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Выпуск интегрированной среды разработки Geany 1.38

11.10.2021 08:19

Доступен выпуск проекта Geany 1.38, развивающего лёгкую и компактную среду разработки приложений. Среди целей проекта отмечается создание очень быстрой среды редактирования кода, при сборке требующей минимального числа зависимостей и не привязанной к особенностям конкретных пользовательских окружений, таких как KDE или GNOME. Для сборки Geany требуется только наличие библиотеки GTK и её зависимостей (Pango, Glib и ATK). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+ и написан на языках Си и Си++ (на C++ код интегрированной библиотеки scintilla). Пакеты формируются для BSD-систем и основных дистрибутивов Linux.

Основные возможности Geany:

  • Подсветка синтаксиса.
  • Автодополнение имён функций/переменных и языковых конструкций, подобных if, for и while.
  • Автодополнение тегов HTML и XML.
  • Всплывающие подсказки о вызовах.
  • Возможность сворачивания блоков кода.
  • Построение редактора на базе компонента для редактирования исходных текстов Scintilla.
  • Поддержка 75 языков программирования и разметки, включая C/С++, Java, PHP, HTML, JavaScript, Python, Perl и Pascal.
  • Формирование сводной таблицы символов (функций, методов, объектов, переменных).
  • Встроенный эмулятор терминала.
  • Простая система для ведения проектов.
  • Сборочная система для компиляции и запуска редактируемого кода.
  • Поддержка расширения функциональности через плагины. Например, доступны плагины для использования систем контроля версий (Git, Subversion, Bazaar, Fossil, Mercurial, SVK), автоматизации выполнения переводов, проверки правописания, генерации классов, автозаписи, двухоконного режима редактирования.
  • Поддержка платформ Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, macOS, AIX 5.3, Solaris Express и Windows.



В новой версии:

  • Увеличена скорость открытия документов.
  • Код для поддержки Ctags синхронизирован с Universal Ctags, добавлены новые парсеры.
  • Удалена поддержка библиотеки GTK2.
  • Добавлена горячая клавиша для перезагрузки всех открытых документов.
  • В плагине SaveActions предоставлена возможность настройки каталога для мгновенного сохранения файлов.
  • Добавлена поддержка языка программирования Julia и сценариев сборки Meson.
  • Повышены требования к сборочному окружению, для сборки теперь требуется компилятор, поддерживающий стандарт C++17.
  • Прекращено формирование исполняемых файлов для 32-разрядных систем Windows, а 64-разрядные сборки переведены на использование GTK3.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.geany.org/news/gea...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.5
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.12
  4. OpenNews: GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты интегрированной среды разработки Deco
  6. OpenNews: Для GNOME развивается собственная интегрированная среда разработки приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55947-geany
Ключевые слова: geany, ide
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Обсуждение (112) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Ну вот, без gtk2 точно одна дорога на свалку. Совершенно никаких преимуществ перед kate.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 10:41, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    кроме того что для kate никто не хочет писать плагины, поэтому он пустой блокнот сейчас
     
     
  • 3.43, Аноним (1), 10:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько уступает тому же виму. Однако, у него больше необходимых плагинов, чем у сабжа. И они лучше.
     
  • 3.52, Ilya Indigo (ok), 11:23, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно по этому у сабжа до сих пор нет SQL-плагина, который уже давно есть у kate.
     
  • 3.96, Аноним (96), 15:04, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, lsp есть, git есть. Какие ещё плагины нужны?
     
  • 2.67, Аноним (67), 12:39, 11/10/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 12:53, 11/10/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 4.92, QwertyReg (ok), 14:58, 11/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.100, Аноним (72), 15:20, 11/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.108, QwertyReg (ok), 16:18, 11/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.2, Чебур (?), 08:56, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –19 +/
    Зачем если есть VSCode, не с целью докапаться, просто реально интересно. VSCode легкий, быстрный, поддерживает кучу плагинов, при этом я могу понять всякие там vim и emacs, но тут преемуществ вообще не видно
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 09:03, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Мне тоже больно от удобства майкрософтовских поделок, но там электрон с зондами и тут нативный блокнот пусть и на сцынтиле и гтк3. Я предпочитаю приложение, которое могу контроллировать.
     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 09:10, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    см. Uncoded
    https://opennet.ru/55637-uncoded
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:11, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я в своём Uncoded - выпилил автообновление словарей из электрона, и обезвредил _найденые_ зонды в коде вскода и зависимостей. То есть, я в какой-то мере смог это приложение контроллировать. Но есть ещё вскодовские плагины, большая часть из которых шлют телеметрию через свои механизмы, в обход заглушенного мной стандартного механизма в Uncoded.
     
