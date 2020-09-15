Выпуск Java SE 15

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|1.4, IdeaFix (ok), 20:36, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну это же не правда... мой обожаемый DSpace не работает ни на чем выше JAVA8...
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|1.5, Аноним (5), 20:42, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Там кстати на той неделе вышел openj9-0.21.0, заодно и 8 поддерживает. Реально ускорили и повысили эффективность, я в восторге. А Оракл пусть дальше работает над GraalVM мож чёт полезное и вылезет.
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|1.6, bkstan (ok), 20:43, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Такое впечатление, что разные языки делятся друг с другом своими изобретениями. sealed - с#? многострочные строки - python? Согласны?
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|2.8, Аноним (8), 20:46, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это все уже давно и в Шарпе есть, и в Котлине. Лучше бы присоединились к развитию Котлина, ибо они сейчас его и пытаются мимикрировать зачем-то - абсолютно те же фичи.
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|3.22, Сишник (?), 22:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и хорошо, котлен с его
fun a(b: Int) : Int {}
вместо
int a(int b) {}
ненужен, как и прочие смузихлёбные язычки с подобным синтаксисом.
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|4.27, Аноним (27), 23:01, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такая запись в котлине следствие type inference, как и в других языках типа скалы. Такая запись удобней.
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|5.28, Сишник (?), 23:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше букв писать неудобно, к тому же примитивов нет, к ctrl тянуться неудобно. А автовывод и в плюсах есть и в джаве, да только его использование не особо поощряется. Удобно, когда можешь кликнуть на тип и перейти к нему, или хотя бы видеть глазами, что за тип тебе функция вернула.
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|1.10, Аноним (10), 20:52, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Oracle удалил из своей Java поддержку собственной ОС Solaris и своих процессоров SPARC?
Как это?
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|2.13, Аноним (13), 21:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Oracle давно забила на этот «балласт», оставшийся от Sun Microsystems.
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|2.23, Аноним (23), 22:31, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они вроде как до 2030-го года солярис будут поддерживать. Но оракловцы уже в 1998-м году объявили о поддержке линукса. Купив Sun они сделали свой линукс на основе красношляпых и добавили туда Dtrace и свое ядро. Видимо чтобы установить куда-нибудь в виртуалку оракловую базу данных нужно было ядро редхата, а в работе уже оракловое ядро. Собственно их линукс вроде как не ьребует обязательной покупки поддержки. А спарки не их процессоры а санковские. Когда они купили санки, то увидели горячий процесмор Rock и закрыли его разработку. Учитывая то, чьо они купили санки за 5% их былой стоимости им хватит держать у себя лишь лучшее. И жаба вроде как создана чтобы быть в единственном виде, но гуглы решили сделать неподконтрольный аналог, что вроде как делать было нельзя, так что они судятся за право владения технологией. Если они не смогут получать прибыль с процессоростроения они все продадут. Там речь все-таки о миллиардах. Но вряд ли у них дела лучшечем у штеуда и они могут производить по технологии 14нм или меньше.
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|1.20, Иваня (?), 21:59, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Круто конечно, но я всё ещё сижу на Java 8 и пока не собираюсь переходить на новую версию.
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