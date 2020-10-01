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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.1

01.10.2020 22:24

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.1, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это седьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle.

Основные новшества NetBeans 12.1:

  • Добавлена ограниченная поддержки языков C/C++, которая пока отстаёт от плагинов для разработки на C/C++, ранее выпущенных для NetBeans IDE 8.2. Для разработки на C/C++ предложена поддержка простейших проектов, позволяющих выполнять команды для сборки и запуска, подсветка синтаксиса с использованием грамматик TextMate и отладка при помощи gdb. Автодополение кода и другие возможности редактирования реализованы через обращение к LSP-серверу (Language Server Protocol) ccls, который пользователь должен запустить самостоятельно.
  • Добавлена поддержка платформы Jakarta EE 8, пришедшей на смену Java EE (Java Platform, Enterprise Edition). Имеется возможность создания проектов Jakarta EE 8 и изменения существующих Maven-приложений для использования Jakarta EE 8.
  • Встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) переведён на использование Java 14.
  • Для Java переработана поддержка ключевого слова "record", предоставляющего компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString(), в случаях, когда данные сохраняются только в полях, поведение работы с которыми не меняется. Добавлен новый шаблон для создания Java-конструкций с ключевым словом "record". Улучшена поддержка автодополнения кода с "record".
  • Для Java SE активирована поддержка системы сборки Gradle. Добавлена поддержка генерируемых каталогов (Generated Directorie) и обеспечена корректная работа с обработчиками аннотаций.
  • Для PHP в меню Composer добавлены новые действия для обновления автозагрузчика и запуска скриптов. В отладчике вместо 0 и 1 в булевых значениях переменных реализован показ false и true. Улучшены средства для анализа кода.
  • Для HTML обновлён компонент для проверки разметки (validator.jar). Включена поддержка автодополнения ввода на основе шаблонов. Добавлена поддержка дополнения кода и подсветки синтаксиса для конструкций вида "<script type="module"></script>".
  • Для CSS предложены опции форматирования "Tabs And Indents" для управления отступами и использованием табуляций или пробелов.
  • При запуске обеспечено определение JDK, установленного в Linux и macOS при помощи инструментария SDKMAN.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.0
  4. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.3
  6. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53819-netbeans
Ключевые слова: netbeans
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 22:42, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чего оно так страшно выглядит?
     
     
  • 2.6, Odalist (?), 23:08, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А чего оно так страшно выглядит?

    Так там дырень какая, видал?


     
  • 2.8, Аноним (8), 23:19, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смузехлёбы писали. Они ж не могут сделать так, чтобы нативная тема использовалась... Начинают сами рисовать.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:53, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же swing, какая наивная тема? Он 15 лет не разрабатывается
     
     
  • 4.19, Аноним (8), 02:01, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вооот... А могли бы на SWT, но религия не позволяет.
     
  • 2.21, 1 (??), 03:00, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставишь кастомную тему Dracula, включаешь сглаживание шрифтов и выглядеть будет чуть получше.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:42, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше емакса?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:59, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем емакс лучше него?
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 23:03, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему ты спрашиваешь?
     
  • 2.11, TheFotoMag (ok), 00:09, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем оно лучше емакса?

    Хуемакса, швайн.
    Курьер в Яндекс Еде?

     
     
  • 3.14, Заробитчанин (?), 00:35, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мойщик унитазов в Польше
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:58, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем там поддержка с++? не, не так: зачем программистам на с++ юзать ide на джаве?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:27, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну йетбраинс и мсстудиа это жава. И они даже интегрируются одно в другое, иначе ими пользоваться невозможно. А других иде не существует.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:09, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > зачем программистам на с++ юзать ide на джаве?
    > зачем программистам на c юзать багзиллу на перл?
    > зачем веб-разработчикам на javascript юзать браузер на c++?
    > зачем администраторам-башпортянщикам использовать операционную систему на c?
     

  • 1.7, Аноним (-), 23:11, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоны, можно ли его на OpenJDK запустить ? Поделитесь опытом.
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 23:32, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 01:11, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль. А что можно под OpenJDK запустить ? Эклипс наверное тоже не будет работать ?
     
     
  • 4.17, anonymous (??), 01:25, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.18, Mishvanda (?), 01:30, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Легко. Нужно только путь для jdk в конфиге netbeans прописать (он лежит в etc, вроде).
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:21, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ненужно.
     
  • 1.20, Аноним (20), 02:36, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, испортили хорошую ide
     
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