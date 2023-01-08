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Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.12.3

08.01.2023 09:36

Состоялся выпуск библиотеки libmdbx 0.12.3 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License. Поддерживаются все актуальные операционные системы и архитектуры, а также российский Эльбрус 2000. Для libmdbx предлагается развитое C++ API, а также поддерживаемые энтузиастами привязки к языкам Rust, Haskell, Python, NodeJS, Ruby, Go, Nim, Deno, Scala.

Исторически libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и превосходит своего прародителя по надёжности, набору возможностей и производительности. В сравнении с LMDB, в libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления. Технологически libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам ЦПУ. Поддерживается автокомпактификация, автоматическое управление размером БД, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).

Основные новшества, доработки и исправления:

  • Реализована prefault-запись при выделении страниц для read-write отображений. Это приводит к кратному снижению системных издержек и существенному увеличению производительности в соответствующих сценариях использования, когда: размер БД и объём данных существенно больше ОЗУ; используется режим MDBX_WRITEMAP; не-мелкие транзакции (по ходу транзакции выделяется многие сотни или тысячи страниц).

    В режиме MDBX_WRITEMAP выделение/переиспользование страниц приводит к page-fault и чтению страницы с диска, даже если содержимое страницы не нужно (будет перезаписано). Это является следствием работы подсистемы виртуальной памяти, а штатный способ лечения через MADV_REMOVE работает не на всех ФС и обычно дороже получаемой экономии. В libmdbx теперь используется "упреждающая запись" таких страниц, которая на системах с unified page cache приводит к "вталкиванию" данных, устраняя необходимость чтения с диска при обращении к такой странице памяти. Новая функциональность работает в согласованности с автоматическим управлением read-ahead и кэшем статуса присутствия страниц в ОЗУ, посредством mincore().

  • Добавлена опция MDBX_opt_prefault_write_enable для принудительного включения/выключения prefault-записи.

  • Реализован динамический выбор между сквозной записью на диск и обычной записью с последующим вызовом fdatasync(), управляемый опцией MDBX_opt_writethrough_threshold. В долговечных (durable) режимах данные на диск могут быть сброшены двумя способами: сквозной записью через файловый дескриптор открытый с O_DSYNC и обычной записью с последующим вызовом fdatasync().

    Первый способ выгоднее при записи малого количества страниц и/или если канал взаимодействия с диском/носителем имеет близкую к нулю задержку. Второй способ выгоднее если требуется записать много страниц и/или канал взаимодействия имеет весомую задержку (датацентры, облака). Добавленная опция MDBX_opt_writethrough_threshold позволяет во время выполнения задать порог для динамического выбора способа записи в зависимости от объема и конкретных условия использования.

  • Обеспечена автоматическая установка MDBX_opt_rp_augment_limit в зависимости от размера БД.
  • Запрещено использование разного режима MDBX_WRITEMAP между процессами в режимах с отложенной/ленивой записью, так как в этом случае невозможно обеспечить сброс данных на диск во всех случаях на всех поддерживаемых платформах.
  • Добавлена опция сборки MDBX_MMAP_USE_MS_ASYNC, позволяющая отключить использование системного вызова msync(MS_ASYNC), в использовании которого нет необходимости на подавляющем большинстве актуальных ОС. По-умолчанию MDBX_MMAP_USE_MS_ASYNC=0 (выключено) на Linux и других системах с unified page cache. Такое поведение (без использования msync(MS_ASYNC)) соответствует неизменяемой (hardcoded) логике LMDB. В результате, в простых/наивных тестах производительности, libmdbx опережает LMDB примерна также как при реальном применении.

    На всякий случай стоит еще раз отметить/напомнить, что в Windows предположительно libmdbx будет отставать от LMDB в сценариях с множеством мелких транзакций, так как libmdbx осознанно использует в Windows файловые блокировки, которые медленные (плохо реализованы в ядре ОС), но позволяют застраховать пользователей от массы неверных действий, приводящих к повреждению БД.

  • Добавлена поддержка непечатных имён для subDb.
  • Добавлен явный выбор tls_model("local-dynamic") для обхода проблемы "relocation R_X86_64_TPOFF32 against FOO cannot be used with -shared" из-за ошибки в Clang, приводящей к использованию неверного режима ls_model.
  • Изменена тактика слияния страниц при удалении. Теперь слияние выполняется преимущественно с уже изменённой/грязной страницей. Если же справа и слева обе страницы с одинаковым статусом, то с наименее заполненной, как прежде. В сценариях с массивным удалением это позволяет увеличить производительность до 50%.

  • Добавлен контроль отсутствия LCK-файлов с альтернативным именованием.
  • Доработана поддержка авто-слияния записей GC внутри page_alloc_slowpath(). Задействован единый курсор для поиска в GC. Переработаны внутренние флаги, связанные с выделением страниц из GC. Доработана подготовка резерва перед обновлением GC при включённом BigFoot.
  • Оптимизировано применение pnl_merge() для случаев неперекрывающихся объединяемых списков. Оптимизирована поддержка отсортированного списка страниц в dpl_append(). Ускорена работа mdbx_chk при обработке пользовательских записей в @MAIN.
  • Выполнена переработка LRU-отметок для спиллинга.
  • Переработан контроль "некогерентности" Unified page cache для уменьшения накладных расходов.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitflic.ru/project/ert...)
  2. OpenNews: Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.2.0
  3. OpenNews: Выпуск СУБД libmdbx 0.11.7. Перенос разработки на GitFlic после блокировки в GitHub
  4. OpenNews: Опубликован второй кандидат в релизы встраиваемой СУБД libmdbx 1.0
Автор новости: erthink
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58448-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 09:45, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что быстрее и менее требовательно к ресурсам - сабж или sqlite?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:51, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сабж не субд, поделка уровня berkleydb. Так что должно быть быстрее. Надёжность и отказоустойчивость, видимо, куда ниже. Не уверен как по сравнению с leveldb, есть 1001 способ её уничтожить.
     
     
  • 3.3, Аноним (2), 09:54, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые вон запускают sqlite поверх lmdb. Сложно сказать, насколько это оправдано.
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:11, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вполне себе СУБД, или очередной иксперт не знает, что СУБД не обязательно должна быть реляционной?
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 10:21, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не обязательно, но поделка уровня berkleydb нет. Кстати, это вроде называется ВСУБД в русском языке, чтобы избежать разночтений, хотя это за неимением лучших терминов.
     
  • 4.8, kusb (?), 10:36, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ФС СУБД?
     
  • 3.22, Свидетель ржавоговы (?), 13:02, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SQL != NoSQL, СУБД == СУБД, РСУБД >= СУБД
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:38, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сабж не субд, поделка уровня berkleydb. Так что должно быть быстрее.

    Поделку Berkeley DB делали авторы учебников, по которым учились те, кто учил вас.
    Ну т.е. действительно, исходно это поделка студентов-практикантов, которую несколько раз допеределывали и довели до премии SIGMOD.

    Впрочем, награждение SIGMOD тут "за вклад в развитие индустрии" в связи с почетным выходом на пенсию, как авторов, так и самого проекта, в том числе за то, что на практике показали-проверили как не надо делать.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:28, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    залогинься уже, автор
     
  • 3.33, Аноним (27), 14:07, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надёжность и отказоустойчивость, видимо, куда ниже. Не уверен как по сравнению с leveldb, есть 1001 способ её уничтожить.

    Чтобы делать выводы всё-таки лучше знать как оно устроено и т.п.
    А если нет времени, то смотреть на тех, кому пришлось вникать, тестировать и делать выбор.

    Erigon тут является неплохим публичным технологическим примером - там нужна как надежность, так и скорость.
    Даже Paradigm использует "поделку" https://github.com/paradigmxyz/reth/tree/main/crates/storage/libmdbx-rs

     
  • 3.38, Аноним (38), 14:45, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У BDB есть, как минимум, транзакции, различные представления данных (ключ-значение и ещё 3) и восстановление после сбоев.
     
  • 2.11, Аноним (27), 11:17, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сабж, причем в разы. Только это key-value, а не sql.
    Сможете использовать по-уму, будет вам счастье как в Erigon.
    Иначе будите лить слезы в смузи и хейтить как парочка местных анов.
     
     
  • 3.21, Fracta1L (ok), 12:54, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только это key-value

    Для конфигов, получается?

     
  • 2.29, Александр (??), 14:00, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мух с котлетами сравниваете...
     

  • 1.6, Иваня (?), 10:30, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, первый проект на gitflic.
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 10:32, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как там с цензурой, сколько неугодных задней пятке проектов уже выпилили?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:55, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Проект "позитивного" не может быть неугодным для этих, на одного ведь Хозяина работают. Разработка крутая, но её автор не брат мне.
     
  • 3.23, Свидетель ржавоговы (?), 13:03, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы просто не в курсе, что они оказались не нужны тому, ради кого выпиливают
     
     
  • 4.24, Свидетель ржавоговы (?), 13:04, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    (потому что деньги не попилены, а эти уже что-то сделали, вот наглость)
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:01, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай старые темы про сабж. Сейчас придет автор и будет топить про величие.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:46, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть какие то опции для использования hugepages ?
     
