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Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор ThinkPenguin TPE-R1300

30.04.2021 22:00

Фонд Свободного ПО представил новое устройство, получившее сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Сертификат выдан беcпроводному маршрутизатору Wireless-N Mini Router v3 (TPE-R1300), распространяемому компанией ThinkPenguin.

TPE-R1300 является усовершенствованным вариантом сертифицированных в 2016 и 2019 годах моделей TPE-R1100 и TPE-R1200. Новая модель оснащена SoC Qualcomm QCA9531 (650MHz), предоставляет 128MB ОЗУ, 16MB Nor flash + 128MB Nand flash, поставляется с двумя внешними антеннами RP-SMA, портами Wan, LAN, USB2.0, MicroUSB и UART.

Маршрутизатор поставляется с загрузчиком U-Boot и прошивкой на основе полностью свободного дистрибутива libreCMC, являющегося ответвлением от OpenWRT, поставляемым с ядром Linux-libre и очищенным от бинарных драйверов, прошивок и приложений, распространяемых под несвободной лицензией. Дистрибутив предоставляет встроенные средства для работы через VPN и анонимизации трафика с использованием сети Tor.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал WiFi-адаптер Libiquity Wi-Fri
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнские платы Talos II
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор ThinkPenguin
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал звуковые карты и WiFi-адаптеры ThinkPenguin
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон, 2 Wi-Fi и 4 Ethernet адаптера
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55057-fsf
Ключевые слова: fsf, hardware, wifi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 22:15, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и отлично. Только фоточку можно было бы и приложить: https://static.fsf.org/nosvn/ryf/mini-router-v3.jpg
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:15, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ужас, лучше бы не открывал
     
     
  • 3.6, YetAnotherOnanym (ok), 22:25, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чо не так? Один-в-один шлем Довакина, только перевёрнутый.
     
  • 2.10, Онаним (?), 22:32, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сделайте меня развидеть это.
    Почему как не "свободное железо" - так абсолютно уродский дизайн?
    И дело не в деньгах, креативного народу полно в целом.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:10, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты свой дизайн в очко себе вставь. Для тебя полно говна в Эльдорадо.
     
  • 3.22, анонимус12345 (?), 00:46, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а по-моему забавный вид
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:17, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлаю фонду СПО брать мзду с производителей оборудования, использующих на борту линукс, а особенно у желающих разместить их логотип.
     
     
  • 2.12, PHPoenX (ok), 22:54, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причём тут собственно linux?
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:22, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:

    ...
    >микрофон

    Вот оно как оказывается! Даже микрофоны нонче проприетарными стали! Хотя казалось бы мембрана, да катушка...

     
     
  • 2.9, Онаним (?), 22:31, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты попробуй мембрану с катушкой к USB подключить.
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:55, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободные только угольные
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:28, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    цена должна быть тоже достойной как и сам рутер, ведь за свободу надо платить сполна! :-)
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:29, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели так тяжело сделать аналог тплинка 10 летней давности? Больше ничего и не надо.
     
  • 1.11, anonymos (?), 22:42, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чем он отличается от GL-inet AR300M-Ext, обряд очищения провели?
     
  • 1.14, petlal (ok), 23:06, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Fast Ethernet, ясно понятно
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:08, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да всем пох что там сертифицировал этот бородатый жид, ему только пятки свои лицензировать и арчедрочерам вместо чипсов продавать.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 23:13, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жиды и free софтваре не совместимы. Либо ты завидуешь, либо ты жид.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:53, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а штольман по твоему кто? и фамилия соответствующая.
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:24, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жиденько набросил.
     

  • 1.21, Аноним (21), 00:08, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если честно, упоминание penguin, free, open в названии продукта СПО вызывает отторжение.
     

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