     
  • 4.13, ET (?), 09:26, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    каков же твой следующий шаг в этой партии против гроссмейстерских зондов?
     
     
  • 5.26, Аноним (9), 10:21, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плагины... Спасибо за вопрос.
     
     
  • 6.41, Аноним (39), 10:43, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за плагины? Вроде бы они все на github выложены и код открыт, по идеи не должны ничего делать такого
     
     
  • 7.49, Аноним (9), 11:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телеметрию шлют. Буду или пересобирать, или перепаковывать. Но пока я до этого не дошёл. Стараюсь ничего не обещать.
     
     
  • 8.55, Bx (ok), 11:39, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А про сетевые неймспейсы Вы не думали Ну или firejail там, к примеру Или вопро... текст свёрнут, показать
     
  • 4.25, dikiy_f90 (?), 10:16, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мб пульнешь свои находки анкодед в репу?
     
     
  • 5.27, Аноним (9), 10:22, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё там.
    https://gitlab.com/megastallman/uncoded/-/blob/main/build.sh
     
  • 4.46, SinoptikUF (?), 10:56, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вместо написания полезного кода и эффективного использования своего времени, ты какой-то дикой х...ней занимаешься! Что за бред, что за параноя? Полезные занятия, отдых, девушка очистят мозги от дерьма!
     
     
  • 5.50, Аноним (9), 11:09, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > отдых, девушка очистят мозги от дерьма!

    Очищают.

    > Полезные занятия,

    Uncoded например.

    > Что за бред, что за параноя?

    Так не пиши свой параноидальный бред на опеннете. Есть много других платформ, где тебе и место.

     
  • 3.44, SinoptikUF (?), 10:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сначала себя научись контролировать!
     
     
  • 4.47, Аноним (1), 10:58, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, я себя уже контролирую большую часть времени. Но, бывают ведь разные ситуации с каждым, в которых это невозможно: недостаточное питание, стресс, депривация сна, всё это побуждает совершать различные нездоровые поступки. Это был намёк на моё болезненное отношение к зондам во всех технологических отверстиях?
     
  • 2.6, Аноним (9), 09:05, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Зачем если есть VSCode

    В пень ваш вскод, когда есть Uncoded. А вообще - попробуйте хоть какого либо из них собрать или запустить на бзде. Даже в линуксуляторе.
    > VSCode легкий, быстрный

    Он средний. Где-то посредине между Джином и Эклипсом.
    > поддерживает кучу плагинов

    И большая их часть - телеметрический шлак, докладывающий о каждом вашем действии по 2 раза. Ну, модно сегодня доносы писать!

    > но тут преемуществ вообще не видно

    "ПрЕЕмуществ" может и нет, но из преимуществ Джина - кроссплатформенность, отсутствие телеметрии, лёгкость и наличие минимально-необходимого функционала.

     
     
  • 3.24, Annnnonnnyyymous (?), 10:14, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > наличие минимально-необходимого
    > функционала.

    Функциональности, пень.

     
  • 3.60, Ananimasss (?), 12:01, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем линуксатор, ежели вскоде в портах есть. Вполне себе собирается, вполне без приключений, после небольшой правки мэйкфайла, шоб не юзал закешированные компоненты, а скачивал.

    Другое дело, что я его собирал на посмотреть, что там такого особенного, что смузи льетмя через край.

