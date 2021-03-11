Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.3

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 17:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
Официальный ответ JetBrains: Небо уронит ночь на ладони.
|
|
|
|3.17, Леголас (ok), 18:50, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
верно, апачи презирают конкуренцию в частности и все творения бледнолицых в общности
|
|1.5, Аноним (5), 17:30, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
После семейства сред разработки IntelliJ IDEA все вокруг кажется лишь примитивными нотепад.экзешками.
|
|
|
|
|
|3.7, Аноним (5), 17:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
> В упор не понимаю
Ооо, сынок, тебе еще много чего предстоит понять.
|
|
|
|4.8, Аноним (-), 17:51, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лууууул, жабист называет всех сынками т.к автокомплит в его любимой иде лучше автокомплита в X иде. Капецнадожилиля
|
|
|
|
|
|6.13, клавиатура (?), 18:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Как там с мега рефакторингом дела?
Пишешь настолько безграмотный код, что приходится мощно рефакторить?
Грамотные разрабы пишут сразу грамотный код, тебе видать пока не дано, раз нужна помошь в искусственного интелекта разгребать твой мусор.
Поделись с нами.
|
|
|
|7.15, Аноним (5), 18:45, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты исходишь из ложной предпосылки, будто программы пишутся по единожды сформированным ндцать лет назад требованиям.
|
|
|
|
|
|9.23, Аноним (5), 19:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То есть разработчик ни в коем случае не должен изучать собственные инструменты р... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.35, Аноним (5), 19:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Нет, это то, что ты придумал и приписал мне, чтобы было легче опровергать Данны... текст свёрнут, показать
|
|6.18, Аноним (18), 18:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Хрень какая-то. Мне для реализации всех даже самых извращенных фантазий достаточно nano.
Рефакторинг - о, да. Достойное занятие. А что мешает писать сразу правильно? Аджайл? Канбан?
|
|
|
|7.25, Аноним (5), 19:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> достаточно nano
Для проектов с двумя-тремя питоноскриптами в 20 строк одного nano действительно будет достаточно.
> Рефакторинг - о, да. Достойное занятие. А что мешает писать сразу правильно? Аджайл? Канбан?
В контексте IDE, рефакторинг - абсолютно любая автоматизированная операция над кодом. Включая переименование переменной. Когда дорастешь до проектов, где одного nano недостаточно, узнаешь о том, что рефакторить оказывается можно не только свой код, потому что над проектом работает целая команда.
|
|
|
|8.28, Аноним (18), 19:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да я как бы уже их перерос Ну нафиг А замену по всем файлам - так это и до мен... текст свёрнут, показать
|
|2.24, barmaglot (??), 19:16, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А его нет на халяву и для C++.
Я вот на C++ для души пишу, и NetBeans, до сих пор лучшая бесплатная IDE для C++, несмотря на отсутствие полноценний поддержки C++17 и 20.
Т.е. я за свою графоманию денег не получаю, а деньги семьи на хобби не трачу. Т.е. для меня это идеальный вариант.
|
|
|
|3.26, Аноним (5), 19:25, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
CLion бесплатен, если качать не релиз, а свежачок из early access program.
|
|3.30, barmaglot (??), 19:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Забираю свои слова обратно [^U для всего предыдущего сообщения]
Факт: 12.3 говно. C++ Lite говно. Поддержки старого плагина 8.1 больше нет. Старые проекты не поддерживаются. Подсветка синтаксиса убита. В 3.14зду такой IDE.
Откатился на 12.0 ... буду пробовать Clion как вот выше советуют. Но если там настройка форматирования такое-же говно как в Eclipse, то так и останусь на старье ...
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 19:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Припоминаю, что kdevelop был лучше всех, возможно, стоит попробовать вместо всей этой дряни.
|
|4.33, Аноним (-), 19:45, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Полностью согласен, убили работающую систему на убогую подделку, которую никогда не доделают.
|
|4.39, Аноним (6), 20:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>буду пробовать Clion как вот выше советуют
Не ведитесь вы на их впаривания
|
|1.11, Аноним (32), 18:26, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я на той неделе пытался использовать, чтобы подцепить проект на жава. Так и не смог настроить линковку зависимостей, как ни пытался. С эклипсом кстати пусть и через одно место, но получилось накрутить, и гораздо меньше времени ушло. А ещё без интернета устанавливать компоненты нетбинса слишком уж сомнительная движуха, в эклипсе всё необходимое сразу было и компоненты без проблем цеплялись.
|
|
|
|2.14, Аноним (32), 18:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из консоли вообще не понял как собирать. Вот есть проект, я смотрю импорты и собираю все зависимости в кучу. В итоге всё равно что-то компилируется, но там где зависимости нет, естественно в jar ничего не собрать (можно собрать исходники, но они не запускаются потом) и не скажет что ей не так. В эклипсе впрочем тоже скомпилированный jar собрать не получилось, только так запускать прямо из него. Дичь какая-то эта жава, ещё и javafx отдельная развлекуха (а оракловский не скачать больше).
|
|
|
|3.16, клавиатура (?), 18:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обычно среднестатистический стедент это осиливает, особенно когда под рукой есть интернет.
|
|
|
|4.19, Аноним (32), 18:56, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я много времени потратил на это, так и не получилось. Намного больше, чем можно оправдать. Это в эклипсе нажал добавить из гита и у тебя готовый проект и дальше собирай не хочу, но если это кучка не связанных файлов всё уже не так просто. Наверное, от качества проекта тоже зависит.
|
|
|
|4.45, Аноним (32), 23:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из мавена и скачивал (странная вещь почему java ide для java не может работать с java кодом из коробки), но сборке это не помогло.
|
|
|
|2.29, Аноним (-), 19:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У еклипса два положения : смотришь код с подсветкой или пишешь код без подсветки, в остальных случаях он тормозит
|
|
|
|2.44, Аноним (-), 22:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А промолчать нельзя было ? Тут народ старательно игнорит, нет надо было об этом сказать.. что за люди
|