Выпуск интегрированной среды разработки Geany 1.38

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|1.1, Аноним (1), 08:49, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Ну вот, без gtk2 точно одна дорога на свалку. Совершенно никаких преимуществ перед kate.
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|2.39, Аноним (39), 10:41, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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кроме того что для kate никто не хочет писать плагины, поэтому он пустой блокнот сейчас
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|3.43, Аноним (1), 10:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Несколько уступает тому же виму. Однако, у него больше необходимых плагинов, чем у сабжа. И они лучше.
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|3.52, Ilya Indigo (ok), 11:23, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно по этому у сабжа до сих пор нет SQL-плагина, который уже давно есть у kate.
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|1.2, Чебур (?), 08:56, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–19 +/–
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Зачем если есть VSCode, не с целью докапаться, просто реально интересно. VSCode легкий, быстрный, поддерживает кучу плагинов, при этом я могу понять всякие там vim и emacs, но тут преемуществ вообще не видно
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|2.5, Аноним (1), 09:03, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Мне тоже больно от удобства майкрософтовских поделок, но там электрон с зондами и тут нативный блокнот пусть и на сцынтиле и гтк3. Я предпочитаю приложение, которое могу контроллировать.
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|3.9, Аноним (9), 09:11, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я в своём Uncoded - выпилил автообновление словарей из электрона, и обезвредил _найденые_ зонды в коде вскода и зависимостей. То есть, я в какой-то мере смог это приложение контроллировать. Но есть ещё вскодовские плагины, большая часть из которых шлют телеметрию через свои механизмы, в обход заглушенного мной стандартного механизма в Uncoded.
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|4.13, ET (?), 09:26, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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каков же твой следующий шаг в этой партии против гроссмейстерских зондов?
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|6.41, Аноним (39), 10:43, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что за плагины? Вроде бы они все на github выложены и код открыт, по идеи не должны ничего делать такого
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|7.49, Аноним (9), 11:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Телеметрию шлют. Буду или пересобирать, или перепаковывать. Но пока я до этого не дошёл. Стараюсь ничего не обещать.
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|8.55, Bx (ok), 11:39, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
А про сетевые неймспейсы Вы не думали Ну или firejail там, к примеру Или вопро... текст свёрнут, показать
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|4.46, SinoptikUF (?), 10:56, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вместо написания полезного кода и эффективного использования своего времени, ты какой-то дикой х...ней занимаешься! Что за бред, что за параноя? Полезные занятия, отдых, девушка очистят мозги от дерьма!
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|5.50, Аноним (9), 11:09, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> отдых, девушка очистят мозги от дерьма!
Очищают.
> Полезные занятия,
Uncoded например.
> Что за бред, что за параноя?
Так не пиши свой параноидальный бред на опеннете. Есть много других платформ, где тебе и место.
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|4.47, Аноним (1), 10:58, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, я себя уже контролирую большую часть времени. Но, бывают ведь разные ситуации с каждым, в которых это невозможно: недостаточное питание, стресс, депривация сна, всё это побуждает совершать различные нездоровые поступки. Это был намёк на моё болезненное отношение к зондам во всех технологических отверстиях?
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|2.6, Аноним (9), 09:05, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Зачем если есть VSCode
В пень ваш вскод, когда есть Uncoded. А вообще - попробуйте хоть какого либо из них собрать или запустить на бзде. Даже в линуксуляторе.
> VSCode легкий, быстрный
Он средний. Где-то посредине между Джином и Эклипсом.
> поддерживает кучу плагинов
И большая их часть - телеметрический шлак, докладывающий о каждом вашем действии по 2 раза. Ну, модно сегодня доносы писать!
> но тут преемуществ вообще не видно
"ПрЕЕмуществ" может и нет, но из преимуществ Джина - кроссплатформенность, отсутствие телеметрии, лёгкость и наличие минимально-необходимого функционала.
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|3.60, Ananimasss (?), 12:01, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем линуксатор, ежели вскоде в портах есть. Вполне себе собирается, вполне без приключений, после небольшой правки мэйкфайла, шоб не юзал закешированные компоненты, а скачивал.
Другое дело, что я его собирал на посмотреть, что там такого особенного, что смузи льетмя через край.
