    $59.00
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 08:17, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > $59.00

    Это плохо или хорошо? А то PCIe адаптеры штука не очень массовая, а с требованиями типа "без проприетарной пакости" - заплатить 59 баксов за _гарантированный_ чипсет как-то не выглядит чем-то этаким вроде? Ну или где дешевле взять с гарантией чипсета?

    А то в ближайшем ларьке имеет свойство оказываться "HrenLink, version 5.3" - который от 5.2 отличается парой ... сотен дорожек на плате и вообще, всем кроме названия напечатанного на нем. Просто сертифицировать его еще раз было дико впадлу, так что обозвали это мелкой ревизией платы. Ну подумаешь что из общего с предыдущей железкой там только контакты PCIe остались.

     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 08:31, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это плохо или хорошо?

    Это уж каждый сам решает. Просто это ответ на самый первый вопрос, возникающий когда человеку рассказывают о товаре с какой-то хорошей характеристикой.


     
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:28, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мне как-то вообще по барабану "свободное" оно или "не свободное"
    Разницы на практике не ощущаю. И фобиями не страдаю.
     
  • 4.16, Анон им (?), 09:29, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне как-то вообще по барабану "свободное" оно или "не свободное"
    Разницы на практике не ощущаю. И фобиями не страдаю.
     
     
  • 5.20, A.Stahl (ok), 09:52, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда просто игнорируй эту характеристику. Её наличие ничего не ухудшает.


     
  • 5.25, Аноним (25), 10:43, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз пост повтори.
     
  • 2.22, Супернуб (?), 10:07, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "болванок" (Qualcomm Atheros AR9382 AR5BHB116) у китайцев по 5-8 рублей навалом.
    Осталось добыть прошивку и как-то туда её залить (может и есть такая возможность - лень с утра искать. "Проснусь" только к обеду).
     
     
  • 3.24, Петро (??), 10:23, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники прошивки не забудь найти.
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 10:51, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это "Qualcomm Atheros AR9382 AR5BHB116", что он написал, как раз, и есть на одобренной FSF плате. Следовательно, если сертифицировали, то исходники должны иметься.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:02, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо брать)
     
  • 1.3, Омноним (?), 08:03, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если вдруг кто ищет свободную Wi-Fi карточку, могу посоветовать Atheros AR5B22
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 08:13, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если вдруг кто ищет свободную Wi-Fi карточку, могу посоветовать Atheros AR5B22

    Да в принципе любой на ATH9K. Главное с ATH10K не перепутать - совсем другой коленкор, с огроменным стремным проприетарным фирмваром на полмега...

     
     
  • 3.13, asdasd (?), 09:19, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да в принципе любой на ATH9K.

    И давно так? У меня вот ath9k как был с firmware так вроде и остался.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 09:44, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в том, что ath9k не требует прошивки вообще. Мб у вас ath9k_htc?
     

  • 1.5, Константавр (ok), 08:16, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Здорово. Жаль только, что покупающие вне США должны отдельно с ними связываться. А нельзя как-то попроще? Или у них там драконовские законы?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 08:20, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Здорово. Жаль только, что покупающие вне США должны отдельно с ними связываться.
    > А нельзя как-то попроще? Или у них там драконовские законы?

    Драконовские законы могут быть и у тебя - и если таможня завернет это добро, будет наверное не очень здорово. Всем. Потому что деньги как бы плачены, а товар доставить - вот не факт.

    Узкоглазые правда уже давно научились писать что-нибудь неинтересное на всем, так что они даже литий авиапочтой умеют, не то что свистки какие-то.

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:03, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В США легко могут что угодно ограничить. А тут, очевидно наличие средств шифрования. У них там Home Security занимается доведением до отправителей информации о том, что они пытались сделать что-то незаконное. И это не всегда означает открытие уголовного дела. В первый раз могут просто навестить с профилактической беседой.
     

  • 1.9, Аноним (15), 08:40, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фонд свободного ПО... Повеяло толстой бородой.
     
  • 1.10, Аноним (15), 08:42, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нда... Свободный адаптер..., свободная видеокарта..., свободная материнка... Свободная табуретка. Свободный человек.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 08:56, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > свободная материнка...

    Качается на гитхабе olimex, рихтуется свободным KiCad'ом.

     

  • 1.14, Аноним (15), 09:25, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Свободным от чего?
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:40, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возьмём для примера два устройства с open source драйвером:
    Первое для работы требует загрузки закрытой прошивки
    Второе не требует прошивок вообще

    Вопрос: чем первая хуже второго?
    В любом случае, если это не Open-source hardware (OSH), я не знаю и не могу узнать окончательно что там внутри и как это действительно работает.

     
     
  • 2.19, del (??), 09:50, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну во втором случае вы можете заходить на опеннет/ЛОР и т.п. и гордо рассказывать какой вы борец за свободу, что у вас все открытое. Кроме: роутера, к которому подключается этот адаптер, оборудования оператора через который идет ваш трафик, СОРМ, операторский аплинк, сервер куда вы идете и т.п. А так да, свободная свобода...
     

  • 1.21, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:58, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Фонд свободного ПО
    >ПО
    >WiFi-адаптер Libiquity Wi-Fri

    «Л» — логика.

     
  • 1.23, Omnonom (?), 10:18, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но самое интересное - это форм-фактор этой штучки. В современных ноутбуках, выпущенных не давнее 3-4 лет назад, такой разъём найти, что иголку в стоге сена. Можно, гипотетически, но нереально на практике.
     
  • 1.27, Нанобот (ok), 10:59, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где можно скачать драйвера от него под windows?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру