The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Chrome 94.0.4606.71 с устранением 0-day уязвимостей

01.10.2021 08:34

Компания Google сформировала обновление Chrome 94.0.4606.71, в котором исправлены 4 уязвимости, в том числе две проблемы, уже применяемые злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что первая уязвимость (CVE-2021-37975) вызвана обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free) в JavaScript-движке V8, а вторая проблема (CVE-2021-37976) приводит к утечке информации. В анонсе новой версии также упомянута проблема CVE-2021-37974, связанная с обращением к области памяти после её освобождения в реализации режима Safe Browsing.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  3. OpenNews: Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome
  4. OpenNews: Релиз Chrome 94
  5. OpenNews: Обновление Chrome 93.0.4577.82 с устранением 0-day уязвимостей
  6. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55893-chrome
Ключевые слова: chrome
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Попандопала (?), 08:46, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хочется хоть раз увидеть человека который ставит себе каждый апдейт хромого.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:49, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Они автоматически ставятся.
     
     
  • 3.7, kissmyass (?), 09:05, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но не в линухе пожалуй ))
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 09:07, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    В линуксе обновления хромиума а репах отстают примерно на год.
     
     
  • 5.10, bugmenot (ok), 09:15, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи что это за дистр такой, чтобы не начать его случайно использовать :)
     
     
  • 6.13, iPony129412 (?), 09:38, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Debian наверно не год.
    Но с дырами постоянно.
     
     
  • 7.52, Аноним (52), 11:34, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в Debian не на год, а года на три.
     
     
  • 8.87, d (??), 14:49, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан стабильность Дыры тоже стабильные ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.19, Аноним (8), 09:58, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Любой, апдейты провисают регулярно https://repology.org/project/chromium/versions
     
  • 6.59, Аноним (59), 11:55, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Android c Google Play.
     
  • 5.73, 13l (?), 13:13, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у хрома свои репы, по крайней мере в дебиане.
    и да, уже прилетела сегодня свежая версия хромого
     
     
  • 6.74, Аноним (8), 13:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня генту просто. :(
     
  • 4.44, Аноним (44), 11:26, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромиум ставится через снап, снап приложения сами обновляется. Шах и мат.
     
     
  • 5.69, Аноним (69), 13:08, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, обновились, потом мат пользователя.
     
  • 5.86, hefenud (ok), 14:43, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хромиум ставится через снап, снап приложения сами обновляется. Шах и мат.

    Ну, кстати, пока я в snap вижу
    latest/stable:    93.0.4577.82
    latest/beta:      94.0.4606.50

    Ждем когда долетит(хотя фиг знает, может для x86_64 версии уже обновились и это только на arm64 еще так, я на малинке сижу как основном рабочем компе)

     
  • 2.11, Аноним (11), 09:20, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я частенько проверяю и обновлению хром.
     
     
  • 3.80, хромаапдейтер (?), 13:53, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не понимаю зачем тебя заминусовали. Я тоже люблю обновления, в отличие от большинства пользователей.
     
  • 3.81, Аноним (81), 13:57, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже! Ну а чё? Могу себе позволить...
     
  • 2.14, eugener (ok), 09:39, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я раз в пару дней даю команду

    sudo sh -c 'apt update; apt -y dist-upgrade'

    и да, сегодня хром обновился. И пару дней назад обновлялся. И ещё пару дней назад обновлялся. И я каждый раз думаю "да какого хрена ты опять обновляешься".

     
     
  • 3.76, кокпок (?), 13:23, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между двумя командами нужен &&
     
     
  • 4.79, eugener (ok), 13:33, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Между двумя командами нужен &&

    Не то чтобы "нужен". Можно сказать, что с ним "правильнее", чтобы вторая команда не выполнялась в случае ошибке в первой. Но тут мне вопщем-то пофиг.

     
  • 3.83, hefenud (ok), 14:32, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, а apt-daily.timer для кого придумали? Нафиг apt update? Оно само раз в сутки
     
     
  • 4.84, eugener (ok), 14:35, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чувак, а apt-daily.timer для кого придумали? Нафиг apt update? Оно само раз в сутки

    Люблю наблюдать за процессом.

     
     
  • 5.85, hefenud (ok), 14:41, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну разве что
    Вообще у меня с давних пор был алиас update='sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade; sudo apt-get -y autoremove', ныне переделанный под apt(в смысле убрал -get в нем), по привычке обычно его делаю, но по факту apt update делается ежедневно таймером, можно самому не делать
     
  • 2.24, Михаил (??), 10:25, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    каждый раз как после такой новости делаю
    sudo dnf update google-chrome
    и всегда прилетает новая версия
     

  • 1.6, QwertyReg (ok), 09:02, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >вызвана обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free)
    >связанная с обращением к области памяти после её освобождения

    Без комментариев.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 11:31, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в JavaScript-движке

    Зря упустил эту вкусную деталь.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:07, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это уже второе обновление за неделю с устранением 0-day. Переход на 4-недельный цикл обновлений уже даёт результат.
     
  • 1.15, ФЁДОР (?), 09:43, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Передаем привет пользователям Debian Bullseye c их Chromium 90.0.4430.212 с последними обновлениями от Thu, 13 May 2021 02:50:43 +0000 ;)
     
     
  • 2.16, QwertyReg (ok), 09:55, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, это дыра, но зато стабильная!
     
