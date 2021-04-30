Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор ThinkPenguin TPE-R1300

Фонд Свободного ПО представил новое устройство, получившее сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Сертификат выдан беcпроводному маршрутизатору Wireless-N Mini Router v3 (TPE-R1300), распространяемому компанией ThinkPenguin.

TPE-R1300 является усовершенствованным вариантом сертифицированных в 2016 и 2019 годах моделей TPE-R1100 и TPE-R1200. Новая модель оснащена SoC Qualcomm QCA9531 (650MHz), предоставляет 128MB ОЗУ, 16MB Nor flash + 128MB Nand flash, поставляется с двумя внешними антеннами RP-SMA, портами Wan, LAN, USB2.0, MicroUSB и UART.

Маршрутизатор поставляется с загрузчиком U-Boot и прошивкой на основе полностью свободного дистрибутива libreCMC, являющегося ответвлением от OpenWRT, поставляемым с ядром Linux-libre и очищенным от бинарных драйверов, прошивок и приложений, распространяемых под несвободной лицензией. Дистрибутив предоставляет встроенные средства для работы через VPN и анонимизации трафика с использованием сети Tor.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

поставка свободных драйверов и прошивок;

всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;

отсутствие ограничений DRM;

возможность полного контроля за работой устройства;

поддержка замены прошивок;

поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;

использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;

наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить: