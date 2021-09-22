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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.5

22.09.2021 09:37

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.5, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это восьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle.

Большая часть изменений в новом выпуске связана с исправлением ошибок. Из улучшений можно отметить добавление в окружение для языка Java окна для работы с регулярными выражениями, улучшение поддержки систем сборки Gradle и Maven, добавление поддержки Jakarta EE 9 GlassFish 6, незначительные улучшения в поддержке C++ и PHP, добавление в средства интеграции с VSCode возможности создания объектов и файлов на основе шаблонов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.4
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.0
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  6. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55848-netbeans
Ключевые слова: netbeans
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  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Им кто-нибудь пользуется для чего-то? (Я серьезно, просто 8 лет не открывал Джаву, кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас).
     
     
  • 2.3, eugener (ok), 10:01, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > пользуется для чего-то?

    Да, для разработки на JavaEE/SE.


    > кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас

    Сейчас модно на базе IntelliJ IDEA.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:20, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > кругом на базе тормозного Эклипса IDEшки сейчас

    Та не, мой Uncoded - на базе тормозного электрона. Конечно сравнение может показаться эскобарическим жабогадюкингом, но по моему - электрон сильно удобнее и быстрее жабы.

     
     
  • 3.20, funny.falcon (?), 14:40, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электрон не может быть быстрее. Откройте для себя JEdit: незаслуженно похороненный редактор, который не тормозил.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:46, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Электрон не может быть быстрее

    А вот я тебе не верю.

    > Откройте для себя JEdit: незаслуженно похороненный редактор, который не тормозил.

    Если по возможностям превзойдёт Uncoded, то да. А так - не аргумент.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:44, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По сравнению с эклипсом сабжевая поделка просто летала.
     
  • 2.14, MVK (??), 11:54, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пользуюсь. Мне он кажется удобней чем Eclipse и Idea. Закрывает почти все мои потребности связанные с разработкой JavaEE, хотя конечно еще есть то что можно улучшить
     
     
  • 3.17, abi (?), 12:32, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думал соскочить, очень уж IDEA, память кушал но в итоге ни однин проект с gradle kts открыть не смог.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:52, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь. Тестирование сборки приложения в различных средах (в т.ч. на различных ОС) иногда помогает выловить экзотические ошибки.
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:00, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь для C++, но со старым плагином.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:04, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за ответы)) Помнится лучше его была только IDEA, а Гугл выбрал Эклипс для своей студии. Я на Goland и CubeIDE (на базе Эклипса) сейчас, но они ворочаются не шустро на современном компе, перестал использовать пиратские IDE (я же разработчик), а VSC летает, но пока нет паритета в отладке на Go и STM32. NetBeans раньше так же шуршал (в Java/JSF проектах) на P4, первых i5 с HDD, как эти сейчас на NVMe.
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:56, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно сказать, что поддержку C дропнули, новая с большими проектами неюзабельна
     
     
  • 2.4, Qwerty (??), 10:18, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О, неужели? Пожалуй, эту IDE можно назвать прогрессивной. Не ожидал этого от клеймённого словом "Apache" в названии продукта.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:07, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и с маленькими… Тормоза опять же. С жабой в ней тоже какие-то нереальные проблемы, пытался в неё подключить практически приветмир с 1 приложение гуй и 1 либа код с парой зависимостей, в итоге ничего нормально не импортировалось и не настраивалось. В эклипсе в пару кликов. Правда, был ещё другой проект, там импорт только с шитхаба работал (но совершенно без проблем всё импортировалось и собиралось).
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:36, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Супер с каждым релизом все лучше и лучше (для быстрый Agile эта IDE не подойдет - а так дома свои проекты делать самое-то)

    не знаю где посмотреть в планах у них есть Ruby  (что все в одной IDE делать - PHP, Java, C++, Js - есть )

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:45, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У самой Руби-то есть планы развиваться? Руби уже давно превратилась в современный Перл.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:05, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда, в реальности дела обстоят ровно наоборот, но мы же на Опеннете. Хайп прошел, это правда, но вот именно сейчас язык развивается. И даже используется.
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 11:09, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше бы не использовался — 1 питона достаточно.
     
     
  • 5.13, Аноним (10), 11:20, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, давайте использовать везде и всегда только один правильный яп. Если нет достаточно правильного языка, то нужно его создать. Эта музыка будет вечной.
     
  • 5.22, iZEN (ok), 14:54, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одного питона недостаточно. Сейчас обычно используется два - 2.7 и 3.8 или 3.9 - всё ещё не могут переползти на что-то одно.

    Так же и с Java: 8 LTS, 11 LTS и с недавних пор 17 LTS. Не забываем о "промежуточных" версиях, которые тоже нужны! Причём каждая последующая версия JDK/JRE для своей сборки требует предыдущую версию JDK. Вот такой цирк с конями получается.

     
     
  • 6.24, Аноним (11), 15:06, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.7? Лет так 6 никто в своём уме его не возьмёт и будет бежать как от огня от всех, кто это предлагает (общение с психами себе дороже). Питон достаточно плавно мигрирует все эти годы с версии на версию. Например, у меня есть проблемы с 3.10 в numpy, spacy не поддерживает, и ещё некоторых (что при использовании ориентировочно тысячи батареек не так и критично, просто numpy не выкинешь). При этом конкретно в моём коде были проблемы с сигналами и ивент лупами в 3.9, и в 3.10 ещё больше проблем, но это явно не повод оставаться на протухшей версии.

    С жавой не совсем понятно, вот есть жава 8 в которой совместимость с кодом прошлых 20 лет наверно, и есть жава 17 в которой совместимость с кодом начиная с 9 вроде как не нарушена, зачем 11 остаётся на плаву?

     
  • 2.15, MVK (??), 11:56, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >для быстрый Agile эта IDE не подойдет

    - наш аджайл такой быстрый что IDE за ним не успевает

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:02, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у них ruby был если что, выбросили.
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:22, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что он не умеет в Java ME
     
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