     
  • 2.12, Аноним (27), 11:24, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MADV_HUGEPAGE будет работать, но зачем?
    Запись и чтение на диск тоже ведь будет этими большими страницами.

     

  • 1.13, Аноним (27), 11:26, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немного бенчмарков (коммит 589b1db869473b14943d7703558fa7e69bcee0c5):

    /dev/shm + MDBX_WRITEMAP + MDBX_UTTERLY_NOSYNC
      RUNNING ioarena for mdbx/25000000...
      libmdbx.so => ./libmdbx.so (0x00007f0ba499e000)
    batch×N: 430.809 ops/s
        crud: 226.522Kops/s
    iterate:  44.875Mops/s
         get:   3.058Mops/s
      delete: 280.706Kops/s
      RUNNING ioarena for lmdb/25000000...
      liblmdb.so => /xyz/ioarena/@BUILD/db/lmdb/libraries/liblmdb/liblmdb.so (0x00007fa660039000)
    batch×N: 387.632 ops/s
        crud: 131.040Kops/s
    iterate:  46.146Mops/s
         get:   3.234Mops/s
      delete: 190.746Kops/s

    SSD + MDBX_SYNC_DURABLE
      RUNNING ioarena for mdbx/25000000...
      libmdbx.so => ./libmdbx.so (0x00007fbe9bfab000)
    batch×N:  68.373 ops/s
        crud:  11.146Kops/s
    iterate:  44.991Mops/s
         get:   2.991Mops/s
      delete:  10.204Kops/s
      RUNNING ioarena for lmdb/25000000...
      liblmdb.so => /xyz/ioarena/@BUILD/db/lmdb/libraries/liblmdb/liblmdb.so (0x00007f2e30115000)
    batch×N:  68.081 ops/s
        crud:   7.153Kops/s
    iterate:  46.371Mops/s
         get:   3.219Mops/s
      delete:   8.327Kops/s

    libmdbx медленнее LMDB в сценариях iterate и get из-за дополнительных проверок.

    Еще стоит отметить, что в libmdbx накладные расходы на запуск транзакций чуть больше (примерно на ½ микросекунды).
    Набегает из-за бОльшего контроля и проверок, трех мета-страниц и т.п.

    Все бенчмарки под Linux, посредством make bench-couple BENCH_CRUD_MODE=xxx

    Взято отсюда https://t.me/libmdbx/4102

     
     
  • 2.14, Аноним (27), 11:28, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там еще есть https://t.me/libmdbx/4111 и https://t.me/libmdbx/4112
     

  • 1.16, pashev.ru (?), 11:43, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > libmdbx медленнее LMDB в сценариях iterate и get из-за дополнительных проверок

    Привет поклоникам «безопасных» языков, которые тормозят, даже если это не нужно.

     
     
  • 2.19, Аноним (27), 12:18, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Привет поклоникам «безопасных» языков, которые тормозят, даже если это не нужно.

    Цитата из группы в телеге:
    В libmdbx выполняется больше проверок, с тем чтобы (например) при неверном использовании API явно возвращать код ошибки, и тем самым минимизировать вероятность сложно-воспроизводимых вероятностных ошибок (aka heisenbug).
    Большинство таких проверок можно отключить задав соответствующие опции сборки (см. src/options.h).

    Видимо речь вот об этом https://libmdbx.dqdkfa.ru/group__build__option.html

    По-умолчанию проверки включены, но можно выключить.
    Вроде-бы очень здравый подход.

     
     
  • 3.28, pashev.ru (?), 13:40, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > По-умолчанию проверки включены, но можно выключить.

    Вроде-бы очень здравый подход.

    Вот именно.

     
  • 2.35, Аноним (4), 14:26, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ACID-полные базы данных сейчас такие нервно вздрогнули.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:04, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше mysql embedded / libmysqld?
     
     
  • 2.20, Аноним (27), 12:34, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mysql это уютный ламповый обогреватель, а libmdbx - тонна пороха.

    Для охоты на медведя нужен порох.
    А для тепла лучше взять обогреватель.

     
  • 2.25, Свидетель ржавоговы (?), 13:07, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем учебник лучше словаря?
     
  • 2.32, Аноним (31), 14:03, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что «зонды» от другого производителя.
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:17, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > gitflic.ru
    > российский Эльбрус 2000

    Ясно-понятно.
    "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"

     
  • 1.30, Александр (??), 14:00, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мух с котлетами сравниваете...
     
  • 1.34, Аноним (36), 14:25, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а также Эльбрус 2000

    ясно, закапывайте свою поделку

     
  • 1.37, Аноним (36), 14:29, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жесть, у них там в гите описание на русском. слабонервным возбраняется
     

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