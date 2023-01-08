Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.12.3

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|2.2, Аноним (2), 09:51, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сабж не субд, поделка уровня berkleydb. Так что должно быть быстрее. Надёжность и отказоустойчивость, видимо, куда ниже. Не уверен как по сравнению с leveldb, есть 1001 способ её уничтожить.
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|3.3, Аноним (2), 09:54, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые вон запускают sqlite поверх lmdb. Сложно сказать, насколько это оправдано.
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|3.4, Аноним (4), 10:11, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вполне себе СУБД, или очередной иксперт не знает, что СУБД не обязательно должна быть реляционной?
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|4.5, Аноним (2), 10:21, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не обязательно, но поделка уровня berkleydb нет. Кстати, это вроде называется ВСУБД в русском языке, чтобы избежать разночтений, хотя это за неимением лучших терминов.
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|3.27, Аноним (27), 13:38, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сабж не субд, поделка уровня berkleydb. Так что должно быть быстрее.
Поделку Berkeley DB делали авторы учебников, по которым учились те, кто учил вас.
Ну т.е. действительно, исходно это поделка студентов-практикантов, которую несколько раз допеределывали и довели до премии SIGMOD.
Впрочем, награждение SIGMOD тут "за вклад в развитие индустрии" в связи с почетным выходом на пенсию, как авторов, так и самого проекта, в том числе за то, что на практике показали-проверили как не надо делать.
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|3.33, Аноним (27), 14:07, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надёжность и отказоустойчивость, видимо, куда ниже. Не уверен как по сравнению с leveldb, есть 1001 способ её уничтожить.
Чтобы делать выводы всё-таки лучше знать как оно устроено и т.п.
А если нет времени, то смотреть на тех, кому пришлось вникать, тестировать и делать выбор.
Erigon тут является неплохим публичным технологическим примером - там нужна как надежность, так и скорость.
Даже Paradigm использует "поделку" https://github.com/paradigmxyz/reth/tree/main/crates/storage/libmdbx-rs
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|3.38, Аноним (38), 14:45, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У BDB есть, как минимум, транзакции, различные представления данных (ключ-значение и ещё 3) и восстановление после сбоев.
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|2.11, Аноним (27), 11:17, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сабж, причем в разы. Только это key-value, а не sql.
Сможете использовать по-уму, будет вам счастье как в Erigon.
Иначе будите лить слезы в смузи и хейтить как парочка местных анов.
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|2.7, Аноним (2), 10:32, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как там с цензурой, сколько неугодных задней пятке проектов уже выпилили?
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|3.10, Аноним (10), 10:55, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Проект "позитивного" не может быть неугодным для этих, на одного ведь Хозяина работают. Разработка крутая, но её автор не брат мне.
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|2.31, Аноним (31), 14:01, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитай старые темы про сабж. Сейчас придет автор и будет топить про величие.
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|2.12, Аноним (27), 11:24, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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MADV_HUGEPAGE будет работать, но зачем?
Запись и чтение на диск тоже ведь будет этими большими страницами.
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|1.13, Аноним (27), 11:26, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Немного бенчмарков (коммит 589b1db869473b14943d7703558fa7e69bcee0c5):
/dev/shm + MDBX_WRITEMAP + MDBX_UTTERLY_NOSYNC
RUNNING ioarena for mdbx/25000000...
libmdbx.so => ./libmdbx.so (0x00007f0ba499e000)
batch×N: 430.809 ops/s
crud: 226.522Kops/s
iterate: 44.875Mops/s
get: 3.058Mops/s
delete: 280.706Kops/s
RUNNING ioarena for lmdb/25000000...
liblmdb.so => /xyz/ioarena/@BUILD/db/lmdb/libraries/liblmdb/liblmdb.so (0x00007fa660039000)
batch×N: 387.632 ops/s
crud: 131.040Kops/s
iterate: 46.146Mops/s
get: 3.234Mops/s
delete: 190.746Kops/s
SSD + MDBX_SYNC_DURABLE
RUNNING ioarena for mdbx/25000000...
libmdbx.so => ./libmdbx.so (0x00007fbe9bfab000)
batch×N: 68.373 ops/s
crud: 11.146Kops/s
iterate: 44.991Mops/s
get: 2.991Mops/s
delete: 10.204Kops/s
RUNNING ioarena for lmdb/25000000...
liblmdb.so => /xyz/ioarena/@BUILD/db/lmdb/libraries/liblmdb/liblmdb.so (0x00007f2e30115000)
batch×N: 68.081 ops/s
crud: 7.153Kops/s
iterate: 46.371Mops/s
get: 3.219Mops/s
delete: 8.327Kops/s
libmdbx медленнее LMDB в сценариях iterate и get из-за дополнительных проверок.
Еще стоит отметить, что в libmdbx накладные расходы на запуск транзакций чуть больше (примерно на ½ микросекунды).
Набегает из-за бОльшего контроля и проверок, трех мета-страниц и т.п.
Все бенчмарки под Linux, посредством make bench-couple BENCH_CRUD_MODE=xxx
Взято отсюда https://t.me/libmdbx/4102
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|1.16, pashev.ru (?), 11:43, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> libmdbx медленнее LMDB в сценариях iterate и get из-за дополнительных проверок
Привет поклоникам «безопасных» языков, которые тормозят, даже если это не нужно.
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|2.19, Аноним (27), 12:18, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Привет поклоникам «безопасных» языков, которые тормозят, даже если это не нужно.
Цитата из группы в телеге:
В libmdbx выполняется больше проверок, с тем чтобы (например) при неверном использовании API явно возвращать код ошибки, и тем самым минимизировать вероятность сложно-воспроизводимых вероятностных ошибок (aka heisenbug).
Большинство таких проверок можно отключить задав соответствующие опции сборки (см. src/options.h).
Видимо речь вот об этом https://libmdbx.dqdkfa.ru/group__build__option.html
По-умолчанию проверки включены, но можно выключить.
Вроде-бы очень здравый подход.
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|3.28, pashev.ru (?), 13:40, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> По-умолчанию проверки включены, но можно выключить.
Вроде-бы очень здравый подход.
Вот именно.
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|2.20, Аноним (27), 12:34, 08/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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mysql это уютный ламповый обогреватель, а libmdbx - тонна пороха.
Для охоты на медведя нужен порох.
А для тепла лучше взять обогреватель.
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|1.26, Аноним (26), 13:17, 08/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> gitflic.ru
> российский Эльбрус 2000
Ясно-понятно.
"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"
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