     
     
  • 4.75, Аноним (-), 13:13, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вполне себе собирается, вполне без
    > приключений, после небольшой правки мэйкфайла,

    Глянь в зависимости и количество патчей для "без приключений" для эляктрона:
    https://cgit.freebsd.org/ports/tree/devel/electron12/files
    Не говоря уж о том, что смузихлебы вынесли и vscode и порты электона из-за
    > DEPRECATED: Uses Python 2.7 which is EOLed upstream
    > This port expired on: 2020-12-31

     
  • 2.11, Ph0zzy (ok), 09:18, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем если есть Vim(NeoVim)/Emacs?
     
     
  • 3.28, Аноним (9), 10:26, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что я попробовал VSCode и сразу привык к нему.
    Но тем не менее использую Geany, Vim, GVim, Kate. Возможно вам повезло больше, ибо вы ещё не вкусили запретного плода.
     
  • 3.56, Урри (ok), 11:46, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Затем, что они уже давным-давно безбожно отстали по удобству и функциональности.
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:35, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Зачем если есть VSCode

    Потому что это хреновый путь.

     
  • 2.36, Фунтик (?), 10:40, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    VSCode больше про разработку.
    Geany больше про блокнот.

    Geany очень быстрый и хорошо работает с большими файлами (под несколько сот мегабайтов, а то и гигабайты).
    Плагины пишутся на Сях, имеет простой апи, благодаря чем все очень шустрое.

     
     
  • 3.37, Фунтик (?), 10:40, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати, плагина в VSCode на JS пишутся...
     
  • 2.38, nc (ok), 10:41, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще не понял как этим vscode пользоваться. Нужно было подобрать среду для Go, остановился на LiteIDE. Старый олдскульный интерфейс в стиле windows95/98, все просто и понятно, четко прослеживается стандартная структура классического оконного приложения. хотя и там конечно есть мелкие недостатки, но терпимые - например я не нашел сущности "файл проекта", т.е. некий файл, в котором хранится вся информация о проекте и которым можно загрузить в ide. А этот vscode просто бессистемное нагромождение даже не окон, а каких-то... баннеров. Да, вот именно баннеров, лучшего слова и не подобрать.
     
     
  • 3.58, Урри (ok), 11:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > например я не нашел сущности "файл проекта"

    Рабочая папка и есть сущность "проект". Это фантастически удобно. Какой сборочный инструментарий не используй, сущность то "проект-папка" все равно не меняется.

    > А этот vscode просто бессистемное нагромождение...

    ???
    Слева файлы, справа редактирование. Еще левее пнопки, переключающие левое окно из файлов в поиск/дебаг/плагины. Справа все так же остается файл, с которым работаешь.

    А если нажать f1, то можно и файлы по имени открывать, и команды по имени вызывать. Мышь практически не нужна.

    Где тут нагромождение, не понимаю.

    О, и еще встроенная консоль есть, которая по одной кнопке появляется и прячется. Забудь про многочисленные нажатия альттаб для поиска консоли среди окон с браузером, музыкой и другими консольками. Все в одном месте и удобно настраивается под себя любимого.
    Все настройки одним файлом можно носить с собой.

     
  • 2.59, Аноним (59), 11:59, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VSCode на диске занимает дофига, да и в памяти тоже.

    И тормозит. В этом смысле, что kate, что geany гораздо лучше.

    Другое дело, что у vscode функционал сильно обширнее. Но мне, допустим, kate/geany хватает за глаза.

     
  • 2.66, Аноним (66), 12:38, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >VSCode легкий, быстрный

    Это на Электроне-то?

     
     
  • 3.87, Смеюсь с тебя (?), 14:14, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на нормальном ПК 🤣 Ладно бы ныли что визуал студия жирная на кучу гигов и тп. А софт вроде вс коде в 2021м году может унизить только откровенное ведро на котором даже калькуляторы глючат.
     
  • 2.77, nebularia (ok), 13:20, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не аналог VSCode, а скорее вариация на тему Notepad++. Второй, конечно, помощнее будет в плане обработки и анализа текста, но в Geany зато есть больше фишек для программирования.
     
