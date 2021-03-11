Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.3

> достаточно nano

Для проектов с двумя-тремя питоноскриптами в 20 строк одного nano действительно будет достаточно.

> Рефакторинг - о, да. Достойное занятие. А что мешает писать сразу правильно? Аджайл? Канбан?

В контексте IDE, рефакторинг - абсолютно любая автоматизированная операция над кодом. Включая переименование переменной. Когда дорастешь до проектов, где одного nano недостаточно, узнаешь о том, что рефакторить оказывается можно не только свой код, потому что над проектом работает целая команда.

