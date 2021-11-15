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Релиз Chrome 96

15.11.2021 23:16

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 96. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Ветка Chrome 96 будет сопровождаться 8 недель в рамках цикла Extended Stable. Следующий выпуск Chrome 97 запланирован на 4 января.

Основные изменения в Chrome 96:

  • В панели закладок, отображаемой под адресной строкой, по умолчанию скрыта кнопка Apps ("Сервисы"), позволявшая открыть страницу "chrome://apps" со списком установленных сервисов и web-приложений.
  • Прекращена поддержка платформы Android 5.0 и более ранних версий.
  • Добавлена поддержка перенаправления с HTTP на HTTPS с использованием DNS (при определении IP-адресов помимо DNS-записей "A" и "AAAA" также запрашивается DNS-запись "HTTPS", при наличии которой браузер сразу подключится к сайту по HTTPS).
  • В редакции для десктоп-систем кэш перехода (Back-forward cache), обеспечивающий мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд", расширен поддержкой навигации по ранее просмотренным страницам после открытия другого сайта.
  • Добавлена настройка "chrome://flags#force-major-version-to-100" для тестирования возможного нарушения работы сайтов после достижения браузером версии, состоящей из трёх цифр вместо двух (в своё время после выпуска Chrome 10 в библиотеках разбора User-Agent всплыло много проблем). При активации опции в заголовке User-Agent начинает выдаваться версия 100 (Chrome/100.0.4664.45).
  • В сборках для платформы Windows данные, связанные с работой сетевых сервисов (cookie и т.п.), перемещены в отдельный подкаталог "Network" в рамках подготовки к реализации механизма сетевой изоляции (Network Sandbox).
  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
    • Предложен объект FocusableMediaStreamTrack (будет переименован в BrowserCaptureMediaStreamTrack), поддерживающий метод focus(), при помощи которого приложения, осуществляющие захват содержимого окон или вкладок (например, программы для трансляции содержимого окон во время видеоконференций), могут получить информацию о фокусе ввода и отследить его изменение.
    • Реализован механизм Priority Hints, позволяющий задать важность того или иного загружаемого ресурса через указание дополнительного атрибута "importance" в тегах, таких как iframe, img и link. Атрибут может принимать значения "auto" и "low", and "high", которые влияют на порядок загрузки браузером внешних ресурсов.
  • В заголовок Cross-Origin-Embedder-Policy, управляющий режимом изоляции Cross-Origin и позволяющий определять правила безопасного использования на странице привилегированных операций, добавлена поддержка параметра "credentialless" для отключения передачи информации, связанной с учётными данными, такой как Cookie и клиентские сертификаты.
  • В CSS предложен новый псевдо-класс ":autofill", позволяющий отследить автоматическое заполнение браузером полей в теге input (при ручном заполнении селектор не срабатывает).
  • Для исключения зацикливаний запросов CSS-свойства writing-mode, direction и backgrounds теперь не распространяются на viewport при применении CSS-свойства contain (CSS Containment) к тегам HTML или BODY.
  • Добавлено CSS-свойство font-synthesis, позволяющего управлять возможностью синтеза начертаний (oblique, bold и small-cap), отсутствующих в выбранном семействе шрифтов.
  • В API PerformanceEventTiming, позволяющем получить дополнительные сведения для измерения и оптимизации отзывчивости интерфейса, добавлен атрибут InteractionID с идентификатором взаимодействия с пользователем. Идентификатор позволяет связывать разные метрики с одним действием пользователя, например, при касании к сенсорному экрану генерируется несколько событий, таких как pointerdown, mousedown, pointerup, mouseup и click, и InteractionID позволяет связать все эти события с одним касанием.
  • Добавлен новый тип медиавыражений (Media Query) - "prefers-contras" для адаптации содержимого страницы к настройкам контрастности, выставленным в операционной системе (например, включению режима высокой контрастности).
  • Для обособленных PWA-приложений в манифесте добавлена поддержка необязательного поля "id" с глобальным идентификатором приложения (если поле не указано для идентификации используется стартовый URL).
  • Для обособленных PWA-приложений реализована возможность регистрации в качестве обработчиков URL. Например, приложение music.example.com может зарегистрировать себя как обработчик URL https://*.music.example.com и все переходы из внешних приложений по данным ссылкам, например, из мессенджеров и почтовых клиентов, будут приводить к открытию данного PWA-приложений, а не новой вкладки в браузере.
  • Добавлена директива CSP (Content Security Policy) wasm-unsafe-eval для управления возможностью запуска кода на WebAssembly. Применение CSP-директивы script-src теперь охватывает и WebAssembly.
  • В WebAssembly добавлена поддержка ссылочных типов (тип externref). Модули WebAssembly теперь могут хранить в переменных и передавать в качестве аргументов ссылки на объекты JavaScript и DOM.
  • В PaymentMethodData объявлена устаревшей поддержка метода платежей "basic-card", позволявшего организовать работу с любыми типами карт через единый идентификатор, без привязки к отдельным типам данных. Вместо "basic-card" предлагается использовать альтернативные методы, такие как Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.
  • При использовании сайтом API U2F (Cryptotoken) пользователю будет показываться предупреждение с информацией об устаревании данного программного интерфейса. API U2F будет отключён по умолчанию в выпуске Chrome 98 и полностью удалён в Chrome 104. Вместо API U2F следует использовать API Web Authentication.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена новая панель "Обзор CSS" (CSS Overview), в которой предлагается сводка информации о цветах, шрифтах, неиспользуемых объявлениях и медиавыражениях, а также выделяются возможные проблемы. Улучшены операции редактирования и копирования CSS. В панели Стили (Styles) в контекстное меню добавлена опция для копирования CSS-определений в форме выражений JavaScript. В панели инспектирования сетевых запросов добавлена вкладка Payload с разбором параметров запроса. В web-консоли добавлена опция для скрытия всех ошибок CORS (Cross-Origin Resource Sharing) и обеспечен вывод трассировки стека для функций async.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 25 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 60 тысячи долларов США (одна премия $15000, одна премия $10000, две премии $7500, одна премия $5000, две премии $3000, одна премия $2500, две премии в $2000, две премии $1000 и одна премия $500). Размер 5 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 95
  3. OpenNews: Результаты оптимизации Chromium, реализованные проектом RenderingNG
  4. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome
  6. OpenNews: Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56158-chrome
Ключевые слова: chrome, chromium
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:50, 15/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >для тестирования возможного нарушения работы сайтов после достижения браузером версии, состоящей из трёх цифр вместо двух (в своё время после выпуска Chrome 10 в библиотеках разбора User-Agent всплыло много проблем)

