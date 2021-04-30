Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор ThinkPenguin TPE-R1300

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|2.10, Онаним (?), 22:32, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сделайте меня развидеть это.
Почему как не "свободное железо" - так абсолютно уродский дизайн?
И дело не в деньгах, креативного народу полно в целом.
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|3.16, Аноним (16), 23:10, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты свой дизайн в очко себе вставь. Для тебя полно говна в Эльдорадо.
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|1.4, Аноним (4), 22:17, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлаю фонду СПО брать мзду с производителей оборудования, использующих на борту линукс, а особенно у желающих разместить их логотип.
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|1.5, Аноним (5), 22:22, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:
...
>микрофон
Вот оно как оказывается! Даже микрофоны нонче проприетарными стали! Хотя казалось бы мембрана, да катушка...
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|1.7, Аноним (7), 22:28, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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цена должна быть тоже достойной как и сам рутер, ведь за свободу надо платить сполна! :-)
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|1.8, Аноним (8), 22:29, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели так тяжело сделать аналог тплинка 10 летней давности? Больше ничего и не надо.
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|1.15, Аноним (15), 23:08, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да всем пох что там сертифицировал этот бородатый жид, ему только пятки свои лицензировать и арчедрочерам вместо чипсов продавать.
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|2.17, Аноним (16), 23:13, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жиды и free софтваре не совместимы. Либо ты завидуешь, либо ты жид.
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|1.21, Аноним (21), 00:08, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если честно, упоминание penguin, free, open в названии продукта СПО вызывает отторжение.
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