  • 2.84, th3m3 (ok), 13:56, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >VSCode легкий, быстрный

    С каких пор поделия на электроне стали лёгкими и быстрыми? Я раз в год ставлю это УГ и проверяю таких комментаторов. Мало ли, может действительно изменилось чего. Дак вот, недавно ставил это убожество. Тормозит. Тормозит как всегда. А вот Sublime Text как ракета после него, не говоря уже про Vim.

     
  • 2.88, trdm (ok), 14:37, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VSCode легкий, быстрный,

    Нет. N++ рвет его как тузик грелку по легкости.
    50 Мб javacripta так легко не интерпретируешь.

     

  • 1.3, Аноним (9), 08:57, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да. Джиня - офигенная штука. Именно его я использовал, когда делал свой Uncoded.
    Ну и на FreeBSD, где Uncoded нельзя "просто взять и собрать" по многим причинам - Джиня остаётся лучшим.
    Хоть он и косоват немного, но самое основное в нём есть. Хорошая подсветка, тёмная тема, и какая-никакая интеграция с гитом.
    В Uncoded например не хватает открытия файла на определённой строке из выхлопа грепа.
     
     
  • 2.4, Хру (?), 09:02, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так если ты автор Uncoded и знаешь, чего в нем не хватает - оторвись от опеннета и допили-таки)))
     
     
  • 3.7, Аноним (9), 09:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне лень, честно. Любая фича требует трудозатрат.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:14, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто испортил креативное настроение? А то звучит больше как не хочу, нежпли правда нет времени.
     
     
  • 5.29, Аноним (9), 10:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плагины... Надо сначала с этим разобраться. А время находится редко и только по выходным. И возможно, что открывание файла со смещением найдётся в плагине.
     
  • 3.12, ET (?), 09:23, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Именно его я использовал, когда делал свой Uncoded
    > Так если ты автор Uncoded

    он не автор Uncoded, он автор своего Uncoded (:

     
     
  • 4.31, Аноним (9), 10:30, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Uncoded - мой. Но ты можешь не верить что я смог написать аж целых 2 сотни строк на баше.
     
     
  • 5.62, Ananimasss (?), 12:06, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вскоде собирается на фришечке из портов, если в шелл скрипте лишь какие-то патчи, не вижу проблем собрать и uncoded.

    Ради интереса попробую на днях.

     

  • 1.14, Аноним (14), 09:27, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Emmet когда-нибудь завезут в сабж?
     
  • 1.19, Аноним (19), 09:45, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше редакторов, хороших и разных!
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:48, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спасибо авторам, десять лет в нём пишу код. Отличный редактор. Плагины позволяют тонко настроить всё что надо
     
  • 1.22, Сергей (??), 10:11, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тоже несколько лет уже только на нем. Отличная вещь!
     
  • 1.23, Anonymoustus (ok), 10:11, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нету сборок для Windows XP, нету 32-разрядных сборок. А на GTK3 и не надо.
     
  • 1.30, Ivan_83 (ok), 10:29, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О да, наконец то оно стало значительно меньше тормозить.
    Но кажется на гтк2 всё равно было быстрее когда то.
     
  • 1.32, Аноним (-), 10:30, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал эту поделку под Windows 10, но в итоге остался на Notepad++.
    Вот мои заметки для версии geany-1.37.1_setup.exe + geany-plugins-1.37_setup.exe:
    - нет x64 версии
    - глючит wrap lines, тупо не работает
    - запускается дольше Notepad++
    - нет подсветки для AutoHotkey файлов
     
     
  • 2.42, Аноним (1), 10:45, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гтк на венде нет. Вендузятники берите кеды.
     
  • 2.48, Аноним (9), 11:04, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > под Windows 10

    В этом и весь опеннет. Ну или почти весь.

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 11:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    К сожалению часть оборудования, которым я пользуюсь, не работает под linux.
    Тем не менее, я не вижу идеологических преград, не использовать открытое по в проприетарной операционной системе.
    А вам следовало быть менее категоричным в своих суждениях. Раньше меня удивляло такое состояние сознания, но со временем я понял, что человек должен "перерасти" это. Возможно, вам потребуется больше времени/опыта для этого.
     
