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Выпуск Java SE 15

15.09.2020 19:54

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 15 (Java Platform, Standard Edition 15), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 15 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 15 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 15 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 15 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 11, обновления для которого будут выпускаться до 2026 года. Прошлая LTS-ветка Java 8 будет поддерживаться до декабря 2020 года. Следующий LTS-релиз намечен на сентябрь 2021 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 15 можно отметить:

  • Встроена поддержка алгоритма создания цифровой подписи EdDSA (Edwards-Curve Digital Signature Algorithm RFC 8032). Предложенная реализация EdDSA не зависит от аппаратных платформ, защищена от атак по сторонним каналам (обеспечено постоянное время всех вычислений) и по производительности опережает существующую реализацию ECDSA, написанную на языке Си, при том же уровне защиты. Например, EdDSA при использовании эллиптической кривой со 126-битным ключом демонстрирует производительность аналогичную ECDSA с эллиптической кривой secp256r1 и 128-битным ключом.
  • Добавлена экспериментальная поддержка запечатанных ("sealed") классов и интерфейсов, которые не могут использоваться другими классами и интерфейсами для наследования, расширения или переопределения реализации. Запечатанные классы также предоставляют более декларативный способ ограничения использования суперкласса, чем модификаторы доступа, основанный на явном перечислении подклассов, разрешённых для расширения. 
    
   package com.example.geometry;

   public sealed class Shape
        permits com.example.polar.Circle,
                com.example.quad.Rectangle,
                com.example.quad.simple.Square {...}
  • Добавлена поддержка скрытых классов, которые не могут быть использованы напрямую байткодом других классов. Ключевым назначением скрытых классов является использование во фреймворках, динамически генерирующих классы во время выполнения и использующих их косвенно, через отражение. Подобные классы обычно имеют ограниченный жизненный цикл, поэтому их поддержание для доступа из статически сгенерированных классов не оправдано и приведёт лишь к увеличению потребления памяти. Скрытые классы также позволяют обойтись без нестандартного API sun.misc.Unsafe::defineAnonymousClass, который намечен на удаление в будущем.
  • Стабилизирован и признан готовым для повсеместного использования сборщик мусора ZGC (Z Garbage Collector). ZGC работает в пассивном режиме, насколько это возможно минимизирует задержки из-за сборки мусора (время остановки при использовании ZGC не превышает 10 мс.) и может работать как с небольшими, так и с огромными кучами, размером от нескольких сотен мегабайт до многих терабайт.
  • Стабилизирован и признан готовым для повсеместного использования сборщик мусора Shenandoah, работающий с минимальными приостановками (Low-Pause-Time Garbage Collector). Shenandoah разработан компанией Red Hat и примечателен использованием алгоритма, сокращающего время остановок во время сборки мусора за счёт проведения чистки параллельно с выполнением Java-приложений. Размер вносимых сборщиком мусора задержек предсказуем и не зависит от размера кучи, т.е. для куч в 200 MB и 200 GB задержки будут идентичны (не выходят за пределы 50 мс и обычно укладываются в 10 мс);
  • Стабилизирована и введена в язык поддержка текстовых блоков - новой формы строковых литералов, позволяющих включать в исходный код многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирования текста в блоке. Обрамление блока осуществляется тремя двойными кавычками. Например, вместо кода 
    
   String html = "<HTML>" +
   "\n\t" + "<BODY>" +
   "\n\t\t" + "<H1>\"Java 15 is here!\"</H1>" +
   "\n\t" + "</BODY>" +
   "\n" + "</HTML>";
    можно указать: 
    
