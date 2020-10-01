Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.1

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|2.6, Odalist (?), 23:08, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А чего оно так страшно выглядит?
Так там дырень какая, видал?
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|2.8, Аноним (8), 23:19, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смузехлёбы писали. Они ж не могут сделать так, чтобы нативная тема использовалась... Начинают сами рисовать.
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|2.21, 1 (??), 03:00, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставишь кастомную тему Dracula, включаешь сглаживание шрифтов и выглядеть будет чуть получше.
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|1.3, Аноним (3), 22:58, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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зачем там поддержка с++? не, не так: зачем программистам на с++ юзать ide на джаве?
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|2.9, Аноним (9), 23:27, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну йетбраинс и мсстудиа это жава. И они даже интегрируются одно в другое, иначе ими пользоваться невозможно. А других иде не существует.
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|2.12, Аноним (12), 00:09, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> зачем программистам на с++ юзать ide на джаве?
> зачем программистам на c юзать багзиллу на перл?
> зачем веб-разработчикам на javascript юзать браузер на c++?
> зачем администраторам-башпортянщикам использовать операционную систему на c?
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|3.16, Аноним (-), 01:11, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жаль. А что можно под OpenJDK запустить ? Эклипс наверное тоже не будет работать ?
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|2.18, Mishvanda (?), 01:30, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Легко. Нужно только путь для jdk в конфиге netbeans прописать (он лежит в etc, вроде).
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