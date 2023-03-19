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Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

19.03.2023 20:17

На конференции LibrePlanet 2023 состоялась церемония награждения, на которой объявлены лауреаты ежегодной премии "Free Software Awards 2022", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Победители получили памятные пластинки и грамоты (премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения).

Премию за продвижение и развитие свободного ПО получил Эли Зарецкий (Eli Zaretskii), один из сопровождающих GNU Emacs, уже более 30 лет принимающий участие в разработке проекта. Эли Зарецкий также был вовлечён в разработку GNU Texinfo, GDB, GNU Make и GNU Grep.

В номинации, вручаемой проектам, принёсшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена проекту GNU Jami (ранее известный как Ring и SFLphone), развивающему децентрализованную коммуникационную платформу как для общения больших групп, так и выполнение индивидуальных вызовов c предоставлением высокого уровня конфиденциальности и безопасности. В платформе поддерживается прямое соединение между пользователями (P2P) с применением сквозного шифрования.

В номинации за выдающийся вклад нового участника в развитие свободного ПО, которая присуждается новичкам, первый вклад которых показал заметную приверженность движению свободного ПО, премию получил Tad (SkewedZeppelin), лидер проекта DivestOS, поддерживающего форк мобильной платофрмы LineageOS, очищенный от несвободных компонентов. Ранее Tad также принимал участие в разработке полностью свободной Android-прошивки Replicant.

Список прошлых победителей:

  • 2021 Пол Эггерт (Paul Eggert), отвечающий за поддержание базы часовых поясов, используемой в большинстве Unix-систем и во всех Linux-дистрибутивах.
  • 2020 Бредли Кун (Bradley M. Kuhn), исполнительный директор и один из создателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC).
  • 2019 Джим Мейринг (Jim Meyering), с 1991 года занимается сопровождением пакета GNU Coreutils, один из основных разработчиков autotools и создатель Gnulib.
  • 2018 Дебора Николсон (Deborah Nicholson), директор по взаимодействию с сообществом в организации Software Freedom Conservancy;
  • 2017 Карен Сэндлер (Karen Sandler), директор правозащитной организации Software Freedom Conservancy;
  • 2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);
  • 2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);
  • 2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;
  • 2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;
  • 2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;
  • 2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;
  • 2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;
  • 2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;
  • 2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);
  • 2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);
  • 2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);
  • 2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);
  • 2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);
  • 2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);
  • 2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);
  • 2001 Guido van Rossum (автор языка Python);
  • 2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);
  • 1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);
  • 1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации и сообщества: SecuRepairs (2021), CiviCRM (2020), Let's Encrypt (2019), OpenStreetMap (2018), Public Lab (2017), SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2022)
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2021)
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2020)
  5. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2019)
  6. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2018)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58820-fsf
Ключевые слова: fsf, awards
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Агент Клаус (?), 20:33, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вообще этой премии больше достоин Брэм Муленар, потому что-то вимом пользуется больше людей, и влияния на всё СПО по совокупности Брэм оказал большее. Из списка только Тео И ларри Вол ещё как-то выделяются, остальные - какие-то маргиналы.

    Лично я разочарован.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:44, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >достоин Брэм Муленар

    Жирно, однако.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:59, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. Emacs не жыр, по-твоему?
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 20:59, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты торжественно побибикай в его честь, да и дело с концом.
     
  • 2.11, пох. (?), 21:07, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    один я им пользуюсь только потому что он обычно есть в свежеустановленной минима... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:27, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Емаксом мало кто пользуется (в промышленной разработке вообще никого не знаю). Вимом пользуются все, кто профессионально работает с линуксами.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 22:05, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, конфиги правят.
     
  • 4.20, kusb (?), 22:08, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В утечке Opera Presto есть про емакс, кто-то видимо использовал и даже может широко.
     
     
  • 5.21, kusb (?), 22:09, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще это стереотипы что там должны пользоваться только IDE. А емакс - один из самых [не знаю каких] редакторов.
     
