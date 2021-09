Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.5

2.3 , eugener ( ok ), 10:01, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > пользуется для чего-то? Да, для разработки на JavaEE/SE.

> кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас Сейчас модно на базе IntelliJ IDEA.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:20, 22/09/2021
> кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас Та не, мой Uncoded - на базе тормозного электрона. Конечно сравнение может показаться эскобарическим жабогадюкингом, но по моему - электрон сильно удобнее и быстрее жабы.

3.20 , funny.falcon ( ? ), 14:40, 22/09/2021
Электрон не может быть быстрее. Откройте для себя JEdit: незаслуженно похороненный редактор, который не тормозил.

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:46, 22/09/2021
> Электрон не может быть быстрее А вот я тебе не верю. > Откройте для себя JEdit: незаслуженно похороненный редактор, который не тормозил. Если по возможностям превзойдёт Uncoded, то да. А так - не аргумент.

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:44, 22/09/2021
По сравнению с эклипсом сабжевая поделка просто летала.

2.14 , MVK ( ?? ), 11:54, 22/09/2021
Я пользуюсь. Мне он кажется удобней чем Eclipse и Idea. Закрывает почти все мои потребности связанные с разработкой JavaEE, хотя конечно еще есть то что можно улучшить

3.17 , abi ( ? ), 12:32, 22/09/2021
Думал соскочить, очень уж IDEA, память кушал но в итоге ни однин проект с gradle kts открыть не смог.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:52, 22/09/2021
Пользуюсь. Тестирование сборки приложения в различных средах (в т.ч. на различных ОС) иногда помогает выловить экзотические ошибки.

2.19 , Аноним ( 19 ), 14:00, 22/09/2021
Пользуюсь для C++, но со старым плагином.

2.23 , Аноним ( 23 ), 15:04, 22/09/2021
Благодарю за ответы)) Помнится лучше его была только IDEA, а Гугл выбрал Эклипс для своей студии. Я на Goland и CubeIDE (на базе Эклипса) сейчас, но они ворочаются не шустро на современном компе, перестал использовать пиратские IDE (я же разработчик), а VSC летает, но пока нет паритета в отладке на Go и STM32. NetBeans раньше так же шуршал (в Java/JSF проектах) на P4, первых i5 с HDD, как эти сейчас на NVMe.