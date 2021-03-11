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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.3

11.03.2021 17:00

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.3, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это седьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle.

Основные новшества NetBeans 12.3:

  • В средствах разработки на языке Java применение LSP-сервера (Language Server Protocol) расширено для операций переименования при рефакторинге, сворачивания блоков в коде, выявления ошибок в коде и генерации кода. Добавлено отображение JavaDoc при наведении курсора на идентификаторы.
  • Встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) обновлён до nbjavac 15.0.0.2, распространяемого через Maven. Добавлены тесты для JDK 15.
  • Улучшено отображения подпроектов в больших проектах Gradle. В Gradle Navigator добавлена секция избранных задач (Favorite tasks).
  • Реализована полная поддержки синтаксиса PHP 8, но ещё не готово автодополнение атрибутов и именованных параметров. В строку состояния добавлена кнопка для изменения используемой в проекте версии PHP. Улучшена поддержка пакетов Composer. Расширены возможности работы с точками останова в отладчике.
  • Продолжено развитие C++ Lite, упрощённого режима для разработки на языках C/C++. Добавлен отладчик с поддержкой точек останова, потоков, переменных, всплывающих подсказок и т.п.
  • Обновлены версии FlatLaf 1.0, Groovy 2.5.14, JAXB 2.3, JGit 5.7.0, Metro 2.4.4, JUnit 4.13.1.
  • Проведена общая чистка кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.2
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.1
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.0
  6. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54739-netbeans
Ключевые слова: netbeans
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ДмитрийСССР (?), 17:04, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скромненько :( Не догонят так JetBrains
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Официальный ответ JetBrains: Небо уронит ночь на ладони.
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И не нужно
     
     
  • 3.17, Леголас (ok), 18:50, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    верно, апачи презирают конкуренцию в частности и все творения бледнолицых в общности
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:17, 11/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, Qwerty (??), 17:19, 11/03/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.22, Последний из могикан (?), 19:10, 11/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Аноним (5), 17:30, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    После семейства сред разработки IntelliJ IDEA все вокруг кажется лишь примитивными нотепад.экзешками.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > IntelliJ IDEA

    В упор не понимаю, кто этим пользуется.

     
     
  • 3.7, Аноним (5), 17:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > В упор не понимаю

    Ооо, сынок, тебе еще много чего предстоит понять.

     
     
  • 4.8, Аноним (-), 17:51, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лууууул, жабист называет всех сынками т.к автокомплит в его любимой иде лучше автокомплита в X иде. Капецнадожилиля
     
     
  • 5.9, Аноним (5), 17:58, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Автокомплит -- далеко не единственная фича. IDEA формирует PSI-представление для любого проекта, что дает широчайшие возможности для рефакторинга. Например, есть ли в твоей "X иде" возможность структурного поиска? https://www.jetbrains.com/help/idea/2020.3/search-templates.html
     
     
  • 6.13, клавиатура (?), 18:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как там с мега рефакторингом дела?
    Пишешь настолько безграмотный код, что приходится мощно рефакторить?
    Грамотные разрабы пишут сразу грамотный код, тебе видать пока не дано, раз нужна помошь в искусственного интелекта разгребать твой мусор.
    Поделись с нами.
     
     
  • 7.15, Аноним (5), 18:45, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты исходишь из ложной предпосылки, будто программы пишутся по единожды сформированным ндцать лет назад требованиям.
     
     
  • 8.20, клавиатура (?), 18:56, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо демагогии с якобы умными словами и домыслами Тебе написали, то что напи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.23, Аноним (5), 19:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть разработчик ни в коем случае не должен изучать собственные инструменты р... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.34, клавиатура (?), 19:47, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тебя понесло в крайность Пишешь о том как вручную без IDE создавать клас... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.35, Аноним (5), 19:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, это то, что ты придумал и приписал мне, чтобы было легче опровергать Данны... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.37, клавиатура (?), 20:01, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты там рефакторишь днями и ночами понятия не имею Доказывай себе сам, что у... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.42, Sw00p aka Jerom (?), 21:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рефакторят от части чужой код, а сравнивать иде нет смысла, для кого-то идеX удо... текст свёрнут, показать
     
  • 6.18, Аноним (18), 18:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хрень какая-то. Мне для реализации всех даже самых извращенных фантазий достаточно nano.
    Рефакторинг - о, да. Достойное занятие. А что мешает писать сразу правильно? Аджайл? Канбан?
     
     
  • 7.25, Аноним (5), 19:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > достаточно nano

    Для проектов с двумя-тремя питоноскриптами в 20 строк одного nano действительно будет достаточно.

    > Рефакторинг - о, да. Достойное занятие. А что мешает писать сразу правильно? Аджайл? Канбан?