  • 4.27, VoiD (?), 22:57, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sublime Text/Micro
     
  • 4.29, warlock66613 (ok), 23:05, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знал нескольких (двоих) профессиональных технических писателей, пользовавшихся емаксом для работы.
     

  • 1.19, kusb (?), 22:07, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто достоин на ваш взгляд? По настоящему???
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:10, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Яндекс, конечно; все что было в опенсорс вынесли.
     
     
  • 3.24, kusb (?), 22:21, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поисковый движок есть?
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:40, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вынесли. Но другие люди и без спросу.
     

  • 1.23, Аноним (23), 22:11, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    до 2010 что ни год то имя легенды
     
  • 1.26, VoiD (?), 22:51, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Theo de Raadt

    Вот уж не ожидал.

     
  • 1.28, Онан сын Иуды (?), 23:00, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я считаю, Jakub Kicinski надо было дать премию за, ну вы знаете, за We don't feel comfortable.
    Огромный такой вклад в развитие опенсорса.
     
     
  • 2.30, VoiD (?), 23:07, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За то, что вежливо отказался сотрудничать с пособниками убийц и мародёров? Такое себе достижение, любой нормальный человек поступил бы аналогично.
     
     
  • 3.32, Никитка (?), 23:13, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего же он выбирает каких-то конкретных пособников? Пусть на всех тогда уж обижается.
     
     
  • 4.36, VoiD (?), 23:44, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про этого человека ничего сказать не могу. Вообще принципиальных людей в Мире очень мало, IT - не исключение. Например, Тео из OpenBSD отказался сотрудничать с крысами из DARPA после вторжения США в Ирак. Естественно, получил много проблем, но свою линию гнуть не перестал. Уважение таким людям. А про данного персонажа ничего сказать не могу, ибо не в курсе о его других поступках. Но в данной ситуации он поступил правильно.
     
  • 3.33, pashev.ru (?), 23:25, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поляки озалупили твоё свиное рыло.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 23:38, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, надо же, свинособака затявкала
     
     
  • 5.51, Парень твоего папы (?), 00:20, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свинособаки это украинцы-пособники фашистов, их звали swinehunde за шапки с ушками напоминающими свиные или собачьи
     
     
  • 6.53, Аноним (34), 00:25, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух, руzzня подтянулась. Было это или не было, но свинособаки теперь вы :)
    🎈🎈🎈
     
     
  • 7.57, Аноним (57), 00:35, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Германского поросенка Миколу помнишь?
     
  • 3.37, Аноним (37), 23:49, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще не известно кто убийцы и мародёры... А верить тому что говорят - просто, не так ли?
     
     
  • 4.39, Аноним (34), 23:50, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про "говорят" можно было лет 50-70 назад говорить.
    А сейчас все происходит чуть ли не в прямом эфире.
     
     
  • 5.40, Аноним (37), 23:55, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто в прямом эфире 100%-я истина всегда.
    А вот, например, публичное признание про Минск заставляет задуматься - единственная ли это была ложь?
    Разные есть примеры с разных сторон... Так что не стоит на эмоциях обвинять если тебе это не нравится.
     
  • 4.41, VoiD (?), 23:55, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убийцы и мародёры - те, кто занимаются убийством и мародёрством. Есть даже целая профессия такая, где НЕлюди получают за это деньги. Что за профессия, сам догадается.
     
     
  • 5.43, Аноним (37), 23:58, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И такие обвиняют других в зомбированости. Ясно - понятно.
     
     
  • 6.44, VoiD (?), 00:00, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Такие" это те, кто называют вещи своими именами?
     
     
  • 7.46, Аноним (37), 00:03, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это те кто называют вещи желаемыми им именами.
     
     
  • 8.49, VoiD (?), 00:13, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если некий индивид, заключает контракт с фирмой Родина и получает от неё патен... текст свёрнут, показать
     
  • 5.48, Аноним (34), 00:11, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет смысла их мучить. Даже если среди них найдется честный человек, он все равно не сможет сказать то, что думает, потому что есть неиллюзорный шанс быть набутыленным за "дискредитацию"
     
     
  • 6.54, VoiD (?), 00:28, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь мы ни к чему не призываем и никого не дискредитируем.
     
