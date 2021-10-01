Обновление Chrome 94.0.4606.71 с устранением 0-day уязвимостей

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|4.8, Аноним (8), 09:07, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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В линуксе обновления хромиума а репах отстают примерно на год.
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|5.10, bugmenot (ok), 09:15, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи что это за дистр такой, чтобы не начать его случайно использовать :)
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|5.73, 13l (?), 13:13, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у хрома свои репы, по крайней мере в дебиане.
и да, уже прилетела сегодня свежая версия хромого
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|4.44, Аноним (44), 11:26, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хромиум ставится через снап, снап приложения сами обновляется. Шах и мат.
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|5.86, hefenud (ok), 14:43, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хромиум ставится через снап, снап приложения сами обновляется. Шах и мат.
Ну, кстати, пока я в snap вижу
latest/stable: 93.0.4577.82
latest/beta: 94.0.4606.50
Ждем когда долетит(хотя фиг знает, может для x86_64 версии уже обновились и это только на arm64 еще так, я на малинке сижу как основном рабочем компе)
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|3.80, хромаапдейтер (?), 13:53, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не понимаю зачем тебя заминусовали. Я тоже люблю обновления, в отличие от большинства пользователей.
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|2.14, eugener (ok), 09:39, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я раз в пару дней даю команду
sudo sh -c 'apt update; apt -y dist-upgrade'
и да, сегодня хром обновился. И пару дней назад обновлялся. И ещё пару дней назад обновлялся. И я каждый раз думаю "да какого хрена ты опять обновляешься".
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|4.79, eugener (ok), 13:33, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Между двумя командами нужен &&
Не то чтобы "нужен". Можно сказать, что с ним "правильнее", чтобы вторая команда не выполнялась в случае ошибке в первой. Но тут мне вопщем-то пофиг.
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|3.83, hefenud (ok), 14:32, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, а apt-daily.timer для кого придумали? Нафиг apt update? Оно само раз в сутки
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|4.84, eugener (ok), 14:35, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чувак, а apt-daily.timer для кого придумали? Нафиг apt update? Оно само раз в сутки
Люблю наблюдать за процессом.
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|5.85, hefenud (ok), 14:41, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну разве что
Вообще у меня с давних пор был алиас update='sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade; sudo apt-get -y autoremove', ныне переделанный под apt(в смысле убрал -get в нем), по привычке обычно его делаю, но по факту apt update делается ежедневно таймером, можно самому не делать
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|2.24, Михаил (??), 10:25, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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каждый раз как после такой новости делаю
sudo dnf update google-chrome
и всегда прилетает новая версия
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|1.6, QwertyReg (ok), 09:02, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>вызвана обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free)
>связанная с обращением к области памяти после её освобождения
Без комментариев.
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|1.9, Аноним (9), 09:07, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Это уже второе обновление за неделю с устранением 0-day. Переход на 4-недельный цикл обновлений уже даёт результат.
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|1.15, ФЁДОР (?), 09:43, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Передаем привет пользователям Debian Bullseye c их Chromium 90.0.4430.212 с последними обновлениями от Thu, 13 May 2021 02:50:43 +0000 ;)
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|3.50, Аноним (48), 11:32, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*тщетно пытается вспомнить нестабильный хром*
Нестабильный хром - это вообще реально? Карнари нещитова
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|2.21, Аноним (21), 10:16, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще всё равно. Мы, пользователи Debian Bullseye, сидим на Firefox.
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|1.17, Аноним (17), 09:56, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> связанная с обращением к области памяти после её освобождения в реализации режима Safe Browsing.
> обращением к области памяти после её освобождения
> Safe Browsing.
Воистину сейфъ!
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|1.30, Аноним (30), 10:50, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уязвимость нулевого дня не может быть исправлена. Это исходит из самого определения этого термина. Таковой называется уязвимость, для которой отсутствуют решения по её устранению. В момент появления решения это уже не уязвимость нулевого дня.
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|2.33, QwertyReg (ok), 10:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Занудство не может быть исправлено. Это исходит из определения этого термина. Занудой называется человек, который занудствует в данный момент. Когда зануда перестаёт быть занудой, он уже не может называться занудой. Но _до_этого_ - может.
Намёк понятен?
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|3.62, Аноним (30), 12:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не говорит, что человек исправляет занудство. Говорят, что человек прекратил занудствовать. Чего пытались своей аналогией доказать-то?
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|1.42, кек (?), 11:18, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И только в Линукс слоупоки с обновлением, в Debian 90, в Ubuntu 93 версии Chromium. Кто на ком основан уже непонятно)
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|2.67, Аноним (30), 12:56, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно поэтому у Firefox есть ветка ESR, в которую легко и быстро портируют исправления безопасности, а стабильные дистрибутивы их обновляют в репах, без опасений что что-то сломают.
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|3.78, кек (?), 13:25, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пусть хоть каждый час обновляют, вот только пользоваться корявым рыжим песцом я устал.
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|3.77, кек (?), 13:23, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 18.04 он пока в deb, но если так пойдёт и дальше и с другими программами, то не вижу смысла в линуксе вообще, exe есть и винде.
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|1.49, Fracta1L (ok), 11:32, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вызвана обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free)
Моя любимая рубрика :)
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|2.66, мурзилла (?), 12:52, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно уже, следом за хрустерами за борт отправились.
Нет секьюрити тим - нет и бесконечных уязвимостей, которые они нам зачем-то все время находили.
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|1.61, Аноним (61), 11:59, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давненько не припомню хотя бы недели чтобы без хромых косяков. Они там шо у же бравзир ось свою запилили что-ли?
Ось помню когда 6ишак был в таком же топе по числу адептов, все было так же.
Чем закончили ишаки...
Интересно, кто следующий возглавит пальму первенства.
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|2.68, еуые (?), 13:04, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ось, а компилятор JavaScript.
Можешь например багзилу gcc/clang/java посмотреть,
там каждый день баги появлюятся.
Думаю и для других языков программироания тоже самое.
Количество программ которые можно написать бесконечно,
соотвественно и багов тоже бесчисленное число.
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|2.72, Аноним (44), 13:13, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зато в Опера 12 ни одного бага за последний год не нашли. Переходи на Оперу 12.
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