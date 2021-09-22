Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.5

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|1.1, Аноним (1), 09:55, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Им кто-нибудь пользуется для чего-то? (Я серьезно, просто 8 лет не открывал Джаву, кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас).
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|2.3, eugener (ok), 10:01, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> пользуется для чего-то?
Да, для разработки на JavaEE/SE.
> кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас
Сейчас модно на базе IntelliJ IDEA.
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|2.5, Аноним (5), 10:20, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас
Та не, мой Uncoded - на базе тормозного электрона. Конечно сравнение может показаться эскобарическим жабогадюкингом, но по моему - электрон сильно удобнее и быстрее жабы.
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|3.20, funny.falcon (?), 14:40, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Электрон не может быть быстрее. Откройте для себя JEdit: незаслуженно похороненный редактор, который не тормозил.
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|4.21, Аноним (21), 14:46, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Электрон не может быть быстрее
А вот я тебе не верю.
> Откройте для себя JEdit: незаслуженно похороненный редактор, который не тормозил.
Если по возможностям превзойдёт Uncoded, то да. А так - не аргумент.
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|2.14, MVK (??), 11:54, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я пользуюсь. Мне он кажется удобней чем Eclipse и Idea. Закрывает почти все мои потребности связанные с разработкой JavaEE, хотя конечно еще есть то что можно улучшить
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|3.17, abi (?), 12:32, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Думал соскочить, очень уж IDEA, память кушал но в итоге ни однин проект с gradle kts открыть не смог.
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|2.18, Аноним (18), 13:52, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользуюсь. Тестирование сборки приложения в различных средах (в т.ч. на различных ОС) иногда помогает выловить экзотические ошибки.
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|2.23, Аноним (23), 15:04, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Благодарю за ответы)) Помнится лучше его была только IDEA, а Гугл выбрал Эклипс для своей студии. Я на Goland и CubeIDE (на базе Эклипса) сейчас, но они ворочаются не шустро на современном компе, перестал использовать пиратские IDE (я же разработчик), а VSC летает, но пока нет паритета в отладке на Go и STM32. NetBeans раньше так же шуршал (в Java/JSF проектах) на P4, первых i5 с HDD, как эти сейчас на NVMe.
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|1.2, Аноним (-), 09:56, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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можно сказать, что поддержку C дропнули, новая с большими проектами неюзабельна
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|2.4, Qwerty (??), 10:18, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О, неужели? Пожалуй, эту IDE можно назвать прогрессивной. Не ожидал этого от клеймённого словом "Apache" в названии продукта.
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|2.11, Аноним (11), 11:07, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и с маленькими… Тормоза опять же. С жабой в ней тоже какие-то нереальные проблемы, пытался в неё подключить практически приветмир с 1 приложение гуй и 1 либа код с парой зависимостей, в итоге ничего нормально не импортировалось и не настраивалось. В эклипсе в пару кликов. Правда, был ещё другой проект, там импорт только с шитхаба работал (но совершенно без проблем всё импортировалось и собиралось).
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|1.6, Аноним (6), 10:36, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Супер с каждым релизом все лучше и лучше (для быстрый Agile эта IDE не подойдет - а так дома свои проекты делать самое-то)
не знаю где посмотреть в планах у них есть Ruby (что все в одной IDE делать - PHP, Java, C++, Js - есть )
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|2.8, Аноним (7), 10:45, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У самой Руби-то есть планы развиваться? Руби уже давно превратилась в современный Перл.
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|3.10, Аноним (10), 11:05, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правда, в реальности дела обстоят ровно наоборот, но мы же на Опеннете. Хайп прошел, это правда, но вот именно сейчас язык развивается. И даже используется.
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|5.13, Аноним (10), 11:20, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, давайте использовать везде и всегда только один правильный яп. Если нет достаточно правильного языка, то нужно его создать. Эта музыка будет вечной.
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|5.22, iZEN (ok), 14:54, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одного питона недостаточно. Сейчас обычно используется два - 2.7 и 3.8 или 3.9 - всё ещё не могут переползти на что-то одно.
Так же и с Java: 8 LTS, 11 LTS и с недавних пор 17 LTS. Не забываем о "промежуточных" версиях, которые тоже нужны! Причём каждая последующая версия JDK/JRE для своей сборки требует предыдущую версию JDK. Вот такой цирк с конями получается.
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|6.24, Аноним (11), 15:06, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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2.7? Лет так 6 никто в своём уме его не возьмёт и будет бежать как от огня от всех, кто это предлагает (общение с психами себе дороже). Питон достаточно плавно мигрирует все эти годы с версии на версию. Например, у меня есть проблемы с 3.10 в numpy, spacy не поддерживает, и ещё некоторых (что при использовании ориентировочно тысячи батареек не так и критично, просто numpy не выкинешь). При этом конкретно в моём коде были проблемы с сигналами и ивент лупами в 3.9, и в 3.10 ещё больше проблем, но это явно не повод оставаться на протухшей версии.
С жавой не совсем понятно, вот есть жава 8 в которой совместимость с кодом прошлых 20 лет наверно, и есть жава 17 в которой совместимость с кодом начиная с 9 вроде как не нарушена, зачем 11 остаётся на плаву?
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|2.15, MVK (??), 11:56, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>для быстрый Agile эта IDE не подойдет
- наш аджайл такой быстрый что IDE за ним не успевает
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