Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.1

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.1, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это седьмой релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. Основные новшества NetBeans 12.1: Добавлена ограниченная поддержки языков C/C++, которая пока отстаёт от плагинов для разработки на C/C++, ранее выпущенных для NetBeans IDE 8.2. Для разработки на C/C++ предложена поддержка простейших проектов, позволяющих выполнять команды для сборки и запуска, подсветка синтаксиса с использованием грамматик TextMate и отладка при помощи gdb. Автодополение кода и другие возможности редактирования реализованы через обращение к LSP-серверу (Language Server Protocol) ccls, который пользователь должен запустить самостоятельно.

Добавлена поддержка платформы Jakarta EE 8, пришедшей на смену Java EE (Java Platform, Enterprise Edition). Имеется возможность создания проектов Jakarta EE 8 и изменения существующих Maven-приложений для использования Jakarta EE 8.

Встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) переведён на использование Java 14.

Для Java переработана поддержка ключевого слова "record", предоставляющего компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString(), в случаях, когда данные сохраняются только в полях, поведение работы с которыми не меняется. Добавлен новый шаблон для создания Java-конструкций с ключевым словом "record". Улучшена поддержка автодополнения кода с "record".

Для Java SE активирована поддержка системы сборки Gradle. Добавлена поддержка генерируемых каталогов (Generated Directorie) и обеспечена корректная работа с обработчиками аннотаций.

Для PHP в меню Composer добавлены новые действия для обновления автозагрузчика и запуска скриптов. В отладчике вместо 0 и 1 в булевых значениях переменных реализован показ false и true. Улучшены средства для анализа кода.

Для HTML обновлён компонент для проверки разметки (validator.jar). Включена поддержка автодополнения ввода на основе шаблонов. Добавлена поддержка дополнения кода и подсветки синтаксиса для конструкций вида "<script type="module"></script>".

Для CSS предложены опции форматирования "Tabs And Indents" для управления отступами и использованием табуляций или пробелов.

При запуске обеспечено определение JDK, установленного в Linux и macOS при помощи инструментария SDKMAN.



