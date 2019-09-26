Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор ThinkPenguin

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Фонд Свободного ПО представил новое устройство, получившее сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.
Сертификат выдан беcпроводному маршрутизатору Wireless-N Mini Router v2 (TPE-R1200), производимому компанией ThinkPenguin.
TPE-R1200 является усовершенствованным вариантом сертифицированной в 2016 году модели TPE-R1100. Новая модель оснащена более мощным SoC Qualcomm QCA9531 (650MHz), предоставляет увеличенный объём памяти (128MB ОЗУ, 16MB Nor flash + 128MB Nand flash), поставляется с двумя внешними антеннами RP-SMA, позволяющими увеличить зону покрытия.
Маршрутизатор поставляется с загрузчиком U-Boot и прошивкой на основе полностью свободного дистрибутива libreCMC, являющегося ответвлением от OpenWRT, поставляемым с ядром Linux-libre и очищенным от бинарных драйверов, прошивок и приложений, распространяемых под несвободной лицензией. Дистрибутив предоставляет встроенные средства для работы через VPN и анонимизации трафика с использованием сети Tor.
Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:
- поставка свободных драйверов и прошивок;
- всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
- отсутствие ограничений DRM;
- возможность полного контроля за работой устройства;
- поддержка замены прошивок;
- поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
- использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
- наличие свободной документации.
Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:
- Ноутбуки TET-X200, TET-X200T, TET-X200s, TET-T400, TET-T400s и TET-T500 (восстановленные варианты Lenovo ThinkPad X200, T400 и T500), Vikings X200, Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400);
- ПК Vikings D8 Workstation;
- Беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin, ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100;
- 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6;
- Беспроводные USB-адаптеры Tehnoetic TET-N150, TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, Penguin PE-G54USB2, Penguin TPE-N300PCIED2, TPE-NHMPCIED2, TPE-NMPCIE
- Материнские платы TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot), Vikings D16, Vikings D8 (ASUS KCMA-D8);
- Контроллер eSATA / SATA с интерфейсом PCIe (6Gbps);
- Звуковые карты Vikings (USB), Penguin TPE-USBSOUND и TPE-PCIESNDCRD;
- Док-станции TET-X200DOCK и TET-T400DOCK для серий ноутбуков X200, T400 и T500,
- Bluetooth-адаптер TET-BT4 USB;
- Программатор Zerocat Chipflasher;
- Планшет Minifree Libreboot X200 Tablet.
- Ethernet-адаптеры PCIe Gigabit Ethernet (TPE-1000MPCIE, двухпортовый), PCI Gigabit Ethernet (TPE-1000MPCI), Penguin 10/100 USB Ethernet v1 (TPE-100NET1) и Penguin 10/100 USB v2 (TPE-100NET2);
- Микрофон Penguin TPE-USBMIC с интерфейсом USB, переходник TPE-USBPARAL.