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|4.75, Аноним (-), 13:13, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вполне себе собирается, вполне без
> приключений, после небольшой правки мэйкфайла,
Глянь в зависимости и количество патчей для "без приключений" для эляктрона:
https://cgit.freebsd.org/ports/tree/devel/electron12/files
Не говоря уж о том, что смузихлебы вынесли и vscode и порты электона из-за
> DEPRECATED: Uses Python 2.7 which is EOLed upstream
> This port expired on: 2020-12-31
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|3.28, Аноним (9), 10:26, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что я попробовал VSCode и сразу привык к нему.
Но тем не менее использую Geany, Vim, GVim, Kate. Возможно вам повезло больше, ибо вы ещё не вкусили запретного плода.
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|3.56, Урри (ok), 11:46, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Затем, что они уже давным-давно безбожно отстали по удобству и функциональности.
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|2.36, Фунтик (?), 10:40, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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VSCode больше про разработку.
Geany больше про блокнот.
Geany очень быстрый и хорошо работает с большими файлами (под несколько сот мегабайтов, а то и гигабайты).
Плагины пишутся на Сях, имеет простой апи, благодаря чем все очень шустрое.
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|2.38, nc (ok), 10:41, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще не понял как этим vscode пользоваться. Нужно было подобрать среду для Go, остановился на LiteIDE. Старый олдскульный интерфейс в стиле windows95/98, все просто и понятно, четко прослеживается стандартная структура классического оконного приложения. хотя и там конечно есть мелкие недостатки, но терпимые - например я не нашел сущности "файл проекта", т.е. некий файл, в котором хранится вся информация о проекте и которым можно загрузить в ide. А этот vscode просто бессистемное нагромождение даже не окон, а каких-то... баннеров. Да, вот именно баннеров, лучшего слова и не подобрать.
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|3.58, Урри (ok), 11:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> например я не нашел сущности "файл проекта"
Рабочая папка и есть сущность "проект". Это фантастически удобно. Какой сборочный инструментарий не используй, сущность то "проект-папка" все равно не меняется.
> А этот vscode просто бессистемное нагромождение...
???
Слева файлы, справа редактирование. Еще левее пнопки, переключающие левое окно из файлов в поиск/дебаг/плагины. Справа все так же остается файл, с которым работаешь.
А если нажать f1, то можно и файлы по имени открывать, и команды по имени вызывать. Мышь практически не нужна.
Где тут нагромождение, не понимаю.
О, и еще встроенная консоль есть, которая по одной кнопке появляется и прячется. Забудь про многочисленные нажатия альттаб для поиска консоли среди окон с браузером, музыкой и другими консольками. Все в одном месте и удобно настраивается под себя любимого.
Все настройки одним файлом можно носить с собой.
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|2.59, Аноним (59), 11:59, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VSCode на диске занимает дофига, да и в памяти тоже.
И тормозит. В этом смысле, что kate, что geany гораздо лучше.
Другое дело, что у vscode функционал сильно обширнее. Но мне, допустим, kate/geany хватает за глаза.
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|3.87, Смеюсь с тебя (?), 14:14, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это на нормальном ПК 🤣 Ладно бы ныли что визуал студия жирная на кучу гигов и тп. А софт вроде вс коде в 2021м году может унизить только откровенное ведро на котором даже калькуляторы глючат.
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|2.77, nebularia (ok), 13:20, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не аналог VSCode, а скорее вариация на тему Notepad++. Второй, конечно, помощнее будет в плане обработки и анализа текста, но в Geany зато есть больше фишек для программирования.
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|2.84, th3m3 (ok), 13:56, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>VSCode легкий, быстрный
С каких пор поделия на электроне стали лёгкими и быстрыми? Я раз в год ставлю это УГ и проверяю таких комментаторов. Мало ли, может действительно изменилось чего. Дак вот, недавно ставил это убожество. Тормозит. Тормозит как всегда. А вот Sublime Text как ракета после него, не говоря уже про Vim.
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|2.88, trdm (ok), 14:37, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> VSCode легкий, быстрный,
Нет. N++ рвет его как тузик грелку по легкости.
50 Мб javacripta так легко не интерпретируешь.