   String html = """
   <HTML>
     <BODY>
       <H1>"Java 15\
 is here!"</H1>
     </BODY>
   </HTML>""";
  • Переработан API Legacy DatagramSocket. Старые реализации java.net.DatagramSocket и java.net.MulticastSocket, заменены на современную реализацию, более простую для отладки и сопровождения, а также совместимую с виртуальными потоками, развиваемыми в рамках проекта Loom. На случай возможного нарушения совместимости с существующим кодом старая реализация не удалена и может быть активирована при помощи опции jdk.net.usePlainDatagramSocketImpl.
  • Предложена вторая экспериментальная реализация сопоставления c образцом в операторе "instanceof", которая позволяет сразу определить локальную переменную для обращения к проверенному значению. Например, можно сразу писать "if (obj instanceof String s && s.length() > 5) {.. s.contains(..) ..}" без явного определения "String s = (String) obj".
    Было: 
    
   if (obj instanceof Group) {
     Group group = (Group) obj;
     var entries = group.getEntries();
   }
    Теперь можно обойтись без определения "Group group = (Group) obj": 
    
   if (obj instanceof Group group) {
     var entries = group.getEntries();
   }
  • Предложена вторая экспериментальная реализация ключевого слова "record", предоставляющего компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString(), в случаях, когда данные сохраняются только в полях, поведение работы с которыми не меняется. Когда в классе используются типовые реализации методов equals(), hashCode() и toString(), в нём можно обойтись без их явного определения: 
    
   public record BankTransaction(LocalDate date,
                              double amount,
                              String description) {}
    Данное объявление приведёт к автоматическому добавлению реализаций методов equals(), hashCode() и toString() в дополнение к конструктору и методам, контролирующим изменение данных (getter).
  • Предложен второй предварительный вариант API Foreign-Memory Access, позволяющий Java-приложениям безопасно и эффективно получить доступ к областям памяти, вне кучи Java, манипулируя новыми абстракциями MemorySegment, MemoryAddress и MemoryLayout.
  • Отключена и объявлена устаревшей техника оптмизации Biased Locking, применявшаяся в HotSpot JVM для сокращения накладных расходов из-за блокировок. Данная техника потеряла актуальность на системах с атомарными инструкциями, предоставляемыми современными CPU, и слишком трудоёмка для сопровождения из-за своей сложности.
  • Объявлен устаревшим механизм RMI Activation, который будет удалён в одном из следующих выпусков. Отмечается, что RMI Activation устарел, переведён в разряд опции ещё в Java 8 и почти не применяется в современной практике.
  • Удалён JavaScript-движок Nashorn, который был объявлен устаревшим в Java SE 11.
  • Удалены порты для ОС Solaris и процессоров SPARC (Solaris/SPARC, Solaris/x64 и Linux/SPARC). Удаление указанных портов позволит сообществу ускорить разработку новых возможностей OpenJDK, не тратя время на поддержание особенностей, специфичных для Solaris и SPARC.


  1. Главная ссылка к новости (http://mail.openjdk.java.net/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 14
  3. OpenNews: Выпуск Java SE 13
  4. OpenNews: Доступен Jakarta EE 8, первый выпуск после передачи Java EE проекту Eclipse
  5. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53717-java
Ключевые слова: java, jdk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, IdeaFix (ok), 20:36, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну это же не правда... мой обожаемый DSpace не работает ни на чем выше JAVA8...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:45, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    и web start тоже
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:42, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там кстати на той неделе вышел openj9-0.21.0, заодно и 8 поддерживает. Реально ускорили и повысили эффективность, я в восторге. А Оракл пусть дальше работает над GraalVM мож чёт полезное и вылезет.
     
  • 1.6, bkstan (ok), 20:43, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такое впечатление, что разные языки делятся друг с другом своими изобретениями. sealed - с#? многострочные строки - python? Согласны?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:46, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это все уже давно и в Шарпе есть, и в Котлине. Лучше бы присоединились к развитию Котлина, ибо они сейчас его и пытаются мимикрировать зачем-то - абсолютно те же фичи.
     
     
  • 3.22, Сишник (?), 22:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и хорошо, котлен с его
    fun a(b: Int) : Int {}
    вместо
    int a(int b) {}
    ненужен, как и прочие смузихлёбные язычки с подобным синтаксисом.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 23:01, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая запись в котлине следствие type inference, как и в других языках типа скалы. Такая запись удобней.
     
     
  • 5.28, Сишник (?), 23:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше букв писать неудобно, к тому же примитивов нет, к ctrl тянуться неудобно. А автовывод и в плюсах есть и в джаве, да только его использование не особо поощряется. Удобно, когда можешь кликнуть на тип и перейти к нему, или хотя бы видеть глазами, что за тип тебе функция вернула.
     
  • 2.21, имя_ (?), 22:15, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >многострочные строки

    php

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:38, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    perl
     

  • 1.9, Аноним (7), 20:48, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Oracle выпустила

    Цену на одно рабочее место в месяц озвучьте.

     
  • 1.10, Аноним (10), 20:52, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oracle удалил из своей Java поддержку собственной ОС Solaris и своих процессоров SPARC?
    Как это?
     
     
  • 2.11, Аноним (24), 20:56, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно так же, как удалили нокию вместе с жабой-ме.
     
  • 2.12, Fracta1L (ok), 20:58, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Соляра и Спарк рипнулись и не нужны даже их владельцу
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Oracle давно забила на этот «балласт», оставшийся от Sun Microsystems.
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:31, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вроде как до 2030-го года солярис будут поддерживать. Но оракловцы уже в 1998-м году объявили о поддержке линукса. Купив Sun они сделали свой линукс на основе красношляпых и добавили туда Dtrace и свое ядро. Видимо чтобы установить куда-нибудь в виртуалку оракловую базу данных нужно было ядро редхата, а в работе уже оракловое ядро. Собственно их линукс вроде как не ьребует обязательной покупки поддержки. А спарки не их процессоры а санковские. Когда они купили санки, то увидели горячий процесмор Rock  и закрыли его разработку. Учитывая то, чьо они купили санки за 5% их былой стоимости им хватит держать у себя лишь лучшее. И жаба вроде как создана чтобы быть в единственном виде, но гуглы решили сделать неподконтрольный аналог, что вроде как делать было нельзя, так что они судятся за право владения технологией. Если они не смогут получать прибыль с процессоростроения они все продадут. Там речь все-таки о миллиардах. Но вряд ли у них дела лучшечем у штеуда и они могут производить по технологии 14нм или меньше.
     

  • 1.14, sssss (??), 21:07, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аж два новых GC
    ява не тормозит, помним о Томми.
     
  • 1.15, Денис (??), 21:19, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему в Mageia до сих пор 8?
    https://madb.mageia.org/package/list/t_search/jdk/release/cauldron/application
    https://packages.debian.org/search?keywords=default-jdk&searchon=names&suite=a
    Это правда LTS и будет поддерживаться до 2030 года.
    11 тоже LTS, но поддержка до 2026.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history
    Наверное поэтому.
    Копроратив.

    В Debian 9 (Stretch, 2017) уже забили на обновление (58 билд)
    https://www.archlinux.org/packages/?q=jdk8-openjdk
    В Mageia 6 (2017) тоже забили, но хотя бы на версии 222
    https://madb.mageia.org/package/show/application/0/release/6/arch/x86_64/name/
    А может быть минорные цифры в дистрах отличаются и Debian с Ubuntu используют свои.

     
  • 1.17, Аноним (17), 21:30, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    недавно net 5 rc1 вышел:
    https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-rc-1/
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:43, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кому он нужен за пределами микрософт?
     

  • 1.18, proninyaroslav (ok), 21:39, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё немного и жава станет котлином.
     
  • 1.20, Иваня (?), 21:59, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто конечно, но я всё ещё сижу на Java 8 и пока не собираюсь переходить на новую версию.
     
  • 1.25, Dzen Python (ok), 22:44, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком быстрое версионирование.
     
  • 1.26, Аноним ВВП (?), 23:00, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EdDSA это от товарищей из АНБ?
     

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