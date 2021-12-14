Обновление Chrome 96.0.4664.110 с устранением критической и 0-day уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 11:29, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уязвимости неизбежны для всего, что сложнее колеса или велосипеда.
З.Ы. Посоны, по-братски, поплюсуйте меня пожалуйста.
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|2.9, tonys (??), 11:38, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем усложнять?
Интересно остался или существует ли вообще еще браузер для бизнеса? Который не обновляется каждую неделю.
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|4.16, Аноним (16), 12:00, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В который с обновками втыкается неотключаемый плугин который постоянно требует обновиться до эджа, а там обрано вот это всё
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|2.24, Аноним (25), 12:36, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто развелось много пасанов, которые любят всюду сувать свой нос, и руки.
Но это неизбежно.
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|2.5, Аноним (1), 11:32, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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это ноль, произноси как уязвимость нулевого дня — такая, что нашлась сразу же после выпуска
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|3.15, Аноним (15), 11:53, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне непонятна формулировка "нашлась сразу после выпуска". 0-day это уязвимость,перед эксплуатацией которой у разработчиков было 0 дней на исправление.
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|1.10, Аноним (10), 11:39, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это все от страшных Сей. Благо у нас в Delphi есть FastMM и нету null-terminated строк.
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|2.14, Аноним (14), 11:50, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Delphi
компоненты delphy бесплатно скачать, скачать архив бесплатно, download here
> у нас в Delphi
на дельфях обычно только QIP 2005 получается.
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|3.17, Аноним (16), 12:02, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QIP же давно загнулся. А, ну как и Delphi. Поэтому там никто и не ищет уязвимости - применять не к кому
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