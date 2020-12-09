Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.2

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.2, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это седьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. Основные новшества NetBeans 12.2: Добавлена поддержка новых возможностей языка Java, появившихся в JDK 14 и JDK 15. Реализована подсветка кода с ключевыми словами "sealed", "non-sealed", и "permits". Добавлено форматирование и автодополнение кода для типа "sealed", а также форматирование выражений "sealed" и "permits". Улучшена поддержка компактной формы определения классов, реализуемой с использованием ключевого слова "record". Решены проблемы с автодополнением, рефакторингом и форматированием кода с "record".

Во встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) добавлена поддержка Java 15.

Для языка Java обеспечен показ типов при вызове методов по цепочке.

Обеспечено создание новых классов, интерфейсов и перечислений при вставке текста из буфера обмена.

Запуск компилятора javac ограничен только одним экземпляром.

Для редактора VS Code на базе NetBeans реализовано дополнение с редактором и отладчиком кода на языке Java.

Код поддержки JavaFX расширен поддержкой неизменяемых объектов (immutable).

В средствах для web-разработки на языке Java улучшена поддержка MVC-фреймворка Spring 5.2.9. В диалоге редактирования свойств web-проекта налажено сохранение URL с относительными ссылками. Из модулей Payara Server удалена интеграция с Derby. Решены проблемы с JavaServer Faces Catalog.

Улучшена поддержка систем сборки Maven и Gradle. Улучшено определение исходных текстов и документации в проектах Gradle. Улучшена генерация фронтэндов. В проектах Maven устранена блокировка при использовании getModuleName.

Добавлена поддержка новых возможностей языка PHP 8.

Улучшена обработка зависимостей для JavaScript и HTML.

Удалена устаревшая поддержка Oracle JET.

Улучшена поддержка CSS3.

Добавлен плагин для BootsFaces с поддержкой конструкций "<b:dataTable ...>".

Обновлены версии Ant 1.10.8, exec-maven-plugin 3.0.0, Gradle Tooling API 6.7, JDBC PostgreSQL 42.2.16, payara-micro-maven-plugin 1.3.0, Spring Framework 4.3.29, TestNG 6.14.3.

Обеспечено определение JDK, установленных при помощи SDKMan и Debian.



