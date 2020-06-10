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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.0

10.06.2020 18:35

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.0. Это шестой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle и первый выпуск после перевода проекта из инкубатора в разряд первичных проектов Apache. Выпуск Apache NetBeans 12 будет сопровождаться в рамках расширенного цикла поддержки (LTS).

Среда разработки предооставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy. Интеграция поддержки языков C/C++ в очередной раз перенесена на следующий выпуск. Отмечается, что передача компанией Oracle кода, связанного с разработкой проектов на C и C++, была завершена ещё при подготовке прошлого выпуска, но интеграция этого кода в Apache NetBeans потребовала больше времени, чем ожидалось. В частности, кроме рецензирования лицензионной чистоты кода и чистки от элементов, являющихся интеллектуальной собственностью, потребовалось внесение изменений в код, так как некоторые возможности компания Oracle не смогла передать фонду Apache. До появления встроенной поддержки разработчики могут установить через Plugin Manager модули для разработки на C/C++, ранее выпущенные для NetBeans IDE 8.2.

Основные новшества NetBeans 12.0:

  • Добавлена поддержка платформы Java SE 14. В том числе обеспечены подсветка синтаксиса и форматирование кода для конструкций с новым ключевым словом "record", предоставляющим компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString().

    Продолжено тестирование поддержки сопоставления c образцом в операторе "instanceof", которая позволяет сразу определить локальную переменную для обращения к проверенному значению. Например, можно сразу писать "if (obj instanceof String s && s.length() > 5) {.. s.contains(..) ..}" без явного определения "String s = (String) obj". В NetBeans при указании "if (obj instanceof String) {" будет выведена подсказка, позволяющая преобразовать код в новую форму.

  • Из возможностей Java 13 отмечена поддержка преобразования многострочных текстовых блоков, оформляемых без экранирования символов. В редакторе кода набор строй теперь можно превращать в подобные текстовые блоки и обратно.
  • Из Java 12 представлена поддержка использования "switch" в форме выражения, а не оператора.
  • Из возможностей Java 11 отмечена поддержка режима запуска программ, поставляемых в форме одного файла с исходным кодом (класс можно запустить напрямую из файла с кодом, без создания class-файлов, JAR-архивов и модулей). В NetBeans подобные однофайловые программы можно создавать вне проектов в окне Favorite, запускать и отлаживать.
  • Код поддержки JavaFX расширен регистрацией артефактов OpenJFX Gluon Maven - в диалоге управления проектом появились элементы "FXML JavaFX Maven Archetype (Gluon)" и "Simple JavaFX Maven Archetype (Gluon)" для которых предложены готовые файлы nbactions.xml, позволяющие сразу запускать и отлаживать проекты без дополнительных изменений в конфигурации.
  • Добавлена поддержка Java EE 8 с возможностью сборки web-приложений при помощи Maven или Gradle. Поддержка Jakarta EE 8 пока недоступна. Созданные в NetBeans приложения Java EE 8 можно развёртывать в контейнере Java EE 8 при помощи нового шаблона "webapp-javaee8" в Maven, созданного для использования с NetBeans. Обеспечена поддержка спецификации JSF 2.3, в том числе обеспечено автодополнение таких конструкций, как "f:websocket" и подстановка артефактов CDI. Реализована интеграция с сервером приложений Payara (ответвление от GlassFish), GlassFish 5.0.1, Tomcat и WildFly.
  • Улучшена поддержка систем сборки Maven и Gradle. Для Maven налажена интеграция с библиотекой JaCoCo и обеспечена возможность передачи аргументов компилятора Java из Maven в редактор кода Java. Для Gradle добавлена поддержка модульных java-проектов и поддержка JavaEE. Gradle Tooling API обновлён до версии 6.3. Предложен новый мастер создания Java-приложений (Java Frontend Application) для Gradle. Добавлена поддержка отладки проектов Gradle Web. Добавлена поддержка Gradle-проектов на языке Kotlin. Обеспечена возможность принудительной перезагрузки Gradle-проектов.
  • Добавлена поддержка новых возможностей PHP 7.4.
  • В редактор кода добавлена поддержка языка TypeScript (расширяет возможности JavaScript, оставаясь полностью обратно совместимым).
  • Добавлены дополнительные тёмные режимы отображения интерфейса - Dark Metal и Dark Nimbus.
  • Предложена новая тема оформления FlatLaf.
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и добавлен упрощённый виджет HeapView.

