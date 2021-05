Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.4

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.4, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это седьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. Основные новшества NetBeans 12.3: Добавлена поддержка платформы Java SE 16, которая в том числе реализована в nb-javac, встроенном в NetBeans Java-компиляторе (модифицированный javac). Вместо собственной реализации кодировки Base64 задействован модуль java.util.Base64.

Автоматизирован процесс установки и регистрации в NetBeans дистрибутивов OpenJDK (в меню "Tools/ Java Platform/ Add Platform" добавлен пункт "Remote Universal OpenJDK Service").

Добавлена поддержка проектов Jakarta EE 9.

Добавлен мастер создания проектов на базе фреймворка Micronaut ("New Project / Java with Maven / Micronaut Project"). Реализовано автодополнение кода, проведение рефакторинга и обработка ссылок в yaml-файлах Micronaut.

Обеспечено автоматическое определение и отображение в панели регистрации сервера версии платформы Payara.

Для проектов, использующих систему сборки Maven, реализована возможность подстановки аргументов в приложения и VM, которые будут использованы при запуске и отладке.

Инструментарий Gradle обновлён до версии 7.0. Добавлена поддержка логической группировки кода и ресурсов ("Gradle Source Groups") Обновлена версия JaCoCo 0.8.6 (Gradle Code Coverage).

Добавлена поддержка Freeform-проектов Ant с уровнем вложенности 9+. Улучшена поддержка разработки проектов Java/Jakarta EE, в которых используется Ant.

В средства разработки на языке PHP добавлена поддержка именованных аргументов, реализованных в выпуске PHP 8.0. В секции важных файлов обеспечено отображения файлов конфигурации PHP-CS-Fixer 3. Добавлена совместимость с Phing 3. Изменён диалог "Fix Uses".

Улучшено автодополнение тегов HTML, используемых при формировании web-форм.

Реализовано распознавание расширений файлов ".md" c разметкой Markdown и их пометка специальным значком. Добавлена подсветка синтаксиса Markdown.

Обеспечено постоянное отображение информации о наличии ошибок в форме пиктограммы в нижнем правом углу.