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|1.3, Аноним (9), 08:57, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да. Джиня - офигенная штука. Именно его я использовал, когда делал свой Uncoded.
Ну и на FreeBSD, где Uncoded нельзя "просто взять и собрать" по многим причинам - Джиня остаётся лучшим.
Хоть он и косоват немного, но самое основное в нём есть. Хорошая подсветка, тёмная тема, и какая-никакая интеграция с гитом.
В Uncoded например не хватает открытия файла на определённой строке из выхлопа грепа.
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|2.4, Хру (?), 09:02, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так если ты автор Uncoded и знаешь, чего в нем не хватает - оторвись от опеннета и допили-таки)))
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|4.10, Аноним (10), 09:14, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто испортил креативное настроение? А то звучит больше как не хочу, нежпли правда нет времени.
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|5.29, Аноним (9), 10:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Плагины... Надо сначала с этим разобраться. А время находится редко и только по выходным. И возможно, что открывание файла со смещением найдётся в плагине.
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|3.12, ET (?), 09:23, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Именно его я использовал, когда делал свой Uncoded
> Так если ты автор Uncoded
он не автор Uncoded, он автор своего Uncoded (:
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|4.31, Аноним (9), 10:30, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Uncoded - мой. Но ты можешь не верить что я смог написать аж целых 2 сотни строк на баше.
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|5.62, Ananimasss (?), 12:06, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вскоде собирается на фришечке из портов, если в шелл скрипте лишь какие-то патчи, не вижу проблем собрать и uncoded.
Ради интереса попробую на днях.
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|1.20, Аноним (20), 09:48, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Спасибо авторам, десять лет в нём пишу код. Отличный редактор. Плагины позволяют тонко настроить всё что надо
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|1.30, Ivan_83 (ok), 10:29, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О да, наконец то оно стало значительно меньше тормозить.
Но кажется на гтк2 всё равно было быстрее когда то.
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|1.32, Аноним (-), 10:30, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пробовал эту поделку под Windows 10, но в итоге остался на Notepad++.
Вот мои заметки для версии geany-1.37.1_setup.exe + geany-plugins-1.37_setup.exe:
- нет x64 версии
- глючит wrap lines, тупо не работает
- запускается дольше Notepad++
- нет подсветки для AutoHotkey файлов
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|3.57, Аноним (57), 11:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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К сожалению часть оборудования, которым я пользуюсь, не работает под linux.
Тем не менее, я не вижу идеологических преград, не использовать открытое по в проприетарной операционной системе.
А вам следовало быть менее категоричным в своих суждениях. Раньше меня удивляло такое состояние сознания, но со временем я понял, что человек должен "перерасти" это. Возможно, вам потребуется больше времени/опыта для этого.
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|4.114, ыы (?), 18:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь согласно новому приказу ФСБ - передача определенных данных в иностранные компании (а вы вероятно передаете данные в Микрософт пользуясь 10-кой...) делает вас иноагентом... со всеми вытекающими...
Ну может вы ничем таким и не занимаетесь... и тогда все в порядке :)
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|2.76, Ivan_83 (ok), 13:19, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне geany казался более простым и менее функциональным нежели notepad++.
Разница в скорости не удивительна: np++ нативный и работает с вендовым апи почти без прослоек или совсем без прослоек, а джини через довольно тяжёлый гтк3, при этом вы преимущества гтк3 не юзаете потому оно бесполезно греет воздух.
Geany/kate это нативная замена np++ под не венду.
Для большинства применений их более чем достаточно, они как np++ почти что IDE.
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|1.34, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:37, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наверное это — единственная гтк-программа, которая не режет глаз. Есть в ней косяк, когда не может сохранять длинный файл. А так — крутая штука.
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|1.40, nc (ok), 10:42, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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хороший программерский текстовый редактор. Не сказать чтобы "интегрированная среда", но редактор прекрасный.
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|1.45, Аноним (45), 10:51, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Возможность отладки хоть в каких-то языках есть? Если нет (не увидел в фичах), то это не IDE - а программерский текстовый редактор. А так мне и вима хватает.
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|2.78, Ivan_83 (ok), 13:21, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Через плагины прикручивается и работает с проектами и gdb. Наверное и интерпретируемяе языки тоже умеет понимать выхлоп с варнингами и ошибками.
