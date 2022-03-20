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Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

20.03.2022 07:43

На конференции LibrePlanet 2022, которая как и в прошлые два года проводилась online, состоялась виртуальная церемония награждения, на которой объявлены лауреаты ежегодной премии "Free Software Awards 2021", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Вручаемые на церемонии памятные пластинки и грамоты отправлены победителям по почте (премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения).

Премию за продвижение и развитие свободного ПО получил Пол Эггерт (Paul Eggert), отвечающий за поддержание базы часовых поясов, используемой в большинстве Unix-систем и во всех Linux-дистрибутивах. В базе отражается и накапливается информация обо всех изменениях, связанных с часовыми поясами, включая сдвиги часовых поясов и изменения в переходе на летнее/зимнее время. Кроме этого, Пол также более 30 лет принимает участие в разработке многих свободных проектов, таких как GCC.

В номинации, вручаемой проектам, принёсшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена проекту SecuRepairs, объединяющего специалистов в области компьютерной безопасности, отстаивающих право пользователей на самостоятельный ремонт, изучение внутренностей, техническое обслуживания и внесение изменений в начинку своих устройств или программных продуктов. Кроме прав владельцев проект SecuRepairs также выступает за предоставление возможности проведения ремонта независимыми профессионалами, не связанными с производителем. Проект пытается противостоять инициативам производителей оборудования, направленным на усложнение вмешательства пользователей в свои устройства. Получение возможности самостоятельного внесения изменений объясняется, например, необходимостью экстренного устранения уязвимостей и проблем с конфиденциальностью, не дожидаясь реакции производителя.

В номинации за выдающийся вклад нового участника в развитие свободного ПО, которая присуждается новичкам, первый вклад которых показал заметную приверженность движению свободного ПО, премию получил Протесилай Ставру (Protesilaos Stavrou), проявивший в себя в разработке редактора Emacs. Протесилай развивает несколько полезных дополнений к Emacs и активно помогает сообществу публикациями в своём блоге и проводимыми стримами. Протесилай приводится как пример, когда новичок всего за несколько лет может достичь статуса ключевого участника большого свободного проекта.

Список прошлых победителей:

  • 2020 Бредли Кун (Bradley M. Kuhn), исполнительный директор и один из создателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC).
  • 2019 Джим Мейринг (Jim Meyering), с 1991 года занимается сопровождением пакета GNU Coreutils, один из основных разработчиков autotools и создатель Gnulib.
  • 2018 Дебора Николсон (Deborah Nicholson), директор по взаимодействию с сообществом в организации Software Freedom Conservancy;
  • 2017 Карен Сэндлер (Karen Sandler), директор правозащитной организации Software Freedom Conservancy;
  • 2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);
  • 2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);
  • 2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;
  • 2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;
  • 2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;
  • 2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;
  • 2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;
  • 2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;
  • 2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);
  • 2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);
  • 2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);
  • 2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);
  • 2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);
  • 2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);
  • 2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);
  • 2001 Guido van Rossum (автор языка Python);
  • 2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);
  • 1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);
  • 1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации и сообщества: CiviCRM (2020), Let's Encrypt (2019), OpenStreetMap (2018), Public Lab (2017), SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2021)
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2020)
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2019)
  5. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2018)
  6. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2017)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56882-fsf
Ключевые слова: fsf
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вован (??), 08:29, 20/03/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
  • 1.2, pashev.ru (?), 08:35, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Протесилай Ставру - реинкарнация Столлмана.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 08:58, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не борода делает человека Столлманом.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:01, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничто не делает человека Столлманом ибо для Столлмана нет конструктора копирования.
     
     
  • 4.15, A.Stahl (ok), 09:32, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ничто не делает человека Столлманом ибо для Столлмана нет конструктора копирования.

    Скажем отсутствию конструктора -- нет!  
    memcpy -- наш программистский ответ!

     
  • 4.18, КО (?), 10:24, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совет из Столлманов, ммм.
     
  • 3.6, pashev.ru (?), 09:02, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только борода, но и эмакс 😂
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:59, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Протесилай Ставру (Protesilaos Stavrou), проявивший в себя в разработке редактора Emacs
     
  • 2.4, Аноним (5), 08:59, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Столлман к счастью жив-здоров (стучу по дереву) и при делах, зачем его реинкарнировать?
     
     
  • 3.7, pashev.ru (?), 09:02, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это форк. Но вообще, странно, что ты веришь в эту дичь 😏
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:11, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что Столлман делает? Гугл забанен.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:13, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлман ничего не делает уже лет 30 как. Просто выкрикивает лозунги.
     
     
  • 5.16, myhand (ok), 09:54, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот видишь, до идиотов до сих пор не дошло что он делает, несмотря на все его попытки...
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:13, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что на счет Drew Devault?
     
     
  • 2.13, Я знаю твой телефон но никогда не позвоню (?), 09:23, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://drewdevault.com/2021/02/02/Anti-Wayland-horseshit.html

    > What do anti-vaxxers, flat earthers, 9/11 truthers, and anti-Wayland activism all have in common? All of them are characterized by a blithe rejection of facts to embrace a narrative of victimization by a vague authority. In the case of Wayland, the “vague authority” are a bunch of volunteers who have devoted tens of thousands of hours of their free time towards making free shit for you. “Wayland sucks!” is a conspiracy theory with no basis in truth, and its supporters have spent years harassing Wayland maintainers, contributors, and users. And it’s time for it to fucking stop.

     
     
  • 3.29, швондер (?), 12:00, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudden rise of myocarditis
    джаст факин гугл ит, васечка
     
  • 3.31, InuYasha (??), 12:21, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за такую сочную выжимку. Надо внести в список "Know your мудаки".
     

  • 1.17, myhand (ok), 09:55, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    myhand одобряет
     
  • 1.19, Zenitur (ok), 10:37, 20/03/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:41, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    By the way, бразильское Alexandre произносится примерно, как "Алешандри". На русском про бразилов обычно пишут "Алешандре". Можно пофиксить текст)

    https://translate.google.com/?sl=pt&tl=en&text=Alexandre&op=translate

    https://pt.wiktionary.org/wiki/Alexandre

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:10, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    научи их правильно произносить
     

  • 1.21, Аноним (28), 10:59, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Список прошлых победителей:

    Что-то в последние годы зачастили всякие "директора организаций"

     
  • 1.22, muslimgauze (?), 11:08, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и опять половина не разрабы, а всякая гуманитарная шушара
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:08, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо полагать, существует свободное аппаратное обеспечение для воспроизведения пластинок.
     
  • 1.24, BrainFucker (ok), 11:22, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте угадаю, там куча сжвшников получили премии за внедрение сжв в проектах?
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:23, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то вспомнилось: "Мне 20 лет и я бородат" :-)
     
  • 1.26, Аноним (26), 11:24, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лимит на blm и lgbt хоть выполнили?
     
  • 1.27, DmA (??), 11:37, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего можно достичь, если не тратить время на стрижку :)
     

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