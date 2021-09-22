Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.5

2.8 , Аноним ( 7 ), 10:45, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У самой Руби-то есть планы развиваться? Руби уже давно превратилась в современный Перл.

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:05, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правда, в реальности дела обстоят ровно наоборот, но мы же на Опеннете. Хайп прошел, это правда, но вот именно сейчас язык развивается. И даже используется.

4.12 , Аноним ( 11 ), 11:09, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лучше бы не использовался — 1 питона достаточно.

5.13 , Аноним ( 10 ), 11:20, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага, давайте использовать везде и всегда только один правильный яп. Если нет достаточно правильного языка, то нужно его создать. Эта музыка будет вечной.

5.22 , iZEN ( ok ), 14:54, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Одного питона недостаточно. Сейчас обычно используется два - 2.7 и 3.8 или 3.9 - всё ещё не могут переползти на что-то одно. Так же и с Java: 8 LTS, 11 LTS и с недавних пор 17 LTS. Не забываем о "промежуточных" версиях, которые тоже нужны! Причём каждая последующая версия JDK/JRE для своей сборки требует предыдущую версию JDK. Вот такой цирк с конями получается.

6.24 , Аноним ( 11 ), 15:06, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 2.7? Лет так 6 никто в своём уме его не возьмёт и будет бежать как от огня от всех, кто это предлагает (общение с психами себе дороже). Питон достаточно плавно мигрирует все эти годы с версии на версию. Например, у меня есть проблемы с 3.10 в numpy, spacy не поддерживает, и ещё некоторых (что при использовании ориентировочно тысячи батареек не так и критично, просто numpy не выкинешь). При этом конкретно в моём коде были проблемы с сигналами и ивент лупами в 3.9, и в 3.10 ещё больше проблем, но это явно не повод оставаться на протухшей версии. С жавой не совсем понятно, вот есть жава 8 в которой совместимость с кодом прошлых 20 лет наверно, и есть жава 17 в которой совместимость с кодом начиная с 9 вроде как не нарушена, зачем 11 остаётся на плаву?

2.15 , MVK ( ?? ), 11:56, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >для быстрый Agile эта IDE не подойдет - наш аджайл такой быстрый что IDE за ним не успевает