Напомним, что проект NetBeans был основан в 1996 году чешскими студентами с целью создания аналога Delphi для Java. В 1999 году проект был куплен компанией Sun Microsystems, а в 2000 году опубликован в исходных текстах и переведён в разряд свободных проектов. В 2010 году NetBeans перешёл в руки компании Oracle, поглотившей Sun Microsystems. Все эти годы NetBeans развивался в качестве основной среды для разработчиков на языке Java, конкурируя с Eclipse и IntelliJ IDEA, но последнее время стал продвигаться и для языков JavaScript, PHP и C/C++. Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  3. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.3
  5. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
  6. OpenNews: Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53132-netbeans
Ключевые слова: netbeans
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:27, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а много ли тех, кто реально на работе использует NetBeans?
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 19:35, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас наверно мало. Но во времена SUN иго-го какая IDE была 😢
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:38, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 20:11, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага... "... И вы говорите..."
     
  • 2.12, Cradle (?), 20:14, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я использую для C, embedded. Эклипс не переношу, с пол года на нем как-то поработал, но так и не привык, слишком уж он для этой работы усложненный. NetBeans очень хорошо cmake поддерживает, для меня важно, эклипс так не умеет.
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:25, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Использую. И ещё несколько человек в отделе разработки. Но пока сидим на 8.2.
    Надо будет пощупать 12.
     
  • 2.16, Alex (??), 21:13, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использую как основную Java IDE и мне она нравится гораздо больще IDEA из-за отсутствия всяких свистелок и перделок, а ещё за предсказуемость поведения (минимум внетреней логики, которая иногда сбоит)
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:22, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я, например. Для С.
     
  • 2.20, Cradle (?), 21:34, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо сабж для Cи настолько уже самодостаточный, что сидим на нём много лет и от отсустствия новых фич не страдаем
     
  • 2.22, trdm (ok), 22:15, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50492
    https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/0_1555009536.png
    NetBeans - 5.9%
    у нотепад++ 30.5%
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:31, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше пользовалась netbeans, пока он не умер.
     
  • 1.5, abi (?), 19:37, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть поддержка Gradle Kotlin DSL? В эклипсе не нашёл.
    Озабочен вендор локом от Jetbrains.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:07, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть поддержка Gradle Kotlin DSL?

    В емаксе есть.

     

  • 1.7, анонимм (?), 19:41, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Реально удобный, хороший рефакторинг. Работаю с с++ кодом.

    Джетбрейнс пробовал, там рефакторинг слабоват.

    Эклипс пытался давно, но он что-то совсем не зашёл.

    Долго плевался от глюков и падений кодблокса, с его рандомными срабатываниями рефакторинга.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:50, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сравнивать с кодбоксом или девцпп то сабж действительно очень хорош. Местами он даже лучше кутекреакла. Но... Местами kdevelop на 3 головы лучше. В плане рефакторинга как-то у всех свои достоинства и недостатки. По-моему intellisense из студии был самый приятный? Но со студией без решарпера работать не слишком приятно.
     

  • 1.9, Anonymoustus (ok), 20:04, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Интеграция поддержки языков C/C++ в очередной раз перенесена на следующий выпуск

    Без Сишечки IDE неполноценна.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 20:12, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот - соглашусь. Показатель взрослости любой IDE.
     
     
  • 3.13, Cradle (?), 20:17, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут скорее показатель старости, когда вендор уже не тянет все плагины поддерживать. Сам вот на 8.2, но вполне устраивает.
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 21:13, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато TypeScript есть, это важнее )
     
     
  • 3.19, Anonymoustus (ok), 21:31, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато TypeScript есть, это важнее )

    Модно, молодёжно, актуально. :-(

     

  • 1.21, ДмитрийСССР (?), 21:35, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи PHPшники, скажите пожалуйста, может кто сталкивался, при работе в NetBeans и xdebug, после нажатия на кнопку "Stop Debugging" сокет xdebug'a остается, хотя программа говорит что всё завершилось, и когда в следующий раз запускаешь дебагер уже точки останова не работают, приходится убивать всё, включая NetBeans, и тогда ещё раз работает, как лечить? И бываело ли у кого-то, что индексация проекта зависала и как это лечить?

    Спасибо

     

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