     
  • 4.114, ыы (?), 18:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь согласно новому приказу ФСБ - передача  определенных данных в иностранные компании (а вы вероятно передаете данные в Микрософт пользуясь 10-кой...) делает вас иноагентом... со всеми вытекающими...

    Ну может вы ничем таким и не занимаетесь... и тогда все в порядке :)

     
  • 2.76, Ivan_83 (ok), 13:19, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне geany казался более простым и менее функциональным нежели notepad++.
    Разница в скорости не удивительна: np++ нативный и работает с вендовым апи почти без прослоек или совсем без прослоек, а джини через довольно тяжёлый гтк3, при этом вы преимущества гтк3 не юзаете потому оно бесполезно греет воздух.

    Geany/kate это нативная замена np++ под не венду.
    Для большинства применений их более чем достаточно, они как np++ почти что IDE.

     

  • 1.34, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:37, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наверное это — единственная гтк-программа, которая не режет глаз. Есть в ней косяк, когда не может сохранять длинный файл. А так — крутая штука.
     
  • 1.35, Фунтик (?), 10:38, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая альтернатива Notepad++!
     
  • 1.40, nc (ok), 10:42, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хороший программерский текстовый редактор. Не сказать чтобы "интегрированная среда", но редактор прекрасный.
     
  • 1.45, Аноним (45), 10:51, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможность отладки хоть в каких-то языках есть? Если нет (не увидел в фичах), то это не IDE - а программерский текстовый редактор. А так мне и вима хватает.
     
     
  • 2.78, Ivan_83 (ok), 13:21, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через плагины прикручивается и работает с проектами и gdb. Наверное и интерпретируемяе языки тоже умеет понимать выхлоп с варнингами и ошибками.
    Я не сильно вникал, мне показалось слишком костыльным и я ушёл искать нормальный IDE, в итоге остановился на CodeLite.
     

  • 1.51, YetAnotherOnanym (ok), 11:13, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно тоже считает себя умнее человека и на каждую набранную букву подсовывает список возможных слов?
     
  • 1.53, Ilya Indigo (ok), 11:26, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалена поддержка библиотеки GTK2.

    Эх, печально.
    Предыдущая версия для меня будет последней. :-(

     
     
  • 2.64, rm2 (?), 12:17, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аналогично. Может форкнем? :)
     
     
  • 3.69, Ilya Indigo (ok), 12:45, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогично. Может форкнем? :)

    У меня сейчас к сожалению, нет даже времени чтобы опробовать аналоги и собрать то, чего нет в openSUSE, не говоря уже о сопровождении форка.
    А так даже и не горит, единственное чего не хватает - это SQL-плагина, для чего параллельно использую kate, где поддержка Постгреса очень кривая, но Мария поддерживается хорошо.

    Ну ещё не хватает фильтра/поиска в открытых документах. Приходится открывать повторно через dolphin или дерево файлов.

     
     
  • 4.71, rm2 (?), 12:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не хватает фильтра/поиска в открытых документах.

    Да вроде же есть Search -> Find -> In Session.

     
     
  • 5.73, Ilya Indigo (ok), 12:58, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> не хватает фильтра/поиска в открытых документах.
    > Да вроде же есть Search -> Find -> In Session.

    Это поиск текста в проекте.
    А я про поиск нужного файла в списке документов. когда проект состоит из кучи мелких файлов иногда называющихся одинаково, хочется отфильтровать этот огромный список и скрыть лишнее или отфильтровать как в dolphin в строке фильтра.

     
  • 2.101, Аноним (-), 15:32, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что за нытьё? Да если бы вам не сказали, то вы разницу и не заметили...
     
     
  • 3.104, Ilya Indigo (ok), 15:50, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну что за нытьё? Да если бы вам не сказали, то вы
    > разницу и не заметили...

    Когда несколько лет назад после обновления я запустил geany и увидел это ЖоТэКа3 с адвантой, вместо GTK2 с QtCurve я это ещё как заметил, аж глаза на лоб вылезли от этих паддингов и маржинов под 50px не меньше!
    С тех пор я его в своём репозитории openSUSE уже несколько лет собираю с GTK2.

