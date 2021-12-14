Обновление Chrome 96.0.4664.110 с устранением критической и 0-day уязвимостей

Компания Google сформировала обновление Chrome 96.0.4664.110, в котором исправлены 5 уязвимостей, в том числе уязвимость (CVE-2021-4102), уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day) и критическая уязвимость (CVE-2021-4098), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения.

Детали пока не раскрываются, известно лишь, что 0-day уязвимость вызвана использованием памяти после её освобождения в движке V8, а критическая уязвимость связана с отсутствием должной проверки данных в IPC-фреймворке Mojo. Из других уязвимостей упоминаются переполнение буфера (CVE-2021-4101) и обращение к уже освобождённой памяти (CVE-2021-4099) в системе рендеринга Swiftshader, а также проблема (CVE-2021-4100) с жизненным циклом объектов в ANGLE, прослойке для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.



