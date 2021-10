Обновление Chrome 94.0.4606.71 с устранением 0-day уязвимостей

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:49, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Они автоматически ставятся.

3.7 , kissmyass ( ? ), 09:05, 01/10/2021 но не в линухе пожалуй ))

4.8 , Аноним ( 8 ), 09:07, 01/10/2021 В линуксе обновления хромиума а репах отстают примерно на год.

5.10 , bugmenot ( ok ), 09:15, 01/10/2021 Скажи что это за дистр такой, чтобы не начать его случайно использовать :)

6.13 , iPony129412 ( ? ), 09:38, 01/10/2021 В Debian наверно не год.

Но с дырами постоянно.

7.52 , Аноним ( 52 ), 11:34, 01/10/2021 Да, в Debian не на год, а года на три.

8.87 , d ( ?? ), 14:49, 01/10/2021 текст свёрнут, показать Дебиан стабильность Дыры тоже стабильные ... 6.19 , Аноним ( 8 ), 09:58, 01/10/2021 Любой, апдейты провисают регулярно https://repology.org/project/chromium/versions

6.59 , Аноним ( 59 ), 11:55, 01/10/2021 Android c Google Play.

5.73 , 13l ( ? ), 13:13, 01/10/2021 у хрома свои репы, по крайней мере в дебиане.

и да, уже прилетела сегодня свежая версия хромого

6.74 , Аноним ( 8 ), 13:14, 01/10/2021 У меня генту просто. :(

4.44 , Аноним ( 44 ), 11:26, 01/10/2021 Хромиум ставится через снап, снап приложения сами обновляется. Шах и мат.

5.69 , Аноним ( 69 ), 13:08, 01/10/2021 Ну да, обновились, потом мат пользователя.

5.86 , hefenud ( ok ), 14:43, 01/10/2021 > Хромиум ставится через снап, снап приложения сами обновляется. Шах и мат. Ну, кстати, пока я в snap вижу

latest/stable: 93.0.4577.82

latest/beta: 94.0.4606.50 Ждем когда долетит(хотя фиг знает, может для x86_64 версии уже обновились и это только на arm64 еще так, я на малинке сижу как основном рабочем компе)

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:20, 01/10/2021 Я частенько проверяю и обновлению хром.

3.80 , хромаапдейтер ( ? ), 13:53, 01/10/2021 Не понимаю зачем тебя заминусовали. Я тоже люблю обновления, в отличие от большинства пользователей.

3.81 , Аноним ( 81 ), 13:57, 01/10/2021 Я тоже! Ну а чё? Могу себе позволить...

2.14 , eugener ( ok ), 09:39, 01/10/2021 Я раз в пару дней даю команду sudo sh -c 'apt update; apt -y dist-upgrade' и да, сегодня хром обновился. И пару дней назад обновлялся. И ещё пару дней назад обновлялся. И я каждый раз думаю "да какого хрена ты опять обновляешься".

3.76 , кокпок ( ? ), 13:23, 01/10/2021 Между двумя командами нужен &&

4.79 , eugener ( ok ), 13:33, 01/10/2021 > Между двумя командами нужен && Не то чтобы "нужен". Можно сказать, что с ним "правильнее", чтобы вторая команда не выполнялась в случае ошибке в первой. Но тут мне вопщем-то пофиг.

3.83 , hefenud ( ok ), 14:32, 01/10/2021 Чувак, а apt-daily.timer для кого придумали? Нафиг apt update? Оно само раз в сутки

4.84 , eugener ( ok ), 14:35, 01/10/2021 > Чувак, а apt-daily.timer для кого придумали? Нафиг apt update? Оно само раз в сутки Люблю наблюдать за процессом.

5.85 , hefenud ( ok ), 14:41, 01/10/2021 Ну разве что

Вообще у меня с давних пор был алиас update='sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade; sudo apt-get -y autoremove', ныне переделанный под apt(в смысле убрал -get в нем), по привычке обычно его делаю, но по факту apt update делается ежедневно таймером, можно самому не делать

2.24 , Михаил ( ?? ), 10:25, 01/10/2021 каждый раз как после такой новости делаю

sudo dnf update google-chrome

и всегда прилетает новая версия