    В контексте IDE, рефакторинг - абсолютно любая автоматизированная операция над кодом. Включая переименование переменной. Когда дорастешь до проектов, где одного nano недостаточно, узнаешь о том, что рефакторить оказывается можно не только свой код, потому что над проектом работает целая команда.

     
     
  • 8.28, Аноним (18), 19:33, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я как бы уже их перерос Ну нафиг А замену по всем файлам - так это и до мен... текст свёрнут, показать
     
  • 6.27, Аноним (27), 19:28, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Могу разве что посоветовать научиться программировать.
     
     
  • 7.31, Аноним (5), 19:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Научись, давно пора.
     
  • 2.24, barmaglot (??), 19:16, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А его нет на халяву и для C++.
    Я вот на C++ для души пишу, и NetBeans, до сих пор лучшая бесплатная IDE для C++, несмотря на отсутствие полноценний поддержки C++17 и 20.
    Т.е. я за свою графоманию денег не получаю, а деньги семьи на хобби не трачу. Т.е. для меня это идеальный вариант.
     
     
  • 3.26, Аноним (5), 19:25, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    CLion бесплатен, если качать не релиз, а свежачок из early access program.
     
  • 3.30, barmaglot (??), 19:38, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забираю свои слова обратно [^U для всего предыдущего сообщения]
    Факт: 12.3 говно. C++ Lite говно. Поддержки старого плагина 8.1 больше нет. Старые проекты не поддерживаются. Подсветка синтаксиса убита. В 3.14зду такой IDE.
    Откатился на 12.0 ... буду пробовать Clion как вот выше советуют. Но если там настройка форматирования такое-же говно как в Eclipse, то так и останусь на старье ...
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 19:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Припоминаю, что kdevelop был лучше всех, возможно, стоит попробовать вместо всей этой дряни.
     
  • 4.33, Аноним (-), 19:45, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен, убили работающую систему на убогую подделку, которую никогда не доделают.
     
  • 4.39, Аноним (6), 20:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >буду пробовать Clion как вот выше советуют

    Не ведитесь вы на их впаривания

     
  • 3.38, Аноним (6), 20:06, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужна именно IDE — бери Qt Creator.
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:23, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт по подписке только для тех, кто на нем зарабатывает.
     

  • 1.11, Аноним (32), 18:26, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я на той неделе пытался использовать, чтобы подцепить проект на жава. Так и не смог настроить линковку зависимостей, как ни пытался. С эклипсом кстати пусть и через одно место, но получилось накрутить, и гораздо меньше времени ушло. А ещё без интернета устанавливать компоненты нетбинса слишком уж сомнительная движуха, в эклипсе всё необходимое сразу было и компоненты без проблем цеплялись.
     
     
  • 2.14, Аноним (32), 18:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из консоли вообще не понял как собирать. Вот есть проект, я смотрю импорты и собираю все зависимости в кучу. В итоге всё равно что-то компилируется, но там где зависимости нет, естественно в jar ничего не собрать (можно собрать исходники, но они не запускаются потом) и не скажет что ей не так. В эклипсе впрочем тоже скомпилированный jar собрать не получилось, только так запускать прямо из него. Дичь какая-то эта жава, ещё и javafx отдельная развлекуха (а оракловский не скачать больше).
     
     
  • 3.16, клавиатура (?), 18:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно среднестатистический стедент это осиливает, особенно когда под рукой есть интернет.
     
     
  • 4.19, Аноним (32), 18:56, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я много времени потратил на это, так и не получилось. Намного больше, чем можно оправдать. Это в эклипсе нажал добавить из гита и у тебя готовый проект и дальше собирай не хочу, но если это кучка не связанных файлов всё уже не так просто. Наверное, от качества проекта тоже зависит.
     
  • 3.43, Жавабог (?), 21:28, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мавен?
    Нет не слышали
     
     
  • 4.45, Аноним (32), 23:14, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из мавена и скачивал (странная вещь почему java ide для java не может работать с java кодом из коробки), но сборке это не помогло.
     
  • 2.21, Аноним (21), 19:02, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, кто на ком стоял?
     

  • 1.12, клавиатура (?), 18:31, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пробовал Eclipse Che?
    Какие впечатления?
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 19:37, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У еклипса два положения : смотришь код с подсветкой или пишешь код без подсветки, в остальных случаях он тормозит
     
     
  • 3.36, клавиатура (?), 19:54, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не хватает внимания?
     

  • 1.41, Аноним (41), 20:44, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Apache NetBeans 12.3 Ссылка ведёт на Not Found
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 22:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А промолчать нельзя было ? Тут народ старательно игнорит, нет надо было об этом сказать.. что за люди
     

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