     

  • 1.54, Аноним (54), 11:34, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мне нравится читать комментарии участников для лучшего представления общей картины, но тут прямо удивили.
    - никаких преимуществ перед Kate
    - зачем .... VScode легкий и быстрый
    - нету 32-разрядных сборок
    - нет x64 версии
    - нету сборок для Windows XP
    Картина складывается, только не про geany, а про комментаторов.
    Про возможность отладки - для отладчика gdb есть два плагина (два gui) под linux, один из них работает под Windows.
     
     
  • 2.61, Аноним (59), 12:03, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Geany хорош, и я им пользуюсь.

    Но чаще всё-таки kate.

     
     
  • 3.65, Ilya Indigo (ok), 12:31, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Geany хорош, и я им пользуюсь.
    > Но чаще всё-таки kate.

    В kate можно отключить перетаскивание выделенного текста мышкой. Бесит дико!
    P.S. Вопрос снят, нашёл.

     
  • 2.63, Ananimasss (?), 12:10, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про шустроту вскоде это видимо кто-то оче толсто шутит.
    Геани же запускается шустро даже на нетбуке 15летней давности.
    Вскоде думаю там бы даде не стартовал из-за малого объема ОЗУ.
     
     
  • 3.80, Ivan_83 (ok), 13:26, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фишка в том, что если он у вас шустро запускается то скорее всего собран с гтк2 или вот эта пофикшенная версия + он запускается пустой, без открытых файлов.

    После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется, даже после перехода от диалога поиска, не говоря про переключение из других приложений.

    С последними фиксами и я ещё немного их улучшил теперь интерфей залипает всего на 1 секунду, это тоже не сильно приятно но не так чтобы сильно заметно.

     
     
  • 4.103, Аноним (-), 15:39, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется

    Ничего подобного не наблюдаю. Юзаю сабж много лет и ни на одной версии не замечал данной лажи.
    Как вы добиваетесь этих глюков?
    Все баги, которые я встречал, связаны исключительно с плагинами, да и то не особо нужными.
    Из минусов, могу только заметить что не совсем идеально работает навигация по коду, да и то если начать придираться.

     
     
  • 5.109, анонн (ok), 16:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется
    > Ничего подобного не наблюдаю. Юзаю сабж много лет и ни на одной версии не замечал данной лажи.

    Зато я замечал и подтвержаю - если есть с десяток табов, то старт джини на GTK3 может запросто занять секунд 7-10 и больше.
    > Как вы добиваетесь этих глюков?

    Например, использованием не только на "единственноверном расовочистом ядре!".
    Только "вы" - это к перехватившим разработку ГТК гнумовцам. Мастера не только "выкидывать ненужное", но и ломать старое.
    Судя по тому, что альтернативный бэкэнд glib для фри (по совпадению - от некого ivan_83) все еще идет отдельной опцией сборки порта, а без него уже _лет 5_ наблюдаются тормоза и глюки вплоть до крэша gtk-софта (например, при попытке показать диалог сохранения), гнумо-апстрим так и не почесался ни принять _готовые_ патчи, ни исправить сломанное.


     

  • 1.68, Аноним (68), 12:44, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает здраво! Но нет в нем какого-то шарма..
     
     
  • 2.70, Аноним (45), 12:50, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шарпа?
     
     
  • 3.82, Аноним (68), 13:45, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюса плюса
     
  • 2.102, Аноним (102), 15:38, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та просто есть два лишних окна занимающих место, иногда долбеж с плагинами. А если закрыть лишние окна(проекты, обзор фс, выхлоп) то это происходит наглухо. Нельзя посмотреть и опять закрыть. В Эргономику они не могут. Напоминает калькулятор "Qalculate!"
    И опять эти темы для полуслепых, почему нет серой и песочной
     
     
  • 3.105, Аноним (-), 15:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меню "Вид", хоткеи в настройках. Что вам ещё надо для удобства?

