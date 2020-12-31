Выпуск интегрированной среды разработки Geany 1.38

2.61 , Аноним ( 59 ), 12:03, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Geany хорош, и я им пользуюсь. Но чаще всё-таки kate.

3.65 , Ilya Indigo ( ok ), 12:31, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Geany хорош, и я им пользуюсь.

> Но чаще всё-таки kate. В kate можно отключить перетаскивание выделенного текста мышкой. Бесит дико!

P.S. Вопрос снят, нашёл.

2.63 , Ananimasss ( ? ), 12:10, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про шустроту вскоде это видимо кто-то оче толсто шутит.

Геани же запускается шустро даже на нетбуке 15летней давности.

Вскоде думаю там бы даде не стартовал из-за малого объема ОЗУ.

3.80 , Ivan_83 ( ok ), 13:26, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фишка в том, что если он у вас шустро запускается то скорее всего собран с гтк2 или вот эта пофикшенная версия + он запускается пустой, без открытых файлов. После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется, даже после перехода от диалога поиска, не говоря про переключение из других приложений. С последними фиксами и я ещё немного их улучшил теперь интерфей залипает всего на 1 секунду, это тоже не сильно приятно но не так чтобы сильно заметно.

4.103 , Аноним ( - ), 15:39, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется Ничего подобного не наблюдаю. Юзаю сабж много лет и ни на одной версии не замечал данной лажи.

Как вы добиваетесь этих глюков?

Все баги, которые я встречал, связаны исключительно с плагинами, да и то не особо нужными.

Из минусов, могу только заметить что не совсем идеально работает навигация по коду, да и то если начать придираться.

5.109 , анонн ( ok ), 16:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется

> Ничего подобного не наблюдаю. Юзаю сабж много лет и ни на одной версии не замечал данной лажи. Зато я замечал и подтвержаю - если есть с десяток табов, то старт джини на GTK3 может запросто занять секунд 7-10 и больше.

> Как вы добиваетесь этих глюков? Например, использованием не только на "единственноверном расовочистом ядре!".

Только "вы" - это к перехватившим разработку ГТК гнумовцам. Мастера не только "выкидывать ненужное", но и ломать старое.

Судя по тому, что альтернативный бэкэнд glib для фри (по совпадению - от некого ivan_83) все еще идет отдельной опцией сборки порта, а без него уже _лет 5_ наблюдаются тормоза и глюки вплоть до крэша gtk-софта (например, при попытке показать диалог сохранения), гнумо-апстрим так и не почесался ни принять _готовые_ патчи, ни исправить сломанное.

