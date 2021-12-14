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Обновление Chrome 96.0.4664.110 с устранением критической и 0-day уязвимостей

14.12.2021 11:25

Компания Google сформировала обновление Chrome 96.0.4664.110, в котором исправлены 5 уязвимостей, в том числе уязвимость (CVE-2021-4102), уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day) и критическая уязвимость (CVE-2021-4098), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения.

Детали пока не раскрываются, известно лишь, что 0-day уязвимость вызвана использованием памяти после её освобождения в движке V8, а критическая уязвимость связана с отсутствием должной проверки данных в IPC-фреймворке Mojo. Из других уязвимостей упоминаются переполнение буфера (CVE-2021-4101) и обращение к уже освобождённой памяти (CVE-2021-4099) в системе рендеринга Swiftshader, а также проблема (CVE-2021-4100) с жизненным циклом объектов в ANGLE, прослойке для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 96
  3. OpenNews: Обновление Chrome 94.0.4606.71 с устранением 0-day уязвимостей
  4. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome
  6. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56340-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:29, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Уязвимости неизбежны для всего, что сложнее колеса или велосипеда.

    З.Ы. Посоны, по-братски, поплюсуйте меня пожалуйста.

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:33, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    спасибо!
     
  • 2.9, tonys (??), 11:38, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем усложнять?
    Интересно остался или существует ли вообще еще браузер для бизнеса? Который не обновляется каждую неделю.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 11:44, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мэйлру брузер топовый
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:37, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атом - лучший бравзер.
     
  • 3.12, another_one (ok), 11:45, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IE11
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:00, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В который с обновками втыкается неотключаемый плугин который постоянно требует обновиться до эджа, а там обрано вот это всё
     
     
  • 5.21, Аноним (1), 12:13, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ослика убили эти живодёры из Microsoft, смиритесь
     
  • 2.24, Аноним (25), 12:36, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто развелось много пасанов, которые любят всюду сувать свой нос, и руки.
    Но это неизбежно.
     
  • 2.27, Аноним (1), 12:41, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о дааааааа, ещё, ещё!!
     

  • 1.2, pashev.me (?), 11:30, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > o-day

    Как это произносить?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:31, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    очкодау
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:37, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    умиротворяюще звучит..
     
     
  • 4.20, Аноним (1), 12:11, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну если вы из современных айтишников то да
     
  • 3.29, анонимно (?), 12:47, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...три колодца
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:32, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это ноль, произноси как уязвимость нулевого дня — такая, что нашлась сразу же после выпуска
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:53, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне непонятна формулировка "нашлась сразу после выпуска". 0-day это уязвимость,перед эксплуатацией которой у разработчиков было 0 дней на исправление.
     
     
  • 4.19, Аноним (1), 12:10, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вполне возможно вы правы — выше моя отсебятина
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:34, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как называется не исправляемая уязвимость?
     
     
  • 5.28, Аноним (1), 12:42, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    )|(0ПА
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:37, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зеродэй
     

  • 1.4, AlexYeCu_not_logged (?), 11:31, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А хардварное декодирование видео как сломали в 95 во благо Вяленого, так и не починили.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все от страшных Сей. Благо у нас в Delphi есть FastMM и нету null-terminated строк.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:50, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Delphi

    компоненты delphy бесплатно скачать, скачать архив бесплатно, download here

    > у нас в Delphi

    на дельфях обычно только QIP 2005 получается.

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 12:02, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QIP же давно загнулся. А, ну как и Delphi. Поэтому там никто и не ищет уязвимости - применять не к кому
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:46, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жить всё страшнее и страшнее
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 12:03, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весело умирай
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 12:39, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С мазилой вместе.
     

  • 1.22, Аноним (25), 12:24, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем браузерам браузер! Остальные на подсосе.
     
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