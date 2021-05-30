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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.4

30.05.2021 08:48

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.4, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это седьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle.

Основные новшества NetBeans 12.3:

  • Добавлена поддержка платформы Java SE 16, которая в том числе реализована в nb-javac, встроенном в NetBeans Java-компиляторе (модифицированный javac). Вместо собственной реализации кодировки Base64 задействован модуль java.util.Base64.
  • Автоматизирован процесс установки и регистрации в NetBeans дистрибутивов OpenJDK (в меню "Tools/ Java Platform/ Add Platform" добавлен пункт "Remote Universal OpenJDK Service").
  • Добавлена поддержка проектов Jakarta EE 9.
  • Добавлен мастер создания проектов на базе фреймворка Micronaut ("New Project / Java with Maven / Micronaut Project"). Реализовано автодополнение кода, проведение рефакторинга и обработка ссылок в yaml-файлах Micronaut.
  • Обеспечено автоматическое определение и отображение в панели регистрации сервера версии платформы Payara.
  • Для проектов, использующих систему сборки Maven, реализована возможность подстановки аргументов в приложения и VM, которые будут использованы при запуске и отладке.
  • Инструментарий Gradle обновлён до версии 7.0. Добавлена поддержка логической группировки кода и ресурсов ("Gradle Source Groups") Обновлена версия JaCoCo 0.8.6 (Gradle Code Coverage).
  • Добавлена поддержка Freeform-проектов Ant с уровнем вложенности 9+. Улучшена поддержка разработки проектов Java/Jakarta EE, в которых используется Ant.
  • В средства разработки на языке PHP добавлена поддержка именованных аргументов, реализованных в выпуске PHP 8.0. В секции важных файлов обеспечено отображения файлов конфигурации PHP-CS-Fixer 3. Добавлена совместимость с Phing 3. Изменён диалог "Fix Uses".
  • Улучшено автодополнение тегов HTML, используемых при формировании web-форм.
  • Реализовано распознавание расширений файлов ".md" c разметкой Markdown и их пометка специальным значком. Добавлена подсветка синтаксиса Markdown.
  • Обеспечено постоянное отображение информации о наличии ошибок в форме пиктограммы в нижнем правом углу.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.3
  3. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  4. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.0
  6. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55232-netbeans
Ключевые слова: netbeans, ide
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:27, 30/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    А как в нетбинсе просто добавить директорию с неупорядочеными файлами? Без создания иерархии проекта и привязки к языку.
     
  • 2, msgod (ok), 09:31, 30/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    У нб все меньше шансов, с учетом того что житбрейн всячески пропихивает всюду свой кокотлин, поддержки которого в нб нет.
     
     
  • 3, Xxx (??), 09:46, 30/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А так ли нужен kotlin в netbeans? В других ide тоже поддержки kotlin нет. И будущее самого kotlin туманно вне экосистемы jetbrains. Google доведёт dart и flutter до стандарта и будет рекомендовать по умолчанию для Android вместо kotlin
     

  • 4, acroobat (??), 10:11, 30/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Тут есть семантическая подсветка?
     
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