Я не сильно вникал, мне показалось слишком костыльным и я ушёл искать нормальный IDE, в итоге остановился на CodeLite.
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|1.53, Ilya Indigo (ok), 11:26, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Удалена поддержка библиотеки GTK2.
Эх, печально.
Предыдущая версия для меня будет последней. :-(
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|3.69, Ilya Indigo (ok), 12:45, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Аналогично. Может форкнем? :)
У меня сейчас к сожалению, нет даже времени чтобы опробовать аналоги и собрать то, чего нет в openSUSE, не говоря уже о сопровождении форка.
А так даже и не горит, единственное чего не хватает - это SQL-плагина, для чего параллельно использую kate, где поддержка Постгреса очень кривая, но Мария поддерживается хорошо.
Ну ещё не хватает фильтра/поиска в открытых документах. Приходится открывать повторно через dolphin или дерево файлов.
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|4.71, rm2 (?), 12:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не хватает фильтра/поиска в открытых документах.
Да вроде же есть Search -> Find -> In Session.
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|5.73, Ilya Indigo (ok), 12:58, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> не хватает фильтра/поиска в открытых документах.
> Да вроде же есть Search -> Find -> In Session.
Это поиск текста в проекте.
А я про поиск нужного файла в списке документов. когда проект состоит из кучи мелких файлов иногда называющихся одинаково, хочется отфильтровать этот огромный список и скрыть лишнее или отфильтровать как в dolphin в строке фильтра.
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|2.101, Аноним (-), 15:32, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну что за нытьё? Да если бы вам не сказали, то вы разницу и не заметили...
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|3.104, Ilya Indigo (ok), 15:50, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну что за нытьё? Да если бы вам не сказали, то вы
> разницу и не заметили...
Когда несколько лет назад после обновления я запустил geany и увидел это ЖоТэКа3 с адвантой, вместо GTK2 с QtCurve я это ещё как заметил, аж глаза на лоб вылезли от этих паддингов и маржинов под 50px не меньше!
С тех пор я его в своём репозитории openSUSE уже несколько лет собираю с GTK2.
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|1.54, Аноним (54), 11:34, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мне нравится читать комментарии участников для лучшего представления общей картины, но тут прямо удивили.
- никаких преимуществ перед Kate
- зачем .... VScode легкий и быстрый
- нету 32-разрядных сборок
- нет x64 версии
- нету сборок для Windows XP
Картина складывается, только не про geany, а про комментаторов.
Про возможность отладки - для отладчика gdb есть два плагина (два gui) под linux, один из них работает под Windows.
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|3.65, Ilya Indigo (ok), 12:31, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Geany хорош, и я им пользуюсь.
> Но чаще всё-таки kate.
В kate можно отключить перетаскивание выделенного текста мышкой. Бесит дико!
P.S. Вопрос снят, нашёл.
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|2.63, Ananimasss (?), 12:10, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про шустроту вскоде это видимо кто-то оче толсто шутит.
Геани же запускается шустро даже на нетбуке 15летней давности.
Вскоде думаю там бы даде не стартовал из-за малого объема ОЗУ.
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|3.80, Ivan_83 (ok), 13:26, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фишка в том, что если он у вас шустро запускается то скорее всего собран с гтк2 или вот эта пофикшенная версия + он запускается пустой, без открытых файлов.
После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется, даже после перехода от диалога поиска, не говоря про переключение из других приложений.
С последними фиксами и я ещё немного их улучшил теперь интерфей залипает всего на 1 секунду, это тоже не сильно приятно но не так чтобы сильно заметно.
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|4.103, Аноним (-), 15:39, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется
Ничего подобного не наблюдаю. Юзаю сабж много лет и ни на одной версии не замечал данной лажи.
Как вы добиваетесь этих глюков?
Все баги, которые я встречал, связаны исключительно с плагинами, да и то не особо нужными.
Из минусов, могу только заметить что не совсем идеально работает навигация по коду, да и то если начать придираться.
