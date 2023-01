Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.12.3

Немного бенчмарков (коммит 589b1db869473b14943d7703558fa7e69bcee0c5): /dev/shm + MDBX_WRITEMAP + MDBX_UTTERLY_NOSYNC

RUNNING ioarena for mdbx/25000000...

libmdbx.so => ./libmdbx.so (0x00007f0ba499e000)

batch×N: 430.809 ops/s

crud: 226.522Kops/s

iterate: 44.875Mops/s

get: 3.058Mops/s

delete: 280.706Kops/s

RUNNING ioarena for lmdb/25000000...

liblmdb.so => /xyz/ioarena/@BUILD/db/lmdb/libraries/liblmdb/liblmdb.so (0x00007fa660039000)

batch×N: 387.632 ops/s

crud: 131.040Kops/s

iterate: 46.146Mops/s

get: 3.234Mops/s

delete: 190.746Kops/s SSD + MDBX_SYNC_DURABLE

RUNNING ioarena for mdbx/25000000...

libmdbx.so => ./libmdbx.so (0x00007fbe9bfab000)

batch×N: 68.373 ops/s

crud: 11.146Kops/s

iterate: 44.991Mops/s

get: 2.991Mops/s

delete: 10.204Kops/s

RUNNING ioarena for lmdb/25000000...

liblmdb.so => /xyz/ioarena/@BUILD/db/lmdb/libraries/liblmdb/liblmdb.so (0x00007f2e30115000)

batch×N: 68.081 ops/s

crud: 7.153Kops/s

iterate: 46.371Mops/s

get: 3.219Mops/s

delete: 8.327Kops/s libmdbx медленнее LMDB в сценариях iterate и get из-за дополнительных проверок. Еще стоит отметить, что в libmdbx накладные расходы на запуск транзакций чуть больше (примерно на ½ микросекунды).

Набегает из-за бОльшего контроля и проверок, трех мета-страниц и т.п. Все бенчмарки под Linux, посредством make bench-couple BENCH_CRUD_MODE=xxx Взято отсюда https://t.me/libmdbx/4102