    > почему нет серой и песочной

    Потому что вы единственный человек, которому она нужна?
    В чём проблема цветовую схему добавить?

     

  • 1.74, Аноним (74), 13:12, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в какой IDE обычно программируют в Линуксе? Языки С/С++. Ну и допустим JavaScipt, C#.
     
     
  • 2.81, Ivan_83 (ok), 13:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычно - тут не применимо.
    Это в венде есть только вижалстудия с 99% рынка. Ну ладно, теперь вскоде видимо. И остальное там крайне мало представленно.

    По историческим причинам в не венде не было никакой IDE, и многие проходили стадию когда вместо IDE юзается текстовый редактор.
    Какие то текстовые редакторы обрасли функционалом IDE, какие то IDE написали снуля.
    У меня CodeLite, там есть свои недостатки но вполне юзабельно.

     
  • 2.83, Аноним (83), 13:53, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    eclipse - для всего.
     
  • 2.85, th3m3 (ok), 13:57, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Vim, Emacs. Этого достаточно. Остальное всё ненужно.
     
     
  • 3.93, Урри (ok), 15:02, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он же спросил про "программируют". А не некоторые файлы редактируют раз в неделю.
     
     
  • 4.99, th3m3 (ok), 15:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он же спросил про "программируют". А не некоторые файлы редактируют раз в
    > неделю.

    Пишут код, в том числе.

     
  • 2.90, Аноним (90), 14:44, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для тех кто задает такой вопрос и для других профи всегда ответ продукты от JetBrains.
     
     
  • 3.94, Урри (ok), 15:02, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хуже совета не придумаешь.
     
     
  • 4.97, Аноним (90), 15:05, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто поставь 16 гигов оперативы.
     
     
  • 5.106, Аноним (-), 15:53, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратите внимание, что вы сами знаете основную претензию.
     
     
  • 6.112, Аноним (90), 18:28, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обрати внимание выше написано что это для профи. Но у них уже всегда стоит 16 гигов, а то и больше и никаких проблема они не замечают просто делают своё дело. Для остальных давно придумали emacs.
     
  • 2.91, Аноним (45), 14:47, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TypeScrypt, NET Core: vim + VSCode (отладка в основном)
     
  • 2.95, Урри (ok), 15:04, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раньше был эклипс, сейчас вскод.
    Ну а маргиналы дальше задpoтят в виме/емаксе/нетбинсе/мцэдите. Но они быстро вымирают и не пополняются новыми.
     
     
  • 3.98, Аноним (90), 15:06, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше уж идейно верный atom чем полностью и бесповоротно майкрософтовский vscode.  Хотя они оба от одной компании.
     

  • 1.79, funny.falcon (?), 13:23, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    <trollmode> Есть только Vim и IDEA (с плагином Vim-like). </trollmode>
     
  • 1.89, Аноним (90), 14:42, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Geany — «интегрированная среда разработки». А автор новости хороший юморист. Он определенно сделал мой день.
     
  • 1.107, Аноним (107), 16:04, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, норм ли сабж для разработке на php? Есть те, кто пользуется именно для php?
     
     
  • 2.113, Аноним (90), 18:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не норма. Забудь и не вспоминай про эту глупость. И никому про неё не рассказывай.
     

  • 1.110, Аноним (110), 17:10, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно спорить сколько угодно, но по статистике(stackoverflow) vscode сейчас де-факто стандарт для разработчиков(для веб-а точно). а остальные в основном для фанов, гиков, или вообще продвинутых..
     
  • 1.111, Аноним (-), 18:08, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    vscode годен для helo wwworld проектов, более менее крупные проекты тормозят. ну и годится только для организации - один проект-одна папка-один vscode.
     
  • 1.115, Папуас (?), 19:18, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это, вообще законно?
     
  • 1.116, кек (?), 19:22, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я пишу на Leafpad... расписание электричек, вот!
     
  • 1.117, BrainFucker (ok), 19:27, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то пробовал его вместо Kdevelop для кодинга на PHP, уже не помню почему не прижился.
     
  • 1.118, Ornlo (ok), 19:27, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, иду наворачивать!
     

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