     
  • 3.50, Аноним (48), 11:32, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *тщетно пытается вспомнить нестабильный хром*
    Нестабильный хром - это вообще реально? Карнари нещитова
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:16, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще всё равно. Мы, пользователи Debian Bullseye, сидим на Firefox.
     
     
  • 3.23, ФЁДОР (?), 10:20, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ох, если бы только с Chromium было так.
     
  • 2.75, 13l (?), 13:15, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пол:2 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 google-chrome-stable amd64 94.0.4606.71-1 [90,3 MB]
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:56, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > связанная с обращением к области памяти после её освобождения в реализации режима Safe Browsing.
    > обращением к области памяти после её освобождения
    > Safe Browsing.

    Воистину сейфъ!

     
  • 1.18, Аноним (17), 09:57, 01/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:01, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.22, ФЁДОР (?), 10:18, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.28, Аноним (20), 10:43, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 5.41, ФЁДОР (?), 11:17, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.45, Аноним (44), 11:28, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 7.63, ФЁДОР (?), 12:25, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 8.64, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:41, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.25, QwertyReg (ok), 10:26, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 4.29, Аноним (20), 10:48, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.31, QwertyReg (ok), 10:50, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.34, Аноним (20), 10:55, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.35, Аноним (35), 10:58, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.38, QwertyReg (ok), 11:00, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 8.51, Sw00p aka Jerom (?), 11:33, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.53, Аноним (48), 11:35, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.36, Аноним (36), 10:59, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 5.39, QwertyReg (ok), 11:01, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.55, Аноним (48), 11:38, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.57, Ромул (?), 11:46, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.37, paulus (ok), 10:59, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.40, AnonGreat (?), 11:12, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.43, QwertyReg (ok), 11:19, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.46, Аноним (44), 11:30, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.65, sig11 (ok), 12:48, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (24)

  • 1.30, Аноним (30), 10:50, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уязвимость нулевого дня не может быть исправлена. Это исходит из самого определения этого термина. Таковой называется уязвимость, для которой отсутствуют решения по её устранению. В момент появления решения это уже не уязвимость нулевого дня.
     
     
  • 2.33, QwertyReg (ok), 10:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Занудство не может быть исправлено. Это исходит из определения этого термина. Занудой называется человек, который занудствует в данный момент. Когда зануда перестаёт быть занудой, он уже не может называться занудой. Но _до_этого_ - может.

    Намёк понятен?

     
     
  • 3.54, Sw00p aka Jerom (?), 11:35, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обоим плюс, поржал от души :)
     
  • 3.62, Аноним (30), 12:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не говорит, что человек исправляет занудство. Говорят, что человек прекратил занудствовать. Чего пытались своей аналогией доказать-то?
     
  • 2.56, Аноним (48), 11:40, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в мир, где статьи пишут макаки.
     

  • 1.42, кек (?), 11:18, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И только в Линукс слоупоки с обновлением, в Debian 90, в Ubuntu 93 версии Chromium. Кто на ком основан уже непонятно)
     
     
  • 2.67, Аноним (30), 12:56, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому у Firefox есть ветка ESR, в которую легко и быстро портируют исправления безопасности, а стабильные дистрибутивы их обновляют в репах, без опасений что что-то сломают.
     
     
  • 3.78, кек (?), 13:25, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пусть хоть каждый час обновляют, вот только пользоваться корявым рыжим песцом я устал.
     
  • 2.70, Аноним (44), 13:11, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто для информации https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50881
     
     
  • 3.77, кек (?), 13:23, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 18.04 он пока в deb, но если так пойдёт и дальше и с другими программами, то не вижу смысла в линуксе вообще, exe есть и винде.
     

  • 1.49, Fracta1L (ok), 11:32, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вызвана обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free)

    Моя любимая рубрика :)

     
     
  • 2.71, Аноним (69), 13:12, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust-то от неё отлично защищает ;) жором памяти.
     

  • 1.58, Аноним (58), 11:48, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    воры тоже кушать хотят
     
  • 1.60, Аноним (59), 11:56, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, в Mozilla security team уже сократили?
     
     
  • 2.66, мурзилла (?), 12:52, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже, следом за хрустерами за борт отправились.

    Нет секьюрити тим - нет и бесконечных уязвимостей, которые они нам зачем-то все время находили.

     

  • 1.61, Аноним (61), 11:59, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давненько не припомню хотя бы недели чтобы без хромых косяков. Они там шо у же бравзир ось свою запилили что-ли?
    Ось помню когда 6ишак был в таком же топе по числу адептов, все было так же.
    Чем закончили ишаки...
    Интересно, кто следующий возглавит пальму первенства.
     
     
  • 2.68, еуые (?), 13:04, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ось, а компилятор JavaScript.
    Можешь например багзилу gcc/clang/java посмотреть,
    там каждый день баги появлюятся.
    Думаю и для других языков программироания тоже самое.
    Количество программ которые можно написать бесконечно,
    соотвественно и багов тоже бесчисленное число.
     
  • 2.72, Аноним (44), 13:13, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато в Опера 12 ни одного бага за последний год не нашли. Переходи на Оперу 12.
     

  • 1.82, хромаапдейтер (?), 13:59, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём ебилдов.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру