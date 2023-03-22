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Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 11.0

22.03.2023 10:13

Опубликован релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 11.0, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступны установочные образы, размером 2.2 ГБ и 1.2 ГБ (x86_64, armhf, arm64, ppc64el). Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до апреля 2027 года.

Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, firmware и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий. В качестве рабочих столов предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход с пакетной базы Ubuntu 20.04 на ветку Ubuntu 22.04.
  • До версии 5.15 обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, очищенный от проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты.
  • Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.26. Опционально для установки доступны пользовательские окружения LXDE 0.10.1 и KDE Plasma 5.24.
  • Обновлены версии программ, в том числе Abrowser (переименованный Firefox) 110, Icedove (Thunderbird) 102.8, LibreOffice 7.3.7, VLC 3.0.16.
  • Началось формирование сборок для систем с процессорами на базе архитектур PowerPC 64(ppc64el) и AArch64 (ARM64).



Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.


В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);
  • Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.



  1. Главная ссылка к новости (https://trisquel.info/en/forum...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  3. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
  4. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10
  5. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 10.0
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Hyperbola 0.4, начавшего миграцию на технологии OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58834-trisquel
Ключевые слова: trisquel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Уточните, может ли gpl-пердукт считаться полностью свободным?
    Или «свобода» в кавычках?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:27, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    BSD это такая же свобода как работать на заводе без зарплаты.
     
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 11:09, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то плохая аналогия.
     
  • 2.6, Товарищ майор (ok), 10:40, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему нет?
     
  • 2.11, Vladjmir (ok), 10:48, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если его утвердит лично Ричард Столман ;)
     
  • 2.14, ПерлухаБратуха (?), 10:50, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или «свобода» в кавычках?

    Свобода — есть утрата всяческих надежд (c)

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:22, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну Если «лично» Столлманом - это конечно полностью меняет отношение. Глупостями какими-то занимаются, одна закладка в процессор Интел или Амд и вся эта свобода идет лесом.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:28, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за закладка, которая запрещает модифицировать код программ? Есть такая альтернативная реальность?
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:44, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Смешались в кучу кони, люди..."
     
  • 2.15, Товарищ майор (ok), 10:52, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободный дистрибутив != свободная инсталляция.
     

  • 1.5, Аноним12345 (?), 10:38, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пакетная база основана на убунте 22
    Значит ли это, что я смогу поставить любой пакет из убунты 22 ?
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:41, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем он свободнее других свободных линуксов?
     
     
  • 2.12, Товарищ майор (ok), 10:48, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В него включены только свободные компоненты. Ни каких тебе драйверов для nvidia, realtek и т.п..
    Соответственно, гипотетически, ни каких закладок и возможность полного кастомайзинга.
     

  • 1.16, ryoken (ok), 10:59, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>ppc64el

    Поясните, оно таки "el" или "le"?

     
  • 1.17, ryoken (ok), 11:02, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ещё вопрос. У них (http://www.gnu.org/distros/free-distros.html) раньше ещё был вроде бы gNewSense, который на базе Деба. Он перестал влезать в рамки что ли или просто умер?
     
     
  • 2.19, Аноним (9), 11:21, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умер. Пояснения по вашей же ссылке ниже https://www.gnu.org/distros/free-distros.html#Historical
     

  • 1.20, Nononim (?), 11:21, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
    Успехов проекту.
     
  • 1.21, Аноним (-), 11:23, 22/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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