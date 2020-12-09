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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.2

09.12.2020 17:50

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.2, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это седьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle.

Основные новшества NetBeans 12.2:

  • Добавлена поддержка новых возможностей языка Java, появившихся в JDK 14 и JDK 15. Реализована подсветка кода с ключевыми словами "sealed", "non-sealed", и "permits". Добавлено форматирование и автодополнение кода для типа "sealed", а также форматирование выражений "sealed" и "permits". Улучшена поддержка компактной формы определения классов, реализуемой с использованием ключевого слова "record". Решены проблемы с автодополнением, рефакторингом и форматированием кода с "record".
  • Во встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) добавлена поддержка Java 15.
  • Для языка Java обеспечен показ типов при вызове методов по цепочке.
  • Обеспечено создание новых классов, интерфейсов и перечислений при вставке текста из буфера обмена.
  • Запуск компилятора javac ограничен только одним экземпляром.
  • Для редактора VS Code на базе NetBeans реализовано дополнение с редактором и отладчиком кода на языке Java.
  • Код поддержки JavaFX расширен поддержкой неизменяемых объектов (immutable).
  • В средствах для web-разработки на языке Java улучшена поддержка MVC-фреймворка Spring 5.2.9. В диалоге редактирования свойств web-проекта налажено сохранение URL с относительными ссылками. Из модулей Payara Server удалена интеграция с Derby. Решены проблемы с JavaServer Faces Catalog.
  • Улучшена поддержка систем сборки Maven и Gradle. Улучшено определение исходных текстов и документации в проектах Gradle. Улучшена генерация фронтэндов. В проектах Maven устранена блокировка при использовании getModuleName.
  • Добавлена поддержка новых возможностей языка PHP 8.
  • Улучшена обработка зависимостей для JavaScript и HTML.
  • Удалена устаревшая поддержка Oracle JET.
  • Улучшена поддержка CSS3.
  • Добавлен плагин для BootsFaces с поддержкой конструкций "<b:dataTable ...>".
  • Обновлены версии Ant 1.10.8, exec-maven-plugin 3.0.0, Gradle Tooling API 6.7, JDBC PostgreSQL 42.2.16, payara-micro-maven-plugin 1.3.0, Spring Framework 4.3.29, TestNG 6.14.3.
  • Обеспечено определение JDK, установленных при помощи SDKMan и Debian.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.1
  3. OpenNews: Выпуск Java SE 15
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  6. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54227-netbeans
Ключевые слова: netbeans
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, anonymous (??), 17:57, 09/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А че плюсы они все откладывают?
     
     
  • 4, Аноним (4), 18:05, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсы ныне модно усиленно закапывать. Растаманы подтвердят.
     

  • 2, Аноним (2), 17:59, 09/12/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо что он ожил. Может быть им можно будет пользоваться вместо платной webstorm
     
  • 3, Аноним (4), 18:04, 09/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, что этих ещё не покусали растаманы.
     
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