  • 5.56, Аноним (57), 00:32, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть даже целая профессия такая, где НЕлюди получают за это деньги. Что за профессия, сам догадается.

    О, вы о BlackWater говорите? Да они очень много дел натворили в Сирии, Ираке, Афгане.

     
     
  • 6.58, Аноним (34), 00:48, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подождите, какие BlackWater?
    В Сирии же вагнеровцы были, они еще медальки там получали. Их лысая з***па сама этим хвасталась.
    Ну а сносить города под ноль это любимое занятие ВКС.
     
     
  • 7.59, Аноним (57), 00:51, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В Сирии же вагнеровцы были, они еще медальки там получали

    Да, которые помогали текущему правительству утихомирить буйных радикалов. А вот кто спонсировал буйных радикалов - это уже вам на домашнее задание. К слову о подсобниках терроризма...

     
  • 7.60, Аноним (57), 00:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну а сносить города под ноль это любимое занятие ВКС.

    ВКС? ВВС США вы имели ввиду? Посмотрите на Багдад после "железного дождя", разве это похоже на Киев или Мариуполь, где всего пару многоэтажек под 0 снесли?

     
     
  • 8.62, Аноним (34), 00:59, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм надеюсь ты про Мариуполь так шутишь Всего пара многоэтажек ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.55, Аноним (57), 00:30, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >За то, что вежливо отказался сотрудничать с пособниками убийц и мародёров?

    Логика уровня "Давайте не покупать Атомик Харт, потому что это помогает ВС РФ"

    Алсо, вы уверены, что Байкал используется в военных целях? Мы в ракеты вообще-то чипы из стиральных машин ставим. Ну и давайте intel запретим, они тоже сотрудничают с пособниками убийц и террористов.

     
     
  • 4.61, Аноним (34), 00:57, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стыдно такое не знать? Это же гордость роzzии!
    Напр. моноблок на базе Байкал BE-M1000 - Гравитон М50Б, используется в госучереждениях, армии, силовых структурах. Ну, т.е. должен и где-то таки используется.
    Но хорошо что процам лавочку прикрыли.
     
  • 2.35, Аноним (18), 23:39, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очень ещё мягко выразился.
     

  • 1.31, Анонимусс (?), 23:10, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было дать премию Lennart Poettering.
    Может быть он бы после этого успокоился бы))
     
     
  • 2.38, VoiD (?), 23:49, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати было бы забавно посмотреть на бурление сообщества после этого.
     
     
  • 3.42, Анонимусс (?), 23:55, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с другой стороны - мало кто сделал больше для популяризации линукса.
    Наверное впервые он стал доступен для простых обывателей, а не для спецов/зaдpoтoв.
    Начал появляться нормальный UI/UX, какая-то консистентность в системе.
    Жаль ему не хватило денег.
     
     
  • 4.45, VoiD (?), 00:02, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задумки у него были неплохими и вещи он пытался проектировать нужные и удобные. Но всё вышло каким-то кривоватым и недоделанным.
     
     
  • 5.47, Анонин (?), 00:09, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. как практически весь опенсорс
     

  • 1.50, Аноним (50), 00:16, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SkewedZeppelin

    https://github.com/netblue30/firejail/search?q=author%3ASkewedZeppelin&ty

     
  • 1.52, Аноним (50), 00:23, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GNU Jami

    Единственное достоинство проекта - это то, что он проект GNU. А теперь недостатки: можно по пин-коду привязать устройство. То есть для входа в аккаунт на одном устройстве просто вводится пин-код, сгенерированный на другом устройстве. А у пин-кода низкая энтропия, всего несколько цифр. Если у нас миллионы пользователей, то есть нехилая вероятность, что у кого-нибудь - да совпадёт. Совершенно случайно. Пахнет дырой в безопасности.

     

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