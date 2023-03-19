Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

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|1.2, Агент Клаус (?), 20:33, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вообще этой премии больше достоин Брэм Муленар, потому что-то вимом пользуется больше людей, и влияния на всё СПО по совокупности Брэм оказал большее. Из списка только Тео И ларри Вол ещё как-то выделяются, остальные - какие-то маргиналы.
Лично я разочарован.
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|2.8, A.Stahl (ok), 20:59, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ты торжественно побибикай в его честь, да и дело с концом.
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|2.11, пох. (?), 21:07, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
один я им пользуюсь только потому что он обычно есть в свежеустановленной минима... большой текст свёрнут, показать
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|3.14, Аноним (14), 21:27, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Емаксом мало кто пользуется (в промышленной разработке вообще никого не знаю). Вимом пользуются все, кто профессионально работает с линуксами.
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|4.20, kusb (?), 22:08, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В утечке Opera Presto есть про емакс, кто-то видимо использовал и даже может широко.
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|5.21, kusb (?), 22:09, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вообще это стереотипы что там должны пользоваться только IDE. А емакс - один из самых [не знаю каких] редакторов.
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|4.29, warlock66613 (ok), 23:05, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я знал нескольких (двоих) профессиональных технических писателей, пользовавшихся емаксом для работы.
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|1.28, Онан сын Иуды (?), 23:00, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Я считаю, Jakub Kicinski надо было дать премию за, ну вы знаете, за We don't feel comfortable.
Огромный такой вклад в развитие опенсорса.
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|2.30, VoiD (?), 23:07, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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За то, что вежливо отказался сотрудничать с пособниками убийц и мародёров? Такое себе достижение, любой нормальный человек поступил бы аналогично.
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|3.32, Никитка (?), 23:13, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего же он выбирает каких-то конкретных пособников? Пусть на всех тогда уж обижается.
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|4.36, VoiD (?), 23:44, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про этого человека ничего сказать не могу. Вообще принципиальных людей в Мире очень мало, IT - не исключение. Например, Тео из OpenBSD отказался сотрудничать с крысами из DARPA после вторжения США в Ирак. Естественно, получил много проблем, но свою линию гнуть не перестал. Уважение таким людям. А про данного персонажа ничего сказать не могу, ибо не в курсе о его других поступках. Но в данной ситуации он поступил правильно.
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|5.51, Парень твоего папы (?), 00:20, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свинособаки это украинцы-пособники фашистов, их звали swinehunde за шапки с ушками напоминающими свиные или собачьи
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|6.53, Аноним (34), 00:25, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух, руzzня подтянулась. Было это или не было, но свинособаки теперь вы :)
🎈🎈🎈
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|3.37, Аноним (37), 23:49, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще не известно кто убийцы и мародёры... А верить тому что говорят - просто, не так ли?
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|4.39, Аноним (34), 23:50, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про "говорят" можно было лет 50-70 назад говорить.
А сейчас все происходит чуть ли не в прямом эфире.
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|5.40, Аноним (37), 23:55, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто в прямом эфире 100%-я истина всегда.
А вот, например, публичное признание про Минск заставляет задуматься - единственная ли это была ложь?
Разные есть примеры с разных сторон... Так что не стоит на эмоциях обвинять если тебе это не нравится.
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|4.41, VoiD (?), 23:55, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убийцы и мародёры - те, кто занимаются убийством и мародёрством. Есть даже целая профессия такая, где НЕлюди получают за это деньги. Что за профессия, сам догадается.
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|8.49, VoiD (?), 00:13, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если некий индивид, заключает контракт с фирмой Родина и получает от неё патен... текст свёрнут, показать
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|5.48, Аноним (34), 00:11, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет смысла их мучить. Даже если среди них найдется честный человек, он все равно не сможет сказать то, что думает, потому что есть неиллюзорный шанс быть набутыленным за "дискредитацию"
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|6.54, VoiD (?), 00:28, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь мы ни к чему не призываем и никого не дискредитируем.
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|5.56, Аноним (57), 00:32, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Есть даже целая профессия такая, где НЕлюди получают за это деньги. Что за профессия, сам догадается.
О, вы о BlackWater говорите? Да они очень много дел натворили в Сирии, Ираке, Афгане.
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|6.58, Аноним (34), 00:48, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подождите, какие BlackWater?
В Сирии же вагнеровцы были, они еще медальки там получали. Их лысая з***па сама этим хвасталась.
Ну а сносить города под ноль это любимое занятие ВКС.
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|7.59, Аноним (57), 00:51, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В Сирии же вагнеровцы были, они еще медальки там получали
Да, которые помогали текущему правительству утихомирить буйных радикалов. А вот кто спонсировал буйных радикалов - это уже вам на домашнее задание. К слову о подсобниках терроризма...
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|7.60, Аноним (57), 00:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну а сносить города под ноль это любимое занятие ВКС.
ВКС? ВВС США вы имели ввиду? Посмотрите на Багдад после "железного дождя", разве это похоже на Киев или Мариуполь, где всего пару многоэтажек под 0 снесли?
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|3.55, Аноним (57), 00:30, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>За то, что вежливо отказался сотрудничать с пособниками убийц и мародёров?
Логика уровня "Давайте не покупать Атомик Харт, потому что это помогает ВС РФ"
Алсо, вы уверены, что Байкал используется в военных целях? Мы в ракеты вообще-то чипы из стиральных машин ставим. Ну и давайте intel запретим, они тоже сотрудничают с пособниками убийц и террористов.
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|4.61, Аноним (34), 00:57, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стыдно такое не знать? Это же гордость роzzии!
Напр. моноблок на базе Байкал BE-M1000 - Гравитон М50Б, используется в госучереждениях, армии, силовых структурах. Ну, т.е. должен и где-то таки используется.
Но хорошо что процам лавочку прикрыли.
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|1.31, Анонимусс (?), 23:10, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо было дать премию Lennart Poettering.
Может быть он бы после этого успокоился бы))
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|2.38, VoiD (?), 23:49, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати было бы забавно посмотреть на бурление сообщества после этого.
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|3.42, Анонимусс (?), 23:55, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с другой стороны - мало кто сделал больше для популяризации линукса.
Наверное впервые он стал доступен для простых обывателей, а не для спецов/зaдpoтoв.
Начал появляться нормальный UI/UX, какая-то консистентность в системе.
Жаль ему не хватило денег.
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|4.45, VoiD (?), 00:02, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задумки у него были неплохими и вещи он пытался проектировать нужные и удобные. Но всё вышло каким-то кривоватым и недоделанным.
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|1.52, Аноним (50), 00:23, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>GNU Jami
Единственное достоинство проекта - это то, что он проект GNU. А теперь недостатки: можно по пин-коду привязать устройство. То есть для входа в аккаунт на одном устройстве просто вводится пин-код, сгенерированный на другом устройстве. А у пин-кода низкая энтропия, всего несколько цифр. Если у нас миллионы пользователей, то есть нехилая вероятность, что у кого-нибудь - да совпадёт. Совершенно случайно. Пахнет дырой в безопасности.
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