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|5.109, анонн (ok), 16:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> После перехода на гтк3 и до этого релиза у меня оно очень тормозило и на старте и каждый раз когда основное окно активируется
> Ничего подобного не наблюдаю. Юзаю сабж много лет и ни на одной версии не замечал данной лажи.
Зато я замечал и подтвержаю - если есть с десяток табов, то старт джини на GTK3 может запросто занять секунд 7-10 и больше.
> Как вы добиваетесь этих глюков?
Например, использованием не только на "единственноверном расовочистом ядре!".
Только "вы" - это к перехватившим разработку ГТК гнумовцам. Мастера не только "выкидывать ненужное", но и ломать старое.
Судя по тому, что альтернативный бэкэнд glib для фри (по совпадению - от некого ivan_83) все еще идет отдельной опцией сборки порта, а без него уже _лет 5_ наблюдаются тормоза и глюки вплоть до крэша gtk-софта (например, при попытке показать диалог сохранения), гнумо-апстрим так и не почесался ни принять _готовые_ патчи, ни исправить сломанное.
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|2.102, Аноним (102), 15:38, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та просто есть два лишних окна занимающих место, иногда долбеж с плагинами. А если закрыть лишние окна(проекты, обзор фс, выхлоп) то это происходит наглухо. Нельзя посмотреть и опять закрыть. В Эргономику они не могут. Напоминает калькулятор "Qalculate!"
И опять эти темы для полуслепых, почему нет серой и песочной
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|3.105, Аноним (-), 15:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меню "Вид", хоткеи в настройках. Что вам ещё надо для удобства?
> почему нет серой и песочной
Потому что вы единственный человек, которому она нужна?
В чём проблема цветовую схему добавить?
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|1.74, Аноним (74), 13:12, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А в какой IDE обычно программируют в Линуксе? Языки С/С++. Ну и допустим JavaScipt, C#.
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|2.81, Ivan_83 (ok), 13:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычно - тут не применимо.
Это в венде есть только вижалстудия с 99% рынка. Ну ладно, теперь вскоде видимо. И остальное там крайне мало представленно.
По историческим причинам в не венде не было никакой IDE, и многие проходили стадию когда вместо IDE юзается текстовый редактор.
Какие то текстовые редакторы обрасли функционалом IDE, какие то IDE написали снуля.
У меня CodeLite, там есть свои недостатки но вполне юзабельно.
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|3.93, Урри (ok), 15:02, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же спросил про "программируют". А не некоторые файлы редактируют раз в неделю.
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|4.99, th3m3 (ok), 15:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он же спросил про "программируют". А не некоторые файлы редактируют раз в
> неделю.
Пишут код, в том числе.
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|2.90, Аноним (90), 14:44, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех кто задает такой вопрос и для других профи всегда ответ продукты от JetBrains.
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|6.112, Аноним (90), 18:28, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обрати внимание выше написано что это для профи. Но у них уже всегда стоит 16 гигов, а то и больше и никаких проблема они не замечают просто делают своё дело. Для остальных давно придумали emacs.
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|2.95, Урри (ok), 15:04, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше был эклипс, сейчас вскод.
Ну а маргиналы дальше задpoтят в виме/емаксе/нетбинсе/мцэдите. Но они быстро вымирают и не пополняются новыми.
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|3.98, Аноним (90), 15:06, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше уж идейно верный atom чем полностью и бесповоротно майкрософтовский vscode. Хотя они оба от одной компании.
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|1.89, Аноним (90), 14:42, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Geany — «интегрированная среда разработки». А автор новости хороший юморист. Он определенно сделал мой день.
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|1.107, Аноним (107), 16:04, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, норм ли сабж для разработке на php? Есть те, кто пользуется именно для php?
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|2.113, Аноним (90), 18:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не норма. Забудь и не вспоминай про эту глупость. И никому про неё не рассказывай.
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|1.110, Аноним (110), 17:10, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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можно спорить сколько угодно, но по статистике(stackoverflow) vscode сейчас де-факто стандарт для разработчиков(для веб-а точно). а остальные в основном для фанов, гиков, или вообще продвинутых..
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|1.111, Аноним (-), 18:08, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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vscode годен для helo wwworld проектов, более менее крупные проекты тормозят. ну и годится только для организации - один проект-одна папка-один vscode.
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