    Адепты безопсных и небезопасных языков насмерть рубятся в святой войне, а макаки тем временем до сих пор не умеют в int.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:32, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелось бы выслушать и макак тоже, как противоположную сторону. Если здесь имеются их представители или они сами, прошу объяснить достопочтенной общественности мотивы подобного поступка.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:10, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я встречал онлайн-кабинет одной компании, который не работает с 1-го по 9-е число, если у тебя не совсем свежайший браузер.
     

  • 1.2, Антифрактал (?), 23:52, 15/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объясните мне, почему нельзя "инструменты разработчика" вынести в отдельный продукт? Почему нельзя сделать "только браузер" и "браузер с инструментами разработчика"?
     
     
  • 2.4, 1rab (?), 23:59, 15/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем тебе пару мб мешает? там много чего надо выпиливать, уж пусть лучше хоть встроенный отладчик будет.
    а то накаркаешь, потом надо будет опять костыли искать в версии 120)
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:01, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем? У тебя под рукой все нужное: и браузер и инструменты. Если ты думаешь, что из-за этого браузер "тормозит и тупит", то ты ошибаешься. В мозилле, например, эти инструменты поставляются еще с 10-й версии, и умещалось в каких-то 16 мегабайт. На "скорость/отзывчивость/производительность" это не влияет от слова СОВСЕМ.
     
  • 2.15, Аноним1411 (?), 00:34, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Объясню вам как человек далекому от IT.
    Наличие devtools не оказывает влияния на скорость запуска браузера, т.к. пока его не вызовешь, он не работает и не есть ресурсов. Он немного увеличивает размер самого браузера и совсем не значительно занимаемой озу(пока devtools не запущен).
    Зато его наличие из коробки дает огромное преимущество. Например какой-то баг воспроизводиться у конкретного пользователя(но очень важного для сервиса). Разработчик вполне может подключится к рабочему столу(или просто попросить расшарить экран через zoom, skype, etc) и в его браузере воспользоваться встроеным devtools.
    Не просто так Firefox и Safari тоже имеют его из коробки. Да и ни один популярный Chromium based браузер не выпили у себя этот инструмент.
     

  • 1.3, Аноним (5), 23:54, 15/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >нарушения работы сайтов после достижения браузером версии, состоящей из трёх цифр вместо двух

    Лолшто?!

     
     
  • 2.6, 1rab (?), 00:02, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тоже думал что бред, оказывается вот что:
    https://github.com/webcompat/web-bugs/labels/version100
     
  • 2.8, Kuromi (ok), 00:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зря смеетесь, у меня после включения экспреимента Firefox 100 сошел с ума сайт Mvideo.
     
  • 2.19, Аноним (18), 01:11, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайты ныне пишут макаки.
     

  • 1.7, Kuromi (ok), 00:04, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    " Прекращена поддержка платформы Android 5.0 и более ранних версий. "
    Хана Пятому. Интересно, а WebView будут обновлять?

    "При использовании сайтом API U2F (Cryptotoken) пользователю будет показываться предупреждение с информацией об устаревании данного программного интерфейса. API U2F будет отключён по умолчанию в выпуске Chrome 98 и полностью удалён в Chrome 104. Вместо API U2F следует использовать API Web Authentication."

    Давно пора, WebAuthn прозрачно поддерживает U2F токены.

     
     
  • 2.10, TrickyFoxy (ok), 00:22, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хана Пятому

    Большая часть пятого это 5.1. Но всё равно, конец приближается

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome 96 требует 6.0+.
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:14, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Лучший браузер!
    Остальные (вместе с лисой) отсасывают за углом.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты среди остальных
     

  • 1.12, z280 (?), 00:28, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а под Windos XP64 можно скомпилировать и как? дайте инструкцию
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:31, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Neequaque.
     
  • 2.20, Аноним (18), 01:13, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хром - закрытый продукт.
     

  • 1.16, Аноним (16), 00:43, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, исправили отображение рекламы. А то иногда глючит :(
     
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