Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.0

|
|
|
|2.6, Аноним (6), 19:38, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.
|
|2.12, Cradle (?), 20:14, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
я использую для C, embedded. Эклипс не переношу, с пол года на нем как-то поработал, но так и не привык, слишком уж он для этой работы усложненный. NetBeans очень хорошо cmake поддерживает, для меня важно, эклипс так не умеет.
|
|2.14, Аноним (14), 20:25, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Использую. И ещё несколько человек в отделе разработки. Но пока сидим на 8.2.
Надо будет пощупать 12.
|
|2.16, Alex (??), 21:13, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Использую как основную Java IDE и мне она нравится гораздо больще IDEA из-за отсутствия всяких свистелок и перделок, а ещё за предсказуемость поведения (минимум внетреней логики, которая иногда сбоит)
|
|2.20, Cradle (?), 21:34, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
видимо сабж для Cи настолько уже самодостаточный, что сидим на нём много лет и от отсустствия новых фич не страдаем
|
|1.5, abi (?), 19:37, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть поддержка Gradle Kotlin DSL? В эклипсе не нашёл.
Озабочен вендор локом от Jetbrains.
|
|1.7, анонимм (?), 19:41, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Реально удобный, хороший рефакторинг. Работаю с с++ кодом.
Джетбрейнс пробовал, там рефакторинг слабоват.
Эклипс пытался давно, но он что-то совсем не зашёл.
Долго плевался от глюков и падений кодблокса, с его рандомными срабатываниями рефакторинга.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 19:50, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если сравнивать с кодбоксом или девцпп то сабж действительно очень хорош. Местами он даже лучше кутекреакла. Но... Местами kdevelop на 3 головы лучше. В плане рефакторинга как-то у всех свои достоинства и недостатки. По-моему intellisense из студии был самый приятный? Но со студией без решарпера работать не слишком приятно.
|
|1.9, Anonymoustus (ok), 20:04, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Интеграция поддержки языков C/C++ в очередной раз перенесена на следующий выпуск
Без Сишечки IDE неполноценна.
|
|
|
|
|
|3.13, Cradle (?), 20:17, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тут скорее показатель старости, когда вендор уже не тянет все плагины поддерживать. Сам вот на 8.2, но вполне устраивает.
|
|1.21, ДмитрийСССР (?), 21:35, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Товарищи PHPшники, скажите пожалуйста, может кто сталкивался, при работе в NetBeans и xdebug, после нажатия на кнопку "Stop Debugging" сокет xdebug'a остается, хотя программа говорит что всё завершилось, и когда в следующий раз запускаешь дебагер уже точки останова не работают, приходится убивать всё, включая NetBeans, и тогда ещё раз работает, как лечить? И бываело ли у кого-то, что индексация проекта зависала и как это лечить?
Спасибо
|